«Новый год — два мандарина и водка». Как Люк Уилкшир стал русским

«Чемпионат» в гостях у Люка Уилкшира и его русской жены Кристины: история обрусения первого австралийца РФПЛ.

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкшир

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Полина Куимова и Михаил Тяпков в гостях у Люка и Кристины Уилкшир

«Наше первое свидание было на мойке»

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов Свадьба на две страны — в Австралии и в России

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов Люк и Кристина с родителями на московском праздновании свадьбы

«Русский Новый год: бутылка водки и два мандарина»

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов Миа во дворе дома Уилкширов

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Люк, Кристина и Миа

«Принял крещение под именем Лука»

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов Православное крещение Люка (Луки) Уилкшира

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов Крестины Луки-младшего. Всё счастливое семейство

«В Англии чистил бутсы за чаевые»

Фото: Reuters Молодой Люк Уилкшир в составе «Мидлсбро»

«Хиддинк мог заказать бутылку вина за 10 000 долларов»

Фото: Reuters

«В Грозном впервые прокатился на «Ладе»

Фото: Евгения Ильинская (Fcdin.com) Прощание со слезами на глазах: Уилкшир и Фернандес уходят из «Динамо» — 2014

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

«Первые недели я думала, что он женат на «Динамо», а не на мне»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Папина дочка

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Динамовская татуировка Уилкшира

«Когда Люк увидел мультик «Мойдодыр», у него глаза округлились»

Фото: из архива Люка и Кристины Уилкширов К солнцу, морю и пляжу тяготеет всё семейство Уилкширов

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" Уилкширы — Люк, Кристина, Миа и Люк-младший