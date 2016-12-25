Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Максим Нагибин
Текст: Алина Матинян

«Вторая лига – больше испытание, чем футбол»

Защитник ФК «Чемпионат» Максим Нагибин – о проблемах с мотивацией, звёздах ЛФЛ и выступлении за команду сайта.
25 декабря 2016, воскресенье. 09:00. Футбол
→ «В рэпе я – Суарес». Как игрок ФК «Чемпионат» стал рэпером.

Мы продолжаем серию материалов о футболистах, играющих в любительской лиге за ФК «Чемпионат». Фитнес-тренер Максим Нагибин, выступающий на позиции защитника, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются молодые футболисты в России, особенностях любительского футбола и стиле игры «Чемпионата».

– Как получилось, что вы связали свою жизнь со спортом?
– Футбол был моим увлечением с четырёх лет. В шесть лет начал заниматься в секции, до девятого класса
играл в детской школе, а потом оказался в академии «Локомотива». Других мыслей, кроме как стать футболистом, у меня не было. Но со временем желание играть на профессиональном уровне поугасло.

– Не хватило мотивации?
– В какой-то степени. Чем больше взрослеешь, тем сильнее понимаешь, что в жизни нужны деньги. Играя во второй лиге, куда прямая дорога большинству молодых ребят, особо не заработаешь. Начинаешь выбирать: жить на 10 тысяч или оставить футбол увлечением и пойти учиться и работать. На тот момент желание построить карьеру было сильнее. Возможно, я был недостаточно талантлив, чтобы футбол сразу начал приносил доход. Хотелось оставить его любительским увлечением, к тому же вторая лига – это больше испытание, чем футбол.

– Почему?
– В спорте высших достижений спортсмен – это расходный материал. Знаю ребят, которые достойно выступали в юношеских сборных, но одна травма, и им говорят: мы тебя прооперируем бесплатно, пиши уход по собственному желанию, тебя никто кормить не будет. Спорт – это бизнес, где всем нужен результат и желательно сразу. Поэтому ждать человека, который будет год лечиться, даже если он талантлив, никто не будет. Я был не готов жить на низких финансовых условиях, не зная, когда это закончится. У каждого мужчины за спиной должен быть багаж знаний и умений, потому что он глава семьи, которую должен обеспечивать.
Максим Нагибин

Максим Нагибин

– Как пришли к профессии тренера?
– К тренажёрному залу тянуло всегда. Я учился на физкультурном отделении в колледже, когда друг предложил параллельно закончить курсы фитнеса. Мне нравится помогать людям, и я всегда готов сделать что-то для человека, если это в моих силах. Профессия фитнес-тренера помогает реализовать себя в этом.

– Никогда не жалели, что оставили карьеру футболиста?
– Мне абсолютно нравится то, что я делаю сейчас. Вокруг меня совершенно разные люди, и каждый по-своему интересен. Я получаю кайф от своей работы, от благодарных слов и глаз, а главная благодарность для тренера – результат.

– Доводилось ли тренировать профессиональных спортсменов?
– Помогал восстанавливаться мини-футболистам из Суперлиги. Был период, когда общался с президентом мини-футбольного клуба при КПРФ Аркадием Белым и хотел быть тренером по физподготовке. Там травм больше, они серьёзнее, и сама подготовка может играть большую роль на протяжении всего сезона. Для меня это стало бы шагом вперёд, но на тот момент вакантного места не было. Больше к этой теме пока не возвращались.

– А как вы попали в команду «Чемпионата»?
– Её основатель Дмитрий Сергеев – мой клиент. Я тренировал его ещё в прошлом сезоне. С Гришей Митиным и Артёмом Загуменновым тоже хорошо общаемся. Артём частенько приезжает ко мне тренироваться, у него проблемы с коленом, так что помогаю с восстановлением. Когда моя прошлогодняя команда распалась и встал вопрос, где играть дальше, я связался с Димой. В итоге я привёл в «Чемпионат» тренеров и некоторых ребят.

– Профессиональные футболисты часто проводят свободное время вместе. В ЛФЛ есть такое?
– Конечно. Считаю, что команда должна быть единым целым как на поле, так и за его пределами. В «Чемпионате» очень прикольные ребята, все душевные, с ними очень легко. Здесь важны человеческие качества, а игровые уходят на второй план. В любительском футболе звёзд нет.

– А как же Роман Широков?
– Широков, Сычёв… Но если рассматривать глобально, то все играют из любви к футболу. Важно, что ты готов поставить на карту ради достижений команды. С «Чемпионатом» мы поставили цель играть через два года в Высшей лиге.

→ «Контракт стал побольше». Как Широков играл за любителей

– Вы говорили, что привели в команду тренеров. У «Чемпионата» есть целый тренерский штаб?
– Не совсем. У каждого есть свои обязанности, чтобы было меньше сложностей. Есть тренер, который отвечает за тренировочный процесс. Я отвечаю за форму: большинство комплектов хранится у меня, я их стираю и привожу на игры. Артём и Гриша решают административные вопросы. Именно совместная работа даёт положительные результаты.
Максим Нагибин

Максим Нагибин

– Удаётся ли совмещать тренировочный процесс с работой?
– Мы тренируемся раз в неделю. Хотим два, но все работают. Случается, что не удаётся собраться, хотя тренировки начинаются в девять-десять вечера. Все ездят с разных концов города, и не всегда получается найти подходящее поле, но стараемся этот момент уладить.

– Вы по позиции защитник?
– Да, центральный. Я левша, и в большом футболе тренеры ставили меня на левый фланг с возможностью закрывать всю бровку, благо физических кондиций хватало. Но позиция центрального защитника мне тоже нравится, особенно наличием борьбы.

– В вашей жизни спорта будет побольше, чем у многих футболистов ЛФЛ. Чувствуете преимущество?
– Я никогда не был очень быстрым, а вот в физическом плане преимущество есть. Бывают крупногабаритные ребята, с которыми трудно играть в силовой борьбе, но регулярные занятия помогают уравнять шансы.

– С кем-то из бывших профессиональных футболистов пересекались в ЛФЛ?
– Выступал в Западной лиге в «Спарте», где в центре защиты играет Марат Махмутов. Он грамотный футболист высокого уровня, я у него многому научился. Там же выступает «Атлантис», где играют футбольные звёзды. Тогда это были Константин Маевский, Константин Головской и Максим Ромащенко. Против них играть трудно, но интересно. Со стороны ничего особенного не делают, но всё вовремя, нет лишних движений.

– Кто, по вашему мнению, лучший центральный защитник в мире?
– Серхио Рамос.

– А в России?
– Сергей Игнашевич объективно лучший, но я сторонник омоложения. Иван Новосельцев — очень талантливый парень и хорошая замена Игнашевичу в сборной. Нравится игра Ильи Кутепова, он создаёт цемент в обороне, выигрывает 90% единоборств за счёт грамотного выбора позиции. Мне импонируют футболисты, которые умеют использовать свои сильные стороны.

– Следите за футболом или хватает того, что сами играете?
– Смотрю только топ-матчи типа «эль класико». Нравится игра «Баварии», «Арсенала» и манера Арсена Венгера всё время подбирать молодых футболистов. Кстати, у «Манчестер Юнайтед» потрясающая политика: звёзды клуба остаются работать в тренерской системе. Было бы круто, если бы наши руководители делали так же. Для многих мальчишек Игнашевич сейчас кумир. Если этот кумир будет работать у них в академии, то для ребят это станет хорошим стимулом. В нашем футболе сейчас не всё гладко, но с приходом Станислава Черчесова стало лучше. Появляются молодые футболисты, которым доверяют и дают набраться опыта.

– В России у вас есть любимый клуб?
– Всегда нравился «Локомотив», а после возвращения Юрия Сёмина нравится вдвойне. Это та команда, за которую болел в детстве, как раз когда были Сёмин, Лоськов, Пашинин, Хохлов. Нравится игра «Ростова», «Краснодара». У Олега Кононова потрясающий талант раскрывать молодых игроков и тех, кто никому не пригодился. Ари не прижился в «Спартаке», Фёдор Смолов играл в «Урале», а теперь они главные звёзды. Если Фёдор не сбавит к чемпионату мира, то заиграет в европейской команде.

– Раз уж заговорили о чемпионате мира, какие у вас ожидания от турнира?
– Слабых сборных уже не осталось, и команды Южной Америки – Колумбия, Чили – это доказали. Надеюсь на выход из группы, но в первую очередь хотелось бы увидеть яркий и смелый футбол. Этим всегда и привлекали южные команды. Они не бояться рисковать, и это выливается в красивые голы. Есть сборные типа Германии, которые заточены, как машины, а есть импровизаторы. Вторые нравятся больше.

– А в каком стиле играет «Чемпионат»?
– Мы добиваемся результата за счёт мелкого паса, большого количества удобных передач и движения в свободные зоны. Цена ошибки может быть слишком высокой из-за размера поля и меньшего времени.

– Не рискуете?
– Рискуем! У нас неплохой подбор футболистов, с которыми можно рисковать. У меня отличные партнёры в защите, которые могут подстраховать, если я убегу вперёд. У нас нет претензий друг к другу, если что-то не получается.

– Были ли забавные случаи, связанные с командой?
– Разве что когда пригласили моего брата-близнеца. Те, кто не знал о нём, сильно удивились. Мне приятно с ним играть, знаю, чего от него ожидать. На поле понимаю его больше, чем других членов команды.

– Не предлагали подменить вас незаметно в перерыве?
– Надобности не было. Если только немного ослабить игру команды (смеётся). Шучу!
Максим Нагибин

Максим Нагибин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
25 декабря 2016, воскресенье
11:25 Эллардайс: скандал с уходом из сборной Англии сделал меня сильнее
11:04 Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1989 года, давайте сделаем это
10:51 Хачериди: ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне об интересе «Зенита»
10:44 Пикфорд: я всегда думал, что достаточно хорош для АПЛ
10:35 Энрике: не вижу себя в другом месте, кроме «Барселоны»
10:28 Гвардиола: Стерлинг немного сдал в предыдущие 1,5 месяца
10:14 Зидан планирует предоставить отдых Роналду в первом матче с «Севильей»
10:07 Ван Дейк: хочу выжать из себя максимум, это требует стабильной игровой практики
09:57 Тренер «Борнмута»: мы уже побеждали «Челси» и вполне можем сделать это ещё раз
09:49 Тарханов: сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет
09:38 Каранка: 16 из 17 очков «Бёрнли» набрал дома — «Мидлсбро» будет очень тяжело
09:29 Билич: следим за состоянием Кэрролла, но я не собираюсь беречь его
09:24 Брэдли: соглашусь с тем, что против «Суонси» легко играть
09:13 Зидан включил Дембеле в пятёрку лучших футболистов Франции за 2016 год
09:09 Левандовски: Гвардиола — мастер тактики, а Анчелотти даёт больше свободы на поле
08:05 Тайный Санта подарил игроку «Саутгемптона» ван Дейку футболку «Манчестер Сити»
07:45 «Спартак» может бесплатно арендовать Эменике у «Фенербахче»
07:29 Бывший вратарь «Спартака» и «Химок» Ломая объявил о завершении карьеры
06:49 «Сан-Паулу» попытается купить у «Зенита» Маурисио
06:33 Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
05:52 Наставник «Шанхай Шэньхуа»: для меня переход Тевеса стал сюрпризом
05:26 «Гремио» отрицает возможность трансфера Жеромела, которым интересуется «Зенит»
04:38 Исмаэль: грустно наблюдать за уходом Дракслера из «Вольфсбурга»
04:11 Хочолава: если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из России
03:15 Глушаков: кому-то море, океан, а нам и дома хорошо
03:00 Ди Мария может перейти в один из китайских клубов
01:47 Поли: Суперкубок был важен для «Милана» после поражения в финале Кубка
00:57 Бортуик Джексон: мы постоянно общаемся с Моуринью, хоть я сейчас и в аренде
00:44 Терри: схема 3-4-3 не использовалась в АПЛ уже очень давно
00:29 Энрике: моя задача — успокоить Алькасера
00:24 Монтелла: победу в Суперкубке Италии многие игроки запомнят на всю жизнь
00:15 Защитник «Наполи» Кирикеш пропустит до трёх недель из-за травмы
24 декабря 2016, суббота
23:56 Маццарри: моё отношение к Boxing Day зависит от того, выиграет ли «Уотфорд»
23:48 Куман: агрессия должна быть в каждом матче — в этом и проблема «Эвертона»
23:48 «Интер» хочет арендовать у «Ливерпуля» Лукаса Лейву
23:35 Рочина: уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал
23:28 Джонс: раньше после матча я мог поесть и поиграть в приставку, теперь всё иначе
23:19 Найнгголан: сказал Мартинесу, что меня зря не вызвали в сборную Бельгии
23:11 Билич: жду, что во второй части сезона результаты «Вест Хэма» улучшатся
23:03 Заха: мне жаль Пардью, он верил в меня тогда, когда другие не верили
22:52 «Фенербахче» в январе готов предложить «Шахтёру» € 7 млн за Тайсона
22:48 Президент «Наполи»: в матчах с «Реалом» хочу увидеть, как Давид победит Голиафа
22:45 Президент «Валенсии» извинилась перед болельщиками за неудачный 2016 год
22:34 Лидер чемпионата Украины по жёлтым карточкам может продолжить карьеру в России
22:28 Эллардайс: первый месяц после ухода из сборной — самый мрачный в моей карьере
Все новости RSS
Кто лучший защитник года в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+