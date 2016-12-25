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175 лет назад 2016
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Луис Адриано, Калинич, Джикия – потенциальные новички «Спартака»
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Кого нужно купить «Спартаку» этой зимой

«Спартак» лидирует в Премьер-Лиге, но всё равно нуждается в усилении. В лучшем случае – на четырёх позициях.
25 декабря 2016, воскресенье. 20:05. Футбол
Главная деталь зимней трансферной закупки «Спартака» – желание поскорее её закрыть. Массимо Каррера просил руководство красно-белых решить все вопросы по усилению до первого сбора, и работа уже кипит. «Спартак» уже купил у «Амкара» Александра Селихова, собирается переманить вслед за вратарём Георгия Джикию, усиленно ищет форварда и даже попадает в генератор слухов вместе с удивительными именами, вроде Марио Манджукича. Активная трансферная политика «Спартака» объяснима – несмотря на первое место, эпизодически у красно-белых не работали то атака, то фланги, которые однозначно стоит усилить.

Новый центральный защитник (читай – Джикия)


Георгий Джикия дважды за 2016-й сыграл в Тушино – весной как левый хавбек, осенью как центральный защитник а-ля Бонуччи, отвечающий у «Амкара» за весь первый пас. «Спартак» нацелился на него именно как на защитника, в Перми хотят выжать из трансфера максимум, если «Спартак» откажется – всегда можно принять предложение «Рубина», где защитников уже копят на чёрный день.

Скорее всего, желание москвичей подписать нового центрального защитника обусловлено прогнозом дальнейшей ситуации: Сердар Таски может уйти, Сальваторе Боккетти – дождаться лета и окончания контракта. Потенциал Джикии заиграть в команде уровня «Спартака» заметен, в «Амкаре» он специализировался на перехватах и читал игру не хуже Боккетти, но при всех позитивных качествах Джикии есть сомнения, сможет ли он заиграть в паре защитников, а не в тройке, будет ли он так же силён в команде с атакующим стилем игры. Если коротко, вопрос стоит так: успехи Джикии – действительно его или всё-таки «Амкара» Гаджиева? Возможно, Каррера, желая приобрести новичка сборной России, что-то знает и готовит тактическую революцию.

Универсальный крайний защитник


Сезон показал, что сочетание Комбарова слева и Ещенко справа оптимально, они умеют даже делать голевые передачи друг другу, но если один из крайних защитников выпадал из-за травм, оборона «Спартака» резко теряла в качестве. Ещенко на фланге Комбарова – мина, на которой легко подорваться, Каррера за один матч в Санкт-Петербурге должен был усвоить аксиому. А Маурисио справа сильно снижает градус игры в атаке, особенно если его фланг заполняет Зобнин, а не Промес – тогда поле будто наклонено в левую сторону, правый край из игры полностью выключен. Так происходит с любым центральным защитником, переведённым на фланг.

«Спартаку» логично искать защитника, способного сыграть на обоих флангах, с нужным паспортом: не секрет, что фланг обороны у красно-белых – «русская» позиция. На ум приходит лишь один симпатичный вариант – с Ибрагимом Цаллаговым, переросшим уровень «Крыльев Советов» уже давно и способным вдобавок прикрыть опорную зону. Слухи отправляли в «Спартак» Романа Шишкина, но тогда, скорее всего, универсальным защитником на оба фланга станет Ещенко – и пропуски матчей Комбарова вновь могут стать для Карреры головной болью.

Ещё один фланговый игрок. Депай?


Крылья атаки «Спартака» тоже асимметричны – Промес, играющий правого инсайда, постоянно мелькает в голевых сводках, а Роман Зобнин, переведённый Каррерой на фланг, выглядит типичным ролевиком. Гораздо чаще на левом краю можно увидеть в действии Дмитрия Комбарова, Зобнин же, хоть и качественно перемещается без мяча, недостаточно хорош для позиции крайнего полузащитника. Каррера пытался придумать, как использовать атакующий потенциал Зобнина, пытался сделать из него Зе-заменителя, загружая мяч на 47-го номера красно-белых верхом, но и эта задумка не сработала в полной мере.

В прессу просачивались слухи о двух потенциальных фланговых новичках «Спартака». Но если с Адемом Ляйичем всё понятно – «Торино» не продаст человека, подкармливающего передачами Белотти, и правильно сделает, – то вариант с Мемфисом Депаем выглядит вполне реальным. Квинси Промес, его товарищ по сборной Нидерландов, может помочь Депаю адаптироваться в Москве, а Каррера – взвалить на Мемфиса те же функции, что и на Промеса. Да что там, Квинси уже устроился уговорщиком Депая за рождественским столом.

Важно, что и для голландской сборной переход Депая в «Спартак» может пойти на благо: при Данни Блинде Мемфис потерял место в составе, левый фланг заполняет Дави Классен, почти не играя на самом фланге, вернуться в основу поможет только регулярная игровая практика, а что лучше для сборной, чем переход ради игровой практики и готовая связка с Промесом? Впрочем, логичнее пока выглядит вариант с арендой в «Эвертон»: тогда Депай точно останется на виду у Жозе Моуринью.

Возможно, трансферные аппетиты «Спартака» прозаичнее, и Каррера держит в уме лучшего друга российских тренеров – лимит. Самый реалистичный вариант зимнего усиления такой: красно-белые возвращают из «Локомотива» коренного москвича Александра Самедова, ставят его направо, а Промес уходит левее. Квинси – один из лучших в Премьер-Лиге по умению сместиться в полуфланг и найти ударную позицию, так что проблем с адаптацией к новой роли у Промеса возникнуть не должно.

Депай, кого хочешь — выбирай: «Спартак» или один из 5 евроклубов?
Вопрос стоит так: успехи Джикии – действительно его или всё-таки «Амкара» Гаджиева?

Нападающий прототипа Зе Луиша


«Спартак» вылечил зависимость от Квинси Промеса, но внезапно заскучал по Зе Луишу, когда африканец получил травму. Достойного сменщика Зе у красно-белых нет, а тактические перестановки Карреры результата не приносят. Массимо пробовал варианты с Промесом и Мельгарехо на острие, и оба варианта провалились из-за стиля «Спартака». С флангов закидывали мяч в штрафную, будто Зе Луиш всё ещё на поле, а не в пресс-боксе. Иногда красно-белому воздуху помогал Роман Зобнин, прибегая на дальнюю штангу, но Мельгарехо со своей задачей цепляться за верховые мячи не справился, а Промес – в принципе игрок не того склада.

Красно-белым нужен ещё один нападающий фактуры Зе Луиша. Большой, здорово играющий «на втором этаже», проворный, способный оторваться от защитника и качественно двигающийся без мяча. Слухи про Марио Манджукича, запрос в «Ювентус» и контракт на 6 млн евро кажутся дикостью, но именно нападающий такого типа нужен «Спартаку».

Обсуждаемый вариант. Говорят, что «Спартак» выходит на финишную прямую с трансфером Луиса Адриано, и этот вариант кажется очень спорным. Адриано мощно играл за «Шахтёр», поделил с Лео Месси рекорд Лиги чемпионов (тут даже неважно какой), он адаптирован к жизни в Восточной Европе и наверняка понимает русский хотя бы на слух, но два сдерживающих фактора всё перевешивают. В «Милане» Луис Адриано сидит без игровой практики, проигрывая конкуренцию даже поднятому из Серии В Джанлуке Лападуле – раз. Россонери намерены выжать из трансфера 7-8 млн евро, а Адриано просит контракт на 3 млн в год – два. У бразильца сейчас не тот статус, чтобы просить у «Спартака» громадные деньги.
Слухи про Марио Манджукича, запрос в «Ювентус» и контракт на 6 млн евро кажутся дикостью, но именно нападающий такого типа нужен «Спартаку».

Адаптированный к России вариант. Массимо Каррере был интересен лишь один форвард из РФПЛ – Фёдор Смолов, но желание Смолова уехать в Бундеслигу делает его трансфер в «Спартак» невозможным. Однако в декабре благодаря Дику Адвокату внезапно всплыла кандидатура Эммануэля Эменике. Жёсткую конкуренцию в «Фенербахче» с ван Перси, Соу и Фернандао нигериец не выдерживает, последние полтора года он может вычеркнуть, но возвращение в «Спартак» может спасти его карьеру. Эменике подходит Каррере по стилю, он знает Москву, вдобавок если Эммануэль проиграет конкуренцию Зе Луишу, он спокойно это примет и будет «джокером» красно-белых на 15-20 минут.

Неочевидный вариант. Играющий в чемпионате Италии, понимающий родной язык Карреры, имеющий опыт игры в Восточной Европе – это ведь не только про Луиса Адриано. В «Фиорентине» чахнет Никола Калинич, чей главный хлеб – побороться, выиграть верх, замкнуть. По ходу прошлого сезона, когда «фиалки» ещё пытались ввязаться в чемпионскую гонку, трансфер Калинича из «Днепра» называли лучшим в Италии, а его нынешний регресс объясняется просто – вся «Виола» из-за глупых тренерских и руководительских решений пошла ко дну. (И даже при этом регрессе Калинич настрелял к Рождеству уже 8 мячей, так что хорват не такой зависимый форвард, как кажется на первый взгляд).
* статистика с начала сезона-2015/16 в европейских лигах – Англии, Италии, Турции

Варианты трансферной кампании «Спартака»


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера Возможные трансферы Состоявшиеся трансферы
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