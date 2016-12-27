Как футболисты «Краснодара» проводят отпуск

проводит свой отпуск довольно активно: то катается на флай-борде, то прыгает со скал.Для отдыха нападающий «Краснодара» выбрал небольшой остров Сен-Бартелеми, который называют карибским Сен-Тропе.Две недели назадотправилась «в лето». Для отпуска пара выбрала Мальдивы с их белоснежными пляжами и кристально чистой водой.А теперь Мамаевы отдыхают в полюбившемся всем российским футболистам Дубае.вместо отпуска – восстановительный период после травмы.неделю назад прилетел в Дубай.с семьёй на днях приехал в родную Швецию, где они совсем недавно построили свой дом. Волшебно!В родные края также отправился. Молодой полузащитник отдыхает в Кот-д’Ивуаре, в городе Абиджане, где он и родился.отдыхает в родной Колумбии в компании друзей. Странно, что подписал фотографию он так: «С моими конями».А вотв отпуске решил заняться благотворительностью. Он выставил свои бутсы и футболку на аукцион.вместе с семьей греется на одном из пляжей Бразилии.20 декабря уродилась дочь, так что теперь их отпуск будет окрашен приятными хлопотами молодых родителей.