Верон возобновил карьеру, Кавенаги — завершил. Обзор дня

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки, которая произошла в лондонском отеле. Как сообщает Daily Mail, Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.Один из посетителей отеля вступил с ним в конфликт, который закончился дракой. В итоге Гаскойн был сброшен с лестницы, после чего доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.Будучи футболистом, он выступал в составе «Ньюкасла», «Мидлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Лацио» и «Рейнджерс».Гаскойн, который входит в зал славы английского футбола, в составе сборной Англии сыграл 57 матчей и забил десять мячей.Полузащитник Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с «Эстудиантесом» сроком на 18 месяцев, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.41-летний Верон, который завершил карьеру в 2014 году и стал президентом «Эстудиантеса», будет получать минимальную зарплату, а деньги будет жертвовать на развитие клуба.За свою карьеру игрока Верон защищал цвета таких команд, как «Парма», «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер». Он сыграл 73 матча за сборную Аргентины.Защитник «Краснодара» Артур Енджейчик вернётся в «Легию», за которую уже выступал ранее. Как сообщает Przegląd Sportowy, за 29-летнего футболиста польская команда заплатит «горожанам» € 1 млн. Ожидается, что контракт с хавбеком будет подписан на четыре года.Вторую половину прошлого сезона защитник провёл в «Легии» на правах аренды, а летом вернулся в «Краснодар». В текущем сезоне Енджейчик сыграл в 21 матче.Контракт польского игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2017/18.Бывший форвард «Спартака» и «Бордо» Фернандо Кавенаги объявил о завершении карьеры игрока. Заявление футболиста опубликовано на официальном сайте «Ривер Плейт», воспитанником которого является Кавенаги.33-летний футболист находился в статусе свободного агента, после того как в апреле контракт с ним расторг кипрский АПОЭЛ.Причиной расторжения соглашения стала травма колена аргентинца, полученная им в феврале. В полной мере оправиться от неё Фернандо так и не сумел, из-за чего принял решение повесить бутсы на гвоздь.За «Спартак» Кавенаги выступал с 2004 по 2007 год, забив 17 голов в 63 матчах за московский клуб. На счету Фернандо четыре матча в составе сборной Аргентины.За свою карьеру Кавенаги становился чемпионом Аргентины (четыре раза), Франции и Кипра. В составе «Спартака» он дважды становился серебряным призёром РФПЛ. В 2015 году вместе с «Ривер Плейт» завоевал Кубок Либертадорес.Итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и других больших клубов. Журналист написал, что голландец готов уйти из «Спартак» в случае хорошего предложения.«Промес подтверждает интерес „Ливерпуля“ и других больших клубов. Ради хорошего предложения он покинет Москву», — написал Джулианелли в своём «твиттере».Ранее в СМИ уже сообщалось об интересе «Ливерпуля» к 24-летнему Промесу, который связан контрактом со «Спартаком» до 2021 года.