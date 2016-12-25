«Вторая лига – больше испытание, чем футбол»

Максим Нагибин

Максим Нагибин

Максим Нагибин

Мы продолжаем серию материалов о футболистах, играющих в любительской лиге за ФК «Чемпионат». Фитнес-тренер, выступающий на позиции защитника, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются молодые футболисты в России, особенностях любительского футбола и стиле игры «Чемпионата».– Футбол был моим увлечением с четырёх лет. В шесть лет начал заниматься в секции, до девятого классаиграл в детской школе, а потом оказался в академии «Локомотива». Других мыслей, кроме как стать футболистом, у меня не было. Но со временем желание играть на профессиональном уровне поугасло.– В какой-то степени. Чем больше взрослеешь, тем сильнее понимаешь, что в жизни нужны деньги. Играя во второй лиге, куда прямая дорога большинству молодых ребят, особо не заработаешь. Начинаешь выбирать: жить на 10 тысяч или оставить футбол увлечением и пойти учиться и работать. На тот момент желание построить карьеру было сильнее. Возможно, я был недостаточно талантлив, чтобы футбол сразу начал приносил доход. Хотелось оставить его любительским увлечением, к тому же вторая лига – это больше испытание, чем футбол.– В спорте высших достижений спортсмен – это расходный материал. Знаю ребят, которые достойно выступали в юношеских сборных, но одна травма, и им говорят: мы тебя прооперируем бесплатно, пиши уход по собственному желанию, тебя никто кормить не будет. Спорт – это бизнес, где всем нужен результат и желательно сразу. Поэтому ждать человека, который будет год лечиться, даже если он талантлив, никто не будет. Я был не готов жить на низких финансовых условиях, не зная, когда это закончится. У каждого мужчины за спиной должен быть багаж знаний и умений, потому что он глава семьи, которую должен обеспечивать.– К тренажёрному залу тянуло всегда. Я учился на физкультурном отделении в колледже, когда друг предложил параллельно закончить курсы фитнеса. Мне нравится помогать людям, и я всегда готов сделать что-то для человека, если это в моих силах. Профессия фитнес-тренера помогает реализовать себя в этом.– Мне абсолютно нравится то, что я делаю сейчас. Вокруг меня совершенно разные люди, и каждый по-своему интересен. Я получаю кайф от своей работы, от благодарных слов и глаз, а главная благодарность для тренера – результат.– Помогал восстанавливаться мини-футболистам из Суперлиги. Был период, когда общался с президентом мини-футбольного клуба при КПРФ Аркадием Белым и хотел быть тренером по физподготовке. Там травм больше, они серьёзнее, и сама подготовка может играть большую роль на протяжении всего сезона. Для меня это стало бы шагом вперёд, но на тот момент вакантного места не было. Больше к этой теме пока не возвращались.– Её основатель Дмитрий Сергеев – мой клиент. Я тренировал его ещё в прошлом сезоне. С Гришей Митиным и Артёмом Загуменновым тоже хорошо общаемся. Артём частенько приезжает ко мне тренироваться, у него проблемы с коленом, так что помогаю с восстановлением. Когда моя прошлогодняя команда распалась и встал вопрос, где играть дальше, я связался с Димой. В итоге я привёл в «Чемпионат» тренеров и некоторых ребят.– Конечно. Считаю, что команда должна быть единым целым как на поле, так и за его пределами. В «Чемпионате» очень прикольные ребята, все душевные, с ними очень легко. Здесь важны человеческие качества, а игровые уходят на второй план. В любительском футболе звёзд нет.– Широков, Сычёв… Но если рассматривать глобально, то все играют из любви к футболу. Важно, что ты готов поставить на карту ради достижений команды. С «Чемпионатом» мы поставили цель играть через два года в Высшей лиге.– Не совсем. У каждого есть свои обязанности, чтобы было меньше сложностей. Есть тренер, который отвечает за тренировочный процесс. Я отвечаю за форму: большинство комплектов хранится у меня, я их стираю и привожу на игры. Артём и Гриша решают административные вопросы. Именно совместная работа даёт положительные результаты.– Мы тренируемся раз в неделю. Хотим два, но все работают. Случается, что не удаётся собраться, хотя тренировки начинаются в девять-десять вечера. Все ездят с разных концов города, и не всегда получается найти подходящее поле, но стараемся этот момент уладить.– Да, центральный. Я левша, и в большом футболе тренеры ставили меня на левый фланг с возможностью закрывать всю бровку, благо физических кондиций хватало. Но позиция центрального защитника мне тоже нравится, особенно наличием борьбы.– Я никогда не был очень быстрым, а вот в физическом плане преимущество есть. Бывают крупногабаритные ребята, с которыми трудно играть в силовой борьбе, но регулярные занятия помогают уравнять шансы.– Выступал в Западной лиге в «Спарте», где в центре защиты играет Марат Махмутов. Он грамотный футболист высокого уровня, я у него многому научился. Там же выступает «Атлантис», где играют футбольные звёзды. Тогда это были Константин Маевский, Константин Головской и Максим Ромащенко. Против них играть трудно, но интересно. Со стороны ничего особенного не делают, но всё вовремя, нет лишних движений.– Серхио Рамос.– Сергей Игнашевич объективно лучший, но я сторонник омоложения. Иван Новосельцев — очень талантливый парень и хорошая замена Игнашевичу в сборной. Нравится игра Ильи Кутепова, он создаёт цемент в обороне, выигрывает 90% единоборств за счёт грамотного выбора позиции. Мне импонируют футболисты, которые умеют использовать свои сильные стороны.– Смотрю только топ-матчи типа «эль класико». Нравится игра «Баварии», «Арсенала» и манера Арсена Венгера всё время подбирать молодых футболистов. Кстати, у «Манчестер Юнайтед» потрясающая политика: звёзды клуба остаются работать в тренерской системе. Было бы круто, если бы наши руководители делали так же. Для многих мальчишек Игнашевич сейчас кумир. Если этот кумир будет работать у них в академии, то для ребят это станет хорошим стимулом. В нашем футболе сейчас не всё гладко, но с приходом Станислава Черчесова стало лучше. Появляются молодые футболисты, которым доверяют и дают набраться опыта.– Всегда нравился «Локомотив», а после возвращения Юрия Сёмина нравится вдвойне. Это та команда, за которую болел в детстве, как раз когда были Сёмин, Лоськов, Пашинин, Хохлов. Нравится игра «Ростова», «Краснодара». У Олега Кононова потрясающий талант раскрывать молодых игроков и тех, кто никому не пригодился. Ари не прижился в «Спартаке», Фёдор Смолов играл в «Урале», а теперь они главные звёзды. Если Фёдор не сбавит к чемпионату мира, то заиграет в европейской команде.– Слабых сборных уже не осталось, и команды Южной Америки – Колумбия, Чили – это доказали. Надеюсь на выход из группы, но в первую очередь хотелось бы увидеть яркий и смелый футбол. Этим всегда и привлекали южные команды. Они не бояться рисковать, и это выливается в красивые голы. Есть сборные типа Германии, которые заточены, как машины, а есть импровизаторы. Вторые нравятся больше.– Мы добиваемся результата за счёт мелкого паса, большого количества удобных передач и движения в свободные зоны. Цена ошибки может быть слишком высокой из-за размера поля и меньшего времени.– Рискуем! У нас неплохой подбор футболистов, с которыми можно рисковать. У меня отличные партнёры в защите, которые могут подстраховать, если я убегу вперёд. У нас нет претензий друг к другу, если что-то не получается.– Разве что когда пригласили моего брата-близнеца. Те, кто не знал о нём, сильно удивились. Мне приятно с ним играть, знаю, чего от него ожидать. На поле понимаю его больше, чем других членов команды.– Надобности не было. Если только немного ослабить игру команды. Шучу!