15 лучших футбольных интервью 2016 года

Фото: из личного архива Владислава Тернавского

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: РИА Новости

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фото: РИА Новости

Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Фото: instagram.com/tiiago.fernandes

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фото: из личного архива Алексея Парамонова

Фото: shinnik.com

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Олег Лысенко приехал в гости кв скромную «двушку» в Новокосино, чтобы услышать то, о чём мало кто рассказывает.– С машиной-то? При мне – вместе в «Черноморце» играли. Люди голосовали на дороге, Дима, добрая душа, подобрал. А они ему два ножа приставили и велели ехать за город. Там чем-то напоили. Под утро только очнулся.– О чём вы говорите! Онопко в Москве пообедать домой забежал. Вышел – джипа нет. И никаких концов. Это же 90-е…рассказал столько всего, что пришлось разбивать интервью на две части.– У меня были проблемы скорее не с ахиллом, а с пяткой. Она уже болела так, что ничего не помогало. Началось всё в сентябре 2013 года. Тогда, в первый месяц, мне хватало одного укола перед матчем, чтобы сыграть. Ближе к концу сезона мне уже делали два укола, третий в перерыве, и всё равно к концу игры пятка болела. Без уколов не мог двигаться.– Нет, через боль.– Мы делали несколько раз обследования и МРТ. Ничего такого не показывало. Просто болит пятка. Когда смотрели ахилл, то он был целым, а потом стало ясно, что с ним есть проблемы. Нужно было попробовать обойтись без операции, но травма усугубилась. Когда приехал к доктору в Финляндию, то обнаружилось, что ахилл уже надорван в двух местах. Да я и сам на поле понимал, что если ещё немного ускорюсь, то у меня всё разорвётся. Подтвердили, что так и есть. Но Капелло сопротивлялся до последнего. Мне кажется, он даже обиделся, что я не поехал на чемпионат мира. Подумал, что я из-за контракта делаю операцию.Олег Лысенко сделал огненное интервью с тренером, который рассказал о Бердыеве, Круиффе, Романцеве и других.– В середине нулевых была такая тема по всей России – заезжие «туристы» отнимали у людей телефоны, цепочки – и продавали. Гоп-стоп. А у меня и то, и другое было. Шёл из ресторана в Белгороде, на часах полдвенадцатого. Отследили, встретили три бугая с битами. Минут восемь меня в воздухе держали. Но я упрямый: «Хоть убейте — ничего не отдам». Всё разбили. Я одному двинул, вырвался из этой кучи. Выбежал на дорогу, окровавленный, сознание теряю. Спас случайный таксист. Он сначала подумал – пьяный. Молодец – не испугался, посадил, довёз до скорой. Очнулся я уже в палате. Всё зашито. Трепанацию делали. Доктора говорили: на два миллиметра левее придись удар – в другом месте лежал бы…Нападающий «Спартака»пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы объяснить, чем Аленичев хуже Якина, а Промес – Кариоки.– Человек две недели вообще не тренируется, а потом попадает в основу. Это нормально? Такая же ситуация была как-то и при Карпине. Веллитон неделю не тренируется – в составе на матч. Хурадо две недели не тренируется – в составе на матч. Якин так никогда не поступал. Если человек не готов к игре, не вкалывал до этого – его никогда не будет в старте. Но, может быть, это какая-то тренерская философия, я не знаю. Иногда складывалось впечатление, что состав у Аленичева был известен заранее, предрешён. У молодых просто не было шанса туда попасть.Дмитрий Егоров зафиксировал множество причин, по которымне заиграл в «Челси».– Терри очень важен был. И на поле, и за его пределами. На первой моей тренировке играли в квадрат. Безобидная игра, мяч ходит низом, но Терри прыгнул и ударил меня прямой ногой в грудь. Прямо шипами вошёл. Иванович после этого сразу подбежал: «Смотри в обе стороны – на тренировках любят втыкаться.» Причём в «Челси» я такие манеры впервые встретил. Игроки старались посильнее друг другу заехать во время занятия и даже радовались этому. Была постоянная заруба.Капитан «Спартака»рассказал не только про мем с сервантом и похоронами, но и о том, как воровал в детстве муку, цыплят и металлолом.– У нас в лесу проводили какие-то линии от электростанции. Мы шли в лесополосу, находили кабеля, зарытые в землю, проверяли, присоединены ли они к сети. Если нет, то всё, начиналась работа. Я вечерком лопату брал, нырял в лес, откапывал кабель, топором отрубал метров 20, ждал, пока совсем стемнеет, и через посадку напрямую, чтобы никто не увидел, тянул его во двор. Там разделывал, чёрную обертку сваливал, вытаскивал медные проволоки. Пластины же меди просто так не сдашь – сразу же понятно станет, что украл. А ты на части всё разделишь, сомнёшь молотком – и в мешок. На следующий день отвозишьМарк Бессонов нашёл бывшего игрока «Спартака», который рассказал о первой встрече с Романцевым.– Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провёл комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?». «Ирисметов, из Узбекистана», — говорю. «А ты хорош».Дмитрий Егоров во время матча Евро-2016 нашёл на трибуне новоизбранного президента Исландии.– Заказывал билет, вроде всё оплатил, оставалось только на кнопку нажать, но компьютерная система дала сбой. Я обновил страницу, смотрю, а мест уже нет. Теперь особенно важно выиграть выборы – тогда у меня точно будет одно место на трибуне.Григорий Телингатер, преодолев страх, первым в интервью спросил уоб измене жене.– Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на всё. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на всё остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось всё сохранить.– С тех пор ни разу…Григорий Телингатер дозвонился до, который не полетел на самолёте, разбившемся в Колумбии.– Город встал. Особенно в первые дни. Ничего не работало. Все переживали случившееся. У нас ведь небольшой город – 200 тысяч человек. Все друг друга знали. После трагедии люди сильно поддерживали друг друга.– На протяжении всего дня туда приходили люди. Там был и я. В среду вечером, когда должен был состояться матч, мы всю ночь прославляли команду. Мы с другими не полетевшими игроками находились на поле. Очень тяжело описать эмоции, они были сильными. Я думал о моих друзьях, которых больше не увижу. Мне кажется, они бы хотели, чтобы я продолжил карьеру. Они были бы этому рады. И я буду играть за них и ради них.Дмитрий Егоров спросил бывшего полузащитника «Спартака» о том, что давно витало в воздухе.– Нет… Хотя постойте. Что я гей?! Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод. Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты – гей»?! Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребёнка. Разве этого недостаточно?– Нет, я не гей, но я, как и все в Амстердаме, толерантен. Мы дружелюбны ко всем явлениям, стилям, нациям, цветам.Олег Лысенко услышал откровения олимпийского чемпиона-1956– Отмечали Новый год. Поставили ёлочку в вагоне – всё как положено. Сели – Лёва Яшин, Нетто, Симонян… Немного попраздновали и решили навестить ребят ватерполистов – сдружились с ними. Их на Играх откровенно обидели – судья прихватил. Мы как чемпионы ехали в первом вагоне, они – в седьмом или восьмом. Весь состав почти надо было пройти. Тронулись в путь. Куда ни заходишь: «О, футболисты! Давай по рюмочке!». Как отказаться? Неудобно. Выпивали понемножку – но в каждом вагоне. Зам руководителя делегации ехал в отдельном купе – тоже к себе зазвал. В общем, до ватерполистов дошли уже тёплыми. А я ещё с собой бутылку красного вина, «777», захватил, на пароходе купленную…– Сам не знаю! Под конец настолько окосел, что раскупорил её и… вылил себе на голову! Физиономия красная, страшная… Больше ничего не помню. Обратно в первый вагон меня несли – за руки, за ноги. По дороге потеряли ботинок – потом, к счастью, нашли (). Очнулся только на следующий день. Больше ни грамма в рот не брал.Дмитрий Егоров и Антон Михашенок сделали интервью с тренером «Шинника», после которого становится всё ясно об уровне ФНЛ и вообще о России.– В 2010 году мне позвонил Владимир Хашиг. Сказал, что соединяет с владельцем клуба. С Галицким долго разговаривали: шесть лет назад он рассказал мне план развития клуба. Про выход в РФПЛ, функционирование академии, строительстве стадиона, манере игры. Галицкий сказал, что ему нравится, как я работаю с игроками, и пригласил в команду. По сути, всё, что он обещал, произошло примерно в нужные сроки. Но я отказался, потому что чуть раньше дал слово «Волге». Получилось, совершил большую ошибку.Денис Целых записал огромное количество баек про романцевский «Спартак» и советский «Ростов».– Не Жиляеву, а бухгалтеру Илье Зайцеву. Кебе посчитал, что ему что-то недодали по зарплате. Ему потом объясняли: раз тебя месяц не было на сборе, то зарплату ты не получишь.– Ну а за что его ещё можно было брать? Романцев у него спросил: «Почему через пас не играешь?» И добавил одну из любимых фраз: «Игрок никогда не будет быстрей мяча». А Данишевский возьми и ответь: «Нет, я быстрее мяча». Романцев подошёл к нам после тренировки: «С этим всё понятно. Не наш человек».Олег Лысенко пообщался с лучшим футбольным рассказчиком – капитаном «золотого» ЦСКА-1991– Из Ярославля возвращались в 1989-м. Выиграли 3:1 у «Шинника» и решили уехать чуть раньше, с администратором. Шесть человек в «рафик» набилось — Масалитин, Ерёмин, Татарчук, Брошин, Колесников и я. Взяли в дорогу два ящика шампанского. Один оприходовали, только второй открывать – меня как швырнёт в проход! Все сверху попадали. Машина несколько раз перекувыркнулась – и стала на бок. И тишина… Никто не понял, что случилось.– Водитель, солдатик, не вписался в поворот, начал выруливать – машину и понесло. Лежим. Раздаётся голос Иваныча, Кардивара, администратора: «Все живые?» — «Все…». – «У кого-нибудь что-то есть?». Ни царапины. Ни одной, представляете! Шампанское – и то целое. Вылезаем – залетели на кладбище! Ночь, темно. Могилы кругом…