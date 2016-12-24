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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Витсель, Дзагоев, Промес, Фернандес, Смолов, Азмун, Кокорин переросли РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

7 футболистов, которые переросли РФПЛ

Чтобы прогрессировать, им нужно уезжать в Европу. Срочно.
24 декабря 2016, суббота. 11:00. Футбол

Александр Кокорин, «Зенит»


Цена: € 5 млн
Куда ехать: середняк АПЛ

Ещё пару лет назад на вопрос: «Кто самый перспективный и талантливый футболист в России?» — популярнейшим был ответ: «Александр Кокорин». После множества историй, из которых самая запомнившаяся болельщикам про Монте-Карло, нападающего перестали воспринимать всерьёз. Хотя Кокорин регулярно играет в основе «Зенита» и забивает в Лиге Европы. Если Александр хочет вернуть себе статус одного из лучших форвардов России, ему нужно ехать в Европу. Тем более что в своё время его кандидатуру рассматривали даже в лондонском «Арсенале». Кокорин в нынешней форме пригодится чуть ли не любому середняку АПЛ — от «Сандерленда» до «Эвертона». Чем он хуже того же Депая?

Уценка. Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел

Сердар Азмун, «Ростов»


Цена: € 7 млн
Куда ехать: «Бенфика»

В этом сезоне Сердар Азмун как нельзя лучше воспользовался, может, единственной возможностью показать себя в Европе. Иранский нападающий «Ростова» усадил одного из лучших защитников мира на «пятую точку» в стиле Месси и забил четыре гола в Лиге чемпионов. По слухам, на Азмуна уже претендует португальская «Бенфика», которая умеет рекламировать своих футболистов и продавать их в топ-клубы. Если не зимой, то летом форвард наверняка уйдёт из «Ростова» на повышение.

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Сердар Азмун
Фото: Reuters

Сердар Азмун

Фёдор Смолов, «Краснодар»


Цена: € 8 млн
Куда ехать: «Боруссия» Дортмунд

Лучшему бомбардиру РФПЛ прошлого сезона уже тесно в «Краснодаре». Сам Смолов признался, что им интересуются клубы из Англии и Германии и в одну из команд Бундеслиги он готов перейти хоть сейчас. Как стало известно «Чемпионату», дортмундская «Боруссия» рассматривает Фёдора как замену Обамейянгу, который уже почти надел форму мадридского «Реала».

Чем Смолов похож на Обамейянга? Как забивали лучшие снайперы РФПЛ

Квинси Промес, «Спартак»


Цена: € 15 млн
Куда ехать: «Ливерпуль»

До недавнего времени казалось, что «Спартак» целиком и полностью зависит только от одного игрока. Массимо Каррера, который на несколько игр РФПЛ лишился Промеса, это утверждение опроверг. Теперь, когда «Спартак» действительно выглядит как команда, самое время отпустить лучшего футболиста красно-белых на повышение. Как пишут в английских СМИ, на Промеса обратил внимание «Ливерпуль», ищущий замену Садио Мане, который зимой отправится на Кубок Африки.

Промес: если к русским пойти за сахаром, они просто не откроют

Марио Фернандес, ЦСКА


Цена: € 15 млн
Куда ехать: «Барселона»

Сразу после подписания контракта с ЦСКА бразильскому защитнику сделал предложение мадридский «Реал», но ехать в Испанию было уже поздно. Теперь второй испанский топ-клуб, «Барселона», которой после ухода Дани Алвеса очень не хватает качественного правого латераля, рассматривает кандидатуру Фернандеса. Если у «Барсы» не получится купить Жоау Канселу из «Валенсии» зимой, они могут забрать лучшего крайнего защитника РФПЛ с российским паспортом.

Прыжок Супер Марио. Как россиянин может оказаться в «Барселоне»

Алан Дзагоев, ЦСКА


Цена: € 15 млн
Куда ехать: клубы из Англии, Германии и Италии

В 2009-м Дзагоев отклонил предложение «Челси», в 2012-м был готов перейти в «Тоттенхэм», а в 2016-м лидером ЦСКА интересуются «Рома», дортмундская «Боруссия», «Эвертон», «Вест Хэм», «Суонси» и «Саутгемптон». Вряд ли Дзагоев уйдёт из ЦСКА сейчас, когда на «скамейке» «армейского» клуба с трудом набирается семь запасных. Тем более что слухи об уходе Алана развеял новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Зато летом Гинер сможет получить за одного из лучших игроков чемпионата приличную сумму для укрепления состава.

Дзагоев: в 2012-м я готов был перейти в «Тоттенхэм»
Алан Дзагоев
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Алан Дзагоев

Аксель Витсель, «Зенит»


Цена: € 23 млн
Куда ехать: «Ювентус»

Первым на повышение из РФПЛ уйдёт наверняка Аксель Витсель. Бельгиец отказал «Чесли» ради «Ювентуса», где уже выбрал игровой номер и ждёт, пока предложение из Турина устроит менеджеров «Зенита». В любом случае у полузащитника остаётся всего полгода по контракту — договорятся клубы между собой или нет, Витсель, скорее всего, окажется в Европе не позже лета 2017-го.

7 самых ожидаемых трансферов зимы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 204
Теги
Аксель Витсель Алан Дзагоев Александр Кокорин Квинси Промес Марио Фернандес Сердар Азмун Фёдор Смолов
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