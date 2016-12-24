Кого нужно купить «Краснодару» этой зимой

Вакансия: вратарь

Кандидат: Илья Абаев

Вакансия: атлетичный опорный полузащитник, с пасом

Кандидат: Эбенезер Офори

Эбенезер Офори, которым интересуется «Краснодар», похож на того, кто нужен команде: у полузащитника стокгольмского АИК точность передач — под 90%, с объемом 11-12% общекомандного, он здорово умеет прессинговать, подвижен и неплохо видит поле

Вакансия: футболист в верхнюю тройку

Кандидат: Алексей Миранчук

Вакансия: атакующий полузащитник, готовый сыграть в завершении атак

Кандидат: Олег Шатов

Сразу необходимо оговориться, когда речь идёт о потенциальных новичках «Краснодара», это почти всегда теоретические разговоры. Клубчасто не может или не стремится приобрести больше одного или максимум двоих футболистов за одно трансферное окно. При этом одна покупка уже сделана — в Россию едет эквадорский левый защитник, который укрепит проблемную позицию «быков».после отставки Олега Кононова заметно приуныл: привратарь растерял уверенность, которая помогала ему не допускать технических ошибок. Ближе к зиме Крицюкслишком часто стал ошибаться в простых передачах, отбивать мяч перед собой и неверно оценивать игру на выходах. В результате вратарь был заменён по ходу матча с «Оренбургом», потерял место в основном составе и вошёл в зиму в состоянии неприятной неопределённости.Учитывая довольно сложную ситуацию с лимитом, «Краснодар» устроит только игрок с правильным паспортом на эту позицию, и «быки» могут вновь обратить внимание на «Локомотив». Не так давно в Краснодар мог уехать Гилерме, но теперь российский бразилец имеет твёрдое место в основе черкизовского клуба, зато на скамейке остаётся относительно стабильный, опытный, умный и уверенный в себе при наличии доверия Илья Абаев. Возможно, то, что надо, для успеха «быков».В матчах Лиги Европы было заметно, что Эбуэ Куасси пока ни технически, ни тактически не готов к самому высокому уровню, а после того, как китайцы всерьёз заинтересовались вариантом с покупкой Одила Ахмедова, стало понятно, что в ротацию «быкам» нужен чистый опорник. При этом он должен подходить клубу по философии, то есть быть вовлечённым не только в оборонительной фазе, но и в созидательной., похож на того, кто нужен команде: у полузащитника стокгольмского АИК точность передач — под 90%, с объёмом 11-12% общекомандного, он здорово умеет прессинговать, подвижен, неплохо видит поле, и единственный его очевидный недостаток — не лучшая из-за низкого роста игра на втором этаже. Команды, которые практиковали против АИК выносы верхом через зону между защитниками и полузащитниками, действовали в целом успешнее, так что, если Офори действительно появится в России, «Краснодару» нужно будет успевать прихватывать прессингом соперника до того, как они сыграют в осознанный длинный пас верхом.Миранчук почти наверняка не переживёт зиму в «Локомотиве» — новость о последнем предложении клуба для футболиста появилась пару недель назад, и с тех пор ситуация не поменялась. На данный момент ближе остальных к покупке креативного полузащитника «Рубин», но и «Краснодар» по-прежнему заинтересован в услугах Миранчука. Единственной проблемой для футболиста может стать подвижная идеология «быков»: Миранчук не всегда успешно находит зоны, играя без мяча, а в «Краснодаре» атакующему игроку необходимо уметь действовать одинаково хорошо на четырёх-пяти позициях. Впрочем, если в клубе Сергея Галицкого Миранчуку подтянут тактику, то он действительно может стать лучшим в России не только по количеству авансов.Об интересе «Краснодара» к Шатову стало известно из новостей о том, чтоиспытывающего определённые сложности полузащитника на. В итоге клуб из Санкт-Петербурга приобрёл другого вратаря —из «Уфы», но тема Шатова и «Краснодара» всё ещё интересна.Во-первых, по тем же идеологическим причинам: Сергею Галицкому нравятся техничные, резкие футболисты, стремящиеся устоять на ногах и не падающие при любом контакте. Во-вторых, тактически Шатов может разнообразить «Краснодар»: учитывая почти неизбежный отъезд, команде придётся перестраивать нападение, и Олег может стать вариантом на случай игры с ложной «девяткой», что сделает схему «быков» абсолютно переменчивой: необходимость наличия такого варианта показал команде в Лиге Европы «Шальке» с похожим по функционалу на Шатовав зоне центрфорварда. В-третьих, приобретение Шатова будет крайне статусным и утвердит «Краснодар» в ранге клуба, который не только стремится показать стиль, но и хочет побеждать.