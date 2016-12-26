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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Каким мы запомним 2016-й футбольный год

Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь.
26 декабря 2016, понедельник. 20:10. Футбол

Январь: Месси получил пятый «Золотой мяч»


По итогам такого далёкого 2015-го ни у кого и сомнений не было, что главный личный трофей в мировом футболе выиграет именно Лионель Месси. Форвард «Барселоны» хоть и забил меньше вечного конкурента Криштиану Роналду, зато выиграл пять трофеев и стал главным в шикарном трио MSN с Луисом Суаресом и Неймаром. Вот только, получая пятый «Золотой мяч», думал ли Месси, что следующий год станет не самым удачным для аргентинского нападающего?

Одной волшебной левой. Как Месси получил 5-й «Золотой мяч»

Февраль: Инфантино стал новым президентом ФИФА


Йозефа Блаттера вместе с Мишелем Платини отстранили от футбольной деятельности ещё в октябре 2015-го из-за подозрений в коррупции. Нового главу ФИФА избрали только в феврале — им стал бывший генсек УЕФА Джанни Инфантино. Швейцарец выступает за видеоповторы, финансовую прозрачность ФИФА и увеличение числа участников чемпионата мира, а также не сомневается, что мундиаль 2018-го пройдёт в России.

Операция «Преемник» завершена. Что нужно знать о президенте ФИФА

Март: ушёл из жизни Йохан Круифф


Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» всего месяц не дожил до 69-го дня рождения. Легендарный футболист и тренер четырежды выигрывал Кубок европейских чемпионов, стал почётным президентом «Барселоны» и был прародителем современной «тики-таки». Йохан Круифф скончался 24 марта 2016 года в Барселоне от рака лёгких.

Летучий Голландец ушёл на небо. Не стало Йохана Круиффа

Апрель: «Атлетико» выбил «Барсу» в четвертьфинале ЛЧ


Проклятье победителя Лиги чемпионов снова подтвердилось в 2016-м. Несмотря на победу на «Камп Ноу», футболисты «Барсы» не смогли пройти мадридский «Атлетико». Футболисты Симеоне показали, возможно, свой лучший футбол в году и почти ничего не дали сделать сине-гранатовым. В полуфинале «Атлетико» выбили ещё более мощную «Баварию», но финал всё равно проиграли соперникам по мадридскому дерби.

Гризли загрыз «Барсу»! «Атлетико» выбивает каталонцев из ЛЧ

Май: «Лестер» — чемпион, «Ростов» — в зоне ЛЧ


В мае все чемпионаты подводят итоги. Две самых удивительных команды 2016-го — «Лестер» из АПЛ и российский «Ростов». Первые неожиданно для всех и сами для себя победили в сильнейшей лиге мира, вторые при Бердыеве обыграли все местные топ-клубы, но несколько раз не смогли победить бывших конкурентов со дна таблицы и взяли только серебро, пропустив вперёд ЦСКА.

10 шагов к чемпионству: как писалась сказка «Лестера»
Фото: Reuters

Июнь: сборная России вылетела с Евро


Леонид Слуцкий уверенно вывел сборную России в финальный турнир Евро-2016, но из группы с Англией, Уэльсом и Словакией выйти не смог. В решающем матче против Бэйла, Рэмзи и компании не помогли ни перестановки в составе, ни эмоциональная встряска в виде падающих в тренажёрном зале блинов. Сборная России провалила очередной крупный турнир и теперь готовится к домашнему чемпионату мира с новым тренером, новыми игроками и новыми ожиданиями.

Закуска для «дракона». Как Россия провалилась в Тулузе

Июль: Португалия — чемпион Европы


От Португалии меньше всего ожидали победы на французском Евро. До финала команда Сантуша фактически выиграла только в одном матче и точно не была фаворитом на домашнем стадионе хозяев турнира. Ещё меньше шансов осталось у португальцев на 25-й минуте, когда с поля на носилках унесли плачущего Криштиану Роналду. Тем невероятнее была победа сборной Португалии благодаря голу Антонио Эдера в самом конце дополнительного времени — так португальцы выиграли первый командный трофей в истории.

«Слова Роналду придали энергии». Человек, решивший судьбу финала

Август: Черчесов — новый тренер сборной


Сразу после вылета сборной России с Евро-2016 в отставку подал Леонид Слуцкий. У Виталия Мутко было несколько кандидатур и полтора месяца для того, чтобы выбрать единственную. В августе было официально объявлено, что новым главным тренером стал Станислав Черчесов. При новом тренере сборная играет пока только товарищеские-контрольные матчи и одержала две победы из пяти возможных — над Ганой в Москве и Румынией в Грозном.

«Я уже начал работу!» Как Черчесов стал главным тренером сборной
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Сентябрь: Мутко переизбран президентом РФС


На выборах в президенты РФС Виталию Мутко противостояли ещё три кандидата: Валерий Газзаев, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов. Двое последних во время своих речей снялись в пользу Виталия Леонтьевича, и тот победил благодаря 65,2 % голосов, оставшись на посту ещё на четыре года. Через месяц Мутко стал вице-премьером по спорту, туризму и молодёжной политике РФ.

Как Мутко снова выбрали президентом РФС

Октябрь: Валентин Иванов ушёл с поста главы департамента судейства, его преемником стал Будогосский


Октябрь в российском футболе начался с судейского скандала, когда арбитр Сергей Иванов провалил матч «Зенита» и «Спартака», допустив слишком много ошибок. Через четыре дня департамент судейства и инспектирования покинул его глава Валентин Иванов, а на смену ему пришёл Андрей Будогосский.

Дерьма знаток. Кто теперь руководит судьями

Ноябрь: «Ростов» обыгрывает «Баварию» 3:2 и выходит в плей-офф ЛЕ


В сентябре после 0:5 от «Баварии» на «Альянц Арене» казалось, что еврокубковая сказка «Ростова», попавшего в космос, близка к концу. В ноябре тот же «Ростов» обыграл немецкую супермашину (пусть и без половины игроков старта) со счётом 3:2, а Азмун усадил на пятую точку одного из лучших центральных защитников в мире — Джерома Боатенга. Благодаря этой победе, а потом вымученной ничьей с ПСВ в Голландии, «Ростов» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы вместе с «Зенитом» и «Краснодаром».

Сумасшедшая «трёшка»! Как «Ростов» победил «Баварию»
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Декабрь: Слуцкий покинул ЦСКА


Перед последним для ЦСКА матчем в году против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов Леонид Слуцкий объявил об уходе в отставку после семи титулов. В 2016-м тренер в очередной раз сделал команду без скамейки чемпионом России, провалил финальную часть Евро со сборной России и вернулся в клуб, где провёл 7 лет, усталым и немотивированным. Теперь на месте Слуцкого будет его друг и помощник Виктор Гончаренко, уже поработавший с ЦСКА в том году и ставший главным в 2017-м.

Неизвестный Гончаренко. 11 дивных историй о новом тренере ЦСКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 декабря 2016, понедельник
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18:26 Резвухин: переход Джикии в «Спартак» — свидетельство уровня тренеров «Амкара»
18:24 Джикия: рассчитываю закрепиться в основном составе «Спартака»
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