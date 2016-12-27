Как футболисты «Краснодара» проводят отпуск

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Фёдор Смолов проводит свой отпуск довольно активно: то катается на флай-борде, то прыгает со скал.
Для отдыха нападающий «Краснодара» выбрал небольшой остров Сен-Бартелеми, который называют карибским Сен-Тропе.
Две недели назад семья Мамаевых отправилась «в лето». Для отпуска пара выбрала Мальдивы с их белоснежными пляжами и кристально чистой водой.
А теперь Мамаевы отдыхают в полюбившемся всем российским футболистам Дубае.
У Жоаозиньо вместо отпуска – восстановительный период после травмы.
Виталий Калешин неделю назад прилетел в Дубай.
Андреас Гранквист с семьёй на днях приехал в родную Швецию, где они совсем недавно построили свой дом. Волшебно!
В родные края также отправился Эбуэ Куасси. Молодой полузащитник отдыхает в Кот-д’Ивуаре, в городе Абиджане, где он и родился.
Рикардо Лаборде отдыхает в родной Колумбии в компании друзей. Странно, что подписал фотографию он так: «С моими конями».
А вот Ари в отпуске решил заняться благотворительностью. Он выставил свои бутсы и футболку на аукцион.
Вандерсон вместе с семьей греется на одном из пляжей Бразилии.
20 декабря у Юрия и Александры Газинских родилась дочь, так что теперь их отпуск будет окрашен приятными хлопотами молодых родителей.