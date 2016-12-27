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Не ждут перемен. 7 игроков, изменивших манеру игры ради команды

Туре, Тьяго, Фабрегас и другие футболисты, не вписывавшиеся в концепции тренеров, но сумевшие по ходу сезона завоевать место в основе.