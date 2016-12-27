Где «Спартак», «Зенит», ЦСКА и другие проведут зимние сборы

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«Спартак» выходит из отпуска позже остальных. Красно-белые будут отдыхать аж до 15 января. Готовиться к сохранению первой строчки в чемпионате подопечные Массимо Карреры будут на трёх сборах. На первом, который пройдёт в Абу-Даби с 18 января по 1 февраля, «Спартак» сыграет с датским «Копенгагеном». Матч намечен на 30 января. Второй и третий подготовительные этапы пройдут в Марбелье — с 4 по 17 февраля и с 20 февраля по 2 марта.Выход из отпуска у футболистов «Зенита» намечен на 9 января, а уже 11 января команда отправится на первый сбор в ОАЭ, где пробудет до 22-го числа. Второй этап подготовки пройдёт в Испании, а заключительный – в Турции. Даты пока неизвестны.Какой бы специалист ни тренировал ЦСКА, в любом случае «армейцы» для подготовки традиционно отправляются в Кампоамор. Первый сбор пройдёт с 10 по 22 января, второй – с 26 января по 7 января и заключительный – с 11 по 25 февраля.В общей сложности команда Виктора Гончаренко в зимнее межсезонье проведёт девять контрольных матчей.Подготовка ко второй части сезона у «Терека» начнётся 15 января. Первый сбор пройдёт в Анталье и завершится 27 января. Там же пройдут и вторые сборы команды – с 30 января по 10 февраля. Третий этап подготовки запланировано провести в Италии с 14 по 23 февраля.«Краснодар» — один из трёх наших клубов, который продолжит борьбу в Лиге Европы. Поэтому выход из отпуска намечен на 9 января. На первый сбор «быки» отправятся 11 января в Абу-Даби, где пробудут до 25 января. Затем, после небольшого отдыха, команда продолжит подготовку, но уже в Белеке. Турецкий сбор пройдёт с 1 по 10 февраля. Заключительные тренировки перед матчами с «Фенербахче» «Краснодар» проведёт у себя на базе.Первый сбор пермяков начнётся 12 января, продлится до 31 января и пройдёт в Белеке. На нём «Амкар» проведёт три контрольные встречи: 25 января с румынским клубом «Ботошани», 28 января с македонским «Вардаром», и ещё одна игра, соперник в которой пока неизвестен, запланирована на 30-е число. Второй и третий сборы пройдут также в Турции: с 5 февраля по 19 февраля запланирован второй этап подготовки, а с 24 февраля и до 3 марта – третий.«Ростов» выходит из отпуска раньше остальных команд. 6 января команда отправится на сбор в ОАЭ. Второй сбор пройдёт в Турции, а вот с местом третьего сбора клуб пока не определился, так же как и с точными датами.9 января футболисты «Уфы» выходят из отпуска и собираются в Москве для прохождения медобследования. После этого команда вылетает на сбор в Ларнаку, который продлится с 11 по 23 января. На Кипре команда проведёт два контрольных матча. Два других сбора, даты которых станут известны после назначения главного тренера, пройдут в Турции. Там «Уфа» сыграет в семи матчах.Испанский тренер «Рубина» Хави Грасия решил готовить команду к весенней части сезона у себя на родине. На первый сбор, который пройдёт с 16 по 26 января, «Рубин» отправится в Марбелью, где проведёт один контрольный матч. На второй сбор, на котором запланировано сразу пять спаррингов, казанцы отправятся в Малагу, где пробудут с 30 января по 14 февраля. А завершит программу подготовки «Рубин» в Аликанте, где будет готовиться с 18 по 26 февраля. Там команда примет участие в четырёх товарищеских встречах.Первый подготовительный цикл Юрия Сёмина после возвращения в родной клуб было решено провести в Испании – все три сбора пройдут в этой солнечной стране. Первый сбор, на котором «Локомотив» проведёт три контрольных матча, пройдёт в Эстепоне с 10 по 23 января. Пять игр включены в программу второго сбора в Марбелье, намеченного с 26 января по 7 февраля. Заключительный этап подготовки пройдёт в Белеке с 11 по 23 февраля. Во время него «железнодорожники» проведут три встречи.Первый сбор «Анжи» пройдёт в Абу-Даби с 12 по 26 января. Два других сбора состоятся в Анталье: второй – с 29 января по 9 февраля, а третий – с 12 по 22 февраля. Затем махачкалинцы вернутся на родину, где будут готовиться к возобновлению чемпионата на поле «Анжи Арены».Трудовые будни самарского коллектива начнутся 9 января, когда футболисты прибудут в Белек. В ходе первого сбора, который завершится 21 января, «Крылья Советов» проведут один контрольный матч, запланированный на 20 января. Второй этап подготовки пройдёт там же с 25 января по 7 февраля. На нём самарцы проведут три-четыре матча. На третьем сборе в Испании «Крылья» будут работать с 11 по 25 февраля.«Урал» привычным для зимнего межсезонья Испании, Турции и Эмиратам предпочёл Кипр. Первый сбор, на котором тренерский штаб уральцев планирует провести три контрольные встречи, пройдёт в городе Пафос с 16 по 29 января. Второй сбор команды состоится со 2 по 11 февраля в Лимасоле. Там же пройдёт заключительный этап подготовки, который начнётся 15 февраля и продлится до возобновления первенства.Подготовку ко второй части сезона «Оренбург» полностью проведёт в Турции. Первый сбор пройдёт в Белеке с 10 по 22 января. Место второго сбора не изменится. Он запланирован с 27 января по 8 февраля. Третий этап подготовки, который начинается 13 февраля и завершается 25, пройдёт также в Белеке.«Арсенал», как и «Оренбург», отказался от изменения места сборов и все три подготовительных периода проведёт в Турции. Первый начнётся 12 января и продлится до 24 января. Даты оставшихся двух пока не известно. Зато известны соперники по трём контрольным матчам. 19 января туляки сыграют с болгарским «Лудогорцем», 1 февраля — с «Марибором» из Словении, а 21 февраля соперником «Арсенала» станет «Астана». Всего во время подготовки в весенней части первенства «Арсенал» проведёт восемь контрольных встреч.Единственный клуб, который пока не определился с планом предсезонных сборов, – «Томь». Как сказал «Чемпионату» генеральный директор команды Руслан Киселёв, клуб ждёт возвращения из отпуска главного тренера Валерия Петракова, после чего будет составлен план подготовки к весенней части чемпионата.