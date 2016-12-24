Итоги года. Лучший вратарь России — 2016

2016 год близится к завершению, а значит, самое время подводить футбольные итоги. Сегодня речь пойдёт не о сумасшедших голах, невероятных финтах или умопомрачительных комбинациях, а о тех, кто в силу амплуа зачастую остаётся в тени, – о вратарях. Кто заслуживает звания лучшего вратаря РФПЛ 2016 года? Ответами и размышлениями в традиционной рубрике «Вопрос дня» делятся эксперты и читатели «Чемпионата».
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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— Назову Артёма Реброва лучшим голкипером 2016 года. С вратаря, по моему убеждению, начинается команда, а «Спартак» в этом году по-настоящему преобразился. Ребров играл надёжно, не раз выручал команду, во многом благодаря чему красно-белые сейчас на первом месте. Впечатления от первой части нового сезона ещё свежи, потому назову именно Реброва.
Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака» и «Зенита»:
— Не могу назвать одну фамилию. Если бы можно было совместить в одном голкипере Игоря Акинфеева и Сослана Джанаева, я бы назвал его. По-другому никак. Если раньше я с уверенностью называл Акинфеева, то сейчас подтягивается целая плеяда вратарей, среди которых выделяется голкипер «Ростова».
Владимир Пильгуй, бывший вратарь «Динамо»:
— Лучший вратарь 2016 года – Артём Ребров. В лидерстве «Спартака» огромный вклад именно этого футболиста. Несмотря на все неурядицы, которые были в начале года, Ребров играл на высоком уровне.
Вениамин Мандрыкин, бывший вратарь ЦСКА:
— Сослан Джанаев заслуживает звания лучшего вратаря 2016 года. Весной у голкипера «Ростова» была отличная «сухая» серия, а его клуб стал вторым в России. В Лиге чемпионов Сослан также хорошо выступает, как и во всём нынешнем сезоне. В совокупности Джанаев заслуживает звания лучшего по итогам года.
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Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:
— На мой взгляд, лучший вратарь уходящего года — Игорь Акинфеев. Стабильность этого игрока для ЦСКА и сборной России значит очень многое. На второе место поставлю голкипера «Ростова» Сослана Джанаева. В прошлом году я ещё сомневался относительно него, хотел посмотреть, как он будет проявлять себя дальше. А Джанаев – молодец, прибавляет и прибавляет.
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Для меня лучший вратарь года – Игорь Акинфеев. Почему? За сейв в чемпионском матче с «Рубином». Чтобы потом никто не говорил, что кто-то за кого-то болеет.
Наше мнение
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
– У Игоря Акинфеева отличный сезон. Антирекорд в Лиге чемпионов – это так, для любителей злорадствовать. В реальности же голкипер ЦСКА провел очередной уверенный год. А его сейв в Казани стал золотым для «армейцев». И всё же лучшим назову Джанаева. В 2016 году он попал в сборную и в целом хорошо провёл Лигу чемпионов. Мало кто знает, что весь год у голкипера были значительные проблемы с плечом. Именно поэтому он после ПСВ отправился не в отпуск, а в Мюнхен — лечиться. Едва ли в 2017 году Джанаев не уйдет на повышение в другой клуб.
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Мнения читателей
125150:
— Акинфеев действительно лучший! Особенно в Лиге чемпионов )))
srykirpychamy:
— Михаил Бирюков: лучший вратарь России в уходящем году — Лодыгин, это же я его нашёл в далёкой греческой деревушке и привёз в Питер.
sagy:
— Джанаев заслужил.