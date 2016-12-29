Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
10 футбольных скандалов года
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Кокс, шампанское и тюрьма. 10 футбольных скандалов года

Ерёменко поймали на кокаине, Месси дали срок, Джонсона посадили в тюрьму, погромы россиян в Марселе и ещё 6 громких скандалов в 2016 году.
29 декабря 2016, четверг. 14:00. Футбол

10. Пьянка Руни во время сборов


Капитан сборной Англии в очередной раз попал на страницы таблоидов. Накануне товарищеского матча с испанцами Уэйн Руни был замечен пьяным на свадебной вечеринке, которая проходила в отеле, где поселилась сборная. Футболист в свой выходной перебрал с пивом и вином и пробыл в баре до утра. После этого Руни был незамедлительно отчислен из сборной. По официальной версии в заявку на матч капитан с Испанией не попал из-за травмы. Однако затем правда всплыла наружу, и 31-нападающий был вынужден извиниться.

«Уэйн приносит извинения за опубликованные фотографии. Несмотря на то что всё случилось в выходной день, он полностью осознаёт, что такое поведение недопустимо для человека его статуса. Уэйн хотел бы извиниться перед каждым юным болельщиком, который видел те фотографии», – заявил представитель игрока.
Футболист в свой выходной перебрал с пивом и вином и пробыл в баре до утра.

9. Джонсон сел в тюрьму


В начале этого года экс-игрок сборной Англии и «Сандерленда» Адам Джонсон был признан виновным в сексуальном контакте в виде неподобающих прикосновений к несовершеннолетней и осуждён на шесть лет. При этом Джонсон на момент совершения преступления был счастливо женат и воспитывал едва появившуюся на свет дочь. Свою вину игрок так и не признал.

В тюрьме футболиста узнали многие заключённые, которые являются болельщиками «Лидс Юнайтед» и «Брэдфорда». Позже Адам подвергся нападению со стороны сокамерников, которые нанесли ему резаные раны лица, паховой области, а также ягодиц. В тюрьме Джонсону пришлось освоить профессию уборщика, получая 11 фунтов в неделю.

8. Насилие в детском футболе в Англии


Больше 20 английских игроков обратились в Футбольную ассоциацию с заявлениями о том, что подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров в юношеском возрасте.

А началось всё с того, что бывший футболист «Бэри» и «Шеффилд Юнайтед» Энди Вудворд в интервью BBC признался в том, что в 1980-х подвергался сексуальному домогательству со стороны детского тренера «Крю Александры» Барри Беннелла.
«Он разрушил мою жизнь. Из-за него я завершил карьеру в 29 лет, до сих пор меня преследуют панические атаки», — разоткровенничался Вудворд. Через несколько дней после публикации ещё ряд футболистов заявили, что подверглись надругательству со стороны Беннелла.

Признания игроков о поведении тренера «Крю Александры» помогли рассказать о насилии футболистам из клубов по всей Англии. По некоторым данным, на специальную «горячую линию» поступило уже более сотни звонков. В настоящий момент полиция ведёт расследование.

>>> «Я хотел его задушить». Английские игроки рассказали о педофиле
Больше 20 английских игроков обратились в футбольную ассоциацию с заявлениями о том, что подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров в юношеском возрасте.

7. Погромы болельщиков в Марселе


О российских болельщиках, приехавших во Францию поддержать свою сборную на Евро, говорили дольше, чем дружина Слуцкого продержалась на турнире. В портовом городе Марселе накануне первого матча группового этапа с Англией российские болельщики устроили самые крупные беспорядки в истории нашего футбола. Фанатские стычки россиян с англичанами и местным населением произошли в городском порту и были прекращены только после того, как полиция применила против хулиганов слезоточивый газ и водомёты.

Спустя несколько дней французские правоохранители задержали автобус с российскими болельщиками, в котором находились 43 человека. Трое из них были приговорены к тюремным срокам от одного года до двух лет за участие в уличных беспорядках перед матчем. В октябре наказание двоим фанатом было смягчено.
Фото: Reuters

6. Роналду и его ориентация


Личную жизнь обладателя четырёх «Золотых мячей» принято обсуждать больше, чем его достижения. Так, в ноябре весь мир задавался вопросом, совершил ли Кришитану каминг-аут? История впервые прозвучала в эфире испанской радиостанции COPE. Журналисты сообщили, что по ходу игры мадридского «Реала» и «Атлетико» между Роналду и Коке случилась словесная перепалка. По ходу игры Коке назвал Криштиану педерастом. На что Роналду ответил: «Да, козёл, я педераст, но я наполнен деньгами».

После этого сотни СМИ по всему написали, что португальская звезда признался в нетрадиционной ориентации. Однако Криштиану стойко пережил скандал и в скором времени засветился перед камерами с новой подружкой.

>>> Красота дня. Новая девушка Роналду – Джорджина Родригес

5. Увольнение Эллардайса из-за коррупционного скандала


Стоило только Сэму Эллардайсу возглавить сборную Англии и провести лишь один официальный матч на этой должности, как он покинул команду. В сентябре уважаемая английская газета The Telegraph провела расследование, в ходе которого выявила большой пласт коррупции в английском футболе. Главной мишенью публикации стал Эллардайс. Тренер предлагал посреднические услуги бизнесменам (на самом деле они были журналистами The Telegraph), которые хотели вести трансферные дела в Англии в обход существующих правил футбольной ассоциации. В ходе бесед Эллардайс подверг критике своего предшественника Роя Ходжсона, негативно высказался о стадионе «Уэмбли» и футбольной ассоциации. К слову, все разговоры были записаны на видео.

4. Стройка стадиона «Крестовский»


В Петербурге осталось не много людей, которые уверены, что стадион на Крестовском острове когда-нибудь будет окончательно построен. Строительство арены продолжается вот уже более 10 лет, породив огромное количество всевозможных скандалов. Немало интересного произошло и в 2016 году. В июле «Инжтрасстрой-Спб», генеральный подрядчик строительства стадиона, сообщил о попытке рейдерского захвата, обвинив также в попытке срыва сроков сдачи арены администрацию города.

Стройка встала, «Крестовский» в срочном порядке сменил генподрядчика. Однако в августе вновь обнаружились проблемы — стадион оказался под угрозой изишнего увлажнения, а выкатанное поле было забраковано комиссией ФИФА из-за повышенной вибрации.
Стадион оказался под угрозой изишнего увлажнения, а выкатанное поле было забраковано комиссией ФИФА из-за повышенной вибрации.

3. Футбол и «панамский архив»


В апреле этого года журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, находящихся в Панаме, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов. В опубликованных материалах фигурировали имена экс-президента УЕФА Мишеля Платини и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Как известно, аргентинская звезда уже давно находится в Испании под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов.

В результате в июле суд столицы Каталонии приговорил Лионеля и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцу тюремного заключения за три случая уклонения от уплаты налогов на общую сумму в € 4,1 млн. Стоит отметить, что по испанским законам любое наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком, а потому Месси так и не оказался за решёткой.

2. Кокаин у Ерёменко


18 ноября Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Допинг-проба полузащитника ЦСКА, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером», дала положительный результат. Ерёменко подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций о дисквалификации. Ясность в этом вопросе наступит только в будущем году, а 2016-й Роман заканчивает одним из главных героев скандальной хроники.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

1. Вечеринка Кокорина и Мамаева


Сначала Павел Мамаев поприветствовал своих подписчиков из личного самолёта и пожелал прочесть тысячи «комплиментов» в свой адрес в комментариях, а затем вместе с лучшим другом Александром Кокориным на широкую ногу погулял в Монте-Карло.

После вечеринки с шампанским Кокорин с Мамаевым превратились в героев фольклора. О них пишут песни, рисуют мемы и придумывают шутки. Два игрока сборной России уже вошли в историю российского футбола, но совсем не как лучшие его представители.


>>> Стали «более лучше тусоваться». Мамаев и Кокорин круче ФСБ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 11
Теги
Адам Джонсон Александр Кокорин Криштиану Роналду Лионель Месси Павел Мамаев Сэм Эллардайс Уэйн Руни
Новости. Футбол
29 декабря 2016, четверг
15:38 С. Навас: 2016 год получился хорошим: «Ростов» вышел в ЛЧ, у меня родилась дочь
15:37 Китайские инвесторы «Интера» готовы выделить € 150 млн на покупку футболистов
15:34 Месси признан плеймейкером года по версии IFFHS
15:27 В Самаре появились баннеры с изображением Забиваки
15:00 Иванов: история с Мишуковым и «Пескарой»? Не знаю, откуда это взялось
14:58 Панченко стал послом Саранска к чемпионату мира-2018
14:57 Агент: Эвра в Премьер-лиге? Не знаю, откуда появилась эта информация
14:36 Президент «Урала»: будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова
14:36 РФС продлил контракт с главным тренером женской сборной России Фоминой
14:35 «Лестер» признан лучшей командой 2016 года по версии AIPS
14:29 «Урал» вступил в переговоры с Широковым
14:22 Бэйл надеется восстановиться к февральскому матчу ЛЧ с «Наполи»
14:09 Туран предпочитает «Барселону» китайским миллионам
13:55 «Уфа» зимой проведёт сборы на Кипре и в Турции
13:44 Агент: контактировали с некоторыми китайскими клубами, но Хонда предпочитает MLS
13:42 Анчелотти попросил Румменигге почаще говорить с Левандовским, чтобы он забивал
13:40 На реконструкцию базы «Крыльев Советов» планируют потратить более 70 млн рублей
13:27 Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону «Крестовский»
13:25 «Милан» готов выплатить Л. Адриано бонус за переход в «Спартак»
13:17 В новом совете директоров «Динамо» не будет представителей ВТБ
13:05 Киммих: для «Баварии» игра с «РБ Лейпциг» должна быть мерилом для будущего
12:58 Ташуев: есть желание улететь во Францию, пообщаться с агентами и функционерами
12:55 Аллегри летом может сменить Венгера на посту главного тренера «Арсенала»
12:51 Клопп пошутил, что продал Бентеке из-за сломанных очков
12:40 Макси Родригес: Симеоне достоин того, чтобы ему поставили памятник
12:35 Рыбка, покинувший киевское «Динамо», может продолжить карьеру в Турции
12:32 Неймар: для меня было бы большой честью играть во «Фламенго»
12:30 «Крылья Советов» на сборе в Турции задействуют четырёх игроков из «молодёжки»
12:29 ЦС «Динамо» приняло предложение ВТБ и выкупило 74% акций ФК «Динамо» за 1 рубль
12:22 Руководство «Балтики» погасило долги перед футболистами
12:05 Майораль: постоянно обращал внимание на все детали игры Бензема
12:01 Дебюши может продолжить карьеру в «Марселе»
11:59 «Ювентус» сообщил о прибытии Ринкона в Турин для медосмотра
11:50 Д. Реднапп: Алли обладает всем, чтобы стать одним из лучших хавбеков в мире
11:44 «Зенит» готов заплатить за Гуделя не более € 4 млн
11:38 Алейкс Видаль намерен зимой покинуть «Барселону»
11:34 Анчелотти не считает, что в первом круге «Бавария» должна была быть безупречной
11:31 Президент ФФУ: хотим поехать на ЧМ-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России
11:11 В «Днепре» начался процесс выплаты задолженности перед сотрудниками
11:07 «Депортиво» нацелился на Деулофеу
11:06 Алаба: критика после Евро-2016 сделала меня сильнее и способствовала прогрессу
10:59 А. Траоре: ушёл из «Барселоны», потому что мне не дали шанса себя проявить
10:54 Хайнце: Роналду – человек, одержимый футболом
10:43 Вейналдум: «Энфилд» — крепость для «Ливерпуля», это должно пугать соперников
10:42 «Рома» летом потратит более € 40 млн на выкуп арендованных игроков
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+