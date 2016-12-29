15 лучших футбольных интервью 2016 года

→ Тернавский: Романцев пролетел мимо меня, как поезд мимо нищего
Олег Лысенко приехал в гости к Владиславу Тернавскому в скромную «двушку» в Новокосино, чтобы услышать то, о чём мало кто рассказывает.
– С Парфёновым в Одессе при вас инцидент случился?
– С машиной-то? При мне – вместе в «Черноморце» играли. Люди голосовали на дороге, Дима, добрая душа, подобрал. А они ему два ножа приставили и велели ехать за город. Там чем-то напоили. Под утро только очнулся.
– Ни машины, ни угонщиков не нашли?
– О чём вы говорите! Онопко в Москве пообедать домой забежал. Вышел – джипа нет. И никаких концов. Это же 90-е…
Фото: из личного архива Владислава Тернавского
→ Широков: Произошедшее в «Спартаке» – безумство
→ Широков: Золотой айфон отдам за бесценок
Роман Широков рассказал столько всего, что пришлось разбивать интервью на две части.
– У меня были проблемы скорее не с ахиллом, а с пяткой. Она уже болела так, что ничего не помогало. Началось всё в сентябре 2013 года. Тогда, в первый месяц, мне хватало одного укола перед матчем, чтобы сыграть. Ближе к концу сезона мне уже делали два укола, третий в перерыве, и всё равно к концу игры пятка болела. Без уколов не мог двигаться.
– Тренировались тоже на уколах?
– Нет, через боль.
– И у вас не было понимания, что происходит?
– Мы делали несколько раз обследования и МРТ. Ничего такого не показывало. Просто болит пятка. Когда смотрели ахилл, то он был целым, а потом стало ясно, что с ним есть проблемы. Нужно было попробовать обойтись без операции, но травма усугубилась. Когда приехал к доктору в Финляндию, то обнаружилось, что ахилл уже надорван в двух местах. Да я и сам на поле понимал, что если ещё немного ускорюсь, то у меня всё разорвётся. Подтвердили, что так и есть. Но Капелло сопротивлялся до последнего. Мне кажется, он даже обиделся, что я не поехал на чемпионат мира. Подумал, что я из-за контракта делаю операцию.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
→ Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана!
Олег Лысенко сделал огненное интервью с тренером Александром Гришиным, который рассказал о Бердыеве, Круиффе, Романцеве и других.
– Откуда у вас шрам на лбу?
– В середине нулевых была такая тема по всей России – заезжие «туристы» отнимали у людей телефоны, цепочки – и продавали. Гоп-стоп. А у меня и то, и другое было. Шёл из ресторана в Белгороде, на часах полдвенадцатого. Отследили, встретили три бугая с битами. Минут восемь меня в воздухе держали. Но я упрямый: «Хоть убейте — ничего не отдам». Всё разбили. Я одному двинул, вырвался из этой кучи. Выбежал на дорогу, окровавленный, сознание теряю. Спас случайный таксист. Он сначала подумал – пьяный. Молодец – не испугался, посадил, довёз до скорой. Очнулся я уже в палате. Всё зашито. Трепанацию делали. Доктора говорили: на два миллиметра левее придись удар – в другом месте лежал бы…
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
→ Давыдов: у Аленичева я был манекеном. У Карреры — футболист!
Нападающий «Спартака» Денис Давыдов пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы объяснить, чем Аленичев хуже Якина, а Промес – Кариоки.
– А у Аленичева как было?
– Человек две недели вообще не тренируется, а потом попадает в основу. Это нормально? Такая же ситуация была как-то и при Карпине. Веллитон неделю не тренируется – в составе на матч. Хурадо две недели не тренируется – в составе на матч. Якин так никогда не поступал. Если человек не готов к игре, не вкалывал до этого – его никогда не будет в старте. Но, может быть, это какая-то тренерская философия, я не знаю. Иногда складывалось впечатление, что состав у Аленичева был известен заранее, предрешён. У молодых просто не было шанса туда попасть.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
→ Жирков: Красич сказал: «У меня для тебя череп Гитлера»
Дмитрий Егоров зафиксировал множество причин, по которым Юрий Жирков не заиграл в «Челси».
– Говорят, что Терри кричал на партнёров во время тренировок, когда ему было 18 лет. В ваше время он делал так же?
– Терри очень важен был. И на поле, и за его пределами. На первой моей тренировке играли в квадрат. Безобидная игра, мяч ходит низом, но Терри прыгнул и ударил меня прямой ногой в грудь. Прямо шипами вошёл. Иванович после этого сразу подбежал: «Смотри в обе стороны – на тренировках любят втыкаться.» Причём в «Челси» я такие манеры впервые встретил. Игроки старались посильнее друг другу заехать во время занятия и даже радовались этому. Была постоянная заруба.
Фото: РИА Новости
→ Глушаков: я – мясной хулиган
Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал не только про мем с сервантом и похоронами, но и о том, как воровал в детстве муку, цыплят и металлолом.
– У нас в лесу проводили какие-то линии от электростанции. Мы шли в лесополосу, находили кабеля, зарытые в землю, проверяли, присоединены ли они к сети. Если нет, то всё, начиналась работа. Я вечерком лопату брал, нырял в лес, откапывал кабель, топором отрубал метров 20, ждал, пока совсем стемнеет, и через посадку напрямую, чтобы никто не увидел, тянул его во двор. Там разделывал, чёрную обертку сваливал, вытаскивал медные проволоки. Пластины же меди просто так не сдашь – сразу же понятно станет, что украл. А ты на части всё разделишь, сомнёшь молотком – и в мешок. На следующий день отвозишь
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
→ Ирисметов: Романцев подозвал к себе и спросил: «ты кто такой?»
Марк Бессонов нашёл бывшего игрока «Спартака», который рассказал о первой встрече с Романцевым.
– Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провёл комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?». «Ирисметов, из Узбекистана», — говорю. «А ты хорош».
Фото: РИА Новости
→ Президент Исландии Гудни Йоханнесона говорит по-русски
Дмитрий Егоров во время матча Евро-2016 нашёл на трибуне новоизбранного президента Исландии.
– Заказывал билет, вроде всё оплатил, оставалось только на кнопку нажать, но компьютерная система дала сбой. Я обновил страницу, смотрю, а мест уже нет. Теперь особенно важно выиграть выборы – тогда у меня точно будет одно место на трибуне.
Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"
→ Дзюба: Люди ждут, когда ты оступишься, чтобы добить тебя
Григорий Телингатер, преодолев страх, первым в интервью спросил у Артёма Дзюбы об измене жене.
– Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на всё. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на всё остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось всё сохранить.
– С Орзул когда последний раз общались?
– С тех пор ни разу…
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
→ «Я с тех пор не летал». Игрок «Шапекоэнсе», избежавший смерти
Григорий Телингатер дозвонился до Клаудио Винка, который не полетел на самолёте, разбившемся в Колумбии.
– Что происходило в Шапеко после катастрофы?
– Город встал. Особенно в первые дни. Ничего не работало. Все переживали случившееся. У нас ведь небольшой город – 200 тысяч человек. Все друг друга знали. После трагедии люди сильно поддерживали друг друга.
– Едва ли не весь город собрался у стадиона?
– На протяжении всего дня туда приходили люди. Там был и я. В среду вечером, когда должен был состояться матч, мы всю ночь прославляли команду. Мы с другими не полетевшими игроками находились на поле. Очень тяжело описать эмоции, они были сильными. Я думал о моих друзьях, которых больше не увижу. Мне кажется, они бы хотели, чтобы я продолжил карьеру. Они были бы этому рады. И я буду играть за них и ради них.
Фото: instagram.com/tiiago.fernandes
→ Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»?
Дмитрий Егоров спросил бывшего полузащитника «Спартака» о том, что давно витало в воздухе.
– Вы знаете о слухах, которые ходили о вас в России?
– Нет… Хотя постойте. Что я гей?! Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод. Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты – гей»?! Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребёнка. Разве этого недостаточно?
– Вы не гей?
– Нет, я не гей, но я, как и все в Амстердаме, толерантен. Мы дружелюбны ко всем явлениям, стилям, нациям, цветам.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
→ Парамонов: В вагон зашёл старикашка с ведром самогона: «Где тут спартачи?!»
Олег Лысенко услышал откровения олимпийского чемпиона-1956 Алексея Парамонова.
– Отмечали Новый год. Поставили ёлочку в вагоне – всё как положено. Сели – Лёва Яшин, Нетто, Симонян… Немного попраздновали и решили навестить ребят ватерполистов – сдружились с ними. Их на Играх откровенно обидели – судья прихватил. Мы как чемпионы ехали в первом вагоне, они – в седьмом или восьмом. Весь состав почти надо было пройти. Тронулись в путь. Куда ни заходишь: «О, футболисты! Давай по рюмочке!». Как отказаться? Неудобно. Выпивали понемножку – но в каждом вагоне. Зам руководителя делегации ехал в отдельном купе – тоже к себе зазвал. В общем, до ватерполистов дошли уже тёплыми. А я ещё с собой бутылку красного вина, «777», захватил, на пароходе купленную…
– Зачем?
– Сам не знаю! Под конец настолько окосел, что раскупорил её и… вылил себе на голову! Физиономия красная, страшная… Больше ничего не помню. Обратно в первый вагон меня несли – за руки, за ноги. По дороге потеряли ботинок – потом, к счастью, нашли (смеётся). Очнулся только на следующий день. Больше ни грамма в рот не брал.
Фото: из личного архива Алексея Парамонова
→ «Выиграете – набью тату!» Побегалов – самый крутой тренер русского подземелья
Дмитрий Егоров и Антон Михашенок сделали интервью с тренером «Шинника» Александром Побегаловым, после которого становится всё ясно об уровне ФНЛ и вообще о России.
– В 2010 году мне позвонил Владимир Хашиг. Сказал, что соединяет с владельцем клуба. С Галицким долго разговаривали: шесть лет назад он рассказал мне план развития клуба. Про выход в РФПЛ, функционирование академии, строительстве стадиона, манере игры. Галицкий сказал, что ему нравится, как я работаю с игроками, и пригласил в команду. По сути, всё, что он обещал, произошло примерно в нужные сроки. Но я отказался, потому что чуть раньше дал слово «Волге». Получилось, совершил большую ошибку.
Фото: shinnik.com
→ Шикунов: Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м
Денис Целых записал огромное количество баек про романцевский «Спартак» и советский «Ростов».
– Правда, что Кебе угрожал начальнику команды Жиляеву, что съест его?
– Не Жиляеву, а бухгалтеру Илье Зайцеву. Кебе посчитал, что ему что-то недодали по зарплате. Ему потом объясняли: раз тебя месяц не было на сборе, то зарплату ты не получишь.
– Данишевского за скорость взяли?
– Ну а за что его ещё можно было брать? Романцев у него спросил: «Почему через пас не играешь?» И добавил одну из любимых фраз: «Игрок никогда не будет быстрей мяча». А Данишевский возьми и ответь: «Нет, я быстрее мяча». Романцев подошёл к нам после тренировки: «С этим всё понятно. Не наш человек».
→ «Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!»
Олег Лысенко пообщался с лучшим футбольным рассказчиком – капитаном «золотого» ЦСКА-1991 Дмитрием Кузнецовым.
– Как вы командой в аварию попали?
– Из Ярославля возвращались в 1989-м. Выиграли 3:1 у «Шинника» и решили уехать чуть раньше, с администратором. Шесть человек в «рафик» набилось — Масалитин, Ерёмин, Татарчук, Брошин, Колесников и я. Взяли в дорогу два ящика шампанского. Один оприходовали, только второй открывать – меня как швырнёт в проход! Все сверху попадали. Машина несколько раз перекувыркнулась – и стала на бок. И тишина… Никто не понял, что случилось.
– Потом сообразили?
– Водитель, солдатик, не вписался в поворот, начал выруливать – машину и понесло. Лежим. Раздаётся голос Иваныча, Кардивара, администратора: «Все живые?» — «Все…». – «У кого-нибудь что-то есть?». Ни царапины. Ни одной, представляете! Шампанское – и то целое. Вылезаем – залетели на кладбище! Ночь, темно. Могилы кругом…
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"