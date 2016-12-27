Позор на Евро, разгром Марселя — в мгновениях года сборной России

Дебют первого легионера в истории сборной

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Гилерме

Гражданство Романа Нойштедтера

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Роман Нойштедтер

Колоритный болельщик-путешественник

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Поддержка Денисова

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Сборная России поддержала Игоря Денисова

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Сборная России поддержала Игоря Денисова

Столкновения болельщиков в Марселе

Фото: Reuters Беспорядки в Марселе

Фото: Reuters Беспорядки в Марселе

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Беспорядки в Марселе

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Болельщик сборной России

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Болельщицы сборной России

Спасение в матче с Англией

Фото: Reuters Гол Василия Березуцкого

Гол Глушакова в матче со Словакией

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Денис Глушаков

Худший матч года

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Россия проиграла Уэльсу 0:3

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Никто не хотел быть капитаном

Благодарность года

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Игорь Акаинфеев

Символические кадры года

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Сборная России едет домой

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Болельщица сборной России

Уход Слуцкого с поста главного тренера

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Леонид Слуцкий

Новая глава в истории сборной

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Станислав Черчесов

Фото: РИА Новости Фёдор Смолов

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат" Гол Александра Самедова

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат" Артём Дзюба

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Магомед Оздоев

Проигрыш Катару и рекордно низкий рейтинг ФИФА

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Александр Кокорин

Вратарь «Локомотива»в конце прошлого года получил российское гражданство и уже в марте был вызван на товарищеские матчи с Литвой и Францией. Дебютировал Гилерме в составе национальной команде 26 марта, выйдя на замену в матче с Литвой.Ещё один дебютант сборной Россииотказался от немецкого гражданства в пользу российского, чтобы получить возможность сыграть на Евро. 1 июня в товарищеском матче против Чехии Роман впервые выступил под российским флагом, выйдя на замену во втором тайме.Пожилой болельщик пешком добрался из Риги до Цюриха, а затем доехал на электричке до Бад-Рагаца, чтобы навестить сборную России на тренировке перед товарищеским матчем с Чехией. Колоритный болельщик сообщил, что родился в Томске, но уже более 30 лет проживает в Риге. 24 года назад он начал исповедовать дзен-буддизм и принял имя Якин, а 8 лет назад начал путешествовать по миру, посещая футбольные матчи.Одной из серьёзных потерь сборной России в этом году стал Игорь Денисов, который получил серьёзную травму в матче с Сербией. На одной из тренировок команда решила поддержать Игоря, выйдя в таких футболках.Начало выступления на чемпионате Европы для нашей сборной было омрачено погромом, который устроили болельщики. Перед матчем Англия — Россия в Марселе развернулось настоящее побоище между фанатами команд. Драка возникла и на трибунах стадиона «Велодром», после чего стычки продолжились после игры. В итоге несколько болельщиков сборной были задержаны французской полицией, осуждены за беспорядки и до сих пор находятся под заключением.Впрочем, негативный фон не смог затмить тот факт, что нашу сборную приехали поддержать тысячи колоритных болельщиков.Один из самых ярких кадров нашей сборной на Евро — капитанпразднует гол, который спас Россию от поражения в матче с Англией. Увы, это оказался единственный матч, который удалось спасти на этом турнире.Вторым и последним голом России на Евро-2016 стал голв матче со Словакией. Кому-то он тогда подарил надежду на то, что нашей сборной будет под силу одолеть Уэльс.Россия закончила своё выступление на Евро, проиграв Уэльсу со счётом 0:3. Этот матч на полном основании можно причислить к самым безвольным в исполнении нашей команды. Символическим стал эпизод с передачей капитанской повязки, которую никто не хотел брать.После злосчастного матча с Уэльсом поблагодарить болельщиков за поддержку хватило мужества только уЧемпионат Европы для сборной России закончился последним местом в группе. В Интернете по этому поводу говорили: «Наши вылетели, ну и слава богу. Теперь можно посмотреть хороший футбол».А следующий кадр — эмоции всей страны в одной фотографии.повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998-м не могла победить на протяжении шести матчей. После шести поражений кряду Бышовец был отправлен в отставку. После окончания Евро Слуцкий заявил, что к ЧМ-2018 сборную России должен готовить другой тренер.11 августа было принято решение о том, что на ЧМ-2018 сборная России будет выступать под руководствомПервая победа сборной России с новым тренером пришлась на игру с командой Ганы, автором единственного гола сталНаиболее зрелищную игру команда Черчесова продемонстрировала в товарищеском матче с Коста-Рикой, гдезабил эффектный гол головой в падении, аоформил дубль. К слову, поединок с Коста-Рикой стал матчем-открытием потрясающего стадиона ФК «Краснодар».Завершила сборная России футбольный год на позитивной ноте: голв добавленное время принёс национальной команде победу над сборной Румынии. Кроме того, на этот матч игроки сборной впервые вышли в новой форме, в которой им предстоит выступать на Кубке конфедераций в следующем году.При всём этом в начале ноября сборная России потерпела поражение от Катара в товарищеском матче, в результате чего опустилась на рекордно низкую позицию в рейтинге Международной федерации футбола — 55-е место.