10 «снегурочек» Европы – рождественские костюмы жён и подруг

Софья Бальби, жена Луиса Суареса
Блестящий форвард «Барселоны» — человек исключительно скромный. Пусть и кусачий. Потому и фотографию Луис выложил милую, без понтов и открытых нарядов жены Софии. Но всё равно поздравил подписчиков с Рождеством.
Рафаэлла Бекран, сестра Неймара
Ещё одна картинка из каталонского лагеря. Здесь всё откровеннее, и речь идёт о сестре звёздного бразильского нападающего. Рафаэлла украшает праздник ещё круче, чем красный костюм самого Неймара.
Анна Левандовски, жена Роберта Левандовского
Одна из самых красивых пар мирового футбола (за игру с мячом отвечает мужчина) не могла пройти мимо традиционного фото. Собственно, Роберт так и написал в «Инстаграме»: «Проводите это магическое время с любимыми».
Марлена Коста, мама Дугласа Косты
Ну а что, не только с эффектными жёнами надо справлять праздники. Вингер «Баварии» Дуглас Коста очень любит родителей — и правильно делает. Рождество — праздник семейный.
Мария Тереса Матус, жена Артуро Видаля
«Скромный» чилиец в своём «инстаграме» «Kingarturo» выложил фотографию «все в белом». Такую грех не оценить!
Собака Джерома Боатенга
И больше не нужно слов. «Не трогайте мои подарки!» — предупреждает защитник «Баварии».
Екатерина Новосельцева, жена Ивана Новосельцева
Замечательная пара ныне отдыхает во Франции. Из Страсбура у защитника «Зенита» и экс-баскетболистки сборной России серия фотографий. Это формально не Рождество, но тематика именно такая.
Бранч Квинси Промеса
Здесь столько чудесных девушек, что можно любоваться любой. И ведь не скажешь, что самая красивая на рождественском бранче у Мемфиса Депая.
Мария Погребняк, жена Павла Погребняка
Любовь мощного российского форварда поздравляет вас с Рождеством. Как не принять такое поздравление?
Мишель Лакруа, девушка Кевина Де Брёйне
Бельгиец не только красиво играет на поле, но и наслаждается красотой за его пределами. Не верите — убедитесь сами.