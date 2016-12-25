Юрий Палыч меняет профессию. Как Сёмин хоровод водил

Однако 25 декабря гостей фестиваля ждал настоящий праздник. Специально для самых маленьких были организованы площадки с детскими забавами. Юные болельщики «Локомотива», которых в этот день на стадионе было очень много, могли попробовать себя в роли хоккеистов, покорить огромную снежную гору и даже прокатиться на настоящей упряжке с хаски. Правда, радости больше вызывали фото с собаками, чем сам процесс катания.
У детей была возможность сфотографироваться и с животным из рождественских сказок – северным оленем. Очередь к нему можно было сравнить разве что с очередью за горячими напитками.
Но от холода спасались не только чаем. Возле сцены, где выступали молодые артисты, танцевать не стеснялся никто. А самые преданные болельщики «Локомотива» отправились покорять просторы стадиона. В этот день вход на южную трибуну был открыт всем, кто хотел посмотреть на пустующую во время зимней паузы арену. Гостей и здесь ожидал маленький сюрприз – новогодняя ёлка, установленная прямо в центре футбольного поля.
Несмотря на огромное количество развлечений на территории стадиона, все с нетерпением ждали встречи с главным гостем фестиваля – Черкизово посетил тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. Переодевшись в костюм Деда Мороза, он с удовольствием исполнял желания десятков детей и даже взрослых. Болельщики не давали ему прохода, снова и снова просили сделать совместное фото. Сёмин не отказывал никому. Наоборот, подзывал самых застенчивых к себе и с улыбкой позировал на камеру.
Однако на «Локомотив» Юрий Павлович приехал не просто так. Самой ответственной частью последнего дня фестиваля должно было стать создание самого массового хоровода вокруг стадиона и установление рекорда Гиннеcса. Но управиться с детьми оказалось сложнее, чем с футболистами на поле. Так и неизвестно, удалось ли хороводу в Черкизово замкнуться, зато дети получили массу положительных эмоций.
После хоровода самые маленькие болельщики побежали за новогодними подарками. В это время Юрий Сёмин поделился с журналистами эмоциями от праздника:
– Сегодняшнее мероприятие мне очень запомнится, – признался Сёмин. — Приятно, что люди собираются и ради футбола, и ради праздника. Мне также нравится то, что здесь очень много детей с эмблемами «Локомотива». Это важно.
– С детьми справиться оказалось сложнее, чем с футболистами?
– Со всеми хорошо: и с теми, и с другими. Все дети большие молодцы, всё понимают!
– Как вы будете отмечать этот Новый год?
– Как обычно, дома с семьёй. Соберёмся вместе, нарядим новогоднюю ёлочку, организуем праздничный стол и будем вспоминать всё, что произошло за этот год.
Завершился последний день Новогоднего фестиваля на «Локомотиве» праздничным фейерверком в небе над стадионом. Правда, даже после него гости не собирались расходиться.