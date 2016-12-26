«Лучше поможем Сирии». Как футболисты встретили Рождество

Почему бы не отметить Рождество с тем, кто нравится тебе больше всего? Криштиану Роналду нашёл свою пару.
Гарет Бэйл основательно подготовился к празднику – даже подобрал пижаму для каждого члена своей семьи.
Серхио Рамос на фоне кубков поднимает бокал за счастье и здоровье всех мадридистов.
Тони Кроос выбрал нетривиальное место, чтобы отпраздновать Рождество – поехал с семьёй в Лондон.
Форвард «Барселоны» Неймар отмечает праздник у ёлочки в озорном стиле. Ну кому ещё придёт в голову облачиться в красный пиджак и шорты зимой?
Иван Ракитич с семьёй поучаствовал в очаровательной рождественской фотосессии.
Богатое застолье и счастливые дети – всё как надо в семье Сеска Фабрегаса в рождественский вечер.
Настоящий капитан не забывает о своих болельщиках. Джон Терри выкроил минутку, чтобы пожелать счастливого Рождества подписчикам в «Инстаграме».
Холодновато на улице, говорите? Златан Ибрагимович смеётся вам в лицо и бросает вызов. Попробуйте выйти на улицу в метель в одних трусах и сделать снежного ангела.
Семья Уэйна Руни, видимо, скупила весь магазин маскарадных костюмов. В галерее образов – и члены высшего общества, и весёлые эльфы, и даже Спайдермен.
Деле Алли отмечает не только Рождество, но и новое достижение в социальных сетях – у полузащитника «Тоттенхэма» набралось более миллиона подписчиков. По этому поводу – розыгрыш призов.
За рождественский стол Мемфиса Депая пожаловал Квинси Промес. Интересно, уговорит ли голландец своего друга присоединиться к нему в «Спартаке»?
Белоснежное поздравление от Стивена Джеррарда и его дочерей.
Адам Лаллана и Джордан Хендерсон преподнесли чудесный сюрприз учащимся одной из ливерпульских школ. Пока дети рассказывали о своих клубных предпочтениях клубному телеканалу «Ливерпуля», футболисты выбирались из-за штор актового зала и незаметно подходили к интервьюируемым. Выражения лиц школьников стоят написания картины.
А ещё игроки «Ливерпуля» вместе с главным тренером Юргеном Клоппом навестили маленьких пациентов городской детской больницы.
Ничего удивительного. Просто Томас Мюллер в шапке-ушанке поздравляет болельщиков.
Вместо поздравления с Рождеством защитник «Ювентуса» Патрис Эвра выступил с неожиданным и искренним обращением в поддержку мира в Сирии: «Я ненавижу войну. Я не политик – всего лишь футболист, но мою душу сильно трогают мирские проблемы. Я люблю жизнь, люблю людей. Думаю, что все люди равны – вне зависимости от религии и цвета кожи. Мы все – дети бога. Нам нужно помочь детям Сирии. Если люди, имеющие власть в Сирии, хотят помочь пострадавшим семьям, то могут связаться со мной через «Инстаграм». Люблю вас всех», — сказал Эвра.