Как футболисты «Ростова» проводят отпуск

Один из лидеров «Ростова» нападающий Сердар Азмун предпочёл известным курортам родной дом и поехал на время отпуска в Иран.Старожилы «Ростова» Тимофей Калачёв и Александр Гацкан вместе не только на поле, но и за его пределами.Максим Григорьев не упустил возможности повидаться с мамой во время зимней паузы и отправился с ней по магазинам.А вот Фёдор Кудряшов покинул холодную Россию ради тёплого острова Самуй. Младшему Кудряшову такие каникулы явно по вкусу.Счастлива и супруга Фёдора, ведь на время отпуска выпала важная для их семьи дата – прошло уже 12 лет с тех пор, как пара вместе.Полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа тоже сделал выбор в пользу пляжного отдыха и отправился с семьёй на Галапагосские острова близ Эквадора, откуда он родом.Но на пляже семейство Нобоа без дела не сидит. Вместе с женой и двумя сыновьями Кристиан отправился на рыбалку. Судя по фотографии, их улову может позавидовать даже Олег Романцев.Лучший бомбардир «Ростова» Дмитрий Полоз тоже не удержался и сфотографировался с подводными обитателями.А после отдыха на Мальдивах Дмитрий со всей семьёй отправился в Дубай. И, конечно же, какой Новый год без ёлки?Рождественская атмосфера царит и на фотографии Александра Ерохина, который проводит отпуск со своей возлюбленной в Таиланде.Вратарь ростовчан Сослан Джанаев предпочёл активному отдыху медитацию на Бали. Наверное, именно благодаря ей он стал одним из лучших вратарей РФПЛ.