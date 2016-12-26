Эменике вылетел в Москву, ЦСКА положил глаз на Боли. Обзор дня

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком», утверждает AMK Gazete. По данным источника, красно-белые арендуют форварда до конца сезона, при этом «Фенербахче» хочет получить € 3 млн летом за выкуп трансфера 29-летнего футболиста.Ранее стало известно, что за нарушение дисциплины Эменике был отстранён от работы с основным составом команды главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом.Срок контракта Эменике со стамбульским клубом рассчитан до лета 2018 года. В 10 матчах текущего чемпионата Турции на счету нападающего 3 гола и 3 результативные передачи.Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко, нападающий «Анжи» Янник Боли может продолжить карьеру в ЦСКА. Контракт игрока с махачкалинским клубом действителен ещё два года. Сумма сделки может составить € 3 млн.В нынешнем розыгрыше РФПЛ 28-летний футболист провёл 11 матчей (четыре — с первых минут), забил два гола (один — с пенальти) и получил две жёлтые карточки.После 17 туров РФПЛ ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на 8 очков.Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов не подтвердил информацию о ведении переговоров с «Зенитом». Ранее глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин сообщил, что хавбек может пополнить ряды сине-бело-голубых.«Переход в „Зенит“? Не знаю, о чём вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу. Мне никто не звонил и не говорил об этом.Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о „Зените“ доходят. Но это всё слухи, а комментировать их правильным не считаю», — цитирует Цаллагова «Спорт-экспресс».Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году был хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причём играл швед как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для «армейцев», Вернблум весь год отыграл прилично», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о предстоящей встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Петраков на встрече, которая должна состояться в ближайшее время, намерен обсудить вопрос финансирования команды.«Во вторник или в среду встретимся с губернатором области, попытаюсь уговорить его продолжить финансирование команды. До этого с ним встречалось руководство клуба, но меня на тех переговорах не было», — сказал наставник «Томи» в интервью интернет-изданию «Спортфакт».После 17 туров «Томь» располагается на последней строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе девять очков.Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будет вынужден потратить первый зимний сбор на реабилитацию, восстанавливаясь после полученной летом травмы, сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.«Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе», — цитирует Шалимова «Спортфакт».Полноценно работать с командой Мамаев сможет на втором сборе «Краснодара» — в феврале в Белеке.ФИФА дисквалифицировала на один матч отборочного турнира ЧМ-2018 главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича, сообщает hayat.ba.Специалист получил наказание за неспортивное поведение во время матча отборочного турнира со сборной Греции (1:1). Баждаревич не сможет присутствовать на тренерском мостике в домашнем матче боснийцев против Гибралтара, который состоится 25 марта 2017 года. Также наставник получил условную дисквалификацию ещё на один матч и был оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков (около € 4,65 тыс.).