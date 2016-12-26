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175 лет назад 2016
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Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Иван Ковалёв

Итоги года. Лучший полузащитник России – 2016

Кто лучший полузащитник года в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели чемпионата.
26 декабря 2016, понедельник. 16:00. Футбол
>>> Опрос: Кто лучший полузащитник года в РФПЛ

Подходит к завершению 2016 год, а это значит, что настал черёд подводить итоги. Вслед за лучшим вратарём и лучшим защитником в РФПЛ «Чемпионат» выявляет наиболее отличившегося и полезного полузащитника уходящего года. На вопрос о том, кто достоин этого звания, отвечают футбольные эксперты и читатели.

>>> Итоги года. Лучший защитник России — 2016
>>> Итоги года. Лучший вратарь России — 2016

Валерий Карпин, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России:
Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причём играл швед как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для «армейцев», Вернблум весь год отыграл прилично.

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Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России:
— Лучшим полузащитником 2016 года назову Акселя Витселя из «Зенита». Бельгиец выступает стабильнее остальных на своей позиции, ниже своего высокого уровня не опускался. Это показатель игрока европейского класса. Даже несмотря на всю эту трансферную историю, Витсель продолжает профессионально выполнять свою работу.

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Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА и сборной России:
— На мой взгляд, лучшим полузащитником РФПЛ 2016 года является Алан Дзагоев. Он – самый креативный в этой линии у ЦСКА сейчас. Когда Алан появляется на поле, игра сразу меняется в лучшую сторону. Тот факт, что европейские клубы хотят видеть его в своих рядах, лишнее подтверждение высокого класса Дзагоева. Единственный минус – травмы, но это неотъемлемая часть футбола. Когда Дзагоев играет, он лучший в России.

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Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины:
— По моему мнению, Денис Глушаков – лучший полузащитник в российском чемпионате по итогам 2016 года. Он существенно прибавил в начале нового сезона, стал не только капитаном, но и лидером «Спартака». Забил много решающих мячей в важнейших играх. Лучший полузащитник и лидер клуба, занимающего первое место в чемпионате – лучший во всём чемпионате. Всё логично.

Дмитрий Хохлов, шесть раз был включён в список лучших полузащитников РФПЛ:
— А я считаю, что сильнейший в этом году – Понтус Вернблум. Швед заслужил это звание своей великолепной и стабильной игрой. Вернблум показывал отличный футбол на протяжении всего сезона и не раз спасал команду.

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Евгений Алдонин, бывший полузащитник сборной России:
Денис Глушаков в 2016 году был сильнейшим в чемпионате России. Прекрасно провёл концовку этого года, не стоит забывать, что на чемпионате Европы играл также качественно и забил гол. В текущем сезоне РФПЛ Глушаков забивал очень важные мячи и приносил победы своей команде. Он игрок сборной России и лидер своей команды.

Андрей Кобелев, трижды был включён в список лучших полузащитников РФПЛ:
— В этом году чемпионом стал ЦСКА, поэтому я назову Понтуса Вернблума. Он всегда играет очень полезно. Надёжно действует в отборе, подключается к атакам, может как забить, так и отдать. Учитывая все эти факторы, назову Понтуса лучшим в 2016 году.

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Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Выберу Дениса Глушакова. В конце сезона он забил много важных голов, а запоминается всегда последнее.

Наше мнение


Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— При выборе своего лауреата я руководствовался простой логикой: кто показал себя на главном турнире года, тот и молодец. А из российских хавбеков во Франции жёсткой критики не заслужил один Глушаков. Из двух командных голов на Евро полтора, считайте, его. Добавляем сюда несколько важных мячей за клуб и лидерство всего «Спартака» в РФПЛ – и ответ на вопрос дня станет очевидным. Кому-кому, а Денису 2016 год определённо удался.

Мнения читателей


Hanpan:
— Лучший полузащитник уходящего года – Жулиано.

loki1918:
— Всё-таки Промес. Влияние на результат — 6 голов + 6 голевых, а Вернблум только людей ломает.

Maggi7007:
— Глуша лучший. Столько важных голов забил

lokofan71:
— Я бы сказал, Ерохин лучший полузащитник — и прогрессирует, и медленно становится ближе к статусу лидера и Ростова и сборной, по крайней мере по уровню игры, но сборная сватов и протеже выбирает Глушаковых и Зобниных и т.п.

q4-kot 11:
— Как мне, Глушаков и Фернандо лучше.

thinking:
— Конечно, лучший полузащитник кто-то из двоих — Витсель или Вернблум. Я бы ещё включил Ерёменко и Жулиано, но один почти не сыграл в этом сезоне, а второй не играл весной. Глушаков при Каррере заиграл с вдохновением, но весной он был откровенно средним игроком.

pvafox:
— ГЛУШАКОВ — ЭТО РОЖДЕНИЕ!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аксель Витсель Алан Дзагоев Александр Ерохин Александр Самедов Денис Глушаков Квинси Промес Олег Шатов Понтус Вернблум
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