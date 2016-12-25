Итоги года. Лучший защитник России — 2016

→ Итоги года. Лучший вратарь России — 2016
2016 год подходит к концу. «Чемпионат» продолжает подводить итоги. Настал черёд обороны. Кто из защитников проявил себя лучше всех? Отвечают эксперты и читатели.
Сергей Колотовкин, бывший защитник ЦСКА:
– Я буду патриотичен и назову лучшего защитника из числа «армейцев». На мой взгляд, им должен стать один из братьев Березуцких. Да, они тоже совершали ошибки, но всё-таки в этом году Березуцкие играли очень стабильно.
Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:
– Есть много кандидатов на звание лучшего защитника года, но мне хотелось бы выделить Сесара Наваса. Он уверенно сыграл в Лиге чемпионов с сильными соперниками. В чемпионате приносит большую пользу «Ростову», благодаря чему команда мало пропускает.
Юрий Никифоров, бывший защитник «Спартака»:
— Можно вспомнить Георгия Джикию. Им и «Спартак» интересуется, и о других клубах говорят. Но назвать его лучшим я не могу. Мне очень нравится Илья Кутепов. Если защитник будет играть так же, его ждёт хорошее будущее. Могу выделить его.
Владислав Радимов, бывший защитник «Зенит»:
— В этом году мне понравился Сесар Навас. «Ростов» здорово играет в обороне, и испанец ей хорошо руководит. Посмотрите — ушёл Новосельцев, Баштуш, а игра в защите не изменилась. Понятно, что это заслуга Бердыева, но такие футболисты, как Навас, наперечёт. Российские защитники? Давайте наших ребят оставим без авансов.
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Тоже назову Сесара Наваса. Испанец сделал много для «Ростова», чтобы команда заняла второе место в чемпионате. Вторым назову Василия Березуцкого. Но есть один нюанс: он очень слабо сыграл с Коста-Рикой. Товарищеский матч? Для Черчесова товарищеских матчей не бывает. Поэтому Василий только второй, у Наваса таких срывов нет.
Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:
– На мой взгляд, Василий Березуцкий – лучший защитник года. Он надёжный футболист, хорошо показал себя в этом году. К тому же играет уже сколько лет на постоянной основе не только в ЦСКА, но и в сборной России.
Валерий Гладилин, бывший защитник «Спартака»:
– Хотел бы отметить молодого центрального защитника «Спартака» Илью Кутепова. Он хорошо дебютировал и неплохо показал себя за этот год. Это отличный результат. Такую игру надо закрепить и прогрессировать дальше. У Кутепова есть потенциал, есть куда расти. Но это скорее аванс, потому что недоработки ещё остаются.
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Наше мнение
Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:
— Лучший защитник в 2016-м — получивший российское гражданство Марио Фернандес. Правый латераль ЦСКА помог своей команде завоевать чемпионство в первой половине года, а в новом сезоне даже при нестабильной «армейской» игре часто становится лучшим на поле. Будем надеяться, что в новом году Фернандес продолжит стабильно играть на высоком уровне и поможет сборной России на Кубке конфедераций.
Мнения читателей
porolon:
— Лучшие центральные, на мой взгляд, Чорлука и В. Березуцкий. Лучший правый защитник — Марио Фернандес. Правда, и ростовский Калачёв чертовски хорош был. Слева — Фёдор Кудряшов.
bikeich:
— Березуцкого по традиции называют. Кудряшов, Мевля, Джикия лучше.