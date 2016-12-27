Итоги года. Лучший нападающий России – 2016

→ Итоги года. Лучший полузащитник России – 2016
→ Итоги года. Лучший защитник России — 2016
→ Итоги года. Лучший вратарь России — 2016
Подходит к концу 2016 год, а это значит, что настал черёд подводить итоги. Вслед за вратарём, защитником и полузащитником в РФПЛ определяем наиболее яркого, полезного и забивного форварда уходящего 2016-го. На вопрос о том, кто достоин этого звания, отвечают эксперты и читатели.
Игорь Колыванов, лучший нападающий чемпионата СССР 1991 года:
— Фёдор Смолов очень вырос как футболист, и в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Ему пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и громко заявить о себе. Смолову необходимо прогрессировать, и похоже, что в России он скучает.
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Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:
— Фёдор Смолов — лучший нападающий в 2016 году. В прошлом сезоне чемпионата России он выиграл гонку бомбардиров, а сейчас идёт на первом месте после 17 туров. Конкуренты у Смолова есть, но пока Фёдор превосходит их.
Николай Писарев, два раза был включён в список лучших нападающих РФПЛ:
— В этом году лучшим нападающем считаю Фёдора Смолова. Знаете почему? Потому что он – лучший! (Смеётся.)
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Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Лучшим в этом году был Смолов. Можно говорить и о Полозе. Но, бесспорно, голы Фёдора делают его лучшим. Его игра стала более эффективной и разнообразной. Сегодня Смолов отвечает всем современным требованиям: он может действовать в подыгрыше, помочь в оборонительных действиях и, конечно же, сработать в завершающей стадии.
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Олег Веретенников, шесть раз был включён в список лучших игроков РФПЛ:
— Лучший — Фёдор Смолов, это без вопросов. Я бы ещё хотел выделить Артёма Дзюбу, который тоже много забивает и прекрасно исполняет роль нападающего. Смолов и Дзюба – определённо сейчас лучшие, у них просто разная манера игры, но выделяется именно Смолов.
Сергей Юран, лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов в 1997 году:
— Понятно, что лучший – это Фёдор Смолов. Он второй год подряд показывает великолепную игру, его уровень растёт, он прогрессирует и не собирается останавливаться. В этом году он однозначно лучший. Но мне бы ещё хотелось отметить нападающего «Спартака» Зе Луиша, который смотрится очень сильно в этом году. Он много забивает, особенно в важных матчах.
Наше мнение
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
– В кои-то веки лучший нападающий в чемпионате – россиянин. И зовут его Фёдор Смолов. Он здорово провёл прошлый сезон, став лучшим бомбардиром РФПЛ. Смолов на первой строчке по количеству забитых мячей и в этом чемпионате. Даже несмотря на травму, из-за которой он пропустил пять туров в этом сезоне. Вообще, карьера Смолова кажется фантастикой. Ещё два года назад нападающего чмырили. И было за что – у форварда было лишь 6 голов в сумме за три клуба («Динамо», «Фейеноорд» и «Анжи»). Теперь же Смолов — лучший нападающий 2016 года. Неудивительно, что им активно интересуется дортмундская «Боруссия». Мне даже интересно — кто-то в этой статье реально назвал не Смолова, а другого нападающего?
Мнения читателей
76ussr76:
— Зе Бест огонь.
goddunoff:
— Смолов — 100% лучший нап в РФПЛ! Топлю за «Спартак».
barabashka777:
— Не знаю, насколько это много — 5 мячей в 12 матчах, но по количеству ударов по воротам Зе Луиш — один из лучших в чемпионате. Уступает как раз только Смолову.