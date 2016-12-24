«Ювентус» и остальные. Промежуточные итоги Серии А

Чемпион, который уже известен

Главная цель «Ювентуса» на сезон – это не скудетто, а Лига чемпионов, выигранная Серия А будет лишь бонусом, но даже если Аллегри решит выступать вторым составом, конкурентов у «старой синьоры» не будет.

Рестарт сезона

Открытие сезона

Фото: Reuters

В «Аталанте» Гасперини нет мастеров, вроде Милито, зато есть толпа голодной до побед молодёжи – Кальдара, Конти, Кесси, Петанья.

Перевоплощение сезона

Антигерой

Провал сезона

Разочарования сезона

Фото: Reuters

В октябре с разницей в три дня «Милан» сначала разбил атаку «Ювентуса», а затем сам оказался жестоко бит в Генуе. Но это издержки молодости.

Символическая сборная Серии А из молодёжи

«Ювентус» убил интригу ещё перед стартом сезона – покупкиу главных конкурентов воспринимались как желание уйти в свою вселенную, а остальным командам предложить свой чемпионат за второе место в Серии А. Сезон интриги не добавил. Бьянконери отыграли круг на уровне чуть выше среднего, трижды уступили, дважды были вырублены мощным прессингом (от «Интера»и «Дженоа»), но оба важных матча с прямыми конкурентами, «Наполи» и «Ромой», выиграли очень спокойно. С минимумом моментов, с отданной сопернику инициативой, но бережной реализацией. Говорят, это называется классом.Главная цель «Ювентуса» на сезон – это не скудетто, а Лига чемпионов, выигранная Серия А будет лишь бонусом, но даже еслирешит выступать вторым составом, конкурентов у «старой синьоры» не будет. Потому что второй состав – этолюди, которые в 17-18 командах чемпионата точно были бы основными. У «Ювентуса» невероятная глубина «скамейки», и довольными остаются все. Лихтштайнер, незаявленный на Лигу чемпионов, забывает обиды и выжигает фланг в чемпионате., которому, казалось, не давали шанса покупкой, начал работать, цепляться и бороться так, будто эти матчи для него последние. А может, он просто так не хотел в «Спартак».Команды Аллегри всегда добавляют к весне, так что к апрелю чемпионская интрига погибнет окончательно, она и сейчас в агонии. Семь очков отрыва у такого «Ювентуса» отыграть нереально, и Макс Аллегри это понимает. Он экспериментирует, учит команду контрпрессингу и ищет, как одновременно уместить на поле Пьянича, Дибалу, Манджукича и Игуаина. Задачка сложная, но решаемая для тренера, который сильно работает над тактикой, при этом не считая её ключевым фактором результатов.«Милан» так застрял в подписаниях свободных агентов и непонятных тренеров, чьё главное достоинство – игра за «Милан» 5-10 лет назад, чтоуже проводили на пенсию. Но на прощание Галлиани наконец-то попал с тренером «в яблочко».не стал сразу делать из россонери «Фиорентину», контролирующую мяч по 60 % игрового времени с любым соперником – его «Милан» гибче, он ставит на качественный прессинг, чаще контратакует, чем выстраивает позиционную атаку. По модным xG «Милан» далеко от третьего места, которое занимает по потерянным очкам, он не создаёт россыпь голевых моментов, но зато умеет набирать «свои» очки – уже немало, если вспомнить командыГлавный недостаток россонери – они пока ещё очень нестабильны. Показательно, что в октябре с разницей в три дня «Милан» сначала разбил атаку «Ювентуса», а затем сам оказался жестоко бит в Генуе. Но это издержки молодости команды Монтеллы. Когда лидером считается 22-летний, попеременно то яркий, то дубовый, ворота защищает 17-летний, а важную позицию в середине поля закрывает 18-летний, ещё полтора года назад названный «в одном флаконе», иначе быть не может.Восемь лет назадподорвал спокойствие Серии А с «Дженоа». Его задорная команда, игравшая по схеме 3-4-3, до последнего боролась с «Фиорентиной» за Лигу чемпионов, феноменальный сезон выдавал, из глубины поля ему помогал. Этим летом Гасперини оставил «Дженоа» ради «Аталанты», получил от клубного руководства карт-бланш и построил команду из более простых исполнителей, но такую же тактически подкованную, эмоциональную и задорную. В этой «Аталанте» нет мастеров, вроде Милито, зато есть толпа голодной до побед молодёжи –«Аталанта» была очень хороша в домашних матчах, где била «Рому», «Интер» и «Наполи» одним и тем же оружием – качественная игра без мяча, резкий переход из обороны в атаку, стандарты. Гасперини почти не выделяет в игре «Аталанты» кого-то индивидуально, разве что Франка Кесси, зато в его команде полно сильных ролевиков. Молодой форвард Андреа Петанья – идеальный пример того, как нападающий, почти не забивая, может приносить много пользы: он борется за весь верх, скидывает мячи, а от них уже исходит настоящий креатив. Ясмин Куртич в «Аталанте» впервые в карьере на постоянной основе стал «десяткой», Кесси из защитника превратился в креативного опорника, а крайние защитники– в терцино, постоянно гостящих на чужой трети поля. Скорее всего, «Аталанта» не влезет даже в еврокубковую пятёрку, но следить за ней всё равно очень интересно. Интересно лишь, пойдёт ли Гасперини после Бергамо куда-то на повышение?В прошлом сезонезабил восемь мячей,на пресс-конференции говорил, что Джеко должен вымаливать у него место в составе «Ромы», а болельщики, вдохновлённые промахами Эдина, придумывали боснийцу прозвища вроде «коряги» и «деревяшки». Таким болельщикам Джеко ответил 18 голами в нынешнем сезоне – 13 в чемпионате, 5 в Лиге Европы. Как оказалось, дело было в адаптации – целый сезон Эдин привыкал к персональной опеке защитников, которые вешались на него по двое-трое. Жаль лишь, что «Рома» не смогла так же резко прибавить, как Джеко. Между джаллоросси и «Ювентусом» по-прежнему пропасть.умудрился настроить против себя всю Италию за пару месяцев. Он приехал в «Интер» как готовая звезда – со всей семьёй, двумя личными охранниками, физиотерапевтом, стилистом, выторговал ежемесячные прилёты в Милан диетолога и личного дизайнера. Его агент придумал интерес «Ювентуса» и «Атлетико», чтобы выторговать у нерадзурри бешеные 4,5 млн евро в год, а сам Габигол начал отрабатывать их с 1 сентября – его ждали в расположении «Интера», но обнаружили в костюме на бразильском фестивале.Габриэл Барбоза, ставший Габиголом с раздутой самооценкой ещё с детства, и играет так же. Он красит брови, ночует в торговых центрах, фотографирует в «инстаграм» Дуомо, Милан и мягкое мороженое, только не играет в футбол. За половину сезона Габигол отыграл лишь 21 минуту, не проявил себя ничем, а потом попросил агента высказаться на тему, что в «Интере» его унижают. Одну из причин, почему сахарный бразилец не может раскрыться в тепличных условиях, назвал президент «Сантоса»: «Сейчас в Милане холодно, он этого не любит».«Там есть китайские боссы, индонезийский президент и совет директоров, который полностью состоит из итальянцев. У всех есть власть, но никто на самом деле ни за что не отвечает. Полный бардак – самая большая проблема «Интера», – говорит Франк де Бур, главная жертва итальянского сезона. Голландца назначили посреди предсезонки, потребовали срочных сиюминутных результатов, а потом уволили после худшего старта за последние пять лет (14 очков после 11 туров) – и это очень логично, когда тренеру нужно дать время.Де Бур доказывал, что работа в «Интере» ему интересна – спустя месяц после назначения он уже беседовал с журналистами на итальянском, работал над тактикой, принимал непопулярные решения (сажал на лавкуза «непослушание», например). Когда «Интер» де Бура ловил кураж, он был крут – как в Дерби Италии с «Ювентусом». Но даже ту победу руководство расценило как должное. Очень странно для клуба, спускающего деньги в трубу на Кондогбия, Габигола и безвылазно сидящего в запасе, не имеющего никакой чёткой стратегии и идущего по сезону вслепую.Четыре года подряд «Фиорентина» останавливалась в шаге-двух от Лиги чемпионов, теперь об этом стоит лишь мечтать. Всё, что нужно знать о «фиалках» – когда клуб на флажке продалв «Челси», спортивный директорзаявил, что бывший игрок «Ростова» (даже не бердыевского)его заменит. Это как вместо спагетти подать в ресторане лапшу быстрого приготовления. «Виола» провалила очередную трансферную кампанию,не может договориться с клубом о новом контракте, поплыл– слишком много игроков откровенно выпадают, например,. Единственные отрадные события в жизни «фиалок» – прогресс двух Федерико,, сына. Но это местечковые радости, о которых летом мало кто вспомнит.В нижней части таблицы очень больно видеть «Сассуоло». Самый стильный андердог Италии летом расстался с, не выдержал борьбы на два фронта и рассыпался. А падение получилось слишком болезненным. Уже дважды в нынешнем сезоне «Сассуоло» проиграл матчи, в которых вёл 3:1 – и иначе, как плохой физикой и психологией, это не объяснить.В этом сезоне чемпионат Италии обрёл своё «Динамо». «Палермо» в домашней игре с «Миланом» выставило 11 легионеров, итальянские журналисты раскритиковали такой состав и заговорили про кризис своей футбольной школы. Хотя на самом деле это кризис системы, где итальянские игроки стоят дороже, а легионеров из Африки, Балкан и Скандинавии проще позвать (ой, знакомая рыночная система). Со школой всё в порядке – молодых игроков, ярко раскрывшихся в Серии А, хватит даже не на одну сборную.. «Жаль, что я разглядел талант в Доннарумме», – саркастично говорил Михайлович, когда Джиджи на 94-й минуте матча с его «Торино» отразил пенальти и лишил Синишу очков. Доннарумма и в прошлом сезоне был основным вратарём «Милана», сейчас он оброс мясом и стал сильнее, почти не допуская провалов. Завершил год, выиграв серию пенальти у Буффона – на наших глазах происходит замена в воротах Италии вратаря-легенды на вратаря, имеющего все шансы стать легендой.. Джузеппе Маротта уже вышел на охоту за молодым защитником – почти официально объявлено, что «Ювентус» переведёт в Бергамо 15 млн евро и оставит Кальдару дозревать до конца сезона. Кальдара хорош первым пасом – говорят, это копия Леонардо Бонуччи.Армандо Иццо («Дженоа»). Практически клон Кальдары. Тоже защитник с хорошим первым пасом, тоже на мушке у Джампьеро Вентуры, тоже считается новым Бонуччи. Оба к тому же адаптированы к схеме с тремя центральными защитниками.. В юношеском футболе Конти был правым защитником, часто подключающимся вперёд, так что Джан Пьеро Гасперини, главный фанат 3-4-3 в мировом футболе, оказался для молодого игрока очень к месту. Конти играет правого терцино, ходит в атаку, как к себе домой, к концу декабря у него накопились гол, две передачи и вызов на просмотровый сбор «скуадра адзурра» в Коверчано.. Появился в основе «быков» из-за ошибок ветерана Кристиана Молинаро, заиграл так, что тоже получил вызов на просмотровый сбор Вентуры. Раньше много мотался по арендам, в прошлом сезоне вышел с «Кальяри» в Серию А, остался в «Торино» благодаря видению Синиши Михайловича. На Барреку уже охотится «Рома».. Легенда гласит, что на первой же тренировке «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини разглядел в центральном защитнике Кесси потенциал игры в середине поля, начал наигрывать его там, а сам африканец не понимал вообще ничего. Но сейчас, освоившись, Кесси – лучший бомбардир «Аталанты» – говорит, что смена роли пошла во благо. Иногда Франк заигрывается, идёт в лишнюю обводку, но за его чтение игры, помогающее и открыться на ударной позиции, и сыграть на перехвате, это можно простить.. Пару лет назад Фофана принадлежал «Манчестер Сити», но «горожане», как всегда, легко расстались со своим молодым игроком, и сейчас француз весьма неплох в «Удинезе». До шедевров, которые Секо исполнял в академии «Сити», далеко, но 4 гола в 12 матчах, по 2 обводки за игру – тоже неплохо для первого сезона в Серии А, да ещё и в команде, которая плавает в турнирной трясине.. В апреле 2015-го Сильвио Берлускони выступал на радио и рассказывал: «У нас в академии есть один талантливый паренёк, Локателли, его ждёт большое будущее». Спустя полтора года Локателли забил «Сассуоло», будто кувалдой, пустил слезу на послематчевом интервью, а потом забил «Ювентусу» ещё одним поразительным ударом. Говорят, что это новый Пирло, и как минимум расслабленность Пирло у него есть.. Энрико Кьеза попал в «Виолу» в смутное время – когда команда шла к банкротству и перерождению. Сыну тоже не очень повезло, дебютный сезон пришёлся на кризис «Фиорентины», но Федерико в своих девяти матчах оставил очень приятное впечатление. С креативом и результативными действиями пока не так здорово (одна голевая передача), но Кьеза борется и работает без мяча, как очень зрелый игрок.. Через год-два семья Симеоне будет чаще встречаться в Италии, пока же Диего реанимирует «Атлетико», а Джованни вовсю забивает за «Дженоа». «Ювентусу» генуэзская «девятка» забила два стильных мяча – Диего, прожжённый «интерист», наверняка был очень доволен.. Галло и раньше считался талантливым, но нынешний сезон для него – прорыв. Рождество Белотти отметит с 13 голами, уже побив личный рекорд. Лишь у Мауро Икарди больше забитых мячей. Первые голы за сборную Италии прилагаются.