Последний трофей Слуцкого, вылет «Динамо» — в мгновениях года

«Зенит» выиграл Кубок России
«Зенит» в финальном матче Кубка России разгромил ЦСКА со счётом 4:1 и завоевал почётный трофей.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
«Зенит» выиграл Кубок России
ЦСКА стал шестикратным чемпионом России
«Армейцы» завоевали очередной и, как выяснилось позже, свой последний трофей под руководством Леонида Слуцкого.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
ЦСКА стал шестикратным чемпионом России
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Леонид Слуцкий
Серебряные медали «Ростова»
«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ и получил путёвку в Лигу чемпионов.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ
Майка Тарасова в Турции
Большой общественный резонанс вызвал поступок Дмитрия Тарасова после поражения от «Фенербахче» в Стамбуле. Полузащитник «Локомотива» решил выразить поддержку президенту России, а в итоге был оштрафован на 300 тыс. евро за политическую акцию.
Фото: Reuters
Дмитрий Тарасов
Победы «Спартака» над «Локомотивом»
Весной «Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив». В нынешнем сезоне красно-белые также одержали победу над «железнодорожниками».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив»
Проводы Яна Дюрицы
В этом году долгожитель «Локомотива» Ян Дюрица покинул клуб. Болельщики очень тепло попрощались с защитником красно-зелёных, а сам Ян до сих пор с позитивом вспоминает период игры за «Локо».
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Ян Дюрица
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Баннер болельщиков «Локомотива»"
Вылет «Динамо» в ФНЛ
В заключительном матче прошлого сезона столичное «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» и впервые в истории покинуло Премьер-Лигу. Стоит отметить, что в том матче забил бывший игрок «Динамо» Александр Кокорин.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Александр Кокорин
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Баннер болельщиков «Динамо»
Суперкубок «Зенита»
Гол Жозе Маурисио принёс «Зениту» победу над ЦСКА и ещё один трофей в копилку.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
«Зенит» выиграл Суперкубок России
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
«Зенит» выиграл Кубок России
Проводы Халка
Халк после четырёх лет пребывания в «Зените» покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат выступать за «Шанхай СИПГ».
Фото: РИА Новости
Халк уехал в Китай
Провал «Спартака» в Лиге Европы
«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК и не смог квалифицироваться в Лигу Европы. Дмитрий Аленичев взял ответственность за результат на себя, а вскоре и вовсе покинул клуб.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК
Переход Зинченко в «Манчестер Сити»
Настоящей сенсацией для «Уфы» стал переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити».
Открытие стадионов ЦСКА и «Краснодара»
ЦСКА и «Краснодар» наконец закончили строительство своих стадионов. На таких впечатляющих аренах хочется видеть исключительно аншлаги.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Стадион ЦСКА
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Стадион «Краснодар»
Акция «Крыльев Советов»
Самарская команда провела трогательную акцию, посвящённую своим болельщикам.
Фото: kc-camapa.ru
Акция «Крыльев Советов»
Фото: kc-camapa.ru
Акция «Крыльев Советов»
Гражданство Жоаозиньо
Ещё один легионер получил возможность выступать за сборную России — полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо принял российское гражданство.
Фото: fckrasnodar.ru
Жоаозиньо
Воссоединение братьев Кержаковых
Впервые братья Кержаковы сыграли в РФПЛ вместе за одну команду, как и мечтал их отец Анатолий Кержаков.
Фото: instagram.com/a.kerzhakov11
Александр и Михаил Кержаковы
Отставка Олега Кононова
Именно под руководством Олега Кононова «Краснодар» сумел завоевать первые медали в истории, а в этом сезоне тренер решил покинуть клуб и взять паузу.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Олег Кононов