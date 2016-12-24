«Договорился с Дзюбой — он решит вопрос с Лодыгиным»

— В зоопарах не львов защищают, а посетителей. Иначе от посетителей одни пуховики останутся.— Эмери при увольнении получает 10,5 млн евро.Ты при увольнении получаешь 8 тысяч рублей «белой» з/п и забираешь кружку…Кто на что учился)— «Рубин» там солить, что ли, футболистов на зиму собрался?— Халк в Китае уже давно с восьмым гоняет)— Шутка про то, что книга не попадёт на полки магазинов.— В первом квартале 2017 г. выйдет автобиографическая книга Р. Ерёменко «Белая полоса — чёрная полоса».— Или куда может привести «белая полоса».— Лунев: договорился с Дзюбой, что, пока прохожу медосмотр, он решит вопрос с Лодыгиным.— Видимо, во французских тюрьмах лучше, чем в тульских квартирах.— «Звезду смерти» дешевле построить.— Решаешь перекрасить волосы. Придумываешь глупый спор (чтобы не высмеяли). Проигрываешь его. Profit.— Эбуэ сказал королеве, что хочет присматривать за её собаками.Вопрос знатокам: что именно ответила королева, если известно, что сначала все посмеялись, а на следующий день Яя Туре затеял очередную статью про расизм?— Аленичев отправил СМС Глушакову, чтобы и за него попросили.— В «Челси» сообщили, что согласовали с «Шанхай СИПГ» условия завершения карьеры Оскара.— Кодовые слова – «я капитан команды».— То есть мой бюджет на Новый год равен трансферному бюджету тульского «Арсенала». Хм, недурно, недурно.— Диетологом?— У Слуцкого самый лёгкий райдер, там только один пункт: очень крепкий стул.— «Другое дело — Траоре», — добавил Селюк.