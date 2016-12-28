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175 лет назад 2016
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Тимофей Калачёв
Фото: instagram.com/gat1336
Текст: Алина Матинян

Как футболисты «Ростова» проводят отпуск

Медитирующий Джанаев, годовщина Кудряшовых и рыбалка Нобоа. Футболисты «Ростова» на отдыхе – в нашем обзоре.
28 декабря 2016, среда. 11:15. Футбол
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Один из лидеров «Ростова» нападающий Сердар Азмун предпочёл известным курортам родной дом и поехал на время отпуска в Иран.

Старожилы «Ростова» Тимофей Калачёв и Александр Гацкан вместе не только на поле, но и за его пределами.

Максим Григорьев не упустил возможности повидаться с мамой во время зимней паузы и отправился с ней по магазинам.

А вот Фёдор Кудряшов покинул холодную Россию ради тёплого острова Самуй. Младшему Кудряшову такие каникулы явно по вкусу.

Счастлива и супруга Фёдора, ведь на время отпуска выпала важная для их семьи дата – прошло уже 12 лет с тех пор, как пара вместе.

Полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа тоже сделал выбор в пользу пляжного отдыха и отправился с семьёй на Галапагосские острова близ Эквадора, откуда он родом.

Но на пляже семейство Нобоа без дела не сидит. Вместе с женой и двумя сыновьями Кристиан отправился на рыбалку. Судя по фотографии, их улову может позавидовать даже Олег Романцев.

Лучший бомбардир «Ростова» Дмитрий Полоз тоже не удержался и сфотографировался с подводными обитателями.

А после отдыха на Мальдивах Дмитрий со всей семьёй отправился в Дубай. И, конечно же, какой Новый год без ёлки?

Рождественская атмосфера царит и на фотографии Александра Ерохина, который проводит отпуск со своей возлюбленной в Таиланде.

Вратарь ростовчан Сослан Джанаев предпочёл активному отдыху медитацию на Бали. Наверное, именно благодаря ей он стал одним из лучших вратарей РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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28 декабря 2016, среда
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