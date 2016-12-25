Китайцы дают 25 млн за Витселя. 15 трансферных слухов недели

Евгений Хачериди, «Динамо К»
Претендент: «Зенит»
То, что «Зенит» в зимнее трансферное окно намерен усилить защитную линию, ни для кого не секрет. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что питерцы ведут переговоры с киевским «Динамо» по Евгению Хачериди, контракт которого истекает ближайшим летом. Сумма трансфера должна составить 4 млн евро. Сам Хачериди информацию опроверг, а его агент предложил Бурбасу полечиться и перестать заранее отмечать Новый год.
Луис Адриано, «Милан»
Претендент: «Спартак»
«Спартак» в поисках нападающего обратился в «Милан». По слухам, уже в ближайшее время Луис Адриано может приехать в Москву для подписания контракта. Зарплата 29-летнего бразильца может составить от 3 до 4 млн евро в год. Однако более вероятен переход попавшего в опалу Дика Адвоката в «Фенербахче» Эммануэля Эменике, который уже вылетел на переговоры со «Спартаком». Всё новое – хорошо забытое старое?
Хамес Родригес, «Реал»
Претендент: «Челси»
Всё больше накаляется обстановка вокруг звезды «Реала» Хамеса Родригеса. Колумбиец недавно выразил недовольство своим положением в клубе, за что напоролся на критику от капитана команды Серхио Рамоса. Болельщики клуба также не хотят видеть Хамеса в составе команды. Спасти полузащитника могут «Челси» или «Ювентус», заинтересованные в его услугах. Предположительная сумма трансфера – 70 млн евро.
Фото: Reuters
Хамес Родригес
Тиаго Маия, «Сантос»
Претенденты: «Ливерпуль», «Наполи»
Полузащитник «Сантоса» считается одним из самых талантливых футболистов бразильской лиги. «Зенит» не сумел договориться о его переходе – Маия отказался ехать в Россию. Зато есть у него все шансы оказаться в Англии и Италии – «Ливерпуль» и «Наполи» проявляют к Тиаго самый предметный интерес.
Майкон, «Локомотив»
Претендент: «Бешикташ»
Турецкий «Бешикташ» намерен подписать контракт нападающим «Локомотива» Майконом. Контракт бразильца с «железнодорожниками» истекает следующим летом, и пока новостей о его пролонгации нет. Вполне вероятно, что зимой «Бешикташ» покинет Куарежма, которому предлагают заоблачные контракты в Китае. Главной альтернативой ему считается Райан Бабель, у которого истёк контракт с «Депортиво». Второй вариант как раз Майкон.
Андрей Лунёв, «Уфа»
Перешёл в «Зенит»
«Зенит» не стал затягивать переговоры по трансферу голкипера «Уфы» Андрея Лунёва. Уже спустя два дня после появления первых слухов Лунёв подписал контракт с клубом на 4,5 года. Сумма компенсации – 3,5 млн евро. Конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым Андрей не боится.
«Я конкуренции не боюсь, наоборот, очень её жду. А всё решится в тренировочном процессе — кто в нём будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остаётся только доказывать, что им должен быть я».
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Юлиан Дракслер, «Вольфсбург»
Перешёл в «ПСЖ»
Ещё летом стало понятно, что Юлиан Дракслер надолго в «Вольфсбурге» не задержится. После череды скандалов с руководством клуба полузащитник добился своего ухода и теперь продолжит карьеру в «ПСЖ». Детали сделки пока не разглашаются. Известно лишь, что вместе с Драклером в Париж может переехать защитник Рикардо Родригес. За трансфер обоих «ПСЖ» готов заплатить 50 млн евро.
Вирджил ван Дейк, «Саутгемптон»
Претендент: «Манчестер Сити»
«Сити» продолжает сходить с ума, умудряясь платить огромные суммы за не самых звёздных защитников. Вирджил ван Дейк проводит неплохой сезон в «Саутгемптоне», однако 60 млн евро за его трансфер… Самое интересное, что «святых» такая сумма не устраивает и они намерены выручить от продажи голландца все 70 млн.
Виктор Линделоф, «Бенфика»
Претендент: «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно вновь намерен потратить солидную сумму на укрепление состава. Первый в списке – шведский защитник «Бенфики» Виктор Линделоф, считающийся одним из самых талантливых оборонцев Европы. Жозе Моуринью, как обычно, всё отрицает.
«В Португалии первые полосы СМИ говорят, что каждый игрок в стране сейчас переходит в «Манчестер Юнайтед». Это нормально. Несколько сезонов назад каждый игрок из чемпионата Португалии переходил в «Челси», затем в «Реал». Но я продолжаю говорить то же самое: мне нравится мой состав».
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Маруан Феллайни, «Манчестер Юнайтед»
Претендент: «Милан»
На выход из «МЮ» должна последовать целая группа игроков. Один из них – Маруан Феллайни, не слишком удачно проведший первую половину сезона. На кучерявого бельгийца имеет виды «Милан», ищущий варианты укрепления опорной зоны. Вместе с Феллайни «МЮ» должен покинуть и Морган Шнейдерлен, за которого «Вест Бромвич» уже предложил рекордные в своей истории 18 млн евро.
Артуро Видаль, «Бавария»
Претендент: «Челси»
Несмотря на сильное выступление Канте и Матича в этом сезоне, Антонио Конте всё же собирается ещё плотнее насытить опорную зону. «Челси» готов заплатить за полузащитника «Баварии» 50 млн евро, однако переход может состояться только летом.
Тибо Куртуа, «Челси»
Претендент: «Реал»
Однако в ближайшее время лондонцам стоит задуматься о поиске нового вратаря. Появляется всё больше слухов о возможном летнем переходе Тибо Куртуа в мадридский «Реал». По данным Marca, бельгийский вратарь хочет вернуться в Испанию и уже уведомил друзей и одноклубников по «Челси» о своём предстоящем переходе в мадридский клуб летом.
Ивелин Попов, Сердар Таски, «Спартак»
Претендент: «Трабзонспор»
Пока Эменике спешит вернуться в Россию из Турции, в обратном направлении могут последовать сразу два спартаковца. Ивелин Попов уже имеет опыт выступлений в Суперлиге (два сезона провёл за «Газиантепспор»), Таски и вовсе является этническим турком, потому переходы вполне вероятны. В услугах обоих заинтересован «Трабзонспор».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Ивелин Попов
Оскар, «Челси»
Перешёл в «Шанхай СИПГ»
Как в 25 лет завязать с футболом и разбазарить весь свой потенциал? Спросите у Оскара. Вместо построения большой карьеры 25-летний бразилец выбрал построение солидного капитала в Китае. «Челси» получил 60-миллионную компенсацию, Оскар – контракт больше, чем у Роналду. Кажется, все довольны.
Аксель Витсель, «Зенит»
Претендент: «Шанхай СИПГ»
«Шанхай СИПГ» продолжает разбрасываться десятками миллионов евро. Сериал с уходом Витселя из «Зенита» в ближайшее время может получить неожиданную развязку. Китайский клуб готов предложить питерскому клубу 25 млн евро в качестве компенсации, в самому Витселю контракт на 12 млн евро в год. Что выберет Аксель – карьеру в Европе или большие деньги, смотрите в следующей серии.
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