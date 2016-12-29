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175 лет назад 2016
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10 главных событий 2016 года
Фото: Reuters
Текст: Владимир Стогниенко

10 главных событий 2016 года по версии Владимира Стогниенко

Владимир Стогниенко – о провале на Евро, Роналду, Слуцком, «Лестере» и других самых ярких событиях 2016 года.
29 декабря 2016, четверг. 16:30. Футбол

Провал сборной на Евро


Для меня событие года номер один – провал сборной России на Евро. Важнейший результат в нашем футболе, ставший как никогда показательным. Это даже не симптом, а во многом характеристика того, что сейчас происходит. Та футбольная система, которая у нас сложилась, не стимулирует развитие футбола.

Игроки сборной – «г… но»? Думаю, это просто яркий заголовок, которым многие любят разбрасываться. Что, футболисты из Северной Ирландии сильно превосходят по мастерству наших? Или Габор Кирай со своими штанами, при всём к нему уважении? У России не оказалось в составе ни одного футболиста европейского уровня, тренерский штаб сработал не лучшим образом, сказались травмы. И в итоге – ничего. Может, мы и могли бы выйти в 1/8. И что с того? Вылетели бы на этой стадии. Вряд ли бы кому-то стало от этого легче.

>>> Что это было?! Почему мы худшая команда этого Евро

Переломный год для Слуцкого


Для Леонида Викторовича он действительно получился таковым. Не получилось у него ни в сборной, ни в ЦСКА. В национальной команде он взялся за тяжелейшую задачу, которую не смог выполнить. А на клуб навалилось столько проблем, что стало понятно – и «армейцам», и Слуцкому нужны перемены. Что в конечном итоге и произошло. Не думаю, что его уход связан с провалом в сборной. Более того, уверен, что если бы валлийцев (о, чудо!) одолели, Слуцкий покинул бы ЦСКА ещё летом, а команду возглавил Гончаренко. В клубе поняли, что вечно гонять игровой механизм, надеясь на одних и тех же игроков и одного тренера, невозможно. На дорогие обновления денег нет, потому предстоит работать в сложных условиях.
В этом году у Слуцкого не получилось ни в сборной, ни в ЦСКА.

Буду очень рад, если у Леонида Викторовича получится реализоваться за рубежом. Амбиции и возможности у него для этого есть. Не исключаю, что через некоторое время, когда Слуцкий отдохнёт, подумает и где-то подучится, мы увидим нового тренера.

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Португалия – чемпион Европы


Португалия победила на Евро заслуженно. Кто выигрывает, тот этого и заслуживает. Дело в другом. Новая формула проведения турнира дала нам чудовищно скучный чемпионат Европы. Интересных матчей мало. Команд в плей-офф, которым там делать нечего, – достаточно. И на выходе – такой вот чемпион.

С коммерческой точки зрения всё прошло успешно. А это значит, что такие действа мы теперь будем наблюдать постоянно. Если друг мирового футбола Инфантино и на чемпионат мира пропихнёт ещё пару десятков команд, мундиали и чемпионаты Европы с благоговением вспоминать будут только старички типа нас.

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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Золотой мяч»


Никогда не обращал внимания на «Золотые мячи». Считаю, что футбол – игра командная, а не индивидуальная. Потому пускай в FIFA и France Football награждают кого хотят. Я бы отметил другое. Криштиану Роналду провёл фантастический сезон, за год сумел выиграть практически всё, а главное – сумел добиться успеха в составе национальной сборной. Было видно, насколько он хочет победить на Евро, насколько это для него важно. У каждого из нас в жизни есть такое – даже когда многое удаётся, зачастую есть штука, которая не получается. У Криштиану в этом году всё сложилось.

Месси сделать этого не удалось – он проиграл финал «Копа Сентенарио». В третий раз подряд – обидный финал. После Лео психанул и объявил об уходе из сборной. В конце концов вернулся. Но на чемпионате мира давление на него будет ещё более серьёзным.
Если он не победит в России, то, скорее всего, на уровне сборных в качестве лидера ничего не выиграет уже никогда.

Сказка «Лестера»


Пожалуй, главное событие года на уровне клубов. Лишнее доказательство того, что деньги деньгами, но романтические истории всё ещё случаются. И это приятно. Парни молодцы – выиграли сложнейший турнир в упорной борьбе. В ближайшие годы ничего подобного в АПЛ не предвидится. В этом сезоне топ-команды прибавили. Несмотря на то что каждый из них, кроме «Челси», всё ещё испытывает различные проблемы, никакого «Лестера» быть уже не может.

В прошлом сезоне у «лис» собралась отличная команда, Раньери подобрал правильные ключи, где-то повезло, где-то соперники не могли справиться, так как решали свои определённые задачи. Всё это сложилось в чемпионство. Само собой, совпадение многих факторов. Что, однако, не отменяет того, что «Лестер» играл прекрасно и своё золото заслужил.

>>> 10 шагов к чемпионству: как писалась сказка «Лестера»

Путь «Ростова»


Помните сейв Игоря Акинфеева в матче с «Рубином» в последнем туре? Если бы не он, вероятно, чемпионом стал бы именно «Ростов». Здесь можно провести параллели с «Лестером». С той лишь разницей, конечно, что события на Дону для меня важнее. Так что «Лестер» — это английский «Ростов». А не наоборот. У наших ростовчан рывок получился ещё более внезапным.
«Лестер» — это английский «Ростов». А не наоборот.

«Ростов» — продукт работы Бердыева. Я разговаривал с игроками команды, сразу понятно, насколько там всё держится на фигуре главного тренера. Бердыевская модель как была в «Рубине», так и продолжает реализовываться на новом месте. Проверенные трансферы, все процессы в клубе управляются Бердыевым, высочайшая дисциплина, самоотдача и несколько игроков, которым доверены творческие футбольные процессы. С этими игроками нужно угадать, что Бердыев и делает. Раньше был Домингес, теперь – Азмун.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

Сборная Исландии


Колоритные скандинавы на Евро, наверное, запомнились многим. Но, как и «Лестер», скорее, это разовая история, сказка на один вечер. И единственный плюс новой модели проведения турнира, позволившей неизвестной доселе команде отсалютовать на всю Европу. Однако в Исландии старательно развивали футбол на протяжении последних лет, это не успех любителей. Мы вряд ли увидим исландцев на чемпионате мира в России – дела в группе у них обстоят не очень. Но историю на Евро с их победой над Англией и болельщицким «Ху!» мы будем вспоминать ещё долго.

>>> «Ты исландец, мать твою!». Как я болел за Исландию в Ницце

Сумасшедший трансферный рынок


Стоит обозначить и тему футбольного рынка, который с каждым годом всё растёт и растёт. Особенно это касается английского чемпионата. Здесь речь даже не о денежном безумии, а о том, что английская экономика развивается стремительными темпами и значительно опережает все остальные экономики. С каждым годом разрыв между ними увеличивается. Думаю, чем дальше, тем больше АПЛ будет превращаться в вещь в себе. Им важнее будет здорово отыграть Boxing Day и не проваливать чемпионат, чем победить в Лиге чемпионов. Возможно, учитывая динамику и плотность игры в Премьер-Лиге, английский клубы перестанут побеждать в еврокубках.

Вылет «Динамо»


Стоит говорить не только о вылете «Динамо», но и обо всём, что происходит на данный момент в клубе. Петровский парк успешно застроили, а команда болтается в ФНЛ. Конечно, «Динамо» вернётся в РФПЛ. Но то, как не надо управлять клубом, нам с вами наглядно продемонстрировали. Не думаю, что команде с такой историей дадут пропасть. Но как им быть, если выяснится, что новый стадион клубу уже не принадлежит? Главной проблемой «Торпедо» было то, что его оторвали от стадиона, оторвали от корней. У «Динамо», скорее всего, таких глобальных проблем не будет, но будущее непонятно, трудностей огромное количество, долгов ещё больше.

>>> Петля времени. Что изменилось в «Динамо» за 182 дня
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

ЛЧ – отдельная история. Это показатель того, что российский футбол на уровне элитного футбола европейского неконкурентоспособен.

Провал в еврокубках


И снова ни один российский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. По-моему, это тоже уже симптом. Мы можем хвалить «Ростов», они молодцы. Но по факту команда всё же не смогла выйти из группы. Победили «Баварию» — отлично, но более серьёзно мотивированной мюнхенской команде в начале группового турнира с треском проиграли. ЦСКА вообще ничего не показал. Лига Европы Лигой Европы, но ЛЧ – отдельная история. Это показатель того, что российский футбол на уровне элитного футбола европейского неконкурентоспособен. Пока. На уровне средних европейских клубов всё ещё более-менее, а как доходит до планки повыше – всё. Это отображение уровня нашего клубного футбола. Вся эта история с экономической системой существования по-прежнему приводит скорее к застою, чем к эволюции.

P.S. В следующем году – Кубок конфедераций.

Пусть наша сборная выступит на нём удачно, а российские команды весной хорошо проведут Лигу Европы.

И здоровья всем!!! С Новым годом!!!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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