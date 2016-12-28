«Рабона» года. История самого красивого любительского гола

— Тот день и тот гол были очень важны. Я ведь живу в селе Утевка, которое находится в Нефтегорском районе, но каждые выходные мы с парнями ездим за 70 километров в Самару на матчи любительской лиги. В РФЛ играет больше 100 команд из разных дивизионов, и наша «Искра» к тому моменту шла первой. Причём в последнем туре пришлось биться за чемпионство с главным конкурентом. Игра хорошо складывалась, мы вели 3:1 – и тут я увидел свободную зону и прошёл. Сначала обыграл двоих, прокинул мяч мимо вратаря и понял, что не успеваю пробить левой. Оставался только вариант с «рабоной». Честно, там было так сложно скоординироваться, что я упал и даже не увидел, как мяч летит в ворота. Понял, что забил, только по реакции болельщиков. Кто-то из них даже крикнул: «Я заснял!»***— В Самаре для лиги открыли новый манеж, оборудовали его камерами, но в тот момент гаджеты ещё не были в эксплуатации, поэтому гол мог вообще не попасть на видео.Спасибо друзьям – за несколько минут до конца они начали снимать последние минуты на телефон.***— После матча подошёл судья: «Красава! Классный гол! Срочно отправляй в «ГОЛ! ерею». Вообще, в Самаре шоу BUD Alcohol Free очень популярно. Первый ведь сезон тоже наш земляк выиграл, поэтому сейчас реально все свои матчи снимают, заливают на сайт, выкладывают в соцсети. Это круто!***— Прежде чем залить свой гол, я посмотрел чужие мячи. Увидел много красивых, но чувствовал, что могу как минимум конкурировать. Вообще не знал, когда там финальное шоу, но в конце ноября позвонили: «Ринат, вы – один из претендентов на первое место. Можете ли прилететь в Москву в случае чего?!» И уже вечером я делился радостью в соцсетях, начал принимать поздравления. Да и РФЛ, честно говоря, признала мой гол лучшим.***— Признаюсь, немного боялся Москвы, потому что никогда не летал. А тут ещё погода снежная была, самолёт вроде бы сел, но поднялся на второй круг. Но радость от знакомства с комментаторами «Матч ТВ», от подарков – она, конечно, всё перевесила во много раз.***— Главный приз – билеты на чемпионат мира—2018, но я пока не понимаю, какой это город будет, какие команды. Конечно, хотелось бы сходить на футбол в Самаре, у себя дома, причём чтобы играли сборные Бразилии и Португалии. Я болею за «Реал», Криштиану Роналду – любимый игрок, обе команды показывают классный, техничный футбол. А вот на матч сборной России идти бы не очень хотелось. Ну не привлекает меня её стиль. Хочется ощущения праздника, финтов, футбольной красоты, но я в исполнении наших это редко вижу. Поэтому и матчи РФПЛ почти не смотрю.***— Сложно сказать, почему я сам не стал профи. Вроде данные были неплохими, у меня много кубков, наград лучшему нападающему. Из нашей Утевки в дубль ЦСКА пробился лишь сын тренера, Денис Глухов. Хотя вроде условия для футбола в селе нормальные. Есть поле натуральное, детская школа, районная команда. Но, видимо, локальные успехи мало кому нужны, искать игроков никто не хочет.***Сейчас я работаю в нефтяной отрасли. Занимаюсь всем и сразу, по вечерам тренируюсь, по выходным, как уже говорил, езжу за 70 км в Самару ради одного матча. И нас таких много. Тех, которые любят футбол и готовы тратить на него всё свободное время. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить BUD Alcohol Free за проект, в рамках которого действительно каждый может показать себя и получить то, что заслуживает.