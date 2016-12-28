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175 лет назад 2016
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Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Смолов — лучший в России, а Роналду — в Европе

Смолов стал лучшим футболистом России, Роналду — лучшим спортсменом Европы, «Ростов» погасил долги, а «Анжи» расстаётся с лидерами.
28 декабря 2016, среда. 00:58. Футбол

Роналду — спортсмен года в Европе


Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан спортсменом 2016 года по версии 27 международных информагентств. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Криштиану Роналду обошёл британского теннисиста Энди Маррея и пловчиху из Венгрии Катинку Хоссу, которая завоевала три золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В голосовании приняли участие: Efe (Испания) France Press (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Нидерланды), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова), SDA-ATS (Швейцария), SHGSK (Косово), SID (Германия), Sita (Словакия), STA (Словения), Tanjug (Сербия), ТАСС (Россия), Укринформ (Украина) и PAP (Польша).

Приз лучшему спортсмену вручается с 1958 года польским изданием PAP. Роналду в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, клубный чемпионат мира и получил четвёртый «Золотой мяч».

Смолов — лучший футболист 2016 года в России


Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов признан лучшим футболистом 2016 года в России по итогам опроса еженедельника «Футбол». В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.

Респонденты называли трёх лучших игроков календарного года. За каждое первое место начислялось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1. Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).
Так голосовали респонденты от издания «Чемпионат»:
Дмитрий Сергеев – Смолов, Промес, В. Березуцкий
Самвел Авакян — Смолов, Промес, Шатов
Денис Целых – Промес, Смолов, В. Березуцкий
Олег Лысенко — Смолов, Дзагоев, Джанаев
Михаил Тяпков — Смолов, Дзюба, Джанаев
Антон Третяк — Дзагоев, Смолов, Дзюба
Дмитрий Егоров — Промес, Вернблум, Смолов
Антон Михашенок – Навас, Промес, Смолов
Григорий Телингатер — Смолов, Джанаев, Промес
Сергей Титов — Смолов, Полоз, Селихов
Кирилл Хаит — Смолов, Дзюба, Джанаев
Антон Матвеев – Промес, Шатов, Джанаев.

«Суонси» уволил Брэдли спустя три месяца после назначения



Главный тренер «Суонси Сити» Боб Брэдли покинул занимаемую должность, информирует пресс-служба «лебедей».

Брэдли возглавил «Суонси Сити» 4 октября, сменив на этой должности Франческо Гвидолина, и провёл у руля клуба 11 матчей. «Суонси» пожелал специалисту удачи в будущем и приступил к поиску нового тренера. Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.

Источник: Цаллагов заключил четырёхлетний контракт с «Зенитом»



«Зенит» официально заключил контракт с защитником «Крыльев Советов» Ибрагимом Цаллаговым, утверждает «Спорт день за днём».

По данным источника, срок соглашения составил четыре года и сине-бело-голубые заплатили самарскому клубу € 300 тыс. — фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте Цаллагова. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

В текущем сезоне 26-летний Цаллагов провёл 17 матчей в российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу.

«Ростов» выплатил все долги по зарплатам



Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который с августа 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева занимается стабилизацией дел в «Ростове», сообщил, что клуб выплатил все долги.

«На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов. Премиальные выплачены в полном объёме за Лигу чемпионов. От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух миллионов евро, поступили на расчётный счёт клуба», — цитирует Гуськова сайт города Ростова 161.ru.

В «Анжи» готовы расстаться с ведущими игроками


«Анжи» на своём официальном сайте объявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем махачкалинцы будут вынуждены продать своих ведущих игроков.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков „Анжи“ в другие клубы.
Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать „Анжи“. О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», – говорится в сообщении клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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