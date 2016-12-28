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175 лет назад 2016
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Леонид Слуцкий
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Алёна Сахарова

Последний трофей Слуцкого, вылет «Динамо» — в мгновениях года

Предлагаем вашему вниманию фотообзор самых интересных моментов уходящего 2016 года.
28 декабря 2016, среда. 13:00. Футбол

«Зенит» выиграл Кубок России


«Зенит» в финальном матче Кубка России разгромил ЦСКА со счётом 4:1 и завоевал почётный трофей.
«Зенит» выиграл Кубок России
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Зенит» выиграл Кубок России

ЦСКА стал шестикратным чемпионом России


«Армейцы» завоевали очередной и, как выяснилось позже, свой последний трофей под руководством Леонида Слуцкого.
ЦСКА стал шестикратным чемпионом России
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

ЦСКА стал шестикратным чемпионом России

Леонид Слуцкий
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Леонид Слуцкий

Серебряные медали «Ростова»


«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ и получил путёвку в Лигу чемпионов.
«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

«Ростов» впервые в истории занял второе место в РФПЛ

Майка Тарасова в Турции


Большой общественный резонанс вызвал поступок Дмитрия Тарасова после поражения от «Фенербахче» в Стамбуле. Полузащитник «Локомотива» решил выразить поддержку президенту России, а в итоге был оштрафован на 300 тыс. евро за политическую акцию.
Дмитрий Тарасов
Фото: Reuters

Дмитрий Тарасов

Победы «Спартака» над «Локомотивом»


Весной «Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив». В нынешнем сезоне красно-белые также одержали победу над «железнодорожниками».
«Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Спартак» впервые с 2012 года смог обыграть «Локомотив»

Проводы Яна Дюрицы


В этом году долгожитель «Локомотива» Ян Дюрица покинул клуб. Болельщики очень тепло попрощались с защитником красно-зелёных, а сам Ян до сих пор с позитивом вспоминает период игры за «Локо».
Ян Дюрица
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Ян Дюрица

Баннер болельщиков «Локомотива»"
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Баннер болельщиков «Локомотива»"

Вылет «Динамо» в ФНЛ


В заключительном матче прошлого сезона столичное «Динамо» разгромно проиграло «Зениту» и впервые в истории покинуло Премьер-Лигу. Стоит отметить, что в том матче забил бывший игрок «Динамо» Александр Кокорин.
Александр Кокорин
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Александр Кокорин

Баннер болельщиков «Динамо»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Баннер болельщиков «Динамо»

Суперкубок «Зенита»


Гол Жозе Маурисио принёс «Зениту» победу над ЦСКА и ещё один трофей в копилку.
«Зенит» выиграл Суперкубок России
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

«Зенит» выиграл Суперкубок России

«Зенит» выиграл Кубок России
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Зенит» выиграл Кубок России

Проводы Халка


Халк после четырёх лет пребывания в «Зените» покинул клуб и перебрался в китайский чемпионат выступать за «Шанхай СИПГ».
Халк уехал в Китай
Фото: РИА Новости

Халк уехал в Китай

Провал «Спартака» в Лиге Европы


«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК и не смог квалифицироваться в Лигу Европы. Дмитрий Аленичев взял ответственность за результат на себя, а вскоре и вовсе покинул клуб.
«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Спартак» по сумме двух встреч уступил кипрскому клубу АЕК

Переход Зинченко в «Манчестер Сити»


Настоящей сенсацией для «Уфы» стал переход Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

Открытие стадионов ЦСКА и «Краснодара»


ЦСКА и «Краснодар» наконец закончили строительство своих стадионов. На таких впечатляющих аренах хочется видеть исключительно аншлаги.
Стадион ЦСКА
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Стадион ЦСКА

Стадион «Краснодар»
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Стадион «Краснодар»

Акция «Крыльев Советов»


Самарская команда провела трогательную акцию, посвящённую своим болельщикам.
Акция «Крыльев Советов»
Фото: kc-camapa.ru

Акция «Крыльев Советов»

Акция «Крыльев Советов»
Фото: kc-camapa.ru

Акция «Крыльев Советов»

Гражданство Жоаозиньо


Ещё один легионер получил возможность выступать за сборную России — полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо принял российское гражданство.
Жоаозиньо
Фото: fckrasnodar.ru

Жоаозиньо

Воссоединение братьев Кержаковых


Впервые братья Кержаковы сыграли в РФПЛ вместе за одну команду, как и мечтал их отец Анатолий Кержаков.
Александр и Михаил Кержаковы
Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Александр и Михаил Кержаковы

Отставка Олега Кононова


Именно под руководством Олега Кононова «Краснодар» сумел завоевать первые медали в истории, а в этом сезоне тренер решил покинуть клуб и взять паузу.
Олег Кононов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Олег Кононов

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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