Кокс, шампанское и тюрьма. 10 футбольных скандалов года

10. Пьянка Руни во время сборов

Футболист в свой выходной перебрал с пивом и вином и пробыл в баре до утра.

9. Джонсон сел в тюрьму

8. Насилие в детском футболе в Англии

Больше 20 английских игроков обратились в футбольную ассоциацию с заявлениями о том, что подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров в юношеском возрасте.

7. Погромы болельщиков в Марселе

Фото: Reuters

6. Роналду и его ориентация

5. Увольнение Эллардайса из-за коррупционного скандала

4. Стройка стадиона «Крестовский»

Стадион оказался под угрозой изишнего увлажнения, а выкатанное поле было забраковано комиссией ФИФА из-за повышенной вибрации.

3. Футбол и «панамский архив»

2. Кокаин у Ерёменко

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

1. Вечеринка Кокорина и Мамаева

Капитан сборной Англии в очередной раз попал на страницы таблоидов. Накануне товарищеского матча с испанцамибыл замечен пьяным на свадебной вечеринке, которая проходила в отеле, где поселилась сборная. Футболист в свой выходной перебрал с пивом и вином и пробыл в баре до утра. После этого Руни был незамедлительно отчислен из сборной. По официальной версии в заявку на матч капитан с Испанией не попал из-за травмы. Однако затем правда всплыла наружу, и 31-нападающий был вынужден извиниться.«Уэйн приносит извинения за опубликованные фотографии. Несмотря на то что всё случилось в выходной день, он полностью осознаёт, что такое поведение недопустимо для человека его статуса. Уэйн хотел бы извиниться перед каждым юным болельщиком, который видел те фотографии», – заявил представитель игрока.В начале этого года экс-игрок сборной Англии и «Сандерленда»был признан виновным в сексуальном контакте в виде неподобающих прикосновений к несовершеннолетней и осуждён на шесть лет. При этом Джонсон на момент совершения преступления был счастливо женат и воспитывал едва появившуюся на свет дочь. Свою вину игрок так и не признал.В тюрьме футболиста узнали многие заключённые, которые являются болельщиками «Лидс Юнайтед» и «Брэдфорда». Позже Адам подвергся нападению со стороны сокамерников, которые нанесли ему резаные раны лица, паховой области, а также ягодиц. В тюрьме Джонсону пришлось освоить профессию уборщика, получая 11 фунтов в неделю.Больше 20 английских игроков обратились в Футбольную ассоциацию с заявлениями о том, что подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров в юношеском возрасте.А началось всё с того, что бывший футболист «Бэри» и «Шеффилд Юнайтед»в интервью BBC признался в том, что в 1980-х подвергался сексуальному домогательству со стороны детского тренера «Крю Александры»«Он разрушил мою жизнь. Из-за него я завершил карьеру в 29 лет, до сих пор меня преследуют панические атаки», — разоткровенничался Вудворд. Через несколько дней после публикации ещё ряд футболистов заявили, что подверглись надругательству со стороны Беннелла.Признания игроков о поведении тренера «Крю Александры» помогли рассказать о насилии футболистам из клубов по всей Англии. По некоторым данным, на специальную «горячую линию» поступило уже более сотни звонков. В настоящий момент полиция ведёт расследование.О российских болельщиках, приехавших во Францию поддержать свою сборную на Евро, говорили дольше, чем дружинапродержалась на турнире. В портовом городе Марселе накануне первого матча группового этапа с Англией российские болельщики устроили самые крупные беспорядки в истории нашего футбола. Фанатские стычки россиян с англичанами и местным населением произошли в городском порту и были прекращены только после того, как полиция применила против хулиганов слезоточивый газ и водомёты.Спустя несколько дней французские правоохранители задержали автобус с российскими болельщиками, в котором находились 43 человека. Трое из них были приговорены к тюремным срокам от одного года до двух лет за участие в уличных беспорядках перед матчем. В октябре наказание двоим фанатом было смягчено.Личную жизнь обладателя четырёх «Золотых мячей» принято обсуждать больше, чем его достижения. Так, в ноябре весь мир задавался вопросом, совершил ликаминг-аут? История впервые прозвучала в эфире испанской радиостанции COPE. Журналисты сообщили, что по ходу игры мадридского «Реала» и «Атлетико» между Роналду и Коке случилась словесная перепалка. По ходу игры Коке назвал Криштиану педерастом. На что Роналду ответил: «Да, козёл, я педераст, но я наполнен деньгами».После этого сотни СМИ по всему написали, что португальская звезда признался в нетрадиционной ориентации. Однако Криштиану стойко пережил скандал и в скором времени засветился перед камерами с новой подружкой.Стоило тольковозглавить сборную Англии и провести лишь один официальный матч на этой должности, как он покинул команду. В сентябре уважаемая английская газета The Telegraph провела расследование, в ходе которого выявила большой пласт коррупции в английском футболе. Главной мишенью публикации стал Эллардайс. Тренер предлагал посреднические услуги бизнесменам (на самом деле они были журналистами The Telegraph), которые хотели вести трансферные дела в Англии в обход существующих правил футбольной ассоциации. В ходе бесед Эллардайс подверг критике своего предшественника, негативно высказался о стадионе «Уэмбли» и футбольной ассоциации. К слову, все разговоры были записаны на видео.В Петербурге осталось не много людей, которые уверены, что стадион на Крестовском острове когда-нибудь будет окончательно построен. Строительство арены продолжается вот уже более 10 лет, породив огромное количество всевозможных скандалов. Немало интересного произошло и в 2016 году. В июле «Инжтрасстрой-Спб», генеральный подрядчик строительства стадиона, сообщил о попытке рейдерского захвата, обвинив также в попытке срыва сроков сдачи арены администрацию города.Стройка встала, «Крестовский» в срочном порядке сменил генподрядчика. Однако в августе вновь обнаружились проблемы — стадион оказался под угрозой изишнего увлажнения, а выкатанное поле было забраковано комиссией ФИФА из-за повышенной вибрации.В апреле этого года журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, находящихся в Панаме, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов. В опубликованных материалах фигурировали имена экс-президента УЕФАи нападающего «Барселоны». Как известно, аргентинская звезда уже давно находится в Испании под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов.В результате в июле суд столицы Каталонии приговорил Лионеля и его отцаМесси к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в € 4,1 млн. Стоит отметить, что по испанским законам любое наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком, а потому Месси так и не оказался за решёткой.18 ноябрябыл дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Допинг-проба полузащитника ЦСКА, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером», дала положительный результат. Ерёменко подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций о дисквалификации. Ясность в этом вопросе наступит только в будущем году, а 2016-й Роман заканчивает одним из главных героев скандальной хроники.Сначалапоприветствовал своих подписчиков из личного самолёта и пожелал прочесть тысячи «комплиментов» в свой адрес в комментариях, а затем вместе с лучшим другомна широкую ногу погулял в Монте-Карло.После вечеринки с шампанским Кокорин с Мамаевым превратились в героев фольклора. О них пишут песни, рисуют мемы и придумывают шутки. Два игрока сборной России уже вошли в историю российского футбола, но совсем не как лучшие его представители.