Смолов — лучший в России, а Роналду — в Европе

В голосовании приняли участие: Efe (Испания) France Press (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Нидерланды), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).

Так голосовали респонденты от издания «Чемпионат»:

Дмитрий Сергеев – Смолов, Промес, В. Березуцкий

Самвел Авакян — Смолов, Промес, Шатов

Денис Целых – Промес, Смолов, В. Березуцкий

Олег Лысенко — Смолов, Дзагоев, Джанаев

Михаил Тяпков — Смолов, Дзюба, Джанаев

Антон Третяк — Дзагоев, Смолов, Дзюба

Дмитрий Егоров — Промес, Вернблум, Смолов

Антон Михашенок – Навас, Промес, Смолов

Григорий Телингатер — Смолов, Джанаев, Промес

Сергей Титов — Смолов, Полоз, Селихов

Кирилл Хаит — Смолов, Дзюба, Джанаев

Антон Матвеев – Промес, Шатов, Джанаев.

Нападающий «Реала»признан спортсменом 2016 года по версии 27 международных информагентств. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Криштиану Роналду обошёл британского теннисиста Энди Маррея и пловчиху из Венгрии Катинку Хоссу, которая завоевала три золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.Приз лучшему спортсмену вручается с 1958 года польским изданием PAP. Роналду в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, клубный чемпионат мира и получил четвёртый «Золотой мяч».Нападающий «Краснодара»признан лучшим футболистом 2016 года в России по итогам опроса еженедельника «Футбол». В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.Респонденты называли трёх лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).Главный тренер «Суонси Сити»покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба «лебедей».Брэдли возглавил «Суонси Сити» 4 октября, сменив на этой должности Франческо Гвидолина, и провёл у руля клуба 11 матчей. «Суонси» пожелал специалисту удачи в будущем и приступил к поиску нового тренера. Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.«Зенит» официально заключил контракт с защитником «Крыльев Советов», утверждает «Спорт день за днём».По данным источника, срок соглашения составил четыре года и сине-бело-голубые заплатили самарскому клубу € 300 тыс. — фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте Цаллагова. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.В текущем сезоне 26-летний Цаллагов провёл 17 матчей в российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу.Замгубернатора Ростовской области, который с августа 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове», сообщил, что клуб выплатил все долги.«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов. От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.«Анжи» на своём официальном сайте объявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем махачкалинцы будут вынуждены продать своих ведущих игроков.«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков „Анжи“ в другие клубы.Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать „Анжи“. О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», – говорится в сообщении клуба.