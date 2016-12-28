Полный назад! 7 главных распродаж в современной истории футбола

«Анжи»

«Анжи» за последние несколько лет так часто менял курс, что уже непонятно, куда клуб собирается плыть.

«Портсмут»

Рэднапп успешно руководил «помпи» на протяжении нескольких лет, покуда туда вливались деньги российского бизнесмена Гайдамака.

«Динамо»

«Порту»

«Москва»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Ювентус»

С оптимизмом «сегодня в завтрашний день» смотрели и в «Малаге», куда арабские шейхи вливали денежные реки.

«Малага»

Фото: Reuters

«Анжи» за последние несколько лет так часто менял курс, что уже непонятно, куда клуб собирается плыть. Заявление о необходимости продать лучших игроков, извинения перед болельщиками… всё это уже в Махачкале было. В начале сезона-2013/14 «Анжи» вдруг решил делать ставку на местных игроков, аи других звёзд с подаренными машинами и многомиллионными окладами продать в кратчайшие сроки. В итоге лучшие активы клуба, как и активы, которому после череды неудачных проектов пришлось расстаться с большой суммой, разлетелись в разные стороны.и не сыгравший ни одного матча в Махачкалеперебрались в «Динамо»,– в «Локомотив»,уехал покорять Петербург,– Москву, а– превращаться в топ-форварда в Монако.«Когда я там работал, я даже не мог представить, что такое произойдёт. Дела у клуба шли хорошо. Последние 3-4 владельца стали бедствием для клуба. Когда «Портсмутом» владел, всё, что я знал о нём, — это то, что он представляет очень богатую семью из России. У меня никогда не было мыслей, что клуб может оказаться в таких долгах. Продать игроков на 60 млн фунтов, а затем ещё оказаться в огромных долгах — это крайне странно», — рассказывало падении «Портсмута».Рэднапп успешно руководил «помпи» на протяжении нескольких лет, покуда туда вливались деньги российского бизнесмена. Как только канал перекрыли, клуб признал своё банкротство и распродал всех звёзд, в том числеи многих других.В похожей истории оказалось в своё время и «Динамо». Пока молодёжная академия клуба разрушалась на глазах, а молодые игроки были вынуждены сами платить за питание и амуницию, «Динамо» закупало из-за рубежа португальцев. Однако когда владелец «Динамо»решил построить в Петровском парке что-нибудь более прибыльное, чем спортивный объект, но получил отказ, решил сократить финансирование клуба. В итоге вся звёздная братия разбежалась в разные стороны –отправились в «Атлетико», несколько португальцев ушли за смешные деньги, а остальные и вовсе расторгли контракты, вследствие чего клуб не получил ни копейки.Отличный пример здоровой футбольной распродажи. После триумфа в Лиге чемпионов ворвавшийся на Олимп «Порту» разлетелся как горячие пирожки.отправился покорять «Челси», прихватив с собой за 50 млнуедет в «Тоттенхэм»,с португальским багажом в «Спартак», а через полгода в Москву сорвутся вышеупомянутые Манише, Коштинья и Сейтаридис.«Порту», поняв как можно делать деньги из воздуха, возьмёт практику доведения молодых игроков со всего мира до уровня топ-мастеров и перепродажи их за большие суммы.До сих пор «драконы» будут прекрасно себя чувствовать за счёт вложений со всего мира (в том числе и из России, привет от).У клуба «Москва» не было прошлого, только блестящее настоящее. Но не оказалось будущего. В один момент весь проект пошёл ко дну, а талантливый состав разлетелся по всей Премьер-Лиге. «Динамо» по акции взяло оптом тренера, а вместе с ним, за которых заплатили 15 млн евро. За копейки уехал в Питерв «Локо»,в ЦСКА,– в «Ростов». Оставшиеся легионеры в большинстве своём перебрались в Европу.«Кальчополи» больно ударил по репутации не только «Ювентуса», но и всего итальянского футбола. В итоге «старая синьора» была вынуждена отказаться от двух чемпионств, выступления в Лиге чемпионов и один сезон провести в Серии В с дефицитом в 30 очков. Не все звёзды пошли на такие жертвы –за 20 млн евро перебрались в «Реал»,обосновались в «Барселоне», апримерили форму «Интера».С оптимизмом «сегодня в завтрашний день» смотрели и в «Малаге», куда арабские шейхи вливали денежные реки. Одно время клуб считался самым перспективным испанским проектов, однако когда арабам игрушка поднадоела, всплыла вся подноготная – игроки месяцами не получали заработанные деньги и рвались покинуть «анчоусов».и прочие уехали, как только появилась возможность. Однако «Малага» на оставшихся ресурсах и с невероятными темпами прогрессирующимдобралась до четвертьфинала Лиги чемпионов и лишь на последних секундах упустила путёвку в полуфинал. Следующим летом распродажа продолжилась – «Малага» осталась без Иско,. В результате клуб вернулся к обыденной жизни испанского середняка.