«Договорился с Дзюбой — он решит вопрос с Лодыгиным»

Венгер: судей защищают слишком сильно, как львов в зоопарке
juliano:
— В зоопарах не львов защищают, а посетителей. Иначе от посетителей одни пуховики останутся.
«ПСЖ» придётся заплатить Эмери € 10,5 млн в случае отставки
cherry35:
— Эмери при увольнении получает 10,5 млн евро.
Ты при увольнении получаешь 8 тысяч рублей «белой» з/п и забираешь кружку…
Кто на что учился)
Агент: Джикией интересуется не только «Спартак», также активен «Рубин»
rapid2507:
— «Рубин» там солить, что ли, футболистов на зиму собрался?
Президент «Барселоны» Бартомеу подарил на Рождество всем игрокам по iPhone
froloffartem:
— Халк в Китае уже давно с восьмым гоняет)
В первом квартале 2017-го выйдет автобиографическая книга А. Кержакова «Лучший»
shmurnober:
— Шутка про то, что книга не попадёт на полки магазинов.
amkarperm59:
— В первом квартале 2017 г. выйдет автобиографическая книга Р. Ерёменко «Белая полоса — чёрная полоса».
Futexpert:
— Или куда может привести «белая полоса».
Лунёв: прихожу в «Зенит» не на скамейку запасных
chenotguewarra:
— Лунев: договорился с Дзюбой, что, пока прохожу медосмотр, он решит вопрос с Лодыгиным.
Российский фанат поддержал товарища, оставшись с ним в тюрьме до середины января
bilklinton:
— Видимо, во французских тюрьмах лучше, чем в тульских квартирах.
Итоговая стоимость строительства «Крестовского» составит 41 млрд рублей
1azia1e:
— «Звезду смерти» дешевле построить.
Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спора
yankudryavcev:
— Решаешь перекрасить волосы. Придумываешь глупый спор (чтобы не высмеяли). Проигрываешь его. Profit.
Эбуэ: сказал королеве Елизавете II, что хочу присматривать за её собаками
empty-street:
— Эбуэ сказал королеве, что хочет присматривать за её собаками.
Вопрос знатокам: что именно ответила королева, если известно, что сначала все посмеялись, а на следующий день Яя Туре затеял очередную статью про расизм?
Источник: Глушаков и Д. Комбаров попросили клуб вернуть К. Комбарова в «Спартак»
lonsdalepg21:
— Аленичев отправил СМС Глушакову, чтобы и за него попросили.
В «Челси» сообщили, что согласовали с «Шанхай СИПГ» условия перехода Оскара
councilander:
— В «Челси» сообщили, что согласовали с «Шанхай СИПГ» условия завершения карьеры Оскара.
ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
andrei33:
— Кодовые слова – «я капитан команды».
Балашов: трансферный бюджет тульского «Арсенала» — ноль рублей
ricciardo:
— То есть мой бюджет на Новый год равен трансферному бюджету тульского «Арсенала». Хм, недурно, недурно.
Слуцкий может начать работать в «Челси»
tsifregna:
— Диетологом?
diman19801980:
— У Слуцкого самый лёгкий райдер, там только один пункт: очень крепкий стул.
Селюк: «Спартак» хочет купить Луиса Адриано? Это глупый трансфер
pyatkashi:
— «Другое дело — Траоре», — добавил Селюк.