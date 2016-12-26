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175 лет назад 2016
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Эммануэль Эменике и Луис Адриано
Фото: Reuters
Текст: Олег Лысенко

Дилемма «Спартака»: Адриано или Эменике?

«Спартак» со дня на день должен усилить состав классным нападающим. Луис Адриано или Эммануэль Эменике – вот в чём вопрос!
26 декабря 2016, понедельник. 11:31. Футбол
Если верить ресурсам, специализирующимся на трансферах (а дважды в год, в январе и августе, их новости следует делить как минимум на два), Эммануэль Эменике и Луис Адриано чуть ли не одновременно сорвались со стартовых колодок и наперегонки устремились навстречу «народной команде» России. Только до пункта назначения пока ни один, ни другой не добрался.

Так или иначе, слухи об интересе «Спартака» к обоим нападающим не лишены правдоподобия. Есть ощущение, что как минимум одного из них мы в красно-белом облачении всё же увидим. А пока этого не произошло, предлагаю сообща поразмыслить, от кого из колоритных форвардов Каррере и его команде будет больше проку. Пока чисто теоретически. Вводные данные – мои, выводы – ваши.

Возраст


Скажем прямо, оба кандидата находятся не в том возрасте, чтобы с ними связывать долгосрочные перспективы – на пятилетку, на две. Подобного рода иллюзиями никто в «Спартаке», по-моему, и не тешится. Команде нужен зрелый, сформировавшийся голеадор здесь и сейчас – пока на неполный круг, а там как карта ляжет. Этому поисковому параметру ровесники Адриано и Эменике вполне подходят. Обоим по 29 лет. Каждый по-футбольному матёр, квалифицирован и уверен в себе.

«Внутренняя» результативность


У бразильца производительность труда в высших европейских лигах повыше будет, чем у нигерийского конкурента (81 гол против 54). Но тут необходимо сделать поправку на уровень чемпионатов. Адриано методично поражал цель в турнире, где на золото претендовали примерно два с половиной клуба, и его команда в этой гонке, как правило, считалась фаворитом. Вдобавок обслуживали Луиса в «Шахтёре» по высшему разряду – в окружении Дугласа Косты, Тейшейры, Виллиана грех было не забивать. Оставшись без поддержки земляков, Адриано заметно подрастерялся в «Милане»…
Дик Адвокат занял странную позицию в отношении Эменике.

У Эменике карьерный опыт богаче и разнообразнее: стартовал африканец в Турции со второго дивизиона, после открыл для себя Россию, а после возвращения на берега Босфора успел смотаться в две арендные командировки, в Катар и Англию. Там, где Эммануэлю доверяли, он демонстрировал неплохую результативность (в РФПЛ, допустим, забивал в среднем раз в пару матчей). Но доверяли не всегда и не везде. Иначе повода для этого сравнительного анализа просто не возникло бы.

Еврокубки


В этом компоненте Эменике вчистую проигрывает Адриано. Его вины тут не много – возможность проявить себя на международном уровне человеку предоставлялась нечасто. Меньше двух десятков игр в континентальных турнирах (18, если быть точным) – где уж тут разгуляться? В нынешней Лиге Европы Эммануэль только раз вышел в стартовом составе – и поспешил это дело отметить победным голом «Фейеноорду». Всего на его счету 7 мячей в ЛЧ и ЛЕ.

Звёздный час Адриано пришёлся на сезон-2014/15. На него выпала почти треть «евроголов» Луиса – 9 из 32! Замечательный результат даже со сноской на то, что 8 мячей получил в свои ворота БАТЭ.

Сборная


На уровне сборных перевес уже на стороне Эменике. Особенно ему удался Кубок Африки трёхлетней давности. В ЮАР Эммануэль только раз ушёл с поля без гола. Приз лучшему бомбардиру турнира стал достойной компенсацией Эменике за пропуск финала по травме. Тем более что его Нигерия и без своего голеадора выиграла.

Адриано многообещающе стартовал. В «Шахтёр» курчавый бразилец переехал в статусе члена бразильской «молодёжки». В 2014 году Дунга вознаградил Луиса вызовом в первую сборную за повторение голевого подвига Месси (пента-трик к матче Лиги чемпионов). Но закрепиться в команде Адриано не сумел. В настоящее время его стаж игры за «селесао» исчерпывается четырьмя матчами. Безголевыми матчами.

Адаптированность к Восточной Европе


Этот компонент актуален всегда, когда речь идёт о людях из иной культурной и ментальной среды. В данном случае риск связаться с асоциальным типом, которого скорее всего отторгнет коллектив, минимален.
Оптимальным выходом для Адриано стало бы воссоединение в России с Мирчей Луческу.

За восемь лет в Донецке Адриано настолько «обрусел», что ему не составит труда найти общий язык с коллегами по «Спартаку». Если что, старый знакомый по «Шахтёру» Фернандо поспособствует интеграции земляка в новый коллектив.

У Эменике в «Спартаке» значительно больше друзей-товарищей. Из состава 2013 года в столичном клубе и по сей день числится с десяток игроков. Так что заново влиться в команду нигерийцу не должно составить труда.

Мотивация


Дик Адвокат занял странную позицию в отношении Эменике. Как бы ни играл Эммануэль, в «Фенербахче» ему отводится роль даже не второго – третьего по статусу нападающего. Позиции соотечественника ван Перси у Маленького Генерала незыблемы. А первым кандидатом на замену Робина – либо сотрудничество с ним в паре – является Соу. Нигерийскому легионеру Адвокат выкроил за последние пять матчей турецкой Суперлиги… аж пять минут игрового времени. Тотальным неверием со стороны тренера и объясняется желание Эменике сменить обстановку. «Спартак» в качестве нового места работы выглядит идеальным вариантом для него.

У Адриано всё ещё более печально и запущено. Луиса в стартовом составе «Милана» в Серии A не видели с июля! Лучший снайпер в истории «Шахтёра» проиграл конкуренцию Джанлуке Лападуле, в прошлом сезоне штамповавшему голы во втором дивизионе, и теперь больше времени – и намного – проводит на лавке, чем на поле.

Оптимальным выходом для Адриано стало бы воссоединение в России с Мирчей Луческу. Но у того в «Зените» линия атаки и так недурно укомплектована. В любом случае основа «Спартака» выглядит интереснее миланского запаса. По крайней мере с красно-белыми у Луиса будет больше шансов стать чемпионом, чем с красно-чёрными. Тоже, знаете ли, аргумент.

Кого нужно купить «Спартаку» этой зимой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Луис Адриано Эммануэль Эменике
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