Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Егоров и Гудни Йоханнесон
Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

15 лучших футбольных интервью 2016 года

В 2016 году «Чемпионат» сделал сотни интервью. Мы бережно отобрали лучшие. Теперь вам есть что читать в эти праздники.
29 декабря 2016, четверг. 22:00. Футбол

→ Тернавский: Романцев пролетел мимо меня, как поезд мимо нищего


Олег Лысенко приехал в гости к Владиславу Тернавскому в скромную «двушку» в Новокосино, чтобы услышать то, о чём мало кто рассказывает.

– С Парфёновым в Одессе при вас инцидент случился?
– С машиной-то? При мне – вместе в «Черноморце» играли. Люди голосовали на дороге, Дима, добрая душа, подобрал. А они ему два ножа приставили и велели ехать за город. Там чем-то напоили. Под утро только очнулся.
– Ни машины, ни угонщиков не нашли?
– О чём вы говорите! Онопко в Москве пообедать домой забежал. Вышел – джипа нет. И никаких концов. Это же 90-е…
Фото: из личного архива Владислава Тернавского

→ Широков: Произошедшее в «Спартаке» – безумство
→ Широков: Золотой айфон отдам за бесценок


Роман Широков рассказал столько всего, что пришлось разбивать интервью на две части.

– У меня были проблемы скорее не с ахиллом, а с пяткой. Она уже болела так, что ничего не помогало. Началось всё в сентябре 2013 года. Тогда, в первый месяц, мне хватало одного укола перед матчем, чтобы сыграть. Ближе к концу сезона мне уже делали два укола, третий в перерыве, и всё равно к концу игры пятка болела. Без уколов не мог двигаться.
– Тренировались тоже на уколах?
– Нет, через боль.
– И у вас не было понимания, что происходит?
– Мы делали несколько раз обследования и МРТ. Ничего такого не показывало. Просто болит пятка. Когда смотрели ахилл, то он был целым, а потом стало ясно, что с ним есть проблемы. Нужно было попробовать обойтись без операции, но травма усугубилась. Когда приехал к доктору в Финляндию, то обнаружилось, что ахилл уже надорван в двух местах. Да я и сам на поле понимал, что если ещё немного ускорюсь, то у меня всё разорвётся. Подтвердили, что так и есть. Но Капелло сопротивлялся до последнего. Мне кажется, он даже обиделся, что я не поехал на чемпионат мира. Подумал, что я из-за контракта делаю операцию.
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

→ Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана!


Олег Лысенко сделал огненное интервью с тренером Александром Гришиным, который рассказал о Бердыеве, Круиффе, Романцеве и других.

– Откуда у вас шрам на лбу?
– В середине нулевых была такая тема по всей России – заезжие «туристы» отнимали у людей телефоны, цепочки – и продавали. Гоп-стоп. А у меня и то, и другое было. Шёл из ресторана в Белгороде, на часах полдвенадцатого. Отследили, встретили три бугая с битами. Минут восемь меня в воздухе держали. Но я упрямый: «Хоть убейте — ничего не отдам». Всё разбили. Я одному двинул, вырвался из этой кучи. Выбежал на дорогу, окровавленный, сознание теряю. Спас случайный таксист. Он сначала подумал – пьяный. Молодец – не испугался, посадил, довёз до скорой. Очнулся я уже в палате. Всё зашито. Трепанацию делали. Доктора говорили: на два миллиметра левее придись удар – в другом месте лежал бы…
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

→ Давыдов: у Аленичева я был манекеном. У Карреры — футболист!


Нападающий «Спартака» Денис Давыдов пришёл в редакцию «Чемпионата», чтобы объяснить, чем Аленичев хуже Якина, а Промес – Кариоки.

– А у Аленичева как было?
– Человек две недели вообще не тренируется, а потом попадает в основу. Это нормально? Такая же ситуация была как-то и при Карпине. Веллитон неделю не тренируется – в составе на матч. Хурадо две недели не тренируется – в составе на матч. Якин так никогда не поступал. Если человек не готов к игре, не вкалывал до этого – его никогда не будет в старте. Но, может быть, это какая-то тренерская философия, я не знаю. Иногда складывалось впечатление, что состав у Аленичева был известен заранее, предрешён. У молодых просто не было шанса туда попасть.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

→ Жирков: Красич сказал: «У меня для тебя череп Гитлера»


Дмитрий Егоров зафиксировал множество причин, по которым Юрий Жирков не заиграл в «Челси».

– Говорят, что Терри кричал на партнёров во время тренировок, когда ему было 18 лет. В ваше время он делал так же?
– Терри очень важен был. И на поле, и за его пределами. На первой моей тренировке играли в квадрат. Безобидная игра, мяч ходит низом, но Терри прыгнул и ударил меня прямой ногой в грудь. Прямо шипами вошёл. Иванович после этого сразу подбежал: «Смотри в обе стороны – на тренировках любят втыкаться.» Причём в «Челси» я такие манеры впервые встретил. Игроки старались посильнее друг другу заехать во время занятия и даже радовались этому. Была постоянная заруба.
Фото: РИА Новости

→ Глушаков: я – мясной хулиган


Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал не только про мем с сервантом и похоронами, но и о том, как воровал в детстве муку, цыплят и металлолом.

– У нас в лесу проводили какие-то линии от электростанции. Мы шли в лесополосу, находили кабеля, зарытые в землю, проверяли, присоединены ли они к сети. Если нет, то всё, начиналась работа. Я вечерком лопату брал, нырял в лес, откапывал кабель, топором отрубал метров 20, ждал, пока совсем стемнеет, и через посадку напрямую, чтобы никто не увидел, тянул его во двор. Там разделывал, чёрную обертку сваливал, вытаскивал медные проволоки. Пластины же меди просто так не сдашь – сразу же понятно станет, что украл. А ты на части всё разделишь, сомнёшь молотком – и в мешок. На следующий день отвозишь
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

→ Ирисметов: Романцев подозвал к себе и спросил: «ты кто такой?»


Марк Бессонов нашёл бывшего игрока «Спартака», который рассказал о первой встрече с Романцевым.

– Меня на сборы в Израиль пригласил Грозный. Приехал, выдали форму. Первая тренировка. Я тихо размялся, провёл комплекс упражнений вместе со всеми. А потом вышел на двусторонку и забил четыре мяча. После тренировки Романцев подзывает к себе: «Ты кто такой?». «Ирисметов, из Узбекистана», — говорю. «А ты хорош».
Фото: РИА Новости

→ Президент Исландии Гудни Йоханнесона говорит по-русски


Дмитрий Егоров во время матча Евро-2016 нашёл на трибуне новоизбранного президента Исландии.

– Заказывал билет, вроде всё оплатил, оставалось только на кнопку нажать, но компьютерная система дала сбой. Я обновил страницу, смотрю, а мест уже нет. Теперь особенно важно выиграть выборы – тогда у меня точно будет одно место на трибуне.
Фото: Дмитрий Егоров, "Чемпионат"

→ Дзюба: Люди ждут, когда ты оступишься, чтобы добить тебя


Григорий Телингатер, преодолев страх, первым в интервью спросил у Артёма Дзюбы об измене жене.

– Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на всё. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на всё остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось всё сохранить.
– С Орзул когда последний раз общались?
– С тех пор ни разу…
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

→ «Я с тех пор не летал». Игрок «Шапекоэнсе», избежавший смерти


Григорий Телингатер дозвонился до Клаудио Винка, который не полетел на самолёте, разбившемся в Колумбии.

– Что происходило в Шапеко после катастрофы?
– Город встал. Особенно в первые дни. Ничего не работало. Все переживали случившееся. У нас ведь небольшой город – 200 тысяч человек. Все друг друга знали. После трагедии люди сильно поддерживали друг друга.
– Едва ли не весь город собрался у стадиона?
– На протяжении всего дня туда приходили люди. Там был и я. В среду вечером, когда должен был состояться матч, мы всю ночь прославляли команду. Мы с другими не полетевшими игроками находились на поле. Очень тяжело описать эмоции, они были сильными. Я думал о моих друзьях, которых больше не увижу. Мне кажется, они бы хотели, чтобы я продолжил карьеру. Они были бы этому рады. И я буду играть за них и ради них.
Фото: instagram.com/tiiago.fernandes

→ Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»?


Дмитрий Егоров спросил бывшего полузащитника «Спартака» о том, что давно витало в воздухе.

– Вы знаете о слухах, которые ходили о вас в России?
– Нет… Хотя постойте. Что я гей?! Незадолго до переезда в Россию я снялся для гей-журнала вместе с Франком де Буром, Евгением Левченко. Но мы это делали не как геи, а как известные футболисты, показывающие отношение к этому явлению. Но люди в России, похоже, увидели обложку и сделали свой вывод. Честно, уже в первый же день в «Спартаке» меня спросили: «Ты – гей»?! Я сказал: «Нет, ребята, у меня есть девушка». Мы встречались с ней шесть лет, она приходила на все мои игры, сейчас мы растим ребёнка. Разве этого недостаточно?
– Вы не гей?
– Нет, я не гей, но я, как и все в Амстердаме, толерантен. Мы дружелюбны ко всем явлениям, стилям, нациям, цветам.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

→ Парамонов: В вагон зашёл старикашка с ведром самогона: «Где тут спартачи?!»


Олег Лысенко услышал откровения олимпийского чемпиона-1956 Алексея Парамонова.

– Отмечали Новый год. Поставили ёлочку в вагоне – всё как положено. Сели – Лёва Яшин, Нетто, Симонян… Немного попраздновали и решили навестить ребят ватерполистов – сдружились с ними. Их на Играх откровенно обидели – судья прихватил. Мы как чемпионы ехали в первом вагоне, они – в седьмом или восьмом. Весь состав почти надо было пройти. Тронулись в путь. Куда ни заходишь: «О, футболисты! Давай по рюмочке!». Как отказаться? Неудобно. Выпивали понемножку – но в каждом вагоне. Зам руководителя делегации ехал в отдельном купе – тоже к себе зазвал. В общем, до ватерполистов дошли уже тёплыми. А я ещё с собой бутылку красного вина, «777», захватил, на пароходе купленную…
– Зачем?
– Сам не знаю! Под конец настолько окосел, что раскупорил её и… вылил себе на голову! Физиономия красная, страшная… Больше ничего не помню. Обратно в первый вагон меня несли – за руки, за ноги. По дороге потеряли ботинок – потом, к счастью, нашли (смеётся). Очнулся только на следующий день. Больше ни грамма в рот не брал.
Фото: из личного архива Алексея Парамонова

→ «Выиграете – набью тату!» Побегалов – самый крутой тренер русского подземелья


Дмитрий Егоров и Антон Михашенок сделали интервью с тренером «Шинника» Александром Побегаловым, после которого становится всё ясно об уровне ФНЛ и вообще о России.

– В 2010 году мне позвонил Владимир Хашиг. Сказал, что соединяет с владельцем клуба. С Галицким долго разговаривали: шесть лет назад он рассказал мне план развития клуба. Про выход в РФПЛ, функционирование академии, строительстве стадиона, манере игры. Галицкий сказал, что ему нравится, как я работаю с игроками, и пригласил в команду. По сути, всё, что он обещал, произошло примерно в нужные сроки. Но я отказался, потому что чуть раньше дал слово «Волге». Получилось, совершил большую ошибку.
Фото: shinnik.com

→ Шикунов: Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м


Денис Целых записал огромное количество баек про романцевский «Спартак» и советский «Ростов».

– Правда, что Кебе угрожал начальнику команды Жиляеву, что съест его?
– Не Жиляеву, а бухгалтеру Илье Зайцеву. Кебе посчитал, что ему что-то недодали по зарплате. Ему потом объясняли: раз тебя месяц не было на сборе, то зарплату ты не получишь.
– Данишевского за скорость взяли?
– Ну а за что его ещё можно было брать? Романцев у него спросил: «Почему через пас не играешь?» И добавил одну из любимых фраз: «Игрок никогда не будет быстрей мяча». А Данишевский возьми и ответь: «Нет, я быстрее мяча». Романцев подошёл к нам после тренировки: «С этим всё понятно. Не наш человек».

→ «Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!»


Олег Лысенко пообщался с лучшим футбольным рассказчиком – капитаном «золотого» ЦСКА-1991 Дмитрием Кузнецовым.

– Как вы командой в аварию попали?
– Из Ярославля возвращались в 1989-м. Выиграли 3:1 у «Шинника» и решили уехать чуть раньше, с администратором. Шесть человек в «рафик» набилось — Масалитин, Ерёмин, Татарчук, Брошин, Колесников и я. Взяли в дорогу два ящика шампанского. Один оприходовали, только второй открывать – меня как швырнёт в проход! Все сверху попадали. Машина несколько раз перекувыркнулась – и стала на бок. И тишина… Никто не понял, что случилось.
– Потом сообразили?
– Водитель, солдатик, не вписался в поворот, начал выруливать – машину и понесло. Лежим. Раздаётся голос Иваныча, Кардивара, администратора: «Все живые?» — «Все…». – «У кого-нибудь что-то есть?». Ни царапины. Ни одной, представляете! Шампанское – и то целое. Вылезаем – залетели на кладбище! Ночь, темно. Могилы кругом…
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Гришин Александр Побегалов Александр Шикунов Артём Дзюба Деми де Зеув Денис Глушаков Денис Давыдов Дмитрий Кузнецов Роман Широков Юрий Жирков
Новости. Футбол
29 декабря 2016, четверг
22:30 В Италии утверждают, что «Зенит» принципиально не хочет продавать Витселя зимой
22:09 Анчелотти: 2-3 года в топ-клубах уже считаются большим сроком для тренера
21:49 Главным тренером «Суонси» может стать наставник сборной Уэльса Коулман
21:35 Иванов: в переговорах «Урала» с Широковым возникают вопросы финансовых условий
21:13 «Челси» может приобрести у «Байера» Чичарито примерно за € 40 млн
20:57 «Урал» может продать Лунгу в клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ
20:54 Ходжаниязов: в Дании любая команда может обыграть любую, в РФПЛ такого нет
20:50 Шамах и Ричардсон, перешедшие в «Кардифф Сити» в октябре, покинули клуб
20:26 «Ювентус» может предложить «Зениту» за Витселя около € 12 млн
20:17 Полузащитник «Генка» Ндиди близок к переходу в «Лестер»
20:14 Источник: Врба оставил пост главного тренера «Анжи»
20:08 «Фиорентина» надеется открыть новый стадион в 2021 году
19:58 Мхитарян: в «МЮ» больше всего нравилось наблюдать за Кантона и Канчельскисом
19:48 Раньери: «Лестер» будет бороться, мы – бесстрашные «лисы»
19:44 Игроки «Реала» Лукас Васкес и Ковачич выбыли из строя из-за травм
19:41 Участие «Урала-2» во втором дивизионе будет стоить клубу 35-40 млн рублей
19:30 Голосуй за фото и выбирай самую красивую болельщицу 2016 года!
19:17 Федорчук: Луческу говорит, что Россия и Украина — одна страна? Он полный невежда
19:15 Алексис: мне кажется, мы бы отлично сыгрались с Анри
19:14 Марлос признан лучшим игроком УПЛ 2016 года по версии футболистов и тренеров
19:04 Источник: «Спартак» забронировал для Самедова место на втором сборе
19:02 Семак рассказал, почему решил удочерить девочку с ограниченными возможностями
18:51 Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались
18:48 «Лестер» готов заплатить € 10 млн за защитника «Сассуоло» Ачерби
18:44 Полтавченко: строители «Крестовского» совершили трудовой подвиг
18:39 Щенсны: Спаллетти жёстче Гарсии в отношении к игрокам, он требует дисциплины
18:20 Тарханов — о Широкове: молодым игрокам «Урала» важно иметь рядом такого мастера
18:11 Эменике может перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»
18:09 Бывший полузащитник сборной Дании Поульсен завершил карьеру в возрасте 36 лет
17:57 «Зенит» интересуется форвардом «Палмейраса» Гедесом
17:56 «Спартак» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику сборной Конго
17:45 Минспорт Краснодарского края обжаловал выплату € 600 тыс. Попову от «Кубани»
17:38 Бывшего полузащитника «Спартака» Кариоку может приобрести китайский клуб
17:23 Депай был замечен за курением кальяна в одном из баров Роттердама
17:22 Основной вратарь «Сандерленда» Пикфорд выбыл на 6-8 недель
17:21 Бабаян: Ахмедов сказал, что не собирается покидать «Краснодар»
17:17 Новую базу «Спартака» планируется сдать в марте 2017 года
17:12 «Спартак» ведёт переговоры по поводу съёмок сериала о братьях Старостиных
16:57 Коутиньо не сыграет против «МС» и, скорее всего, пропустит матч с «Сандерлендом»
16:50 «Крылья Советов» расторгли контракт с Веркотереном
16:39 Ринкон успешно прошёл медицинское обследование в «Ювентусе»
16:37 Клопп: люблю играть против лучших, а «МС» входит в группу лучших команд мира
16:19 Клопп назвал возможную покупку Окслейда-Чемберлена бредом
16:11 «Зенит» предложил за Ракицкого € 15 млн, «Шахтёр» требует за игрока € 30 млн
16:03 Педро: отличие АПЛ от Примеры в том, что тут аутсайдер может обыграть топ-клуб
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+