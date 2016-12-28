Итоги года. Лучший тренер России – 2016

>>> Лучший защитник года
>>> Лучший полузащитник года
>>> Лучший нападающий года
Продолжаем подводить итоги года. После того как были выявлены лучшие вратарь, защитник, полузащитник и нападающий года, остаётся назвать лучшего тренера. На вопрос о том, кто более других достоин этого звания, отвечают футбольные эксперты и читатели.
Никита Симонян, первый вице-президент РФС:
— Тренером года я бы назвал Карреру. «Спартак» идёт на первом месте. Какие могут быть ещё вопросы?
Дмитрий Хохлов, бывший главный тренер «Динамо»:
— Однозначно лучший в этом году – это Курбан Бердыев, тут не может быть двух вариантов. Его работа в «Ростове» говорит сама за себя, ведь команда впервые заняла второе место и выступила в Лиге чемпионов.
Валерий Непомнящий, бывший главный тренер «Томи»:
— Мне Бердыев ближе, чем Каррера. «Ростов» участвовал в Лиге чемпионов. Да, проиграл 0:5 «Баварии», но потом победил мюнхенцев. Организовать команду на такие подвиги – большое мастерство. В «Ростове» каждый футболист играет на своём высшем уровне.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА:
— А я считаю Гаджи Гаджиева лучшим тренером РФПЛ в 2016 году. В прошлом сезоне Гаджиев принял «Амкар» в довольно сложном положении, а сегодня клуб находится уже на шестом месте, несмотря на скромные возможности. Гаджи Муслимович заслуживает самых высоких оценок за работу в уходящем году.
Игорь Колыванов, бывший главный тренер «Уфы»:
— Тоже думаю, что лучший тренер в РФПЛ в 2016 году – Гаджи Гаджиев со своим «Амкаром». Он пришёл в команду в 2015 году, когда она была не в лучшем состоянии. Сейчас пермяки всегда находятся в первой десятке, показывают великолепную игру и постоянно прогрессируют. Бюджет у клуба небольшой, но «Амкар» составляет конкуренцию лидерам чемпионата России.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Результат – главный критерий успешности тренера. Если мы говорим о лидере чемпионата, то нужно отдать должное главному тренеру. Чемпионом первой части сезона стал «Спартак», поэтому тренером года назову Массимо Карреру.
Тимур Лепсая, президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies:
— На звание лучшего тренера года претендуют два специалиста, на мой взгляд, — это Бердыев и Каррера. Отдавать пальму первенства итальянцу пока рано. Очевидно, что он проводит отличный сезон в «Спартаке», строит боевую и задорную команду, лидирует в чемпионате с солидным заделом. Но первое место всё же заслужил Курбан Бекиевич, невероятное второе место «Ростова» сродни сказке.
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Если выбирать лучшего тренера года, то это либо Бердыев, либо Слуцкий. Леонид Викторович провалил чемпионат Европы, поэтому его убираем. Остаётся Бердыев. Второе место с «Ростовом» дорогого стоит. Но тут тоже всё не так просто. Сейчас он тренирует команду «Ростов»? Если да, то лучший тренер Бердыев, если нет – лучшим назвать я его не могу. Каррера? Аленичев какую-то базу дал. Но и Каррера что-то такое привнёс, что команда занимает первое место и обыгрывает «Томь» на выезде в «-20». Раньше такого не было. Если Бердыев не тренирует, а просто сидит за стеклом, то лучший тренер – Каррера.
Наше мнение
Михаил Тяпков, обозреватель:
— Возможно, в следующем году я назову именно Карреру, но в 2016-м тренер года в России точно Курбан Бердыев. С такими финансовыми проблемами, организационными просчётами клуба и с таким составом взять в РФПЛ второе место, а потом ещё в дебютной для команды Лиге чемпионов выйти в Лигу Европы из такой группы, «прихлопнув» «Баварию», — это по-настоящему круто, по-бердыевски.
Мнение читателей
thespecial-one:
— Гаджиев, несомненно, один из лучших, наряду с Курбаном и Каррерой.
msk17:
— Хорошо, что не Слуцкий…
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Леонид Слуцкий и Гаджи Гаджиев