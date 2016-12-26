Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оскар
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Оскар за худшую роль. Как вундеркинд из «Челси» дошёл до Китая

В 25 лет Оскар перечеркнул свои шансы построить большую карьеру в Европе. Однако винить его в этом не стоит.
26 декабря 2016, понедельник. 14:00. Футбол
Сентябрьским вечером 2012 года Оскар покорил «Стэмфорд Бридж». Массимо Каррера, исполнявший обязанности главного тренера «Ювентуса», с кромки поля наблюдал, как щуплый паренёк вколачивает два мяча в ворота Буффона.


Тех мячей «Челси» не хватило для того, чтобы одержать победу. Зато хватило Оскару, чтобы сделать себе прекрасную прессу после первого матча за новую команду. Через четыре года Антонио Конте, наблюдавший за фантастической игрой Оскара в тот вечер, даст добро на его отъезд в Китай.

В том сезоне бразилец вместе с Матой и Азаром создал одну из лучших атакующих связок в истории клуба и принёс команде победу в Лиге Европы. Оскару предрекали большое футбольное будущее. С первых минут болельщики «Челси» увидели, что перед ними игрок мирового уровня – поставленный удар, техника и футбольное мышление давали Оскару преимущество в противостоянии практически с любым защитником. После продажи Маты и Де Брёйне в клубе дали понять, что делают на бразильца ставку как на лидера команды.

И если его партнёр Эден Азар шёл к лидерству планомерно, шаг за шагом, то Оскар сразу постарался показать всё, на что способен, выдал пару ярких сезонов… и в лучших бразильских традициях потух. На Оскара возложили огромные надежды, которые ему оправдать так и не удалось. Может, по канонам Андрея Аршавина это проблемы тех, кто эти самые надежды на него возлагал. А может, Оскар просто не справился с психологическим прессом, в стрессовой ситуации, когда Моуринью, а позже Конте, не видели его в качестве игрока основы из-за спада формы, он не смог перебороть себя.

Пока Мата второй раз пытался показать Моуринью, на что способен, а Де Брёйне превращался в настоящую звезду, Оскар всё глубже проваливался в мягкие кресла на скамейке «Стэмфорд Бридж». В этом сезоне Оскар появился на поле лишь девять раз. В основном в начале сезона, когда Конте наигрывал его на позиции игрока box-to-boх при схеме 4-1-4-1. Однако после провальной игры с «Ливерпулем» и перестроения на 3-4-3 полузащитник окончательно выбыл из обоймы. Ему не хватало жёсткости и умения играть в отборе как игроку центра поля, а футболистам группы атаки он просто проигрывал конкуренцию.
На Оскара возложили огромные надежды, которые ему оправдать так и не удалось.

В данном случае 72 млн евро за игрока основы – отличный вариант для «Челси» заработать денег. Весь вопрос был в том, согласится ли Оскар окончательно отказаться от планов на большую европейскую карьеру?

Он согласился. Конечно, он мог ещё раз попробовать доказать «Челси» свою профпригодность или перейти в другой солидный клуб и начать всё сначала (благо, заинтересованных хватало). Оскар – не первый игрок, который решает подзаработать в Китае. До него были и ветераны Дрогба и Анелька, и Грациано Пелле, в фамилии которого китайцы, похоже, не заметили лишней буквы «Л», и Лавесси, и Халк. Однако каждый из них либо приближался к закату карьеры, либо к 30-летнему рубежу – пик карьеры каждого был уже пройден. У 25-летнего Оскара было полно времени и таланта, чтобы доказать всем, чего он стоит, и сделать большую карьеру. Он предпочёл другой путь — это его право.

В Китае не придётся рвать жилы и каждый день доказывать, что ты лучший и заслуживаешь выходить в основе. В футболке «Шанхай СИПГ» Оскар сможет пешком обыгрывать половину команды соперника, разыгрывать комбинации с Халком, получать ценные тренерские указания от Андре Виллаш-Боаша. И получать больше, чем Роналду. В системе координат «Амбиции-Заработок» Оскар сделал крен в сторону второго. Just a business.
Пока Мата второй раз пытался показать Моуринью, на что способен, а Де Брёйне превращался в настоящую звезду, Оскар всё глубже проваливался в мягкие кресла на скамейке «Стэмфорд Бридж».

В мае 2010 года защитник «Тоттенхэма» Бенуа Ассу-Экотто дал занимательное интервью, в котором рассказал, что для него значит игра в АПЛ. Небольшая выдержка из него:

«Когда я играю в футбол с моими друзьями во Франции, получаю настоящее удовольствие. Но как вы думаете, зачем я приехал в Англию, где никого не знаю, не говорю по-английски? Я приехал сюда работать. Жизнь футболиста коротка – всего 10-15. лет. Я не говорю, что ненавижу футбол. Но и своей страстью его назвать не могу. Это просто работа.

Я приезжаю на утреннюю тренировку в 10:30 и выкладываюсь на полную катушку, профессионально отношусь к делу. Но после часа дня я забываю про футбол. И веду себя как нормальный турист. Гуляю, езжу на машине, ем, в конце концов.


И я не понимаю, зачем все несут всякую ересь. Президент моего бывшего клуба «Ланса» обвинил меня в том, что я уехал в Англию ради денег, и мне плевать на клубные цвета. На что я ответил ему: «Вы знаете хоть одного игрока в мире, который подписывает контракт с клубом и говорит: «О, мне нравится ваша футболка! Она красная, это так важно для меня!». Да всем плевать. Главное, о чём думают футболисты, – деньги».
В футболе всегда останутся люди, больше любящие в нём игру, а не деньги.

Конечно, не все игроки придерживаются тех же взглядов, что и Бенуа. Однако футболистов, относящихся к футболу как к возможности заработать, также хватает. И обвинять их в том, что их взгляды на мир неправильны, всё равно что навязывать своё мировоззрение другому человеку. В футболе всегда останутся люди, больше любящие в нём игру, а не деньги. И они будут бороться за своё до последнего.

Оскару в любом случае будет что рассказать детям и внукам о своей карьере, о победах в Лиге Европы и в АПЛ. Будет на что обеспечить несколько поколений своей семьи – и это станет его главной заслугой. Он вряд ли сможет стать звездой мирового уровня, вряд ли вернётся на былой уровень. Наверняка Оскар и представить не мог, что в 25 лет по собственной же инициативе запустит свою карьеру резко вниз. И вряд ли думал, что те два мяча в ворота «Юве» станут самой яркой страницей его футбольной истории.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 50
Теги
Челси Антонио Конте Оскар
Новости. Футбол
26 декабря 2016, понедельник
17:50 Президент «Амкара»: можно подтвердить, что трансфер Джикии в «Спартак» совершён
17:44 IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьёй 2016 года, Карасёв — 17-й
17:33 Нойер в четвёртый раз кряду признан лучшим вратарём года по версии IFFHS
17:27 Лёв: при расширении ЧМ пострадает качество турнира, ФИФА нужно найти баланс
17:25 «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в первом матче Эллардайса
17:18 Собака помогла спасти жизнь Ригоберу Сонгу
17:09 Фирмино предъявлены обвинения за вождение в нетрезвом виде
17:02 «Урал» заплатил за хавбека «Енисея» Ломакина 10 млн рублей
16:55 «Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу
16:51 В. Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локо»
16:36 Узденов: решение по Сесару Навасу будет принято после разговора с Бердыевым
16:27 Мустафина: меня зацепило отношение болельщиков «Спартака» к команде
16:24 Самодин покинул «Томь»
16:15 «Амкар» и «Спартак» согласовали переход Джикии
16:09 Гинер: не бросим Ерёменко, поможем выкарабкаться, уменьшить срок дисквалификации
16:00 «Севилья» хочет арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
15:50 Бывший полузащитник «Локомотива» Диарра может продолжить карьеру в Китае
15:46 Фанаты «Лестера» наденут маски с изображением Варди в знак протеста
15:22 «Рубин» продлил контракт с М'Вила на три с половиной года
15:21 Гацкан: после победы над «Баварией» все были на седьмом небе от счастья
15:18 Колыванов: Смолову пора уезжать в хороший чемпионат – Англию или Испанию
15:18 Шевченко не исключает приглашения в сборную Украины игроков из чемпионата России
15:14 Сесар Навас хочет покинуть «Ростов» и ведёт переговоры с «Осасуной»
15:09 «Зенит» хочет усилить состав Роббеном, игрок желает остаться в «Баварии»
15:05 Нападающий «Зенита» Джорджевич назвал три главные футбольные мечты
14:44 Новичок «Урала» Ломакин: тяжело уходить из «Енисея», там прожил целую жизнь
14:38 Защитник «Волгаря» Зуйков отправится на просмотр в «Зенит»
14:21 «Эвертон» прислал своему фанату футболку Баркли с эмблемой «МЮ»
14:20 Джорджевич: «Зенит» сделает всё, чтобы «Спартак» вновь остался без чемпионства
14:18 Игуаин: Рауль был легендой, но всё же помогал, чтобы я стал его наследником
14:07 Видео: топ-10 голов Бундеслиги по итогам первого круга сезона-2016/17
13:57 Клопп: из рождественских матчей можно извлечь выгоду
13:34 Тарханов: взяли Ломакина в «Урал» не для того, чтобы он сидел на скамье запасных
13:33 Фанат вышел на улицу в трусах в 40-градусный мороз после ответа Коноплянки
13:31 «Урал» объявил о переходе хавбека «Енисея» Ломакина
13:27 «Вильярреал» поздравил Дениса Черышева с днём рождения
13:20 Айдамиров: «Терек» обращал внимание на Беришу, но в переговоры пока не вступал
13:19 Оливер Торрес: Фернандо Торрес советовал мне верить в себя
13:18 В «Ростове» не подтвердили желание Полоза покинуть клуб
13:05 Мак: рад, что мне удалось перейти в такой всемирно известный клуб, как «Зенит»
13:05 Мауро Силва: было невозможно представить себе такую серию побед сборной Бразилии
13:01 Гендиректор «Амкара»: переговоров с защитником «Факела» Шаховым не ведём
12:56 Семак подпишет контракт с «Уфой» на два с половиной года
12:52 Гилявоги: Дракслер мечтал о «ПСЖ» и чемпионате Франции
12:44 «Зенит» ведёт переговоры с форвардом «Томи» К. Погребняком
Все новости RSS
Кто лучший нападающий года в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+