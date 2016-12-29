Рекорды Акинфеева, лидерство «Спартака» — в мгновениях года

Победа «Ростова» над «Баварией»
Очередное «чудо» от Бердыева — игра «Ростова» с «Баварией» в Лиге чемпионов точно войдёт в историю российского футбола.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
«Ростов» обыграл «Баварию»
Злосчастная серия Акинфеева в ЛЧ
Увы, в этом году Игорю Акинфееву не удалость прервать свою чёрную серию. Матч Лиги чемпионов против «Тоттенхема» стал для голкипера ЦСКА 43-м кряду, в котором он не смог сыграть на ноль.
Фото: Reuters
Игорь Акинфеев
Лидерство «Спартака»
С назначением Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартак» впервые за долгое время закончил первый отрезок чемпионата на первом месте.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» лидирует в чемпионате
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Массимо Каррера
Дисквалификация Ерёменко
В карьере полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко наступила чёрная полоса: футболист получил дисквалификацию на два года за употребление кокаина. Наказание распространяется на все турниры под эгидой ФИФА и организаций, входящих в федерацию.
Фото: РИА Новости
Роман Ерёменко
Возвращение Сёмина в «Локомотив»
После ухода Ольги Смородской из «Локомотива» Юрий Сёмин вновь возглавил «железнодорожников».
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Юрий Сёмин
Награда Джанаева
Весь прошлый сезон Сослан Джанаев доказывал, что его рано списали со счетов, а 776-минутная сухая серия вкупе с классными сейвами заставила говорить, что в «Ростове» вырос потенциальный конкурент Игоря Акинфеева в сборной. Накануне игры с ЦСКА Джанаеву вручили приз имени Льва Яшина – лучшему голкиперу прошлого сезона.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Сослан Джанаев
Голевая феерия Смолова
В этом году Фёдор Смолов получил звание лучшего футболиста российского чемпионата, а также стал первым россиянином в РФПЛ за 15 лет, оформившим покер.
Фото: РИА Новости
Фёдор Смолов
Необычная форма «Локомотива»
В этом сезоне «Локомотив» дважды выходил в особенной форме: первая была посвящена 80-й годовщине с момента завоевания клубом первого трофея, а на номера второй формы были нанесены фотографии болельщиков.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Дерби
В этом сезоне «Спартак» уверенно одержал победу над ЦСКА в «дерби всея Руси».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» одержал победу над ЦСКА
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Спартак» одержал победу над ЦСКА
Рекорд Майкона
Форвард московского «Локомотива» Майкон установил рекорд чемпионата России по футболу, став автором самого быстрого дубля. Бразилец уже к 4-й минуте матча с «Анжи» забил два мяча. Предыдущее достижение принадлежало бразильскому форварду «Краснодара» Ари, который в 2014 году за 6 минут оформил дубль в игре с ЦСКА.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Майкон
Успех «Зенита» в Лиге Европы
«Зенит» вышел из группы с первого места, одержав пять побед кряду. Питерцы не смогли повторить свой результат 2010 года и одержать 6 побед из 6, уступив в последнем матче «АЗ Алкмару».
Фото: РИА Новости
«Зенит» выиграл 5 матчей в Лиге Европы
Гол Окриашвили
Гол грузинского полузащитника «Краснодара» Торнике Окриашвили в матче с «Зенитом» стал одним из самых красивых в этом сезоне.
Фото: fckrasnodar.ru
Торнике Окриашвили
Скандальный матч года
Матч «Урал» — «Ростов» закончился крупным скандалом. В самой игре, завершившейся крупной победой «Терека», произошёл целый ряд забавных игровых эпизодов, кроме того, в процессе встречи резко скакнули букмекерские котировки. В итоге не было доказано, что поединок носил договорный характер, но тем не менее обсуждать его ещё будут долго.
Фото: fc-ural.ru
Уход Слуцкого из ЦСКА
Матч с «Тоттенхемом» стал последним под руководством Леонида Слуцкого. За семь лет работы Слуцкого главным тренером ЦСКА взял три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Леонид Слуцкий
Рекордный «сухарь» Акинфеева
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в 17-м туре провёл 253-й сухой матч в своей карьере. По количеству матчей на ноль среди российских вратарей Акинфеев обошёл предыдущего лидера по этому показателю за всё время Рината Дасаева, у которого на момент завершения карьеры в «Севилье» в 1991 году с учётом выступлений за испанский клуб было 252 сухих матча. В игре с «Уралом» капитана ЦСКА поздравили с очередным рекордом, а он сам добавил в свою копилку ещё одну игру на ноль. Уже 10-ю в нынешнем чемпионате.<
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Игорь Акинфеев
Проводы Селихова в «Спартак»
Болельщики «Амкара» посвятили баннер вратарю пермской команды Александру Селихову и тепло проводили его в «Спартак».
Фото: fc-amkar.org
Баннер болельщиков «Амкара»
Единение «Спартака» с болельщиками
Волевую победу над «Рубином» игроки «Спартака» отпраздновали на фанатской трибуне в компании болельщиков.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"