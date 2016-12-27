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175 лет назад 2016
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Яя Туре
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Не ждут перемен. 7 игроков, изменивших манеру игры ради команды

Туре, Тьяго, Фабрегас и другие футболисты, не вписывавшиеся в концепции тренеров, но сумевшие по ходу сезона завоевать место в основе.
27 декабря 2016, вторник. 16:00. Футбол

Тео Уолкотт


Перед началом сезона жена Уолкотта заключила с мужем пари: если тот забьёт 10 мячей до Рождества, на праздник она подарит ему кофеварку. Тео – заядлый кофеман, потому возможность получить заветный аппарат заставила его перевыполнить план и «настрелять» сразу 11 мячей.

Если серьёзно, то прогресс Уолкотта в этом сезоне связан с пересмотром им ценностей. До этого Тео считал себя молодым талантливым игроком, у которого всё впереди. Таким футболистам в «Арсенале» комфортно, как нигде. Однако в конце прошлого сезона он понял, что если сейчас не станет лидером команды, то вскоре покинет «Эмирейтс». На Евро Ходжсон Тео не взял, на горизонте маячил переход в не самый именитый «Вест Хэм»… Потому Уолкотт взялся за дело. Он каждый день посещал базу клуба и работал сверхурочно, нанял персонального тренера, составившего ему специальную белковую диету, отказался от любимого кофе, много времени проводил с клубным психологом Дэвидом Прайстли, помогавшим ему готовиться к играм.
Перед началом сезона жена Уолкотта заключила с мужем пари: если тот забьёт 10 мячей до Рождества, на праздник она подарит ему кофеварку.
И по ходу сезона Уолкотт приезжает на базу по выходным, идёт на массаж, в тренажёрный зал или просто бегает. Результаты не заставили себя ждать – Венгер наложил вето на уход Тео и начал наигрывать его в основном составе. Уолкотт показывал невероятное движение, а его смещения в центр атаки и рокировки с Санчесом стали настоящей головной болью для многих команд АПЛ. Результаты не заставили себя ждать – в новом сезоне Тео стал одним из лидеров команды.

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Яя Туре


Жаловаться на то, что его никто не ценит, обидеться на непопадание в состав, сказать пару «лестных» слов о тренере команды. Всё это фирменные фишки Яя Туре, которые он показал и в этом сезоне. Хосеп Гвардиола, в своё время отказавшийся от услуг ивуарийца в «Барселоне», в начале сезона прямым текстом
сказал, что не рассчитывает на него и сейчас. Медленный, эгоистичный, неподвижный – более неподходящего полузащитника для команды Пепа придумать было сложно. Накалил обстановку и агент Туре Дмитрий Селюк, также пару раз «наехавший» на Гвардиолу. В итоге к декабрю мало кто сомневался, что зимой Яя покинет команду.

Однако в один момент всё чудодейственным образом изменилось – Туре принёс извинения клубу, Селюк поумерил свой пыл, Гвардиола отметил отменную форму полузащитника и дал ему шанс показать себя в игре с «Кристал Пэлас». Туре вышел и оформил дубль. После этого Яя всё чаще появлялся на поле в основе, а после травмы Гюндогана и вовсе может стать одним из ключевых игроков «Ман Сити». Как утверждает английская пресса, 33-летний Туре скинул семь килограмм и подстроился под манеру игры Гвардиолы, отрабатывая сзади и обеспечивая контроль мяча в центре поля. Несмотря на все сложности характера, Туре доказал, что является настоящим профессионалом. В ближайшее время по просьбе Пепа клуб должен предложить Яя новый контракт. Что ж, от любви до ненависти…

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Сеск Фабрегас


Свой профессионализм доказал и Сеск Фабрегас. «В современном футболе люди очень быстро о тебе забывают: и о твоих достижениях, и о твоих навыках. Они забывают, что в расстановке 3-4-3 я играю второй раз в своей жизни. Я знаю, на что способен», — сказал испанец после игры с «Сандерлендом», где его единственный гол позволил «Челси» одержать очередную победу.
В тактических построениях Конте Фабрегасу просто не находилось места – ему не хватало движения и умения играть в отборе для опорника, скорости и выносливости для игры в атакующей зоне.
В тактических построениях Конте Фабрегасу просто не находилось места – ему не хватало движения и умения играть в отборе для опорника, скорости и выносливости для игры в атакующей зоне. Свой первый полный матч сезона в АПЛ Сеск сыграл лишь в начале декабря, появившись на поле в игре с «Ман Сити». Опорная зона синих постоянно провисала, однако именно шикарные передачи Фабрегаса из глубины помогли дважды поймать хозяев на контратаке и добыть нужную победу. С тех пор испанец стал появляться на поле регулярнее, и теперь вопрос о его уходе зимой уже не стоит так остро.

Виктор Мозес


Если Фабрегас стал получать игровую практику только в последнее время, то Мозес обосновался на правой бровке ещё в начале сезона и за это время успел из игрока глубокого резерва превратиться в одного из самых полезных игроков АПЛ. При схеме 3-4-3 Конте был необходим быстрый и работоспособный игрок, готовый вспахивать фланг на протяжении 90 минут игры. На первый взгляд, игроков такого формата в «Челси» не оказалось. И если на левую бровку был выписан Маркос Алонсо, то на правой незаменимым стал именно Виктор Мозес.

«У него отличная техника, хорошая физика, а на поле он способен покрывать расстояние в 70 метров, – сказал Конте в интервью Gazzetta dello Sport перед началом сезона. – Удивительно, что его так недооценивали». В построениях итальянца Мозесу отводится одна из главных ролей – он как прекрасно атакует (4 гола в сезоне, 1,8 успешных обводок, 1,3 удара по воротам за игру), так и обороняется (1,2 отбора, 1,6 подбора за игру). За несколько месяцев Виктор серьёзно поднял свою трансферную стоимость, успел даже заинтересовать «Барселону» и сделал весомую заявку на попадание в команду года АПЛ.

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Генрих Мхитарян


Многие эксперты называли трансфер Мхитаряна в «МЮ» лучшей сделкой манкунианцев в летнее межсезонье. Однако в первые месяцы Генрих прочно обосновался на лавке, получил травму, долго набирал форму и зачастую не попадал даже в заявки на матчи.

В октябре появились слухи о том, что Моуринью не рассчитывает на армянского полузащитника и готов расстаться с ним уже зимой. Однако работа Мхитаряна на тренировках и изменение манеры игры не оставили Жозе выбора – он дал полузащитнику ещё один шанс проявить себя. И тот им воспользовался. Генрих серьёзно прибавил в физике, стал чаще вступать в отбор, больше перемещаться по полю и в итоге завоевал место на правом краю атаки «Манчестер Юнайтед». В игре с «Тоттенхэмом», пока лучшей в английской карьере Мики, он получил повреждение и должен в полной готовности вернуться в строй в конце декабря.

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Матео Ковачич


«Я уверен, что скоро он станет звездой мирового уровня. Спустя пару лет он уже будет бороться за «Золотой мяч»», — прокомментировал Лука Модрич подписание «Реалом» контракта с его соотечественником Матео Ковачичем. Тогда слова Луки воспринимались как выставление в лучшем свете другого хорвата, который не смог закрепиться в основе «Интера». Какой тут «Реал» и «Золотой мяч»?

Первый сезон Матео действительно вышел скомканным – всего 1030 минут игрового времени за сезон и прозябание на мадридской скамейке. Однако в сезоне нынешнем Ковачич стал всё чаще появляться в основе «Реала» и к этому моменту провёл уже 940 минут на поле. Зидан доверяет молодому полузащитнику место на поле в играх Лиги чемпионов и противостояниях с «Атлетико» и «Барселоной». И тот не подводит. Хорват серьёзно прибавил в игре на своей половине поля – в среднем за матч он делает 2,6 отборов (в прошлом сезоне цифра равнялась 1,5) и совершает 2,5 успешных обводок за игру (против 0,8 ранее). Такая игра заставляет Ковачича и больше фолить – 2,2 нарушения за игру против 0,6 ранее – однако такая игра устраивает как Зидана, так и болельщиков «Реала», видящих в Матео человека, который в ближайшем будущем сможет заменить Луку Модрича.

Тьяго Алькантара


На протяжении всей карьере Тьяго считался протеже Гвардиолы. Тот работал с ним ещё в «Барселоне Б», подтянул в первую команду, а затем забрал с собой в Мюнхен. Однако в этом сезоне Алькантара-старший рушит все стереотипы. Если при Пепе полузащитник был лишь «одним из», то при Анчелотти становится определяющим игроком в атаке «Баварии».
Привыкший полагаться на быстрые фланги Карло усадил в запас Томаса Мюллера и вместо него поставил чуть более мобильного и заточенного на ассисты Тьяго.
Привыкший полагаться на быстрые фланги Карло усадил в запас Томаса Мюллера и вместо него поставил чуть более мобильного и заточенного на ассисты Тьяго. Испанец оправдал доверие, став одним из главных открытий сезона в Бундеслиге. Этот год по статистическим данным является лучшим в карьере передвинутого ближе к атаке Алькантары – он прибавил во многих аспектах игры, в первую очередь в рациональности использования моментов, и теперь к концу сезона может стать одним из лучших на своей позиции в Европе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктор Мозес Генрих Мхитарян Матео Ковачич Сеск Фабрегас Тео Уолкотт Тьяго Алькантара Яя Туре
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