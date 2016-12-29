10 матчей, которые лучше не вспоминать в новом году

6 марта. ЦСКА – «Спартак» – 1:0

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

14 марта. «Динамо» – «Терек» – 0:1

26 апреля. «Манчестер Сити» – «Реал» – 0:0

4 мая. «Реал» – «Манчестер Сити» – 1:0

19 июня. Швейцария – Франция – 0:0

20 июня. Россия – Уэльс – 0:3

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

20 августа. «Зенит» – ЦСКА – 1:1

17 октября. «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

30 октября. «Урал» – «Терек» – 1:4

4 декабря. «Лацио» – «Рома» – 0:2

Список лучших матчей года сложно составить, потому что яркие впечатления врезаются в память, и составить из них десятку самых ярких, параллельно заставляя себя выкинуть из неё чемпионаты Нидерландов, Чехии и Колумбии, очень тяжело. Список худших матчей сложнее составить, потому что как можно запомнить что-то серое и неинтересное? В старом году лучше оставить самый скучный полуфинал Лиги чемпионов за последние годы, самый чистый матч Премьер-Лиги и самые безликие матчи в великих противостояниях, где видеть безликость очень непривычно.Обычно «дерби всея Руси» получается зажигательным, но в Химках война на поле не задалась. Быстрый гол, забитый по-английски коряво, предвещал интересный матч, но ЦСКА удовлетворился своими 1:0, пытался ловить «Спартак» на контратаках и не получал от красно-белых достойного ответа. Это был матч с вывеской дерби, но не оправдавший ожиданий даже на пятую часть.За день до московского дерби дортмундская «Боруссия» и «Бавария» сыграли 0:0, баварцы вышли на матч без особой мотивации, но тамустроили такие тактические шахматы, чтопозавидовали бы. В багажешахматных фигур не было, так что в дерби не получилось даже тактической дуэли.Без субъективных впечатлений такой список – не список. За 2016 год я посмотрел на стадионе примерно 30 матчей, но утопающее «Динамо» и неохотно дожимавший «Терек» оставили самое грустное впечатление. Вы знаете это дурацкое словосочетание «весенний футбол», в которое вкладывают низкое качество игры, погоду, грязь под ногами, плохие бутсы и ноги, бьющие не туда – короче, всё, чтобы объяснить, что в морозную погоду после старта сезона играть в футбол невероятно тяжело.У «Динамо» и «Терека» как раз был эталонный весенний футбол. 90 минут скучной возни, по ходу которых бело-голубые убеждали, что вылет в ФНЛ – это нормальное дело для такой команды. Гол был идеальным для такого матча – два защитника «Динамо» пошли на мяч, чтобы его выбить, но дружно не попали по мячу.Я точно не единственный человек на планете, который любит смотреть полуфиналы крупных турниров больше, чем финалы. В решающем матче остаются только драма и нервное напряжение, а в полуфинале обычно ждёшь добавки к этому набору – яркого футбола. Финтпротив, отбивная из сборной Бразилии на ЧМ – обычно такое случается только в полуфиналах.«Бавария» и «Атлетико» оправдали все ожидания – схлестнулись два разных стиля, «Бавария» бешено сжимала пружину, «Атлетико» героически отбивался. Другой полуфинал вышел на удивление унылым. Когда единственным голом двухматчевого противостояния становится автогол, это говорит о многом, но ведь в паре «Реала» и «Сити» не было ни проблесков яркого футбола,ни попыток «Манчестер Сити» что-то изменить. Это был ещё не зидановский, унылый «Реал» и «Сити» в своей худшей форме за последние годы. И после пересмотра двух полуфиналов можно даже пожалеть, что финал выиграл именно победитель этой пары.Многие называли Евро-2016 самым скучным в истории, Португалию – самым скучным чемпионом, однако за маленькой результативностью любители судить футбол по голам забыли про бескомпромиссность, жёсткую борьбу, которой выделялись даже матчи сборной Албании. И всё же на Евро случился один матч, который не был нужен никому. Франция уже вышла из группы, Швейцария – почти вышла, сгонять нули их устраивало. Не получилось ни борьбы, ни футбола. Лидер «трёхцветных» на тот моментвошёл в игру уже со скамейки, а без него хвалёные французы не могли придумать ничего острого. Списывать эти 0:0 на новую систему чемпионатов Европы глупо – такие матчи, где команды уныло кидают мяч с одной половины поля на другую, случались и раньше, когда мотивации перед последним туром уже не оставалось.Для нейтрального зрителя где-нибудь в Бельгии матч получился интересным, спору нет. Но для нас это боль, граничащая с нервным смехом. Это знаменитый скриншот с толпой игроков, насытивших одну зону и открывших другую. Это, передвинутый на неудобную позицию и отпускающий. Это попыткиспасти сборную России от 1:18 по итогам группового этапа. Это «Бороться!» отСлишком больно, чтобы пересматривать, если вы не мазохист.Ещё один топ-матч российского чемпионата, который никогда не захочется пересмотреть. Отлично помню, что на мне был отчёт о матче, и весь второй тайм я придумывал, что написать о 45 минутах, за которые ничего не произошло. Смотреть такие матчи с трибуны, быть может, интересно. Смотреть по телевизору и писать о них – жуткое мучение. Да и первый тайм был не зажигательным: гол, перекладина, ответ– всю сюжетную линию матча можно уместить в несколько слов.Как часто бывает в топ-матчах АПЛ, наши ожидания слишком сильно разошлись с реальностью. «Манчестер Юнайтед» отдал мяч красным, перекрыл кислород, установил худший результат в истории своих выступлений в Премьер-лиге по владению мячом (34%), нонашёл в этом позитив: мол, «Ливерпуль» сыграл ужасно, раз при таком контроле лишь дважды пробил в створ ворот.терял мячи на ровном месте,растворился, а на двоих команды создали ровно один острый момент, да и тот – дальним ударом от. Принято считать АПЛ топ-лигой, но топ-матчи в топ-лигах редко бывают такими тягучими, плохо сочетающимися с именами и статусом.Если бы самый странный матч года был фильмом, то русский кинематограф опустил бы себя ещё ниже плинтуса (хотя, казалось бы, куда уж). Слишком слабая игра актёров, слишком неправдоподобная. Когдавыбил мяч вперед свистком на перерыв, он отреагировал на гол так, что не поверили даже простые зрители, не только Станиславский. «Урал» катал мяч по своей половине поля, дарил его «Тереку», делал глупейшие ошибки на ровном месте. Этот позор наши чиновники точно оставят в старом году – и про него больше не вспомнят.В нашей стране за такой матч никого не посадят, не дисквалифицируют и не отстранят, так что к таким бездарным постановкам можно относиться только с юмором. Например, включатьи Арапова в список лучших футболистов года (да, они там есть). Но зато потом все забудут, ещё раз пересмотрят видео и скажут, что ничего страшного не заметили.Да, это был не самый заунывный матч года. Эпизодически вспыхивал «Лацио», достойный второй тайм выдала «Рома».разрядил свою колотушку в своих лучших традициях. Бразильский защитниквыдал самую идиотскую ошибку года, начав финтить перед своей штрафной.плескал водой в запасных «Лацио», те отвечали и хватали карточки. То есть тут была драма, а маленькими отрезками – даже симпатичный футбол.Но от атмосферы римского дерби ничего не осталось. Раньше это была одна из самых жёстких, огненных битв в мировом футболе, каждый матч – стычки, файеры, дым, жертвы, скандалы. Теперь администрация Рима убила дерби, поставив ограждения на секторах «Олимпико» и заставив фанатов бойкотировать главные матчи года. Теперь вместо дерби «Лацио» и «Рома» катают обычные календарные игры, после которых Уоллеса за дикую ошибку не будут линчевать и высмеивать – её просто забудут. Римское дерби утратило свою крутость. В этом сезоне – официально.