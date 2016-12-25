Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Аксель Витсель
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Марк Бессонов

Китайцы дают 25 млн за Витселя. 15 трансферных слухов недели

Дракслер перешёл в «ПСЖ», Оскар уехал в Китай, Хачериди может перейти в «Зенит» и другие новости футбольного рынка за последнюю неделю.
25 декабря 2016, воскресенье. 13:00. Футбол

Евгений Хачериди, «Динамо К»


Претендент: «Зенит»

То, что «Зенит» в зимнее трансферное окно намерен усилить защитную линию, ни для кого не секрет. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что питерцы ведут переговоры с киевским «Динамо» по Евгению Хачериди, контракт которого истекает ближайшим летом. Сумма трансфера должна составить 4 млн евро. Сам Хачериди информацию опроверг, а его агент предложил Бурбасу полечиться и перестать заранее отмечать Новый год.

Луис Адриано, «Милан»


Претендент: «Спартак»

«Спартак» в поисках нападающего обратился в «Милан». По слухам, уже в ближайшее время Луис Адриано может приехать в Москву для подписания контракта. Зарплата 29-летнего бразильца может составить от 3 до 4 млн евро в год. Однако более вероятен переход попавшего в опалу Дика Адвоката в «Фенербахче» Эммануэля Эменике, который уже вылетел на переговоры со «Спартаком». Всё новое – хорошо забытое старое?

Хамес Родригес, «Реал»


Претендент: «Челси»

Всё больше накаляется обстановка вокруг звезды «Реала» Хамеса Родригеса. Колумбиец недавно выразил недовольство своим положением в клубе, за что напоролся на критику от капитана команды Серхио Рамоса. Болельщики клуба также не хотят видеть Хамеса в составе команды. Спасти полузащитника могут «Челси» или «Ювентус», заинтересованные в его услугах. Предположительная сумма трансфера – 70 млн евро.
Хамес Родригес
Фото: Reuters

Хамес Родригес


Тиаго Маия, «Сантос»


Претенденты: «Ливерпуль», «Наполи»

Полузащитник «Сантоса» считается одним из самых талантливых футболистов бразильской лиги. «Зенит» не сумел договориться о его переходе – Маия отказался ехать в Россию. Зато есть у него все шансы оказаться в Англии и Италии – «Ливерпуль» и «Наполи» проявляют к Тиаго самый предметный интерес.

Майкон, «Локомотив»


Претендент: «Бешикташ»

Турецкий «Бешикташ» намерен подписать контракт нападающим «Локомотива» Майконом. Контракт бразильца с «железнодорожниками» истекает следующим летом, и пока новостей о его пролонгации нет. Вполне вероятно, что зимой «Бешикташ» покинет Куарежма, которому предлагают заоблачные контракты в Китае.
Главной альтернативой ему считается Райан Бабель, у которого истёк контракт с «Депортиво». Второй вариант как раз Майкон.

Андрей Лунёв, «Уфа»


Перешёл в «Зенит»

«Зенит» не стал затягивать переговоры по трансферу голкипера «Уфы» Андрея Лунёва. Уже спустя два дня после появления первых слухов Лунёв подписал контракт с клубом на 4,5 года. Сумма компенсации – 3,5 млн евро. Конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым Андрей не боится.

«Я конкуренции не боюсь, наоборот, очень её жду. А всё решится в тренировочном процессе — кто в нём будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остаётся только доказывать, что им должен быть я».

>>> От Шатова до Лунёва. Самые крупные продажи маленьких клубов РФПЛ

Юлиан Дракслер, «Вольфсбург»


Перешёл в «ПСЖ»

Ещё летом стало понятно, что Юлиан Дракслер надолго в «Вольфсбурге» не задержится. После череды скандалов с руководством клуба полузащитник добился своего ухода и теперь продолжит карьеру в «ПСЖ». Детали сделки пока не разглашаются. Известно лишь, что вместе с Драклером в Париж может переехать защитник Рикардо Родригес. За трансфер обоих «ПСЖ» готов заплатить 50 млн евро.

Вирджил ван Дейк, «Саутгемптон»


Претендент: «Манчестер Сити»

«Сити» продолжает сходить с ума, умудряясь платить огромные суммы за не самых звёздных защитников. Вирджил ван Дейк проводит неплохой сезон в «Саутгемптоне», однако 60 млн евро за его трансфер… Самое интересное, что «святых» такая сумма не устраивает и они намерены выручить от продажи голландца все 70 млн.

Виктор Линделоф, «Бенфика»


Претендент: «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно вновь намерен потратить солидную сумму на укрепление состава. Первый в списке – шведский защитник «Бенфики» Виктор Линделоф, считающийся одним из самых талантливых оборонцев Европы. Жозе Моуринью, как обычно, всё отрицает.

«В Португалии первые полосы СМИ говорят, что каждый игрок в стране сейчас переходит в «Манчестер Юнайтед». Это нормально. Несколько сезонов назад каждый игрок из чемпионата Португалии переходил в «Челси», затем в «Реал». Но я продолжаю говорить то же самое: мне нравится мой состав».

>>> Нужно больше золота! 7 новых трансферных мишеней «МЮ»

Маруан Феллайни, «Манчестер Юнайтед»


Претендент: «Милан»

На выход из «МЮ» должна последовать целая группа игроков. Один из них – Маруан Феллайни, не слишком удачно проведший первую половину сезона. На кучерявого бельгийца имеет виды «Милан», ищущий варианты укрепления опорной зоны. Вместе с Феллайни «МЮ» должен покинуть и Морган Шнейдерлен, за которого «Вест Бромвич» уже предложил рекордные в своей истории 18 млн евро.

Артуро Видаль, «Бавария»


Претендент: «Челси»

Несмотря на сильное выступление Канте и Матича в этом сезоне, Антонио Конте всё же собирается ещё плотнее насытить опорную зону. «Челси» готов заплатить за полузащитника «Баварии» 50 млн евро, однако переход может состояться только летом.

Тибо Куртуа, «Челси»


Претендент: «Реал»

Однако в ближайшее время лондонцам стоит задуматься о поиске нового вратаря. Появляется всё больше слухов о возможном летнем переходе Тибо Куртуа в мадридский «Реал». По данным Marca, бельгийский вратарь хочет вернуться в Испанию и уже уведомил друзей и одноклубников по «Челси» о своём предстоящем переходе в мадридский клуб летом.

Ивелин Попов, Сердар Таски, «Спартак»


Претендент: «Трабзонспор»

Пока Эменике спешит вернуться в Россию из Турции, в обратном направлении могут последовать сразу два спартаковца. Ивелин Попов уже имеет опыт выступлений в Суперлиге (два сезона провёл за «Газиантепспор»), Таски и вовсе является этническим турком, потому переходы вполне вероятны. В услугах обоих заинтересован «Трабзонспор».
Ивелин Попов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Ивелин Попов


Оскар, «Челси»


Перешёл в «Шанхай СИПГ»

Как в 25 лет завязать с футболом и разбазарить весь свой потенциал? Спросите у Оскара. Вместо построения большой карьеры 25-летний бразилец выбрал построение солидного капитала в Китае. «Челси» получил 60-миллионную компенсацию, Оскар – контракт больше, чем у Роналду. Кажется, все довольны.

Аксель Витсель, «Зенит»


Претендент: «Шанхай СИПГ»

«Шанхай СИПГ» продолжает разбрасываться десятками миллионов евро. Сериал с уходом Витселя из «Зенита» в ближайшее время может получить неожиданную развязку. Китайский клуб готов предложить питерскому клубу 25 млн евро в качестве компенсации, в самому Витселю контракт на 12 млн евро в год. Что выберет Аксель – карьеру в Европе или большие деньги, смотрите в следующей серии.

>>> Богатые тоже плачут. Чем закончится сериал про Витселя и «Ювентус»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 43
Теги
Аксель Витсель Артуро Видаль Евгений Хачериди Ивелин Попов Оскар Сердар Таски Хамес Родригес Возможные трансферы Состоявшиеся трансферы
Новости. Футбол
25 декабря 2016, воскресенье
19:44 Бурбас: «Динамо» было согласно отдать Хачериди «Зениту» за 8 млн
19:40 Неймар: не умру, если так и не получу «Золотой мяч»
19:10 Кузьмин: эта травма является самой серьёзной в моей карьере
18:56 Фомина: на Евро-2017 женской сборной России хочется преподнести сюрприз
18:43 Миллер: 15 миллионов человек в России говорят: мы болеем за «Зенит»
18:30 Промес отпраздновал Рождество с Депаем, которым интересуется «Спартак»
18:15 Калиниченко: Глушаков – лучший полузащитник в РФПЛ по итогам 2016 года
18:07 РФС выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154
18:01 Каррагер: переход Ибрагимовича в «МЮ» — лучшее приобретение 2016 года
17:48 Месси во время отпуска встретился с бывшими одноклубниками по «Ньюэллс Олд Бойз»
17:46 Карпин: Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России
17:42 Мата на Рождество подарил игрушки детям из центра для малообеспеченных семей
17:27 Ещенко рассказал, что такое спартаковский дух
17:22 Игуаин: Дибала похож на Месси. У него есть всё, чтобы стать лучшим игроком
17:11 Ещенко: Аленичев хотел спартаковского футбола, для Карреры главное — порядок
16:41 Сборная Украины не планирует проводить зимний сбор
16:15 Цаллагов: мне никто не говорил о переговорах с «Зенитом», это всё слухи
16:05 Зарплата Дракслера в «ПСЖ» составит € 850 тыс. в месяц
16:05 Юрченко: любая минута опоздания в «Байере» – это штраф
15:38 Ловчев: за счёт интеллекта Широков может ещё поиграть на хорошем уровне
15:32 Мостовой назвал Витселя лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году
15:23 Раньери: в чемпионство «Лестера» я начал верить после поражения от «Арсенала»
15:14 Габигол не намерен уходить из «Интера»
14:59 Маскерано: переезд в Китай стал ещё одним вариантом для известных футболистов
14:44 Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков — это похороны»
14:29 Мавуба: бывший тренер «Лилля» Антонетти обходился со мной унизительно
14:27 «Тоттенхэм» намерен подписать новый контракт с Алдервейрелдом
14:10 Венгер удивлён переходом Оскара из «Челси» в «Шанхай СИПГ»
13:39 Петраков: попытаюсь уговорить губернатора продолжить финансирование «Томи»
13:37 Фламини навестил семью Фабрегаса в образе Санта-Клауса
13:35 Моуринью: люблю матчи в Boxing Day, для меня это особый день для работы
13:24 Махмудов: рано в «Спартак» пошёл и не смог заиграть, но не жалею об этом
13:10 «Крылья Советов» подтвердили, что Цаллагов может перейти в «Зенит»
12:43 Мхитарян и Бейи готовы сыграть в матче «МЮ» — «Сандерленд»
12:42 В Перу обсуждают видео, на котором защитник «Рубина» Самбрано курит кальян
12:18 Боли может перейти из «Анжи» в ЦСКА за € 3 млн
12:16 Куман: если Лукаку продлит контракт, это будет большое событие для «Эвертона»
12:05 Пьюлис: некоторым лавка топ-клуба предпочтительнее, чем игра в команде попроще
11:54 Гризманн: поражение в финале ЛЧ пережить было тяжелее, чем фиаско на Евро-2016
11:42 «Торино» и «Дженоа» хотят арендовать у «Ромы» Итурбе
11:39 Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком»
11:38 ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154
11:35 Перес: «Реал» остаётся самым престижным и почитаемым клубом во всём мире
11:25 Эллардайс: скандал с уходом из сборной Англии сделал меня сильнее
11:04 Клопп: «Ливерпуль» не был чемпионом с 1990 года, давайте сделаем это
Все новости RSS
Кто лучший полузащитник года в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+