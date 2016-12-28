«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Денис Целых и Александр Шикунов

«Меня покрестили под шампанское за столом»

Фото: из личного архива Александра Шикунова Шикунов-старший (справа) и Виктор Понедельник (в центре)

«Жили в деревне, где Гитлер проводил Олимпиаду»

Фото: из личного архива Александра Шикунова

Фото: из личного архива Александра Шикунова

«Копаев со мной математикой занимался»

Фото: из личного архива Александра Шикунова Отец и сын Шикуновы и Виктор Копаев (в центре)

«Вжух! И у тебя Газзаев»

«Ростов» год жил за счёт трансфера Лоськова»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Пенсионер по водосточной трубе полез!!»

Фото: из личного архива Александра Шикунова Шикуновы, Бесчастных и Червиченко

«Гинер мог оказаться в «Спартаке» примерно в 1997-1998 годах»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Спартак» претендовал на Семшова, Рахимича, Аршавина…»

«Сычёву агенты сбоку начали дуть»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Романцев в самолёте читал наизусть Высоцкого»

Фото: из личного архива Александра Шикунова Последний трофей «Спартака» — Кубок России-2003. Шикунов — крайний справа

«Бромантан арбузами вымывали»

«Нужен был бюджет в 15 миллионов долларов»

«Бердыеву комфортнее на скамейке»

Фото: из личного архива Александра Шикунова

«У Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Баштуша перепродали примерно в 10 раз дороже»

«Мой отец 50 лет ждал медалей «Ростова»»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

играл в Ростове с. Учился футболу у. Близко знаком с. Играл под началом у. Его отец – вице-чемпион Европы 1964 года.Такой человек – кладезь интересных историй. Тем более что после окончания карьеры игрока он из футбола не ушёл, а нашёл себя в новой роли. Он организовывал переходв «Локомотив». Вёл трансферную кампанию чемпионского и постчемпионского «Спартака». Собирал вместе скрепкие «Химки». Приглашалв «Ростов». В ноябре ему исполнилось 55 лет. Мы пригласили Александра Юрьевича в редакцию и приготовились слушать.— Хотя я был тогда совсем мелким, помню те ощущения. Мы жили в доме на улице Энгельса. Сейчас это Большая Садовая. Соседями у нас были все известные футболисты СКА того времени – Афонин, Копаев, Еськов, Понедельник. И я помню, как народ заполонил весь наш двор. Люди обнимались, жгли костры. Советский народ был добрый, весёлый. Наш дом был как раз напротив «Брехаловки».— Это место такое в парке Горького – напротив нашего дома. Там всегда собирались болельщики. Целый день – «ля-ля-ля» о футболе. Поэтому и «Брехаловка». После решающего матча туда повалили толпы. Прямо от стадиона. Там, где сейчас стоит «Олимп-2», была большая трибуна, тысячи на 32-33 болельщиков. И с неё прямо по Центральной улице народ и пошёл.— И сейчас воспринимают! Он легенда. В Ростове у него была кличка Пан. Когда Пан приезжал, это было событие для всего города. Кстати, а вы знаете, что он мой крестный?– Да. Но крестил не так, как сейчас принято. В советские времена церковь была под запретом. Потому меня покрестили под шампанское за столом после одного из матчей. Лет в 30 уже перекрестился как надо.– Очень общительный, харизматичный. Когда возвращался из сборной, привозил мне игрушечные машинки – даже один пластиковый Ford, которых мы в СССР и не видели. Матери привозил духи, отцу – сигареты. Что ещё отцу надо? Тогда любые были за счастье.– Понедельник – Пан. На поле же быстро надо обращаться. Меня и отца, например, называли Шикун.– Его не забывают. Идёт пенсия, клуб доплачивает. У нас ему и памятник поставили на стадионе.– Он держится. На одном из матчей зашёл к губернатору в VIP, выпили по рюмочке.– Была такая история. Мне о ней отец рассказывал. Он тоже был в той машине. Говорил, они тогда очень испугались. Но больше не за себя, а за машину. Всё-таки «Волга»! Вы даже представить не можете, как в Ростове болели.– По трое суток стояли в очередях! Бабушки жарили пирожки по ночам, целый бизнес был. Ребятишек ставили в очередь. Люди переходили из потока в поток, а старшие контролировали, чтобы не выкинули из очереди. А ведь выкидывали. В 60-е на футбол невозможно было попасть. В Ростове был бум, как сейчас.– Смутно. Меня мать на руках приносила на трибуну. Помню, что был быстрым и техничным.– Больше Копаев и Киктев. Был такой вратарь, он с отцом играл. Я попал к нему в школу. А сам отец дома мог разве что пнуть мяч, подкалывая меня.– Нет. Он отпустил ситуацию, и само пошло. Я часто вижу, как родители принуждают детей заниматься футболом. А мне самому хотелось. Всё-таки отец у меня – серебряный призёр чемпионата Европы 1964 года.— В том-то и дело! Нагоняи были. Бескова отстранили от сборной. Расстраивает, что отцу так и не дали заслуженного мастера спорта. Я надеялся, может, сейчас справедливость восстановят. Ветеранов той команды, и осталось-то всего несколько человек.– Серебряная табличка. На ней изображены все четыре полуфиналиста. Раз в два года отец начищает её, потому что серебро темнеет. У отца вообще целый сервант, где он хранит ещё и мои медали. В том числе спартаковские. Даже с Кубка Содружества.– Конечно! Я сразу ему отдал. Представляете, у него в коллекции оба ростовских серебра, завоёванных с разницей в 50 лет!– А что тут расстраиваться? Это божье дело. Я был средним футболистом. Крепкий такой защитник, но с техникой не слишком дружил. Отец радовался уже тому, что я был при деле. Ходил на все мои матчи.— Да, уехал с папой на пять лет в Германию. Его отправили тренировать спортивный клуб ГСВГ, в группе советских войск. Там было много бывших игроков ЦСКА. Мамыкин, Агапов… Те, кто в ЦСКА заканчивал карьеру, отправлялись в Германию на 5-7 лет в качестве поощрения. Туда же ростовские приехали – Афонин, Копаев. В Оберлиге ГДР играть им было запрещено, потому выступали в первой лиге.Был в ЦСКА такой футболист Долгов, он ещё играл с Федотовым. Так он две или три команды вывел в Оберлигу, где играть уже не мог. А я занимался в школе берлинского «Динамо». Жили в пяти километрах от города в деревне, где ещё Гитлер проводил Олимпиаду.– Великолепно. В Олимпийской деревне – бассейн, большое поле. Там жили бывшие цеэсковские гандболисты, ватерполисты, борцы, боксёры. Тарасов привозил на сборы Валерия Харламова.Позже отец переехал в Потсдам, где жили наши гребцы. Там была русская часть. Мне запомнилась башня, на которой Гитлер в 1944-м повесил своих генералов, которые организовали заговор. Вместо того чтобы ходить в школу, я в Потсдаме шлялся по лучшему парку Европы Сан-Суси.– Забыл. Когда приезжаю, пару фразу могу сказать: Dast ist fantastisсh и Zwei beer.– Абсолютно нормально. По крайней мере те футбольные люди, которые дружили с моим отцом. Хотя я был маленьким и многого не понимал. У нас был Ленин, у них Тельман, они ходили в синих галстуках, мы – в красных. И оценки обратные. 1 – отличная, 5 – ужасная. Копаев с Афониным меня постоянно «травили»: «В немецкой школе ты был бы отличником».– Там за несколько лет советские спортсмены зарабатывали больше, чем за всю карьеру на родине. В СССР они получали 200-250 рублей плюс 40 – премиальные. А там к 250 рублям прибавляли ещё 800 марок, плюс за меня и за мать ещё по 250. Ну и практически бесплатное питание – идёшь и берёшь со склада мясо, консервы. Всё для офицеров. Все были при званиях, отец вообще дослужил до полковника. Жили в шоколаде. Ехали на «вооружёнку» – набирали обувь, джинсы. Распродали – хватало на «Волгу». Так многие делали. Ветераны «Спартака» рассказывали: они тоже жили за счёт того, что продали после возвращения из-за рубежа.– Тогда всё было спекуляцией. В магазинах ничего не было. С центрального входа заходить бесполезно, надо сразу через чёрный идти. У меня окна выходили во двор и на Большую Садовую, где стоял памятник Ленину. Весь первый этаж нашего дома занимал гастрономический магазин «Козлята». Со двора мясникам привозили мясо. Мать кричала: «Коля, что у вас там?». Те в ответ: «Да вот, нарезали и всё распродали». В магазин никто и не заходил. Такие были времена.– После пяти-шести лет надо было обязательно возвращаться. Такие условия.– Да, это был ближайший друг отца. Он тоже после Ростова служил в Группе Советских войск.– Олег Павлович – русская душа. Он с Ельца. Нападающим был, как говорят, таранного типа. Его все травили: «Деревяшка, пока мы тебе в голову не попадём, ты не забьёшь». И отец мой, и Еськов. Они ведь были техничные, это на мне бог отыгрался. Копаев умнейший человек был. Со мной математикой даже занимался, но никто об этом не знал. Молоко приучил меня пить и сам до конца своих дней употреблял. Хотя в этом возрасте нельзя уже. Папа всё пиво пил, а Олег Павлович – по 10 бутылок молока.— Я и с Бердыевым пересёкся. В 1979 и 1980 годах. Я был молодым в дубле, а он уже капитанил в СКА. Для нас в дубле было счастье, когда к нам попадал Бердыев.— Мы же учились у него. Он был очень техничный, с необычными финтами. Помню, что их специально изучал Ерёменко-старший, он играл в Ростове в 1981-м. А затем передал сыновьям. Сейчас смотрю на Романа Ерёменко и вижу в нём Бердыева.— Он мог подсказать на поле. Но вообще был молчаливым. Точно не балагур вроде Дзюбы.– И «улитка», и «задвижка». В этом плане было интересно наблюдать за троицей: Бердыев, Заваров и Андреев. Вообще, Ростов-на-Дону всегда славился бомбардирами. Матвеев, Копаев, Понедельник, Андреев, Заваров, Никитин, Маслов, Кириченко, Адамов. Да и Лоськов, хоть и не был нападающим, но забивал постоянно.— У моего отца в СКА была лучшая трансферная кампания в мире. 85-я спортивная рота, северокавказский военный округ. Вжух! И у тебя Газзаев. Вжух! И у тебя Никитин. Вжух! И у тебя Заваров. Вжух! И у тебя Веретенников. Все в армию призывались. Собираешь всё лучшее: Луганская, Донецкая области, Краснодарский, Ставропольский края. Даешь футболистам книжечку, что они попали не в армию, а в спортивную роту и те сразу довольные ходят. Забрали их с призывного пункта в Батайске – вот тебе звёзды. Это была лучшая трансферная политика в советское время. Только ЦСКА и СКА так могли.– Зато играли как! Советские ребята умели отжигать. Могли погулять, позволить себе какие-то нережимные вещи.– Всё то же самое, что и сегодня. Могли пойти в бар, могли… Они уже семейные люди. Не буду всё рассказывать, а то ещё их жены прочтут.— Добрейший души человек. Любил жизнь, любил друзей. Помню, как Кубок выиграли в «Лужниках» в 1981-м у «Спартака» Бескова. Бесков же его тестем был. Все радуются, а Григорьич стоит на бровке и грустит. Его спрашивают: «Вы чего, Владимир Григорьевич?» А он: «Как я теперь Константину Ивановичу покажусь? Как домой поеду?»— Я его и пригласил в «Спартак». Это был 2002 год. Романцев работал в сборной. Он уезжал на чемпионат мира в Японию. Надо было кого-то оставить на хозяйстве. Я предложил кандидатуру Федотова. Помню, Романцев ещё тогда засомневался: «А он пойдёт? Он же цеэсковец». Я спросил у Григорьича. Он сказал: «А почему нет? Я готов». И не зря пошёл. Его до сих пор с любовью вспоминают болельщики и ЦСКА, и «Спартака». Это большая редкость.— Мы хотели. Но тогда уже всё решали другие люди. Завершинская, Федун… Они уже приглашали Скалу.– Нет. Я закончил в 1991-м, в «Ростсельмаше». Получил красную карточку, и меня дисквалифицировали. Была возможность уехать с Балахниным в Финляндию. Но тесть отговорил.– Финны платили 1000 долларов. Тесть спросил: «Как ты на эти деньги будешь семью содержать?».— Тесть – цеховик. У него было своё производство колготок, колбасный цех. Зарабатывал серьёзные деньги по тем временам. Он позвал к себе в бизнес. Там были в 10 раз более выгодные условия. Мы ещё машинами торговали. И тут меня встретил Василий Иванович Мазнев. Он едва ли не всем ростовским спортом занимался, по профсоюзной линии. До 2002 года был гендиректором «Ростсельмаша». Он мне прямо сказал: «Зачем ты фигнёй страдаешь? Ты же футбольный породистый человек». Вот и работай в футболе. Я подумал и согласился. Тем более в этот момент в команде работали мой отец и его ближайший друг — тренер Юлгушов.— Когда я пришёл, мы в первом же сезоне поднялись в высшую лигу. А в 1996-м меня позвал Тарханов в ЦСКА. «Армейцы» тогда отдали в «Ростсельмаш» Антоновича, Градиленко и Прудиуса. И он мне сказал: «Бери Лоськова, Герасименко и перебирайтесь ко мне». Червиченко, мы с ним с детства знакомы, тоже меня уговаривал: «Москва? Конечно, переезжай!». Он раньше меня в Москве оказался. Но я тогда не решился.— Мы год за него бились. Филатов приехал забирать Лоськова в 1996-м, но тогда мы его сохранили. В 1997 году продали – самый дорогой переход российского футболиста внутри страны: 850 тысяч долларов. Мы потом год жили на эти деньги.— Тот ещё был характер. Отвлекался от футбола. Боролись с ним. История та же самая, что с Гамулой и Заваровым.– Хотел в столицу. Особенно его жена хотела.– …но в Москве остался.– Этот город всегда был жёстким. Многие вспоминают маньяка Чикатило. А ещё была банда братьев Толстопятовых, которая грабила банки много лет. Она ведь была уникальной. Они делали свои автоматы, другое оружие. Когда к ним домой с обыском зашли, то сначала ничего не обнаружили. Лишь через какое-то время заметили шуруп, который открывал тайное помещение за стеклом. А там — «лимонки», уникальные пистолеты-автоматы, целый арсенал! Я почему Толстопятовых вспомнил? Про них тренер «Ростова» Юлгушов рассказывал. Он видел, как задерживали эту банду.– Они с тестем и соседом по дому сидели во дворе и рубились в домино. У него тесть – тоже в прошлом футболист, Гавриил Богателло. Играл в Тбилиси, заканчивал в Ростове. Так вот – вечером они сидят, играют. Двор, домино, пиво, раки. Пока они играли, банда Толстопятовых грабила у соседнего здания. Обчистили инкассаторов и уходили через дворы. И тут нарвались на грузчика. Юлгушов его хорошо знал. Он им пиво приносил. Грузчик видит людей с мешками и оружием: «Куда прёте?!». Те: «Отвали!». Но он не унимается. Ну и получил очередь. И нет человека. Зато бандитов задержали. Тут же сирены, мигалки. Юлгушов потом рассказывал, как на это всё отреагировал сосед.— У него половина тела была парализована. Во двор его обычно под ручку выводила жена. А тут он услышал стрельбу и рванул. Полез по водосточной трубе. Пенсионер по водосточной трубе!!! Пролез и нырнул на свой балкон. На следующий день все хохотали: «Зачем ты нас обманывал годами?».– Бывало.— Ну, например, такая история. Ближняя к автовокзалу трибуна нашего стадиона в Ростове была частью рынка. И тут как-то приходят суровые ребята и говорят: «А можно игру перенести? У нас в субботу лучшая выручка. Играйте в понедельник». Пришлось объяснять, что у нас есть календарь, регламент. Они сказали: «Мы с этим разберёмся». Я улыбнулся: «Ну езжайте к Толстых – разбирайтесь».— Он на пять лет младше. Но у нас родители дружили. У него отец работал в обкоме КПСС, а мать построила Дом кино в Ростове. Мы все фильмы смотрели заранее и без цензуры. Помню, вышел итальянский фильм «Синьор Робинзон», там героиня грудь показала. А в прокате этот момент вырезали. Мы потом по всему Ростову ходили и говорили, что видели, а нам никто не верил.– Нет. Из армии пришёл худым. В футбол пытался играть в СКА, а ещё в теннис.– Только «Здравствуйте – до свидания».– После «Химок» наши дружеские отношения закончилась. Хотя мы, конечно, не враги. Да и наши маршруты особо не пересекаются. Я всё время в самолёте. Когда летел на матч с «Атлетико», стюардесса сказала: «Поздравляю, у вас 100-й перелёт «Аэрофлотом» за год». Я ответил: «Грешно смеяться над больными людьми». Утром прилетел, вечером – улетел. И так постоянно.– У меня жена уже пять лет летает бесплатно– Это был 1998 год. У нас с Юрием Заварзиным был проект. Мы брали газовый конденсат, который перерабатывали через «Лукойл», и финансировали команду. Вскоре Романцев меня подтянул к себе, и мы начали с ним работать.– И так, и так. Мы зашли через бизнес. Чуть позже Червиченко привёл «Лукойл». Сначала просто в качестве титульного спонсора. Нам с этого шло около трёх миллионов долларов в год. Потом Червиченко сам зашёл в «Спартак».– Не знаю. Вот Гинер мог оказаться в «Спартаке» примерно в 1997-1998 годах. Это я точно знаю. Хотел руководить клубом, но в итоге не сложилось. И в 2001-м он взял ЦСКА.– Только через пару лет после того, как пришёл. Первым переходом при мне был Тчуйсе в 2000 году.– Романцев говорил, кого хочет видеть. Как-то раз играли с «Черноморцем». Иваныч после матча сказал: «Мне нужны Тчуйсе и Попов». Но второго забрал ЦСКА в 2001-м. А за Тчуйсе я приезжал на базу «Черноморца». Командой тогда руководил Байдачный. Мы сели, переговорили, и Тчуйсе оказался в «Спартаке». Стоил около 500 тысяч долларов.– Африканцы специфичны. На них трудно обижаться. Пообщаешься с Тчуйсе и Кебе, потом уже ничему в жизни не удивляешься.– Пропадал через раз. Рассказывал: «Жена рожает. Мне надо срочно к ней». Потом: «Вся семья утонула на пароме». Месяцами его не видели.– Не Жиляеву, а бухгалтеру Илье Зайцеву. Кебе посчитал, что ему что-то недодали по зарплате. Ему потом объясняли: раз тебя месяц не было на сборе, то зарплату ты не получишь.– Не было такого. Андрей что-то напутал. Фло кусал опять же бухгалтера, но не меня.— Ну, он же зарплату выдавал, не мы– Тяжело вспомнить что-то, не касающееся нарушения режима или женщин. Именно после таких нарушений игроки лезут на базу через забор. Но есть одна история о другом. Октябрь 2000 года. Мы приехали в Германию на матч Лиги чемпионов против «Байера». Нас поселили в замок между Леверкузеном и Кёльном. Потрясающая гостиница, резная мебель. Телевизор в интерьер не вписывался, поэтому он был спрятан в стене. Нажимаешь кнопочку, и деревянная панель опускается, а за ней экран. Тчуйсе и Робсон захотели посмотреть телевизор. Но как всё устроено, не догадались. Видят — торчит провод. А самого телевизора нет. И знаете, что сделали?— Разобрали стенку по частям!— Тут же прибежали Жиляев и администратор Хаджи. Быстро начали всё возвращать на место, пока немцы не увидели, как наши игроки поломали мебель. Мы валялись на полу от смеха. В какой-то момент два наших темнокожих легионера держали резную мебель в руках, будто украсть собираются. А они просто телевизор вычислили по антенному проводу.– Каряку, Семшова, Гусева, Рахимича. Просто тогда уже Гинер зашёл в ЦСКА, и забрать игроков не удалось. У «армейцев» были другие деньги.– Пять – это у не основных игроков. А у основы – 10.– Аршавин, Быстров и Денисов. Это история была в 2001 году. Не смогли договориться. Плюс ещё питерские включились. Мы тогда последнее чемпионство выиграли в матче с ними. «Зенит» начинал подниматься при Виталии Леонтьевиче. Он не отпускал своих. И правильно сделал. Вон какую интересную команду получили.– Кто упустил Жиркова, тот увидел Сычёва.— Да. Футболистов на просмотр много приезжает. Всё бывает.— Алексей Соколов. И его, и Шешукова, и Жиркова. Он потом был вице-губернатором Тверской области, а его сын пытался играть у нас в «Химках».– А что мы могли сделать? Для нас всё стало полнейшей неожиданностью. Закончился чемпионат мира, возобновился наш чемпионат. И тут они с папой выкинули этот фортель – Дима не будет играть за «Спартак»! Мы за него бились, судились в КДК. У нас перед Сычёвым долгов не было. Они выдумали, будто во время ЧМ-2002 ему какие-то копейки не пришли. У него был контракт на четыре года, а он говорит: «Я ухожу». Он бы никуда не ушёл в России. Мы бы просто не отпустили. В «Локомотив» он попал через «Марсель».– Парню снесло голову после ЧМ-2002, но больше даже его папе. Вы помните эти два матча, слёзы. Потом вернулся и забил «Зениту» на стадионе «Динамо». Агенты сбоку начали дуть. Наверное, конкуренты понесли деньги. У них были другие возможности. Мы сами хотели поднять Сычёву контракт до уровня Титова и остальных – 10 тысяч.– Упёрся, и всё тут. Даже не сам футболист, а его папа. Мы-то с игроком сели поговорить – он плакал. Объясняли парню: «Что ты делаешь? У тебя «Спартак», Романцев, сборная. Всё только начинается». Хотя я на игрока даже не злюсь. Голову всем иногда сносит. Просто у него папа – банкомат. Они до сих пор жалеют, что так сложилось. Его карьера должна была быть намного успешнее.– Знаю, но говорить не буду. Околофутбольные люди.– Не хочу отвечать. Я же со всеми общаюсь и дружу. На некоторые вещи закрываю глаза. Если в нашей стране на всё обращать внимание, то можно с ума сойти.– Сейчас, конечно, понимаю. Время прошло, всё проанализировали. Да и тогда уже понимали.– Я же говорю: уже трудно было тягаться по зарплатам с ЦСКА, даже с «Локомотивом». Все, кого мы хотели, ушли в ЦСКА. Потом возникла пауза: у нас за 10 тысяч играют, а там уже за 600 в год оклады пошли. А игроки общаются между собой, видятся в сборной. Лидерам пришлось поднимать оклады. Хотя финансово уже было тяжело. «Лукойл» присутствовал в «Спартаке» только как титульный спонсор, а своих денег было мало. Вот и искали выходы. Приглашали разных игроков на просмотр. Вдруг кто-то выстрелит? Привозили нам их партиями. Неделями просматривали в Тарасовке. Этот нужен, тот не нужен. Тем более они почти все бесплатные были…– Проблема была ещё и в том, что лично Романцев смотрел не всех. Он же на сборную отвлекался, в поездках был. Игроков смотрели Грозный и Самохин. А потом давали информацию Романцеву. Но мы же не только среди африканцев усиление искали. Рассчитывали и на молодёжь. Целую группу 83-го года взяли: Сонина, Немова, Кудряшова, Стрельцова, Сычёва, Шешукова, Данишевского…– Ну а за что его ещё можно было брать? Романцев у него спросил: «Почему через пас не играешь?». И добавил одну из любимых фраз: «Игрок никогда не будет быстрей мяча». А Данишевский возьми и ответь: «Нет, я быстрее мяча». Романцев подошёл к нам после тренировки: «С этим всё понятно. Не наш человек».– Тремя вещами. Первая – порядочность. Вторая — любовь к футболу. Третья – кругозор. Когда летели с ним вместе в самолёте, читал наизусть Высоцкого. А как кроссворды разгадывал!— Обычно в полёте разгадывали все вместе. Если в кроссворде оставалось пять-шесть неразгаданных слов, все сразу поворачивались к нему. Он – щёлк, щёлк – и все клетки заполнены. Приток Лены – пожалуйста. Спутник Сатурна – легко. Романцев – уникальный человек. Бердыев такой же. Кажется, странноватые, с журналистами общаться не любят. Но они крайне интересные люди, если подпускают к себе. Очень трогательные и ранимые. И ведь никто не знает, почему так играл «Спартак» и почему так играет «Ростов».— Будущее «Спартака» Романцев предсказал ещё в 2001-м.– Да, как сейчас помню. Это было после «золотого» матча с «Зенитом». Игра закончилась, команда празднует, фотографируется в центральном круге. А Романцев – нет. Он сразу после свистка пошёл в раздевалку. Тихо, незаметно, как он это обычно делал. Если вы посмотрите на те командные фотографии, вы Романцева там не найдёте. Мы с Червиченко уже были в раздевалке. Помню, тогда нас ещё Мутко поздравил, попросил не расслабляться. Впереди ещё был матч с «Локомотивом», который бился за второе место с «Зенитом». Ну так вот: никого не было, победу отмечали вчетвером: Хаджи, Червиченко, Романцев и я. Просто сидели в отдельной комнатке рядом с раздевалкой. Выпили по чуть-чуть. И тогда он сказал: «Эти всё. С этим составом мы больше ничего не выиграем. Они уже потухшие»…— Он наперёд видел.– Нет, тогда реально бились, но на 89-й минуте пропустили. Другое дело, было тяжело собраться после паузы в 10 дней. Это «Ростов» смог два года назад Кубок выиграть у «Анжи», а потом «Локомотив» оставить без золотых медалей.– Он мне часто говорил: «Объяви, пожалуйста». В Мадриде с Тихоновым чего-то зацепились в раздевалке после поражения от «Реала». Андрюха напихал кому-то из игроков. Романцев услышал. И сказал: «Ты вообще-то сам не молодец». Тот сезон для Тихонова тяжело складывался. Не шло, не забивал. И та история в раздевалке стала последней каплей. Наутро Иваныч подошёл ко мне: «Объяви, пожалуйста». У меня был шок.– Если принял решение, то всё. Это его методы. Но он и отвечал за результат. «Арсенал» в «Лужниках» громили уже без Тихонова. И суди потом, прав был Романцев или нет. Хотя Тихонов – наш общий любимец. Я его потом в «Химки» взял и вокруг него выстроил команду. Иванов, Янбаев, Калачёв, Ещенко — все росли с Тихоновым.– Как ни странно, спокойно: «Юрьич, всё понимаю». Может, внутри он и был не согласен, но понял, что ситуацию не развернуть. А Цымбаларю своё решение Романцев объявлял самостоятельно. Тихонову мы тогда решили мини-вояж в Израиль устроить. Чтобы всё поспокойней прошло. Подъехал мой знакомый Гриша Крицер, который знал там все выходы, и мы устроили Андрея на несколько месяцев в тель-авивский «Маккаби».– 18 миллионов. Беккенбауэр с командой приезжал, мы много с ним общались, но переговоры нужно было вести глубже. История была после того самого матча с «Арсеналом». Мы к тому времени грохнули «Спортинг» и «Байер», вышли во вторую группу Лиги чемпионов. Тогда и последовало предложение. Но все в «Спартаке» замялись. Начался торг, влез «Лион». Он давал 23 миллиона в сумме за Баранова и Титова – 4 за Баранова, 19 за Титова. Начали думать.— Конечно, не хотел. Через него строилась вся игра. Все понимали, что замены нет ни за какие деньги. Титов был той фигурой, которую и финансовая сторона не перебивала. И потом был ещё имиджевый момент. Тогда в «Спартак» только-только зашёл «Лукойл» в качестве спонсора. Представляете, только они пришли – и «Спартак» покидает ведущий игрок. В общем, взяли паузу, а потом всё затихло. Мы рухнули в матче с «Баварией» в «Лужниках» — 0:3. Другие матчи тоже не удались. И предложений уже не было. Может, конечно, сломали Титову карьеру. Но теперь уже что говорить.– Скажу больше, зарплату Егору даже подняли. И с квартирой вопрос решили.– Это же Чернышов и его люди. Нехорошая ситуация, всё навалилось.– На Басманной в офисе всё было. Врач прибежал, но кто конкретно сказал, не помню. Для нас это был шок. Помню, этот бромантан арбузами вымывали. Их специально в Тарасовку привозили. Тот год у «Спартака» вообще чёрным получился. Сначала – история с уходом Романцева, потом бромантан. Я, кстати, сам собирался с Романцевым уходить.— У меня были определённые обязательства. А сам Романцев сказал: «Оставайтесь с Федотовым».— С приходом новых спонсоров Романцеву стало некомфортно в «Спартаке». Окружение крайне важно для всех тренеров. Романцев не исключение. Посмотрите на Бердыева, Газзаева, Черчесова. Они же всегда берут с собой команду. Им принципиально, кто их окружает. После матча с «Зенитом» была какая-то «писулька» и убрали пресс-атташе Львова. Потом доктора Василькова. И всё посыпалось! Важна ведь каждая деталь организма. Эти люди гармонично сходились с Романцевым, им вместе было комфортно. К финалу Кубка Романцев уже сам понимал, что это больше не его «Спартак».– Он понимал, что пока у нас руководят нефутбольные люди, то ничего хорошего не будет. Смысла нет. Романцев не раз говорил: «Лучше бы такие большие деньги в футболе не появлялись. Так все и работали бы дальше за те деньги, что и раньше. Зато обстановка была бы футбольная». А когда появились большие деньги, за ними подтянулись большие люди. Якобы чтобы контролировать эти средства. Футбол в результате стал теряться. Нет, лучшим президентом клуба был сам Романцев.– Это у нас бизнес-схемы. А к Романцеву люди просто шли из уважения к «Спартаку». К примеру, тот же Рим Сулейманов, который относился к Иванычу с огромным уважением. Романцеву несли спонсорскую помощь за его имя, харизму и результат. Мы были без крыши – у нас не было ни «Газпрома», ни «РЖД». Сами ковырятись, собирали бюджет.– Лига чемпионов, продажи игроков, «Уренгой Газпром», «Аэрофлот», adidas… Собирали по мелочи. Нужно было около 15 миллионов долларов. В конце 1990-х это был топовый бюджет.– Иногда на стадионе. Недавно Львов спрашивал: «Можно мы с Романцевым прилетим к вам в Ростов на рыбалку?». Иваныч ведь хорошо знаком с моим отцом и другими бывшими футбольными руководителями из Ростова-на-Дону.– С сентября меня реально официально нет в «Ростове». Мы с руководителями договорились о таком формате. Пришли новые спонсоры, которые хотели всё видеть иначе. Странно это выглядит? Возможно, но у «Ростова» лучшие результаты. Хотя мы ещё не до конца отошли от августа. От возможного ухода Бердыева, от ситуации с Саввиди. Мы хотели уйти 1 августа. Председатель совета директоров Али Узденов попросил остаться на матчи «Андерлехтом». Когда прошли бельгийцев, предложили остаться на «Аякс». Шли по Европе как бременские музыканты, не понимая, кто у нас руководитель. У нас менялись президенты и директора, и мы не понимали, что происходит.— Сейчас тишина. Мы рады, что он уехал в отпуск, всё идёт своим чередом. И руководство, и болельщики, и футболисты хотят, чтобы всё осталось, как есть. Но кто спрогнозирует, что будет завтра? В августе я вообще был уверен, что Бердыев окажется в сборной, «Спартаке» или «Локомотиве». Общался с ним и на сто процентов понимал, что он уходит.– Да все три. Но везде были какие-то нюансы. Где-то не срослось. Он же привык работать своей группой. Бердыев всё держит в своих руках. Если что, футболисты сразу ему звонят. Если вдруг появится информация, что Бекиич уйдёт, игроки скажут: а что нам тут оставаться?– Мы понимали: он – гениальный тренер. Звали его сразу после того, как уехал Божович, но тогда он сказал: «У вас и так всё нормально, а у меня другие планы». Божовича, кстати, отдельно поблагодарю. Он сделал многое для нынешних успехов «Ростова». Появилась команда, атмосфера. И при нём выиграли первый трофей в истории клуба – Кубок России.— «Ростов» стал падать вниз. После того как мы проиграли дома «Арсеналу», Бердыев сам позвонил. Сказал, что всё-таки готов помочь, ведь для него Ростов – не чужой регион.Встретились в Москве с ним, Али Узденовым и моим компаньоном Алексеем Рыскиным. Обсудили, чего мы хотели бы. Поехали к губернатору. У нас ведь было очень тяжело с финансированием после победы в Кубке России. Губернатор заверил, что команду нужно сохранять. Тем более что строится новый стадион.– Составы он знал наизусть. Усиления были точечными: Дзюба, Гранат. По финансированию договорилось, что будет стабильность. Без провалов по три-четыре месяца задолженностей. Для Бердыева было важно, чтобы пришла вся его команда. Это и тренерский штаб, плюс переводчики, аналитики, пресс-атташе.– Для любого достижения нужно, чтобы была выстроенная команда единомышленников. Тренеру должно быть комфортно с его окружением.– Конечно, со скамейки. Там ведь можно подсказать игрокам. Они его чувствуют.– Ну вы же сами всё понимаете.– В августе он попрощался с болельщиками, накрыл поляну ребятам. Это решение Бердыева, может, он и вернётся на скамейку. Придёт солидный спонсор, и, может, всё изменится. Бердыев вообще любитель региональных клубов: Ростов, Казань. «Рубин» он взял с нуля и довёл до чемпионства, «Ростов» принял в тяжелейшем состоянии и дошёл до Лиги чемпионов. Ему в таких городах комфортно – всё близко, всё рядом, спокойно. Мы поселили его рядом со стадионом в районе Нахичевань. Потом Бекиич мне рассказывал: в первое же утро услышал, как бабушка идёт по улице с бидоном и кричит: «Молоко! Молоко!». Говорит, сразу детство вспомнил. Он же советский человек, любит эти вещи. 64 года уже, не переделаешь. При этом Бердыев — очень добрый.– В работе он суровый и жёсткий, а в жизни – добрый. Иначе футболисты не ездили бы за ним десятилетиями. Ансальди, Рондон – все до сих пор ему звонят. Бердыев очень ответственно смотрит на человеческие качества игроков.– Есть такое. Он умеет раскрыть самые сильные стороны игрока. Для Азмуна Бердыев вообще как отец. Они вместе идут до конца.– В контракте Азмуна была отпускная цена. За такую сумму его может купить любой клуб. «Рубин» отказался продавать за эту сумму Азмуна. Мы пошли в суд. Похожая ситуация была с переходом Ерёменко из «Рубина» в ЦСКА. Лозанна теперь скажет, сколько мы должны заплатить за футболиста. Это у нас всё усложняют, а там все просто. По бумагам посмотрят и скажут.— 6-7 клубов бродят, смотрят. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнётся горячка.– Не хотелось бы это обсуждать.– Нет.– В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу.– Сесара Наваса в расчет не берём. Если он уйдёт от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А так у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ.– Всё зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днём увеличиваются. До «Баварии» – одна ситуация, после «Баварии» – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с «Андерлехтом» приехало десять «волков» из Европы смотреть игроков. На «Аякс» – еще больше. В Эйндховене, знаю, были скауты «Майнца», дортмундской «Боруссии»… Англичане приезжали.– Очень выросли Полоз, Кудряшов, Новосельцев. Иван без вопросов мог бы у нас играть до сих пор и развиваться дальше. У Ерохина все видели задатки ещё в «Урале», кто-то его сравнивал с Титовым. Они похожи даже внешне. Сейчас Александр выходит на серьёзный уровень.– Иван сделал свой выбор. Бывают такие предложения, от которых тяжело отказаться.– У Новосельцева были отступные со времён «Торпедо», где у него была прописана такая сумма. А когда мы его брали, вообще было непонятно, заиграет ли он у нас.– Новосельцев сам не захотел. Он ведь пришёл на маленькую зарплату.– Сразу появился интерес у больших клубов. Игрок всё понимал. Обычная рыночная ситуация.– А что я мог? Надо было дать ему зарплату уровня «Спартака» или «Зенита».– Может, и окажется в «Зените». Если приедут люди и сделают конкретное предложение.– Они держат в курсе всех.– Ко мне в «Спартак» мне его привозил ещё Натан Бартфельд, когда Гацкану было лет 17. Александр же сперва был в дубле «Спартака», откуда Первак забрал его в Челябинск.– Гацкан – игрок не совсем спартаковского типа. Тогда заиграть шансов не было. Зато сейчас в «Ростове» это хребет команды.– У нас хорошие отношения с тренером Виктором Бондаренко, который работает в Анголе. Нам присылают футболистов, а мы просматриваем: Канга, Баштуш, Муса Думбия. Нам вообще казалось, что из них всех Ксулу будет лучшим. Но тут африканский менталитет – угадать невозможно. Важно, как человек вольется в коллектив.– И сами ездим в Африку, и на видео просматриваем, и берем по доверию к словам Бондаренко. Тем более что там не такие большие деньги, которыми опасно рисковать. Один трансфер Баштуша оправдал переходы всех остальных.– Примерно в 10.– Когда мы переподписывали контракт со старшим, то было условие, что его младший брат тоже приедет в «Ростов». А не отпустить старшего в Италию мы не могли. «Лацио», «Спартак», «Зенит» – это просто другой уровень, другие цифры. У нас зарплаты в 4-5 раз меньше по сравнению с тем, что могут дать эти клубы.– Калачев и Гацкан – это история «Ростова». Калачев меня вообще убил.— Весной 2014 года его хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – всё, царь Белоруссии. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так.— Отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по числу матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я всё прочухал». Таких людей сейчас мало.– Нобоа пришёл к нам по каналу «Рубин» – «Динамо» – ПАОК – «Ростов». Ещё повезло, что владельцем ПАОКа является Саввиди.– Так не получилось. Пришлось платить.– Мы благодарны Ивану Игнатьевичу. Он помог нам весной, но сейчас его самого и его денег в клубе нет.– Ничего, Просто так получилось, что в 2003 году я был в «Спартаке» и мы обыграли «Ростов» в финале Кубка России. В 2008-м году он был в СКА, а я в – «Ростове». Мы вышли в РФПЛ, а он – нет.– Сложно сказать. Но стадион возводят по графику, хотя из других мест доносится информация о проблемах.— И не только там. Недавно объявили список российских клубов, которым запрещена регистрация новых игроков. «Ростова» там не оказалось. Это нонсенс! Я подумал, что меня подкалывают. Мы десятилетиями в этом списке были первыми, и вдруг нас там нет. В отпуск руководство, болельщики и команда ушли с хорошим настроением. Но надо понимать, что к 16 февраля надо готовить поле, заранее включать обогрев и в целом готовить стадион к матчу.– Попадание в Лигу Европы. Это будет великолепно. Особенно с учётом того, что много матчей мы провели смешанным составом. Хотя всё может быть. Вот мой отец 50 лет ждал медалей «Ростова» — с 1966 года. Кубок ждали 23 года, с 1981-го, когда обыграли «Спартак». Тогда был СКА, а не «Ростов», но для меня разницы нет. Я и в СКА, и в «Ростсельмаше», и в «Ростове» или играл, или руководил. Для меня существует именно ростовский футбол… Сейчас у нас снова бум. И я этому радуюсь.