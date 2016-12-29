Рекорды Акинфеева, лидерство «Спартака» — в мгновениях года

Победа «Ростова» над «Баварией»

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат" «Ростов» обыграл «Баварию»

Злосчастная серия Акинфеева в ЛЧ

Фото: Reuters Игорь Акинфеев

Лидерство «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" «Спартак» лидирует в чемпионате

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Массимо Каррера

Дисквалификация Ерёменко

Фото: РИА Новости Роман Ерёменко

Возвращение Сёмина в «Локомотив»

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат" Юрий Сёмин

Награда Джанаева

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат" Сослан Джанаев

Голевая феерия Смолова

Фото: РИА Новости Фёдор Смолов

Необычная форма «Локомотива»

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Дерби

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" «Спартак» одержал победу над ЦСКА

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" «Спартак» одержал победу над ЦСКА

Рекорд Майкона

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат" Майкон

Успех «Зенита» в Лиге Европы

Фото: РИА Новости «Зенит» выиграл 5 матчей в Лиге Европы

Гол Окриашвили

Фото: fckrasnodar.ru Торнике Окриашвили

Скандальный матч года

Фото: fc-ural.ru

Уход Слуцкого из ЦСКА

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат" Леонид Слуцкий

Рекордный «сухарь» Акинфеева

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат" Игорь Акинфеев

Проводы Селихова в «Спартак»

Фото: fc-amkar.org Баннер болельщиков «Амкара»

Единение «Спартака» с болельщиками

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

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