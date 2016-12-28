Последний трофей Слуцкого, вылет «Динамо» — в мгновениях года

«Зенит» выиграл Кубок России

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" «Зенит» выиграл Кубок России

ЦСКА стал шестикратным чемпионом России

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" ЦСКА стал шестикратным чемпионом России

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Леонид Слуцкий

Серебряные медали «Ростова»

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат" «Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ

Майка Тарасова в Турции

Фото: Reuters Дмитрий Тарасов

Победы «Спартака» над «Локомотивом»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" «Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив»

Проводы Яна Дюрицы

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат" Ян Дюрица

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат" Баннер болельщиков «Локомотива»"

Вылет «Динамо» в ФНЛ

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Александр Кокорин

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Баннер болельщиков «Динамо»

Суперкубок «Зенита»

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат" «Зенит» выиграл Суперкубок России

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" «Зенит» выиграл Кубок России

Проводы Халка

Фото: РИА Новости Халк уехал в Китай

Провал «Спартака» в Лиге Европы

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" «Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК

Переход Зинченко в «Манчестер Сити»

Открытие стадионов ЦСКА и «Краснодара»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Стадион ЦСКА

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат" Стадион «Краснодар»

Акция «Крыльев Советов»

Фото: kc-camapa.ru Акция «Крыльев Советов»

Фото: kc-camapa.ru Акция «Крыльев Советов»

Гражданство Жоаозиньо

Фото: fckrasnodar.ru Жоаозиньо

Воссоединение братьев Кержаковых

Фото: instagram.com/a.kerzhakov11 Александр и Михаил Кержаковы

Отставка Олега Кононова

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Олег Кононов

«Зенит» в финальном матче Кубка России разгромил ЦСКА со счётом 4:1 и завоевал почётный трофей.«Армейцы» завоевали очередной и, как выяснилось позже, свой последний трофей под руководством Леонида Слуцкого.«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ и получил путёвку в Лигу чемпионов.Большой общественный резонанс вызвал поступокпосле поражения от «Фенербахче» в Стамбуле. Полузащитник «Локомотива» решил выразить поддержку президенту России, а в итоге был оштрафован на 300 тыс. евро за политическую акцию.Весной «Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив». В нынешнем сезоне красно-белые также одержали победу над «железнодорожниками».В этом году долгожитель «Локомотива»покинул клуб. Болельщики очень тепло попрощались с защитником красно-зелёных, а сам Ян до сих пор с позитивом вспоминает период игры за «Локо».В заключительном матче прошлого сезона столичное «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» и впервые в истории покинуло Премьер-Лигу. Стоит отметить, что в том матче забил бывший игрок «Динамо»Голпринёс «Зениту» победу над ЦСКА и ещё один трофей в копилку.Халк после четырёх лет пребывания в «Зените» покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат выступать за «Шанхай СИПГ».«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК и не смог квалифицироваться в Лигу Европы.взял ответственность за результат на себя, а вскоре и вовсе покинул клуб.Настоящей сенсацией для «Уфы» стал переходв «Манчестер Сити».ЦСКА и «Краснодар» наконец закончили строительство своих стадионов. На таких впечатляющих аренах хочется видеть исключительно аншлаги.Самарская команда провела трогательную акцию, посвящённую своим болельщикам.Ещё один легионер получил возможность выступать за сборную России — полузащитник «Краснодара»принял российское гражданство.Впервые братья Кержаковы сыграли в РФПЛ вместе за одну команду, как и мечтал их отец Анатолий Кержаков.Именно под руководством«Краснодар» сумел завоевать первые медали в истории, а в этом сезоне тренер решил покинуть клуб и взять паузу.