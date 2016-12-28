О чём мы узнали в 2016 году

>>> «Широкова не потянем». Как россиянин руководит испанским клубом
О том, что в Италии есть фанаты «Ростова»
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О том, как живёт экс-футболист без почек
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О том, что вратаря — открытие РФПЛ выгоняли из «Спартака» и «Зенита»
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О том, почему Кутепов не ходит в ночные клубы
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Илья Кутепов
О том, откуда взялся знаменитый пиджак Бердыева
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О том, что Глушаков голодал в школе ЦСКА
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О том, как вратарь ЦСКА попал в «Бенфику»
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О том, что Кучук и Диарра на самом деле друзья
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О том, как экс-игрок «Спартака» открыл свой бизнес
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О том, какими были игроки сборной России в детстве
>>> Какими игроки сборной России были в детстве
О том, что Тернавского не отпустили из «Спартака» в ЦСКА
>>> Тернавский: Романцев пролетел мимо меня, как поезд мимо нищего
О том, как болеет за свою сборную президент Исландии
>>> Президент Исландии смотрит футбол с фанатами и говорит по-русски
О том, как тренер «Шинника» набил себе тату
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О том, как попасть из Омска в Примеру
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О том, как Красич мог оказаться в «Зените»
>>> Красич: вернулся бы в Россию не из-за денег — здесь моя родина
Фото: Reuters
Милош Красич
О том, что произошло в «Спартаке» с Широковым
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О том, что «Арсенал» был заинтересован в Кокорине, Игнашевиче и Дзагоеве
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Фото: Reuters
Арсен Венгер и Андрей Аршавин
О тех, кто рисовал крутые граффити на новом стадионе ЦСКА
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О том, что тренера «молодёжки» ЦСКА Гришина чуть не убили
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О том, как Жирков собирает военные экспонаты
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О том, почему Ирисметов не заиграл в «Спартаке» Романцева
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О том, почему Стрельцов лишился золотой олимпийской медали
>>> «В вагон зашёл старикашка с ведром самогона: «Где тут спартачи?!»
О том, как появилось знаменитое «Кто мы? Мясо!»
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О том, как Сердеров дрался с будущими звёздами «Барселоны» и «Челси»
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О том, на что заработал первый легионер в истории СССР за один год
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О том, как Дмитрия Кузнецова объявили предателем в ЦСКА
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О том, что Самба очень любит борщ
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О том, как Люк Уилкшир стал своим в России
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О том, как Романцев разглядел Сычёва, но не Жиркова
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