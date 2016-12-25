Как футболисты «Зенита» проводят отпуск

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Артур Юсупов проводит свой отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах в окружении любимой девушки и друзей. Уверен, опаснее и прекраснее этой фотографии не найти в «Инстаграме» ни одного футболиста. Будь такая оборона у «Зенита», вопрос о вратаре и не поднимался бы. В футбол у Александра Кержакова получается играть лучше, чем в гольф. Правда, памятуя о знаменитом девизе нападающего, можно сделать выводы, что скоро снаряд таки залетит в лунку.После аристократических забав можно и полетать, благо остров Маврикий радует своими видами.Отпуск Доменико Кришито пока обходится без экстрима. Защитник беззаботно нежится под солнцем на Мальдивах вместе с семьями Данни и Акселя Витселя. Хави Гарсии среди этой весёлой компании, отдыхающей на солнечных Мальдивах, нет, но он передаёт им привет из не менее солнечного Дубая.В семье Витселя, для которого этот отпуск может стать последним на петербургском этапе карьеры, судя по всему, ждут пополнения. → Богатые тоже плачут. Чем кончится сериал про Витселя и «Ювентус»?
Мигель Данни, которого очень заждались болельщики «Зенита», вечера проводит с семьёй. И снова Мальдивы, которые по популярности у наших футболистов точно занимают первое место. Вот и чета Жирковых для отдыха выбрала этот курорт. Но, похоже, спокойный отдых не обошёлся без приключений. Юрий Жирков недосчитался половины зуба. Но игрок не унывает, улыбаясь во все свои 31,5. С кем проводит отпуск Александр Кокорин? Естественно, с Павлом Мамаевым. А в каком отеле Мальдив? Разумеется, в самом дорогом. И занимаются они там, скорее всего, тем, о чём поют. → «С Мамаевым пить, с Кокориным тире пить». Исполняют герои песни
Активный отдых у Олега Шатова. Соперник на теннисном корте — сын Лев.В «Зените» Иван Новосельцев получает мало игрового времени. Эту проблему футболист решил устранить с помощью изнурительных тренировок в отпуске. Но и про отдых Новосельцев не забывает, прогуливается по улочкам Страсбурга в компании любимой жены. → Новосельцев: Катя навешивала, а я забивал!