Оскар за худшую роль. Как вундеркинд из «Челси» дошёл до Китая

Тех мячей «Челси» не хватило для того, чтобы одержать победу. Зато хватило Оскару, чтобы сделать себе прекрасную прессу после первого матча за новую команду. Через четыре года Антонио Конте, наблюдавший за фантастической игрой Оскара в тот вечер, даст добро на его отъезд в Китай.
В том сезоне бразилец вместе с Матой и Азаром создал одну из лучших атакующих связок в истории клуба и принёс команде победу в Лиге Европы. Оскару предрекали большое футбольное будущее. С первых минут болельщики «Челси» увидели, что перед ними игрок мирового уровня – поставленный удар, техника и футбольное мышление давали Оскару преимущество в противостоянии практически с любым защитником. После продажи Маты и Де Брёйне в клубе дали понять, что делают на бразильца ставку как на лидера команды.
И если его партнёр Эден Азар шёл к лидерству планомерно, шаг за шагом, то Оскар сразу постарался показать всё, на что способен, выдал пару ярких сезонов… и в лучших бразильских традициях потух. На Оскара возложили огромные надежды, которые ему оправдать так и не удалось. Может, по канонам Андрея Аршавина это проблемы тех, кто эти самые надежды на него возлагал. А может, Оскар просто не справился с психологическим прессом, в стрессовой ситуации, когда Моуринью, а позже Конте, не видели его в качестве игрока основы из-за спада формы, он не смог перебороть себя.
Пока Мата второй раз пытался показать Моуринью, на что способен, а Де Брёйне превращался в настоящую звезду, Оскар всё глубже проваливался в мягкие кресла на скамейке «Стэмфорд Бридж». В этом сезоне Оскар появился на поле лишь девять раз. В основном в начале сезона, когда Конте наигрывал его на позиции игрока box-to-boх при схеме 4-1-4-1. Однако после провальной игры с «Ливерпулем» и перестроения на 3-4-3 полузащитник окончательно выбыл из обоймы. Ему не хватало жёсткости и умения играть в отборе как игроку центра поля, а футболистам группы атаки он просто проигрывал конкуренцию.
На Оскара возложили огромные надежды, которые ему оправдать так и не удалось.
В данном случае 72 млн евро за игрока основы – отличный вариант для «Челси» заработать денег. Весь вопрос был в том, согласится ли Оскар окончательно отказаться от планов на большую европейскую карьеру?
Он согласился. Конечно, он мог ещё раз попробовать доказать «Челси» свою профпригодность или перейти в другой солидный клуб и начать всё сначала (благо, заинтересованных хватало). Оскар – не первый игрок, который решает подзаработать в Китае. До него были и ветераны Дрогба и Анелька, и Грациано Пелле, в фамилии которого китайцы, похоже, не заметили лишней буквы «Л», и Лавесси, и Халк. Однако каждый из них либо приближался к закату карьеры, либо к 30-летнему рубежу – пик карьеры каждого был уже пройден. У 25-летнего Оскара было полно времени и таланта, чтобы доказать всем, чего он стоит, и сделать большую карьеру. Он предпочёл другой путь — это его право.
В Китае не придётся рвать жилы и каждый день доказывать, что ты лучший и заслуживаешь выходить в основе. В футболке «Шанхай СИПГ» Оскар сможет пешком обыгрывать половину команды соперника, разыгрывать комбинации с Халком, получать ценные тренерские указания от Андре Виллаш-Боаша. И получать больше, чем Роналду. В системе координат «Амбиции-Заработок» Оскар сделал крен в сторону второго. Just a business.
Пока Мата второй раз пытался показать Моуринью, на что способен, а Де Брёйне превращался в настоящую звезду, Оскар всё глубже проваливался в мягкие кресла на скамейке «Стэмфорд Бридж».
В мае 2010 года защитник «Тоттенхэма» Бенуа Ассу-Экотто дал занимательное интервью, в котором рассказал, что для него значит игра в АПЛ. Небольшая выдержка из него:
«Когда я играю в футбол с моими друзьями во Франции, получаю настоящее удовольствие. Но как вы думаете, зачем я приехал в Англию, где никого не знаю, не говорю по-английски? Я приехал сюда работать. Жизнь футболиста коротка – всего 10-15. лет. Я не говорю, что ненавижу футбол. Но и своей страстью его назвать не могу. Это просто работа.
Я приезжаю на утреннюю тренировку в 10:30 и выкладываюсь на полную катушку, профессионально отношусь к делу. Но после часа дня я забываю про футбол. И веду себя как нормальный турист. Гуляю, езжу на машине, ем, в конце концов.
И я не понимаю, зачем все несут всякую ересь. Президент моего бывшего клуба «Ланса» обвинил меня в том, что я уехал в Англию ради денег, и мне плевать на клубные цвета. На что я ответил ему: «Вы знаете хоть одного игрока в мире, который подписывает контракт с клубом и говорит: «О, мне нравится ваша футболка! Она красная, это так важно для меня!». Да всем плевать. Главное, о чём думают футболисты, – деньги».
В футболе всегда останутся люди, больше любящие в нём игру, а не деньги.
Конечно, не все игроки придерживаются тех же взглядов, что и Бенуа. Однако футболистов, относящихся к футболу как к возможности заработать, также хватает. И обвинять их в том, что их взгляды на мир неправильны, всё равно что навязывать своё мировоззрение другому человеку. В футболе всегда останутся люди, больше любящие в нём игру, а не деньги. И они будут бороться за своё до последнего.
Оскару в любом случае будет что рассказать детям и внукам о своей карьере, о победах в Лиге Европы и в АПЛ. Будет на что обеспечить несколько поколений своей семьи – и это станет его главной заслугой. Он вряд ли сможет стать звездой мирового уровня, вряд ли вернётся на былой уровень. Наверняка Оскар и представить не мог, что в 25 лет по собственной же инициативе запустит свою карьеру резко вниз. И вряд ли думал, что те два мяча в ворота «Юве» станут самой яркой страницей его футбольной истории.