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Аксель Витсель
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Богатые тоже плачут. Чем кончится сериал про Витселя и «Ювентус»?

Трансфер Акселя Витселя в «Ювентус» опять поставлен под вопрос. Полузащитник может всё-таки остаться в «Зените» до лета 2017 года.
24 декабря 2016, суббота. 15:00. Футбол
История безнадёжной любви Акселя Витселя и «Ювентуса» затянулась настолько, что, кажется, полузащитник сборной Бельгии станет легендой туринского клуба, даже если никогда не сыграет за него. Витсель хочет в «Ювентус», а «Ювентус» хочет Витселя, но трансферная цена Великой китайской стеной встаёт на пути этой прекрасной пары друг к другу. Позади уже миллион серий, домохозяйки исплакали все слёзы, а конца бесконечной «мыльной оперы» не видать…

Напомним краткое содержание последних серий. После того как «Зенит» матчем Лиги Европы в Алкмаре завершил первую часть сезона, итальянские СМИ опубликовали информацию, что руководство петербуржцев согласилось отпустить Витселя в Турин за 6 млн евро, чтобы летом бельгиец не покинул Петербург на правах свободного агента. Сообщалось, что Аксель и «Ювентус» уже договорились по условиям контракта, а игрок даже выбрал себе номер, под которым будет выступать за «старую синьору» – 28-й. Вскоре генеральной директор итальянского клуба Джузеппе Маротта подтвердил факт переговоров по Витселю, но не факт договорённости с «Зенитом». В минувший четверг тот же Маротта признался, что история с трансфером полузащитника сборной Бельгии в очередной раз запуталась. «В настоящее время переговоры зашли в тупик. Его контракт истекает в июне, и у нас есть ещё пять месяцев. Таким образом, оценка такова – 1 млн евро за месяц игры или около того», – сказал гендиректор в интервью La Gazzetta dello Sport. Выходит, ни на какие 6 млн евро «Ювентус» не соглашался. Скорее, это цена, которую выставили сейчас владельцы прав на игрока из Северной столицы.

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На Витселя так или иначе стремятся повлиять обе стороны. Например, летом руководители «Зенита» выражали надежду, что бельгиец подпишет новый контракт с петербургским клубом. Акселю предлагались очень выгодные условия. Тем не менее полузащитник остался твёрд в своём решении сменить российскую Премьер-Лигу на большой европейский чемпионат. Он уверен: в 27-28 лет не перейдёшь в топовую команду, сделать это не удастся никогда.
История безнадёжной любви Акселя Витселя и «Ювентуса» затянулась настолько, что, кажется, полузащитник сборной Бельгии станет легендой туринского клуба, даже если никогда не сыграет за него.

Теперь во время отпуска Витселя пригласил на разговор по душам главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. Благо есть кому выступить в качестве переводчика, если бельгийский игрок и румынский тренер не до конца поймут друг друга на португальском и английском. Жена Акселя – румынка.

«Я встречусь с Витселем в ближайшие дни, – поведал на днях Луческу. – Думаю, это может произойти в Румынии. Знаю, что он собирается провести часть своего отпуска с семьёй и женой. Аксель – очень важный игрок для «Зенита», но я осознаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. За всё время работы тренером ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы».

Трудно понять, с какой целью Луческу хочет встретиться с Витселем именно сейчас. По ходу первой части сезона тренер с игроком имели возможность на базе клубе в Петербурге сто раз обсудить все вопросы относительно желания бельгийца уйти в «Ювентус» и его мотивации выступать за «Зенит». Возможно, Луческу попросили ещё раз попытаться в чём-то переубедить полузащитника, но тут мы может только догадываться.
На Витселя так или иначе стремятся повлиять обе стороны.

Стоит отдать должное Витселю: несмотря на сорвавшийся трансфер в «Ювентус» перед закрытием летнего трансферного окна, Аксель не снизил мотивацию и не стал валять дурака в играх за «Зенит». По некоторым статистическим показателям бельгиец в первой части нынешнего чемпионата даже лучше, чем был в прошлом сезоне РФПЛ – это удары по воротам, успешный дриблинг, заработанные на себе фолы. Количество и процент точности передач, потерь мяча осталось примерно на том же уровне. Какие-то цифры снизились, однако это можно объяснить не проблемами с настроем у Витселя, а разным стилем игры «Зенита» при Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу. Аксель всегда подчёркивает, что готов отработать свой контракт с петербургским клубом до конца. «Если «Зенит» посчитает нужным продать меня сейчас — я уйду, если же должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это», – сказал полузащитник в начале декабря. Ещё раньше в интервью для «Чемпионата» бельгиец признался, что не жалеет о заключении пятилетнего соглашения с экс-чемпионами России. Витсель назвал длительный контракт «отличной идеей, разумным решением и своего рода страховкой для футболиста».

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Конечно, для Акселя не будет проблемой подождать полгода, раз уж эта ситуация не выбила его из колеи за год до окончания договора с «Зенитом». Он просто последит со стороны за переговорами российского и итальянского клубов, спокойно поглядит за развязкой сериала про него самого. Постарается выиграть на прощание с сине-бело-голубыми трофеи в России и Европе. В Петербурге вроде бы и замену нашли Витселю, купив у «Атлетико Паранаенсе» 22-летнего бразильского центрального полузащитника Эрнани, однако спешить продавать бельгийца хоть за какие-то деньги явно не намерены. Либо переход отложится до лета, либо «Зенит» с «Ювентусом» опять затянут переговоры до последнего дня трансферного окна. Хотя туринцы тоже в определённой мере рискуют. Витсель, как говорят, отклонил предложения «Челси», «Эвертона», «Сток Сити» и других клубов ради того, чтобы продолжить карьеру именно в «Ювентусе». Вот только сейчас на горизонте возник новый претендент на полузащитника сборной Бельгии, которому, что называется, невозможно отказать. Речь о «Барселоне». По данным зарубежных СМИ, каталонский клуб не готов выкупать трансфер Витселя зимой у «Зенита», зато сделал Акселю выгодное предложение на будущее лето, когда игрок превратится в бесплатный товар.
Боссам туринского клуба, пожалуй, стоит быть сговорчивее, если Витсель для них действительно первый выбор центрального полузащитника на рынке.

Отбирать мячи для Месси – это привилегия. Не каждый откажется от неё, даже имея альтернативу в лице «Ювентуса». Так что боссам туринского клуба, пожалуй, стоит быть сговорчивее, если Витсель для них действительно первый выбор центрального полузащитника на рынке.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Ювентус Аксель Витсель Возможные трансферы
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