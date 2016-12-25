Семак возглавит «Уфу». Главное — в обзоре дня

«Уфа» может объявить о назначении Семака главным тренером 28 декабря
О назначении тренера «Зенита» Сергея Семака на должность главного тренера «Уфы» может быть объявлено 28 декабря.
«28 декабря будет сообщение о Сергее Семаке, который должен возглавить «Уфу», — сообщил телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.
После 17 туров РФПЛ «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице. Первую часть сезона команда провела под руководством Виктора Гончаренко, недавно возглавившего ЦСКА.
«Зенит» хочет приобрести уругвайского защитника Поленту
Защитник уругвайского «Насьонала» Диего Полента может продолжить карьеру в России. В переходе 24-летнего футболиста сборной Уругвая заинтересован «Зенит», утверждает журналист Фабиан Бертолини на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Основным претендентом на Поленту, по данным источника, остаётся аргентинский «Ривер Плейт».
В минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес защитник провёл девять матчей, в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.
ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями
Директор по техническому развитию Международной федерации футбола Марко ван Бастен рассказал, что ФИФА обсуждает правило, согласно которому только капитаны команд смогут общаться с судьями. Такое правило существует в регби, где к судье может обращаться капитан команды.
«Сейчас есть много игроков, которые жалуются во время матча. Уверен, поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем о том, чтобы вернуть этот момент в правильное русло. В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны также контролировать их.
Думаю, мы можем извлечь что-то полезное из каждого вида спорта, и они могут учиться у нас, но мы должны противостоять этой проблеме», – цитирует ван Бастена BBC Sport.
«Барселона» согласовала контракт с Канселу, переход должен состояться летом
Правый защитник «Валенсии» Жоау Канселу летом присоединится к «Барселоне», сообщает Sport.es. По данным источника, с 22-летним игроком согласован контракт сроком на пять лет.
Переговоры между сине-гранатовыми и агентом Канселу Жорже Мендешем шли в условиях строгой конфиденциальности в течение нескольких недель, и стороны достигли соглашения. При этом Мендеш предпочёл бы, чтобы переход состоялся в январе, но каталонский клуб дал понять, что сейчас не готов к осуществлению трансфера.
Теперь остаётся согласовать сумму сделки. Сообщается, что «Валенсия» запросит за защитника € 30 млн.
«Вольфсбург» подтвердил, что Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ»
«Вольфсбург» на своём официальном сайте подтвердил, что 23-летний полузащитник Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «ПСЖ».
23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом четырёхлетний контракт. Клубы договорились не раскрывать финансовые подробности сделки.
Ранее стало известно, что Дракслер определился с игровым номером в «ПСЖ». В новом клубе полузащитник будет играть под 23-м номером.
Дракслер перебрался в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» хавбек сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.
«МЮ» предложит Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды
«Манчестер Юнайтед» намерен предложить нападающему Златану Ибрагимовичу войти в тренерский штаб команды, сообщает Daily Star.
Руководство клуба хочет сделать предложение шведу о переходе в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда форвард решит завершить игровую карьеру. Ибрагимович вряд ли отклонит это предложение.
35-летний футболист перешёл в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на один. За это время он провёл в составе манкунианцев 25 игр и забил 16 мячей.
«Шанхай СИПГ» готов купить Витселя за € 25 млн и предложил игроку € 12 млн в год
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Китае. Клуб экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша и бывшего форварда сине-бело-голубых Халка «Шанхай СИПГ» договорился с питерцами о переходе бельгийца за € 25 млн и теперь обсуждает с Витселем условия личного контракта, утверждает Сalciomercato.
По данным источника, китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту € 12 млн в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. В качестве основных претендентов на полузащитника называются «Ювентус» и «Барселона».