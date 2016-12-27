Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игорь Акинфеев с болельщиками
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

Позор на Евро, разгром Марселя — в мгновениях года сборной России

Предлагаем вашему вниманию фотообзор главных событий года для сборной России.
27 декабря 2016, вторник. 22:00. Футбол

Дебют первого легионера в истории сборной


Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме в конце прошлого года получил российское гражданство и уже в марте был вызван на товарищеские матчи с Литвой и Францией. Дебютировал Гилерме в составе национальной команде 26 марта, выйдя на замену в матче с Литвой.
Гилерме
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Гилерме

Гражданство Романа Нойштедтера


Ещё один дебютант сборной России Роман Нойштедтер отказался от немецкого гражданства в пользу российского, чтобы получить возможность сыграть на Евро. 1 июня в товарищеском матче против Чехии Роман впервые выступил под российским флагом, выйдя на замену во втором тайме.
Роман Нойштедтер
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Роман Нойштедтер

Колоритный болельщик-путешественник


Пожилой болельщик пешком добрался из Риги до Цюриха, а затем доехал на электричке до Бад-Рагаца, чтобы навестить сборную России на тренировке перед товарищеским матчем с Чехией. Колоритный болельщик сообщил, что родился в Томске, но уже более 30 лет проживает в Риге. 24 года назад он начал исповедовать дзен-буддизм и принял имя Якин, а 8 лет назад начал путешествовать по миру, посещая футбольные матчи.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Поддержка Денисова


Одной из серьёзных потерь сборной России в этом году стал Игорь Денисов, который получил серьёзную травму в матче с Сербией. На одной из тренировок команда решила поддержать Игоря, выйдя в таких футболках.
Сборная России поддержала Игоря Денисова
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сборная России поддержала Игоря Денисова

Сборная России поддержала Игоря Денисова
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сборная России поддержала Игоря Денисова

Столкновения болельщиков в Марселе


Начало выступления на чемпионате Европы для нашей сборной было омрачено погромом, который устроили болельщики. Перед матчем Англия — Россия в Марселе развернулось настоящее побоище между фанатами команд. Драка возникла и на трибунах стадиона «Велодром», после чего стычки продолжились после игры. В итоге несколько болельщиков сборной были задержаны французской полицией, осуждены за беспорядки и до сих пор находятся под заключением.
Беспорядки в Марселе
Фото: Reuters

Беспорядки в Марселе

Беспорядки в Марселе
Фото: Reuters

Беспорядки в Марселе

Беспорядки в Марселе
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Беспорядки в Марселе

Впрочем, негативный фон не смог затмить тот факт, что нашу сборную приехали поддержать тысячи колоритных болельщиков.
Болельщик сборной России
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Болельщик сборной России

Болельщицы сборной России
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Болельщицы сборной России

Спасение в матче с Англией


Один из самых ярких кадров нашей сборной на Евро — капитан Василий Березуцкий празднует гол, который спас Россию от поражения в матче с Англией. Увы, это оказался единственный матч, который удалось спасти на этом турнире.
Гол Василия Березуцкого
Фото: Reuters

Гол Василия Березуцкого

Гол Глушакова в матче со Словакией


Вторым и последним голом России на Евро-2016 стал гол Дениса Глушакова в матче со Словакией. Кому-то он тогда подарил надежду на то, что нашей сборной будет под силу одолеть Уэльс.
Денис Глушаков
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Денис Глушаков

Худший матч года


Россия закончила своё выступление на Евро, проиграв Уэльсу со счётом 0:3. Этот матч на полном основании можно причислить к самым безвольным в исполнении нашей команды. Символическим стал эпизод с передачей капитанской повязки, которую никто не хотел брать.
Россия проиграла Уэльсу 0:3
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Россия проиграла Уэльсу 0:3

Никто не хотел быть капитаном
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Никто не хотел быть капитаном

Благодарность года


После злосчастного матча с Уэльсом поблагодарить болельщиков за поддержку хватило мужества только у Игоря Акинфеева.
Игорь Акаинфеев
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Игорь Акаинфеев

Символические кадры года


Чемпионат Европы для сборной России закончился последним местом в группе. В Интернете по этому поводу говорили: «Наши вылетели, ну и слава богу. Теперь можно посмотреть хороший футбол».
Сборная России едет домой
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Сборная России едет домой

А следующий кадр — эмоции всей страны в одной фотографии.
Болельщица сборной России
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Болельщица сборной России

Уход Слуцкого с поста главного тренера


Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998-м не могла победить на протяжении шести матчей. После шести поражений кряду Бышовец был отправлен в отставку. После окончания Евро Слуцкий заявил, что к ЧМ-2018 сборную России должен готовить другой тренер.
Леонид Слуцкий
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Леонид Слуцкий

Новая глава в истории сборной


11 августа было принято решение о том, что на ЧМ-2018 сборная России будет выступать под руководством Станислава Черчесова.
Станислав Черчесов
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Станислав Черчесов

Первая победа сборной России с новым тренером пришлась на игру с командой Ганы, автором единственного гола стал Фёдор Смолов.
Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости

Фёдор Смолов

Наиболее зрелищную игру команда Черчесова продемонстрировала в товарищеском матче с Коста-Рикой, где Александр Самедов забил эффектный гол головой в падении, а Артём Дзюба оформил дубль. К слову, поединок с Коста-Рикой стал матчем-открытием потрясающего стадиона ФК «Краснодар».
Гол Александра Самедова
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Гол Александра Самедова

Артём Дзюба
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Артём Дзюба

Завершила сборная России футбольный год на позитивной ноте: гол Магомеда Оздоева в добавленное время принёс национальной команде победу над сборной Румынии. Кроме того, на этот матч игроки сборной впервые вышли в новой форме, в которой им предстоит выступать на Кубке конфедераций в следующем году.
Магомед Оздоев
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Магомед Оздоев

Проигрыш Катару и рекордно низкий рейтинг ФИФА


При всём этом в начале ноября сборная России потерпела поражение от Катара в товарищеском матче, в результате чего опустилась на рекордно низкую позицию в рейтинге Международной федерации футбола — 55-е место.
Александр Кокорин
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Александр Кокорин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Леонид Слуцкий Станислав Черчесов Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
Новости. Футбол
27 декабря 2016, вторник
23:44 Роналду: кто ещё сомневается во мне, «Реале», сборной Португалии?
23:39 Гиггз — основной кандидат на пост главного тренера «Суонси Сити»
23:31 Венгер: у нас с Жиру честные отношения
23:26 Фернандо: планирую ещё 3-4 года поиграть в «МС», а потом вернуться в Португалию
23:18 Клопп: Крауч опять вышел в старте — это показывает, во что хотел играть «Сток»
23:11 Шикунов: Новосельцев не захотел убирать из контракта пункт об отступных
23:08 Хьюз: «Сток» доставил «Ливерпулю» реальные проблемы, но очень много ошибался
23:01 «Терек» представил новый дизайн клубного сайта
23:00 Билич: думать, что «Вест Хэм» обезопасил себя от вылета из АПЛ, — самоубийство
22:36 Хендерсон: не имеет значения, как идут дела у других претендентов на титул
22:32 Рейна: мысль о скудетто «Наполи» никак не хочет покидать мою голову
22:30 Новый контракт по «Крестовскому» не уменьшит финансирования соцобъектов
22:29 Глушаков: фотография в «Твиттере» — намёк Джикии: добро пожаловать в «Спартак»
22:29 Роналду — игрок года по версии Globe Soccer Awards, «Реал» — лучший клуб
22:19 «Суонси» уволил Брэдли спустя три месяца после назначения
22:08 «Ливерпуль» разгромил «Сток» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ
21:58 Луческу: игрокам с огромной зарплатой и капризами я предпочитаю трудяг
21:54 Кандрева: Лига чемпионов всё ещё является основной целью «Интера»
21:46 «Ливерпуль» обновил рекорд клуба по голам в АПЛ за календарный год
21:44 Касильяс может перейти из «Порту» в «Марсель»
21:38 Почеттино нарушил традицию «Тоттенхэма», назначив тренировку на Рождество
21:30 Анри: казалось, дни Яя Туре в «Ман Сити» сочтены, но он вытянул себя сам
21:23 Обамейянг, Лемина и Канга вошли в окончательную заявку Габона на Кубок Африки
21:16 ФИФА уверена в своевременной сдаче стадиона «Крестовский»
21:06 Пюэль: самый важный игрок «Тоттенхэма» — Льорис
20:51 Конте угостил журналистов пивом после матча «Челси» с «Борнмутом»
20:48 «Шанхай Шэньхуа»: Ди Мария? Некоторые аморальные СМИ всё чаще переходят грань
20:47 Источник: Цаллагов заключил четырёхлетний контракт с «Зенитом»
20:32 Ларссон: Нильссон-Линделёф готов к переходу в «МЮ»
20:30 «Чемпионат» в гостях у Люка Уилкшира. Фоторепортаж
20:22 Педро: игроки «Челси» бились друг за друга, это правильное отношение к делу
20:21 «Рома» хочет арендовать у «Челси» 20-летнего полузащитника Мусонду
20:08 Глушаков: Овечкин удивлялся, почему футболисты так редко бьют издалека
19:59 Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт»
19:54 Глушаков заявил, что игроки «Спартака» уже выучили итальянский мат
19:44 Вилья: в этом году «Золотой мяч» должен был получить Месси
19:39 Моуринью: на мой взгляд, лучший полузащитник мира — Погба
19:29 Радимов: запас прочности у «Зенита» огромный. Надеюсь, сможем догнать «Спартак»
19:25 Ташуев: «Анжи» должен был объявить о моём назначении, но ничего не произошло
19:15 Луческу: задачи выиграть Лигу Европы перед «Зенитом» не ставили
19:02 Луческу: пишут, что «Зениту» часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда
18:59 Мхитарян: игра Ибрагимовича ничего не говорит о его возрасте
18:58 Луческу: если бы Дзюба и Лодыгин не повздорили, я бы осудил их за безразличие
18:50 «Ювентус» близок к аренде Ринкона с обязательством выкупа
18:45 «Аякс» может арендовать у «Реала» Эдегора
Все новости RSS
Кто лучший тренер года в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+