Семак возглавит «Уфу». Главное — в обзоре дня

О назначении тренера «Зенита»на должность главного тренера «Уфы» может быть объявлено 28 декабря.«28 декабря будет сообщение о Сергее Семаке, который должен возглавить «Уфу», — сообщил телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.После 17 туров РФПЛ «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице. Первую часть сезона команда провела под руководством Виктора Гончаренко, недавно возглавившего ЦСКА.Защитник уругвайского «Насьонала»может продолжить карьеру в России. В переходе 24-летнего футболиста сборной Уругвая заинтересован «Зенит», утверждает журналист Фабиан Бертолини на своей странице в социальной сети «Твиттер».Основным претендентом на Поленту, по данным источника, остаётся аргентинский «Ривер Плейт».В минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес защитник провёл девять матчей, в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.Директор по техническому развитию Международной федерации футболарассказал, чтоФИФА обсуждает правило, согласно которому только капитаны команд смогут общаться с судьями. Такое правило существует в регби, где к судье может обращаться капитан команды.«Сейчас есть много игроков, которые жалуются во время матча. Уверен, поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем о том, чтобы вернуть этот момент в правильное русло. В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны также контролировать их.Думаю, мы можем извлечь что-то полезное из каждого вида спорта, и они могут учиться у нас, но мы должны противостоять этой проблеме», – цитирует ван Бастена BBC Sport.Правый защитник «Валенсии»летом присоединится к «Барселоне», сообщает Sport.es. По данным источника, с 22-летним игроком согласован контракт сроком на пять лет.Переговоры между сине-гранатовыми и агентом Канселу Жорже Мендешем шли в условиях строгой конфиденциальности в течение нескольких недель, и стороны достигли соглашения. При этом Мендеш предпочёл бы, чтобы переход состоялся в январе, но каталонский клуб дал понять, что сейчас не готов к осуществлению трансфера.Теперь остаётся согласовать сумму сделки. Сообщается, что «Валенсия» запросит за защитника € 30 млн.«Вольфсбург» на своём официальном сайте подтвердил, что 23-летний полузащитникпродолжит карьеру в «ПСЖ».23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом четырёхлетний контракт. Клубы договорились не раскрывать финансовые подробности сделки.Ранее стало известно, что Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ». В новом клубе полузащитник будет играть под 23-м номером.Дракслер перебрался в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» хавбек сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.«Манчестер Юнайтед» намерен предложить нападающемувойти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.Руководство клуба хочет сделать предложение шведу о переходе в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Ибрагимович вряд ли отклонит это предложение.35-летний футболист перешёл в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на один. За это время он провёл в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей.Полузащитник «Зенита»может продолжить карьеру в Китае. Клуб экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и бывшего форварда сине-бело-голубых Халка «Шанхай СИПГ» договорился с питерцами о переходе бельгийца за € 25 млн и теперь обсуждает с Витселем условия личного контракта, утверждает Сalciomercato.По данным источника, китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту € 12 млн в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. В качестве основных претендентов на полузащитника называются «Ювентус» и «Барселона».