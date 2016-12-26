Самба: Кокорин — форвард высокого уровня. А что вас удивляет?

Кристофер согласился отправиться в долгую командировку по России. Махачкалинский суперпроект привлёк и Самба: Сулейман Керимов собирался соорудить настоящий топ-клуб не только для внутреннего пользования — международного масштаба. В рамках операции по скупке качественных легионеров был приобретён и Самба.
Кристофер на полгода возвращался в «АПЛ» в «Куинз Парк Рейнджерс», пережил закрытие махачкалинского проекта и даже вылет в ФНЛ. Но уже с «Динамо». Неоднозначная карьера Самба в России не отменяет главного: великана из Конго уже никогда не забыть. Такие колоритные легионеры нужны чемпионату России.
«Анжи», который посоветовал Это'О
«Не буду врать и говорить: «Я с детства мечтал играть за «Анжи»! — рассказывает Самба. — Понятно, что до предложения из России я толком ничего не знал про команду из Махачкалы. Но потом набрал Это'О и спросил: «Брат, что это за проект такой?». Сэмми заверил меня, что в Дагестане очень любят футбол, очень любят своих игроков, делают для них всё возможное. Речь не только о руководстве, но и о болельщиках.
Керимов всегда заботился о нас как о своих детях. Он мог подойти к любому и сказать: «У тебя всё хорошо? Я могу ещё что-то сделать? Как-то помочь тебе?». Такое отношение босса подкупает. Сулейман любил и любит «Анжи». Он реально хотел сделать команду европейского уровня. Вкладывал в неё не только деньги, но и душу.
Махачкала — уютный, тёплый городок, жили мы в классной гостинице. Чего жаловаться-то?
«Анжи» — это не «Лестер». «Анжи» вообще нельзя сравнить ни с какой другой командой. Слишком уникальная история. Мы бросили вызов российским грандам, посмели бороться с «Зенитом» на равных. Это'О, Диарра, Буссуфа и другие звёзды действительно хотели играть за клуб долгие годы, выступать за него в Лиге чемпионов. Но нашим мечтам не суждено было сбыться».
Махачкала без взрывов
«Да, это странно, когда живёшь в одном городе, а играешь в другом. Москва — отличный, огромный мегаполис. Как Лондон, только поспокойнее и не так много людей разных национальностей. На улицах порой на меня смотрели косо, но в целом всё было нормально, спокойно. В Махачкалу мы летали на шикарном самолёте — топ-уровень! В бизнес-классе любых авиакомпаний нет таких условий.
Больше трёх дней мы не проводили в Дагестане. Я не парился за свою безопасность. Уютный, тёплый городок, жили мы в классной гостинице. Чего жаловаться-то? Никаких взрывов я никогда не слышал. Только безумную поддержку наших болельщиков!».
«Анжи» европейского уровня
«Многие думают, что Это'О и другие топ-футболисты приехали в Дагестан только чтобы «срубить бабло». Чушь полная. Платили ли нам много? Да. Чего тут стесняться? Но мы все искренне любили «Анжи», хотели вместе добиться успеха. Не помню настолько крутой, дружной команды. Мы дружили вне поля, с тем же Лассом много времени проводили. Местные футболисты адекватно воспринимали приезд иностранцев. Наоборот, мы подкалывали друг друга, общались на расслабоне.
Тем больнее было, когда за одну ночь клуб, по сути, перестал существовать. По крайней мере, в том виде, к которому мы привыкли. Нам просто сказали: «Будем искать вам новые команды». Было очень грустно. Никто не хотел уходить. Но выбора у нас не было. Уверен, «Анжи» мог бы стать клубом европейского уровня».
Чумовой Хиддинк
«Гус — это просто чума. Тренер топ-уровня, человек топ-уровня, психолог топ-уровня… Хиддинк умеет сделать из команды семью. В ней бывают конфликты, но Гус всегда находит способ всё уладить.
С ним никогда не было скучно. Всегда на позитиве, заряжает окружающих своей энергией. Но, когда нужно, был суров. Хиддинк мог спокойно крикнуть даже Это'О: «Эй, давай, давай, быстрее беги!».
Не думайте, что Гус такой уж добродушный дядечка. Напихать он тоже мог нормально. Но, главное, для Хиддинка футболисты — друзья, а не враги, как у иных тренеров».
Уход Кобелева
«Разумеется, никто и подумать не мог, что «Динамо» вылетит… Но так случается — команда с хорошими игроками теряет собственное лицо, уверенность в себе. И падение уже не остановить…
Но я всё равно не очень понял, зачем руководство так поступило. Не могу сказать, что Кобелев — лучший тренер в истории «Динамо». Но он хотя бы старался изменить ситуацию в команде. Ему было не всё равно. Понятно, мы все тогда попали в очень сложную ситуацию. Однако не стоит во всём винить тренера.
Не очень понимаю, зачем его надо было увольнять за три тура до финиша. На команду это никак не повлияло. Положительно, по крайней мере».
Уровень Кокорина
«Саша — отличный форвард. На тренировках меня постоянно обводил! Работать вместе с таким футболистом — большая честь.
Все крутые российские футболисты рано или поздно оказываются в «Зените». Не уверен, что это правильно.
В игре он тоже часто показывал свой уровень. Высокий уровень. А что вас удивляет? Парень здорово бежит, бьёт с обеих ног, техничный, с мозгами футбольными всё в порядке. Зря вы думаете, что русские футболисты — плохие.
Просто им не хватает стабильности. Наверное, Кокорину стоило уехать в топовый европейский чемпионат, когда им предметно интересовались в той же АПЛ. Именно там можно повышать уровень, тем более российским футболистам. Однако Саша решил иначе.
Вообще, все крутые российские футболисты рано или поздно оказываются в «Зените». Не уверен, что это правильно».
Злость без Лиги Европы
«Не хочу говорить ничего плохого про руководство «Динамо». Но, чего скрывать, я дико злился, когда нас исключили из Лиги Европы. «Как такое может быть? Что за бред?!» — думал я. Но что могли сделать футболисты? Мы вообще были не в курсе ситуации. Просто выходили и играли в футбол. Никто не подходил к нам и не говорил: «У нас беда с финансами. В еврокубках играть не будем».
Это был шок. Я хотел играть с «Динамо» в международных матчах, а не только в России. Как и многие другие легионеры».
Русский, который не выучишь
«Легче выучить японский, чем русский! У вас реально очень сложный язык. Мне он был интересен, но не настолько, чтобы тратить на занятия несколько часов каждый день… А ведь только так можно запомнить столько слов, правил… В магазинах у меня не было особых проблем. Кусок мяса я могу купить на любом языке мира!
В команде меня быстро научили нескольким словам… Ну, произнести я их не могу, вы же понимаете. Из тех, что имею права: «лево», «право», «вышли», «привет», «как дела, брат»? Это правильно — в русской команде говорить по-русски. Но я просто не мог полноценно общаться на вашем языке».
Борщ, за который отдашь всю зарплату
«Еда в России — просто супер, улёт! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Её, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих…
Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят».
Болельщики-расисты
«Правда ли, что в матче с «Торпедо» я попросил замену из-за расизма? Чистая правда. Себя нужно уважать. Никогда не видел такого откровенного расизма. Я получаю мяч — люди тут же ухают. Я отдаю передачу — они ухают. Я ухожу с поля — они ухают. В конце концов, зачем давать им повод наслаждаться собственной глупостью?
В матче с «Торпедо» я действительно попросил замену из-за расизма.
Так что я действительно попросил коуча не выпускать меня на второй тайм. Я не маленькая девочка, просто не вижу смысла терпеть настолько мерзкие оскорбления. О'кей, после свистка на перерыв я не сдержался и показал фанатам средний палец. Был не прав, но вы уверены, что сохранили бы спокойствие на моём месте? Сомневаюсь.
После этого КДК почему-то дисквалифицировал меня на два матча, а у «Торпедо» всего лишь закрыли трибуну. Где справедливость?! Клуб и расистов должны были наказать намного жёстче. Неприятная история и реакция российского футбола на неё.
Наверное, в России многим по-прежнему странно видеть иностранцев, ещё и чернокожих. Но с идиотами всё равно надо бороться. Бороться, а не только выписывать дисквалификации жертвам расизма".