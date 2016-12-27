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Стеван Йоветич
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» договаривается с Луисом Адриано и Йоветичем. Обзор дня

Трансферные новости и слухи вокруг «Спартака» и «Зенита», рекорд «Челси» и другое – в обзоре главных новостей дня.
27 декабря 2016, вторник. 00:00. Футбол

«Крылья Советов» достигли договорённости с «Зенитом» о трансфере Цаллагова


Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что самарский клуб достиг договорённости с «Зенитом» о трансфере защитника Ибрагима Цаллагова, игрок ведёт с сине-бело-голубыми переговоры о личном контракте.

«Есть ли договорённость с „Зенитом“ по Цаллагову? Да. Сейчас они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею в виду детали личного контракта», — цитирует Шляхтина «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Цаллагов провёл 17 матчей в российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу.

«Зенит» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Молло


«Зенит» рассматривает полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-экспресс». Сумма трансфера футболиста может составить € 3 млн.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Многие клубы в разное время интересовались Молло. Но до конкретики, когда есть определённые бумаги у клуба и начат диалог, дело не доходило», — заявил Шляхтин.

В текущем сезоне 27-летний француз провёл 12 матчей в РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Галлиани 27 декабря обсудит с агентом Луиса Адриано переход в «Спартак»


Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани проведёт встречу с агентом Гилмаром Велозом, представляющим интересы нападающего россонери Луиса Адриано, утверждает Sky Sport Italia.

На встрече, которая состоится в Рио-де-Жанейро, Галлиани планирует обсудить детали возможного трансфера Луиса Адриано в «Спартак»: сумму, размер комиссии агента и целесообразность перехода.

Ранее Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтёр», из которого ушёл летом 2015 года. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился. По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер, «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего Адриано составит € 4,5 млн в год.

«Терек» объявил о договорённости с «Анжи» по переходу Бериши


Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдёт в «Терек» и подпишет контракт на 3,5 года.

«Принципиальная договорённость о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение «Терека» для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января», — информирует пресс-служба «Терека».

25-летний футболист перешёл в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» Бериша провёл 30 матчей, в которых забил 4 гола.

«Спартак» сделал предложение «Интеру» по Йоветичу


Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в России. В услугах черногорца заинтересован «Спартак». Руководство красно-белых уже сделало нерадзурри предложение. Об этом пишет ITASportPress.

«Спартак» готов заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Самому Йоветичу красно-белые будут платить € 3,5 млн в год.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Стеван Йоветич принял участие в 5 матчах, проведя на поле всего 67 минут. В «Интере» черногорец играет с 2015 года, куда за € 13,5 млн перебрался из «Манчестер Сити».

«Челси» одержал 12-ю подряд победу в АПЛ и установил новый рекорд клуба


«Челси» обыграл «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:0.

В первом тайме Педро Родригес после передачи от Сеска Фабрегаса парашютиком забросил мяч в дальний угол ворот Артура Боруца. В начале второй половины игры Эден Азар реализовал пенальти, который сам же и заработал, а в концовке встречи Педро оформил дубль.

«Челси» одержал 12-ю подряд победу в АПЛ и установил новый рекорд клуба. До этого лондонцы 11 раз подряд побеждали в период с апреля по сентябрь 2009 года. Рекорд по победам подряд в Премьер-лиге принадлежит «Арсеналу», который с 10 февраля по 24 августа 2002 года выигрывал 14 раз кряду.

«Челси» набрал 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата, «Борнмут» (21 очко) занимает 13-е место.

«Рубин» продлил контракт с М'Вила на три с половиной года


«Рубин» продлил контракт с полузащитником клуба Яном М'Вила. Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Ильгиз Фахриев. Срок нового соглашения с французским полузащитником составил три с половиной года. Предыдущий контракт игрока действовал до января 2017 года.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном наконец успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остаётся с нами ещё минимум на три с половиной года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани», — цитирует Фахриева «Реальное время».

IFFHS признала Клаттенбурга лучшим судьёй 2016 года, Карасёв — 17-й


Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги онлайн-голосования за звание лучшего арбитра 2016 года.

Лучшим судьёй был признан Марк Клаттенбург, который работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016. Россиянин Сергей Карасёв стал 17-м.

1. Марк Клаттенбург (Англия) — 141 балл.
2. Никола Риццоли (Италия) — 65 баллов.
3. Виктор Кошшои (Венгрия) — 55 баллов.
4. Юнас Эрикссон (Швеция) — 44 балла.
5-6. Джюнейт Чакыр (Турция) и Бьорн Куйперс (Нидерланды) — по 28 баллов.

17. Сергей Карасёв (Россия) — 2 балла.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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