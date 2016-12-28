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175 лет назад 2016
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О чём мы узнали в 2016 году
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

О чём мы узнали в 2016 году

Самые интересные факты из материалов и интервью «Чемпионата» за 2016 год — в нашей подборке.
28 декабря 2016, среда. 20:00. Футбол
О том, что в Испании есть русский владелец футбольного клуба
>>> «Широкова не потянем». Как россиянин руководит испанским клубом

О том, что в Италии есть фанаты «Ростова»
>>> Приключения итальянцев в Ростове. Как в Милане болеют за Гацкана

О том, как живёт экс-футболист без почек
>>> «Слышал, как врач сказал маме: «Что возиться? Всё равно умрёт!»

О том, что вратаря — открытие РФПЛ выгоняли из «Спартака» и «Зенита»
>>> «Будто в сказку попал!». Кто он, вратарь-открытие РФПЛ Селихов?

О том, почему Кутепов не ходит в ночные клубы
>>> «Русский солдат». История Ильи Кутепова
Илья Кутепов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Илья Кутепов


О том, откуда взялся знаменитый пиджак Бердыева
>>> Бердыев, которого вы не знали. 13 историй о тренере «Ростова»

О том, что Глушаков голодал в школе ЦСКА
>>> Джанаев: Хиддинк спросил: «Ты кто такой? Заблудился, что ли?»

О том, как вратарь ЦСКА попал в «Бенфику»
>>> «Пример Крицюка мотивирует». Как вратарь ЦСКА попал в «Бенфику»

О том, что Кучук и Диарра на самом деле друзья
>>> Кучук: Чорлука всё схватывал с первого раза!

О том, как экс-игрок «Спартака» открыл свой бизнес
>>> Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»?

О том, какими были игроки сборной России в детстве
>>> Какими игроки сборной России были в детстве

О том, что Тернавского не отпустили из «Спартака» в ЦСКА
>>> Тернавский: Романцев пролетел мимо меня, как поезд мимо нищего

О том, как болеет за свою сборную президент Исландии
>>> Президент Исландии смотрит футбол с фанатами и говорит по-русски

О том, как тренер «Шинника» набил себе тату
>>> «Выиграете – набью тату!» Самый крутой тренер русского подземелья

О том, как попасть из Омска в Примеру
>>> Русский Дар Испании. Как вратарь из Омска попал в клуб Примеры

О том, как Красич мог оказаться в «Зените»
>>> Красич: вернулся бы в Россию не из-за денег — здесь моя родина
Милош Красич
Фото: Reuters

Милош Красич


О том, что произошло в «Спартаке» с Широковым
>>> Широков: произошедшее в «Спартаке» — безумство
>>> Широков: золотой айфон отдам за бесценок

О том, что «Арсенал» был заинтересован в Кокорине, Игнашевиче и Дзагоеве
>>> «И тут звонит Венгер: «А спроси про Аршавина у Газзаева!»
Арсен Венгер и Андрей Аршавин
Фото: Reuters

Арсен Венгер и Андрей Аршавин


О тех, кто рисовал крутые граффити на новом стадионе ЦСКА
>>> «Делал эскизы даже в медовый месяц». Кто рисует на стадионе ЦСКА

О том, что тренера «молодёжки» ЦСКА Гришина чуть не убили
>>> Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана!

О том, как Жирков собирает военные экспонаты
>>> «Красич сказал: «У меня для тебя череп Гитлера»

О том, почему Ирисметов не заиграл в «Спартаке» Романцева
>>> «Романцев подозвал к себе и спросил: ты кто такой?»

О том, почему Стрельцов лишился золотой олимпийской медали
>>> «В вагон зашёл старикашка с ведром самогона: «Где тут спартачи?!»

О том, как появилось знаменитое «Кто мы? Мясо!»
>>> Последнее чемпионство «Спартака» 2001 года — как это было

О том, как Сердеров дрался с будущими звёздами «Барселоны» и «Челси»
>>> «На первом сборе ЦСКА Ким Ин Сон возил всю основу, как Роналду»

О том, на что заработал первый легионер в истории СССР за один год
>>> «Из Москвы везли колбасу». Он был первым легионером в СССР

О том, как Дмитрия Кузнецова объявили предателем в ЦСКА
>>> «Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!»

О том, как в «Краснодаре» переучивали нападающий в защитников
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О том, что Самба очень любит борщ
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О том, как Люк Уилкшир стал своим в России
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
28 декабря 2016, среда
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19:36 Заха, который выступал за сборную Англии, был вызван в сборную Кот-д'Ивуара
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