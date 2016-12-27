10 самых популярных футбольных новостей 2016 года

Околофутбольные новости, связанные с национальной командой, приковывают внимание читателя, даже если он не следит за успехами и неудачами сборной постоянно. Одним из ярких примеров подобного ажиотажа стала новость с комментарием президента РФСо приснопамятной видеозаписи с участием. Глава РФС прокомментировал поведение футболистов сборной России, которые были замечены на фешенебельной вечеринке в одном из клубов Монте-Карло.«Иногда игроки делают поступки, которые портят имидж спорта. Если ты футболист сборной, у тебя должна быть этика профессионального спортсмена, на тебе больше ответственности. Того, кто не хочет играть, не надо приглашать. Если это не дано воспитанием, то не надо перекладывать на весь спорт. Сейчас люди собирают подписи о роспуске сборной, хотят сыграть против неё. Мы готовы. Соберу сборную РФС, пусть сначала её обыграют. Я смотрел видео и не увидел на нём ни Кокорина, ни Мамаева. Увидел только вмонтированные фотографии», — сказал тогда Мутко корреспонденту «Чемпионата». Новость с заявлением Виталия Леонтьевича прочитали более 94 тысяч раз.В другой истории с участиемфиаско потерпел уже не футболист, а люди, попытавшиеся его разыграть. Телефонные хулиганы взяли пример с датчанина, который потроллил мошенницу, отвечая ей фразами из песни Адель Hello. Только общавшиеся с Кокориным по смс использовали для этого композицию Ани Лорак «Забирай рай». Новость с опубликованной перепиской на «Чемпионате» собрала около 101 тыс. кликов, войдя в десятку самых читаемых в уходящем году.На следующий день после поражения «Спартака» от кипрского АЕК в Лиге Европы было официальнообъявлено об отставкес поста главного тренера. Новость о готовящемся назначенииизначально распространили коллеги с сайта «Матч ТВ». По информации источника, контракт с Бердыевым был уже согласован и рассчитан на два года.Тем не менее этому назначению Бердыева было не суждено состояться – вакантное место наставника в итоге занял итальянец Массимо Каррера, который к зимнему перерыву в чемпионате вывел команду на первое место и до сих пор получает хвалебные отзывы от болельщиков. А новость о Бердыеве прочитали 107 тысяч пользователей.Громкое заявление, прозвучавшее в интервью после чемпионата Европы, ещё долго обсуждали в кулуарах футбольного мира. Слова экс-наставника сборной России после вылета с Евро прогремели так громко, что собрали более сотни тысяч просмотров:«Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. Те, кто там был, то есть футболисты и я, чётко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: «Мы г*вно». Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчёта. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик – это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: «Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик» — нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное. К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное – мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперёд», — рассказывал Слуцкий.В случае с новостью о составе сборной – ничего удивительного. Такие заметки привлекают особое внимание читателей накануне крупных международных турниров. И чемпионат Европы – не исключение. Особый интерес обычно представляют неожиданные фамилии в заявке и отсутствие привычных членов команды. Например, накануне Евро-2016 сообщалось, что зенитовец, «армеец», выступавший на тот момент за швейцарский «Цюрих», не попадут в заявку сборной. Жиркова и Кержакова в итоговой заявке действительно не оказалось, но Широков на Евро-2016 был заявлен. Также дискуссии вызвало присутствие в спискеиз «Шальке-04».Во время чемпионата Европы болельщики следили за событиями, развивавшимися вокруг нашей сборной. Её присутствие на турнире было омрачено беспорядками с участием российских болельщиков. УЕФА за массовые беспорядки в Марселе оштрафовал РФС на € 150 тыс. и условно дисквалифицировал сборную России до конца турнира. Новость о дисквалификации собрала на «Чемпионате» более 111 тыс. просмотров.Встреча между сборными России и Англии, которая состоялась 11 июня в Марселе на стадионе «Велодром», завершилась со счётом 1:1. После неё УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении РФС, выдвинув обвинения в массовых беспорядках, расистских оскорблениях и использовании пиротехники болельщиками. В случае повторения хулиганских действий на стадионах со стороны фанатов организация обещала отстранить россиян от участия в чемпионате Европы.Что в частных беседах обсуждают футболисты уровня, добившиеся в своей карьере практически всего? Словесная перепалка Роналду с полузащитником «Атлетико» Коке попала в испанские СМИ, и, заинтересовав более 131 тысячи читателей «Чемпионата», оказалась в рейтинге самых читаемых новостей года.Согласно информации источника, по ходу игры Коке назвал футболиста сборной Португалии педерастом. На что Роналду ответил: «Да, козёл, я педераст, но я наполнен деньгами».О подробностях конфликта между двумя лидерами петербургского «Зенита» после поражения от «Краснодара» в гостевом матче прочитали около 140 тыс. пользователей. Форварди голкипер командыжёстко выяснили отношения в раздевалке после встречи.На 86-й минуте встречи точный удар Дзюбы вывел санкт-петербургскую команду вперёд в счёте, однако хозяева поля на второй и четвёртой компенсированных минутах забили два гола и одержали волевую победу. Добавим, что после второго пропущенного гола в телетрансляцию матча попал эпизод, в котором Дзюба выразил недовольство, показав неприличный жест.Впоследствии агенты игроков и партнёры по команде попытались смягчить ажиотаж в прессе, объявив, что игроки после случившегося конфликта повели себя цивилизованно.Небывалый ажиотаж у читателей вызвало видео гола, который был забит в матче плей-офф NPSL (четвёртого по силе дивизиона в США) с участием команд «Вичита» и «Шревепорт Рафтерс». Вратарь команды «Вичита»на 90-й минуте поймал мяч в руки после подачи углового и сразу же с рук выбил мяч вперёд. После его удара мяч оказался в сетке пустых ворот команды «Шревепорт Рафтерс» — вратарь проигрывавшей команды пошёл на угловой и назад вернуться не успел. Новость про этот редкий момент собрала под 200 тысяч заходов.Одним из самых обсуждаемых в футбольном мире событий 2016 года стал случай далеко не спортивный. Историю с высказыванием футболиста сборной России, который после поражения от Уэльса (0:3) на чемпионате Европы в «Инстаграме» нестандартно заявил о своей готовности к негативу публики, не обсуждал только ленивый. «Да, проиграли. Да, вылетели. Но, наверное, это наш максимум! Жду г*вна в комментариях…» — написал полузащитник, сопроводив свой пост хэштегом «#россиямояродина».На дерзкое заявление отреагировал экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы. «Тяжко» после позора пацанёнку, сразу видно», — написал Николай Сергеевич в своём «твиттере». Слова Валуева нашли колоссальную поддержку со стороны читателей «Чемпионата» — новость собрала почти 200 тысяч кликов.