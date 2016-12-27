Позор на Евро, разгром Марселя — в мгновениях года сборной России

Дебют первого легионера в истории сборной
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме в конце прошлого года получил российское гражданство и уже в марте был вызван на товарищеские матчи с Литвой и Францией. Дебютировал Гилерме в составе национальной команде 26 марта, выйдя на замену в матче с Литвой.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Гилерме
Гражданство Романа Нойштедтера
Ещё один дебютант сборной России Роман Нойштедтер отказался от немецкого гражданства в пользу российского, чтобы получить возможность сыграть на Евро. 1 июня в товарищеском матче против Чехии Роман впервые выступил под российским флагом, выйдя на замену во втором тайме.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Роман Нойштедтер
Колоритный болельщик-путешественник
Пожилой болельщик пешком добрался из Риги до Цюриха, а затем доехал на электричке до Бад-Рагаца, чтобы навестить сборную России на тренировке перед товарищеским матчем с Чехией. Колоритный болельщик сообщил, что родился в Томске, но уже более 30 лет проживает в Риге. 24 года назад он начал исповедовать дзен-буддизм и принял имя Якин, а 8 лет назад начал путешествовать по миру, посещая футбольные матчи.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Поддержка Денисова
Одной из серьёзных потерь сборной России в этом году стал Игорь Денисов, который получил серьёзную травму в матче с Сербией. На одной из тренировок команда решила поддержать Игоря, выйдя в таких футболках.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Сборная России поддержала Игоря Денисова
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Сборная России поддержала Игоря Денисова
Столкновения болельщиков в Марселе
Начало выступления на чемпионате Европы для нашей сборной было омрачено погромом, который устроили болельщики. Перед матчем Англия — Россия в Марселе развернулось настоящее побоище между фанатами команд. Драка возникла и на трибунах стадиона «Велодром», после чего стычки продолжились после игры. В итоге несколько болельщиков сборной были задержаны французской полицией, осуждены за беспорядки и до сих пор находятся под заключением.
Фото: Reuters
Беспорядки в Марселе
Фото: Reuters
Беспорядки в Марселе
Впрочем, негативный фон не смог затмить тот факт, что нашу сборную приехали поддержать тысячи колоритных болельщиков.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Беспорядки в Марселе
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Болельщик сборной России
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Болельщицы сборной России
Спасение в матче с Англией
Один из самых ярких кадров нашей сборной на Евро — капитан Василий Березуцкий празднует гол, который спас Россию от поражения в матче с Англией. Увы, это оказался единственный матч, который удалось спасти на этом турнире.
Фото: Reuters
Гол Василия Березуцкого
Гол Глушакова в матче со Словакией
Вторым и последним голом России на Евро-2016 стал гол Дениса Глушакова в матче со Словакией. Кому-то он тогда подарил надежду на то, что нашей сборной будет под силу одолеть Уэльс.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Денис Глушаков
Худший матч года
Россия закончила своё выступление на Евро, проиграв Уэльсу со счётом 0:3. Этот матч на полном основании можно причислить к самым безвольным в исполнении нашей команды. Символическим стал эпизод с передачей капитанской повязки, которую никто не хотел брать.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Россия проиграла Уэльсу 0:3
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Никто не хотел быть капитаном
Благодарность года
После злосчастного матча с Уэльсом поблагодарить болельщиков за поддержку хватило мужества только у Игоря Акинфеева.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Игорь Акаинфеев
Символические кадры года
Чемпионат Европы для сборной России закончился последним местом в группе. В Интернете по этому поводу говорили: «Наши вылетели, ну и слава богу. Теперь можно посмотреть хороший футбол».
А следующий кадр — эмоции всей страны в одной фотографии.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Сборная России едет домой
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Болельщица сборной России
Уход Слуцкого с поста главного тренера
Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998-м не могла победить на протяжении шести матчей. После шести поражений кряду Бышовец был отправлен в отставку. После окончания Евро Слуцкий заявил, что к ЧМ-2018 сборную России должен готовить другой тренер.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Леонид Слуцкий
Новая глава в истории сборной
11 августа было принято решение о том, что на ЧМ-2018 сборная России будет выступать под руководством Станислава Черчесова.
Первая победа сборной России с новым тренером пришлась на игру с командой Ганы, автором единственного гола стал Фёдор Смолов.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Станислав Черчесов
Наиболее зрелищную игру команда Черчесова продемонстрировала в товарищеском матче с Коста-Рикой, где Александр Самедов забил эффектный гол головой в падении, а Артём Дзюба оформил дубль. К слову, поединок с Коста-Рикой стал матчем-открытием потрясающего стадиона ФК «Краснодар».
Фото: РИА Новости
Фёдор Смолов
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Гол Александра Самедова
Завершила сборная России футбольный год на позитивной ноте: гол Магомеда Оздоева в добавленное время принёс национальной команде победу над сборной Румынии. Кроме того, на этот матч игроки сборной впервые вышли в новой форме, в которой им предстоит выступать на Кубке конфедераций в следующем году.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Артём Дзюба
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Магомед Оздоев
Проигрыш Катару и рекордно низкий рейтинг ФИФА
При всём этом в начале ноября сборная России потерпела поражение от Катара в товарищеском матче, в результате чего опустилась на рекордно низкую позицию в рейтинге Международной федерации футбола — 55-е место.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Александр Кокорин