Воин, вернувшийся домой. 10 фактов о новичке «Спартака» Джикии

Москвич, «железнодорожник»

Дебют в основе – против «Спартака»!

Защитник-перехватчик

Вызов от Черчесова

Отказ сборной Грузии

Первый гол – в Саранске

«Локомотиву» вернул должок

«Открытие Арена» приняла плохо

Храбрый воин

Вес не падает

Хотя Джикия – грузинская фамилия, Георгий родился и вырос в Москве, а футболу с 10 до 17 лет учился в школе «Локомотива». После её окончания в 2010 году попал в состав «железнодорожников». Профессиональную карьеру начинал с фарм-клуба «Локомотива», за который выступал с 2011 по 2013 год. Потом недолго был в «Спартаке» из Нальчика, а сезон-2014/15 отыграл за «Химик» из Дзержинска в ФНЛ. Там Джикия обратил на себя внимание «Амкара» и перед стартом прошлого чемпионата России подписал контракт с пермским клубом. Теперь возвращается домой – в столицу.Защитник дебютировал в российской Премьер-Лиге всего-то чуть больше года назад – в начале августа 2015-го. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выпустил его на замену за 10 минут до конца домашней игры с «Крыльями Советов». Джикия получил жёлтую карточку, но помог удержать пермякам минимальную победу – 1:0. В основе, по удивительному совпадению, Георгий впервые сыграл против «Спартака» (6-й тур, 22 августа). «Амкар» проиграл дома – 1:3, а Джикия был заменён на 64-й минуте при счёте 0:1. «Георгий провёл хороший матч, но он устал, так как проделал большой объём работы на своей позиции», – охарактеризовал дебют будущего спартаковца Гаджиев.Джикия – достаточно универсальный футболист. Гаджиев использовал его на левом фланге обороны, а в этом сезоне с переходом на схему с тремя защитниками Георгий стал в «Амкаре» одним из центральных. Согласно статистике, Джикия – лучший игрок пермской команды в нынешнем чемпионате России по перехватам мяча (3,3 перехвата, 14-е место во всей РФПЛ) и выносам (6,0 выноса, 4-е место). Для сравнения: у «Спартака» лучший по перехватам — Илья Кутепов (4,9 перехвата, 1-е место в РФПЛ), а по выносам лидируют Сальваторе Боккетти и Сердар Таски (около 3,5). «У Джикии есть качества, которые могут ему позволить выйти на более высокий уровень. Если сможет реализовать весь свой потенциал, то очень высокая вероятность, что он закрепится в сборной России», – считает Гаджиев.На самом деле Джикия уже стал кандидатом в сборную России. В ноябре главный тренер Станислав Черчесов впервые пригласил молодого защитника на сбор перед товарищескими матчами с Катаром и Румынией. Правда, в обеих встречах игрок «Амкара» остался в запасе, так что дебют в нашей национальной команде у Георгия, скорее всего, ещё впереди. «В сборную России приглашают за заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, что я заслужил это», – прокомментировал Джикия вызов от Черчесова, оценив таким образом уровень собственной игры за «Амкар» в текущем сезоне.Приглашение Джикии в сборную России — это ещё в какой-то степени и борьба РФС за его будущее. Черчесов позвал Георгия в национальную команду вскоре после того, как на защитника «Амкара» в очередной раз вышли из Федерации футбола Грузии. Несмотря на грузинские корни, москвич Джикия всё-таки хочет выступать за российскую сборную. «Пока я не готов менять паспорт и становиться в России легионером. Это обсуждалось с Гаджиевым, он сказал, что если мы с Брайном Идову будем играть за другие сборные, начнутся проблемы с составом. А если мы перестанем быть востребованы в «Амкаре», то и в топ-клуб попасть будет сложно. С российским паспортом шансов в пять раз больше», – честно признался Джикия.Джикия впервые забил гол в РФПЛ в апреле 2016-го в гостевой игре с «Мордовией». Георгий вывел «Амкар» вперёд на 32-й минуте после красивой многоходовой комбинации пермяков: влетел в штрафную соперника, получил пас от Павла Комолова и точно пробил с левой ноги в ближний угол. Правда, в итоге матч завершился вничью – 1:1. Зато второй его гол в домашней игре 29-го тура с «Уфой» подарил красно-чёрным минимальную победу – 1:0. Джикия здорово пробил штрафной примерно с 20 метров, направив мяч под перекладину. В нынешнем сезоне он забил пока что один гол ЦСКА в Москве: после углового послал мяч в сетку ударом головой. Обратите внимание — все его голы разные.Между тем Джикия забивал за «Амкар» не только в чемпионате. Часто случается, что футболисты огорчают родной клуб, которому они когда-то не пригодились. Так было в прошлом сезоне и с Георгием. Воспитанник «Локомотива» принёс пермякам победу со счётом 1:0 в московском матче 1/8 финала Кубка России с «железнодорожниками». В этом случае Джикия тоже поразил цель мощным ударом со штрафного с левой ноги – без шансов для голкипера Ильи Абаева. «Ударил как и планировал. Этот удар тренировал. Приятно возвращаться в родные края, всё детство тут провёл. И приятно забить бывшей команде», – признался Джикия.Свой первый выход на «Открытие Арену» в РФПЛ Джикия наверняка вспоминает с содроганием. В мартовской игре 20-го тура прошлого сезона Георгий был выпущен на замену на 60-й минуте вместо Бранко Йовичича при счёте 1:0 в пользу «Амкара». Гаджиев надеялся укрепить оборону, удержать победный результат, но пермяки пропустили в концовке два гола и потерпели поражение – 1:2. У Джикии совершенно ничего не получалось в тот день — то ли переволновался, то ли просто не попал в игру. Защитник допускал простые ошибки, потери мяча и организовал решающий пенальти в ворота «Амкара», прихватив за шею Зе Луиша. «Есть моменты, которые повлияли на результат, например, мои замены — не вписались в игру Джикия и Шаваев», – констатировал Гаджиев на пресс-конференции.Судя по фамилии, Джикия далеко пойдёт как в «Спартаке», так и в сборной России. Георгий как-то рассказал, что означает его фамилия. По признанию защитника, он прочитал в Интернете, что Джики – это горные барсы. Кроме того, так называют самых сильных, храбрых и отважных воинов. Что ж, «храбрый воин» действительно сражается в РФПЛ, не щадя ни себя, ни соперников: в 38 матчах на уровне РФПЛ он заработал 11 жёлтых карточек. Если в каких-то эпизодах не удастся отобрать мяч из-за недостатка опыта или нужных навыков, то Джикия сфолит. Главное – не пустить соперника к воротам.В ноябрьском интервью для «Матч ТВ» Джикия поведал о любви к грузинской кухне и предрасположенности к лишнему весу. «Когда раз в месяц приезжаю домой, на столе есть почти всё – мама балует. Самое любимое – хачапури по-мегрельски, сациви и мясо. Хинкали грузины вообще через день-два делают. Я везде был плотненький. Могу вообще не есть – вес всё равно не упадёт. У меня и четыре лишних кило случалось – в основном это после отпуска бывает. А так лишнее кило всегда есть – где-то там сзади болтается. В «Макдональдс» мы всегда ходили, ходим и будем ходить! Взять «Биг тейсти», потом добить картошечкой – и нормально», – пошутил Георгий, когда ему напомнили про лишний вес другого новичка «Спартака» — Фернандо. В этом смысле Джикию в «Спартаке» тоже ждёт достойная конкуренция.