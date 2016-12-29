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175 лет назад 2016
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Удивительные люди года
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

10 футбольных людей, удививших нас в 2016 году

В числе главных людей года — человек-отставка, человек-прогноз, человек-надежда и даже человек-песня.
29 декабря 2016, четверг. 18:00. Футбол

Уилл Григг


Североирландский нападающий удивил тем, что стал самым популярным футболистом чемпионата Европы, не сыграв на нём ни минуты. Болельщики «Уигана» открыли ящик Пандоры, переписав древний хит певицы Галы «Freed from desire» на «Will Grigg‘s on fire» — во Франции в итоге болельщики примерно всех сборных подставляли под имеющиеся слова фамилии своих игроков и сходили с ума под припев без слов. Официальный гимн чемпионата Европы? Зачем он, если Уилл Григг в огне?

>>> «Уилл Григг в огне». Песня, ставшая гимном Евро-2016

Андрей Лунёв


Изучавший просторы второго дивизиона вратарь едва не закончил карьеру в Раменском, а в «Уфу» ехал третьим вратарём — тогда это был самый незаметный трансфер из всех, которые только можно себе представить. Затем Лунёв стал вторым вратарём, а когда Георги Шелия получил травму, ему дали шанс, и он им воспользовался. Такого впечатляющего дебюта от вратаря в Премьер-Лиге не было давно — даже Александр Селихов прогрессировал постепенно,
и от него ждали прорыва. Лунёв же появился из бездны, а уже осенью о нём заговорили как о кандидате в сборную России.

>>> Захомутал «быка», тормознул паровоз. Кто такой Андрей Лунёв

Жулиано


Если Лунёв до своего появления в основе всё же некоторое время уже находился в команде, то бразильский полузащитник Жулиано стал лидером «Зенита», едва сойдя с самолёта. Жулиано сразу стал успешно играть на том, в чём чемпионат России не развит совершенно — игра на полуфлангах, поиск ошибок в связке центральный защитник — крайний защитник — опорник. Футзальное прошлое дало бразильцу невыносимую для наших защитников резкость — всего этого оказалось достаточно, чтобы удивительно быстро стать одним из самых влиятельных игроков нашего чемпионата.

Хеймир Хадльгримссон


Когда наступило лето, началось исландское сумасшествие, и все бросились изучать биографии игроков и тренеров сборной, ставшей главной сенсацией Евро. О Хадльгримссоне, например, узнали, что он сильно подставил жителей своего крошечного острова, когда решил окончательно уйти в футбол, потому что был на острове одним из всего двух штатных дантистов. Ларс Лагербек после чемпионата Европы покинул сборную Исландии, и Хадльгримссон стал новым главным тренером, продолжая удивлять. Например, перед одним из первых отборочных матчей чемпионата мира он повёл команду заниматься фехтованием, а также выступил с дискуссионным заявлением о том, что Исландии нужно ограничить поток туристов, которые рванули в страну после Евро. «Все приезжают в Исландию посмотреть на нашу природу, но мы уничтожим её, перегрузив людьми», — сказал тренер.

>>> Остров искренности. Сборная Исландии на чемпионате Европы—2016
Фото: Reuters

Спирос Неофитидес


Глава кипрского профсоюза футболистов едва ли не в одиночку начал войну с местной системой, где в порядке вещей взрывать автомобили судей и запугивать отказывающихся обеспечивать результат игроков. Неофитидес чётко заявил о проблеме договорных матчей на Кипре — он вместе с группой единомышленников провёл анонимное анкетирование футболистов, и итоги получились ошеломляющие: 71% игроков первой лиги и 67% игроков высшей лиги признались, что принимали участие в договорных матчах в чемпионате Кипра. Местная федерация футбола обвинила Неофитидеса в клевете, наложила на него штраф и попыталась дисквалифицировать, он же в ответ язвительно заметил, что раскрыл лишь то, о чём все и так знают, и пообещал продолжить борьбу. Крайне смелый шаг для существующего на Кипре устройства мира.

Юлиан Нагельсман


Вы этого добивались, вы это получили. Стремление тренеров-хипстеров ворваться в футбол в 2016 году приобрело экстремальный характер — главным в клубе одной из топ-лиг стал 28-летний специалист. Юлиан Нагельсман принял еле живой «Хоффенхайм», стильно спас его от вылета, а летом провёл с командой такую работу, что к декабрю в лучших европейских чемпионатах осталось всего две не проигравших ни разу команды. Одна из них называется «Реал», и это никого не удивляет, а вот вторая — как раз «Хоффенхайм».

>>> По стопам Виллаш-Боаша. Голливудская история Юлиана Нагельсмана
Фото: Reuters

Маурицио Дзампарини


Впрочем, интересно, сколько недель продержался бы Нагельсман у президента «Палермо» Маурицио Дзампарини. Казалось бы, человек, который говорит, что его хобби — увольнять тренеров, не может особо ничем удивить, но в этом году Дзампарини превзошёл сам себя. За 12 месяцев он девять раз менял главного человека в своей команде. За иной сезон чемпионата Франции или Германии случается меньше отставок, чем в одном бешеном «Палермо».

Маркус Рашфорд


Главная английская надежда года появилась из ниоткуда — это вообще стиль Луи ван Гала, который достаёт молодых футболистов из рукава и одной верой в них делает звёздами. Рашфорд сделал дубль в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед», забил в первой игре за сборную Англии и исполнил британского Дмитрия СычёваРой Ходжсон бросил парня спасать королевскую честь в уже легендарном противостоянии с Исландией. Рашфорд за несколько минут сделал в атаке больше, чем вся сборная до этого, но его усилий не хватило.

>>> Случайный герой. Как Маркус Рашфорд в 18 лет стал героем «МЮ»

Гонсало Игуаин


Игуаин весь год не уставал поражать людей. Для начала он отказался от переезда в чемпионат Китая, где ему предлагали 50 млн евро в год (мне даже писать об этой сумме страшно), затем Аурелио де Лаурентис вытряс из «Ювентуса» всё до последнего цента, и переход Игуаина стал одним из самых дорогих в историй. На первых же тренировках аргентинец появился с таким очевидным лишним весом, что моментально стал объектом для шуток, но шутки в момент прекратились, когда Игуаин стал забивать промышленными темпами и в новом клубе. 13 голов (из них три — в Лиге чемпионов) меньше чем за половину сезона — кто теперь вспомнит о лишнем весе?

>>> Это не футбол. Почему 90 млн за Игуаина — политический шаг
Фото: Reuters

Иван Выродов


Главный предматчевый прогноз года случился, как и положено, перед главной игрой чемпионата России. Болельщик «Спартака» Иван Выродов приехал на матч с ЦСКА из Белгородской области, чтобы стать звездой. «3:1. Аргументы? Антошка выздоровел, это во-первых. Глушаков… Это похороны», — махнул рукой Иван и приговорил Промеса с Глушаковым стать наравне с Зе Луишем главными людьми на поле. Помимо удивительной точности прогноз примечателен и тем, что дал самую ёмкую и универсальную характеристику всему, что происходит вокруг нашего футбола. "[Что-то или кто-то] — это похороны" — просто гениально, почему до этого не додумались раньше?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Лунёв Виктор Жулиано Гонсало Игуаин Маркус Рашфорд Маурицио Дзампарини
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