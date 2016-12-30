Эменике: мимо «Спартака» в «Локомотив»? Обзор дня

Нападающий Эммануэль Эменике, отстранённый от основного состава «Фенербахче», может продолжить карьеру в «Локомотиве», а не в «Спартаке», как сообщалось ранее, утверждает турецкое издание Ajansspor.com.По информации источника, «Спартак» принял решение отказаться от услуг 29-летнего нигерийского футболиста, после чего представитель Эменике начал переговоры с руководством «Локомотива». Речь идёт о возможной аренде Эммануэля до конца нынешнего сезона РФПЛ.Срок контракта Эменике истекает по окончании сезона. В 10 матчах текущего чемпионата Турции на счету нападающего 3 гола и 3 результативные передачи.В сфере интересов московского «Спартака» находятся полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз и нападающий «Рубина» Максим Канунников. Об этом сообщает интернет-издание Bobsoccer со ссылкой на источник, близкий к клубу.Полоз до перехода в «Ростов» выступал за «Локомотив», а Канунников — за «Зенит», «Томь» и «Амкар». Обоим игрокам по 25 лет.Ранее лидер текущего розыгрыша российской Премьер-Лиги подписал долгосрочные контракты с вратарём Александром Селиховым и защитником Георгием Джикией.Полузащитник албанской «Тираны» Мервей Ндоки обратил на себя внимание нескольких европейских клубов, в том числе московского «Спартака», сообщает DRCPF. По данным источника, красно-белые сделали предложение по трансферу 18-летнего хавбека сборной Конго, но «Тирана» хочет сохранить Ндоки в своих рядах до лета.В «Тирану» Ндоки перешёл летом 2015 года из клуба конголезского клуба «Леопардс». В активе футболиста четыре матча за сборную страны.«Зенит» не собирается продавать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает juvenews.eu.По информации источника, российский клуб принципиально не хочет расставаться с бельгийский игроком в январе, несмотря на то что летом он сможет покинуть команду на правах свободного агента.Ранее генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта говорил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.Действующий контракт футболиста сборной Бельгии с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года.Нападающий «Палмейраса» Рожер Круг Гедес входит в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает ESPN.com.br.По информации источника, российский клуб может приобрести 20-летнего бразильского форварда за € 1,5 млн, так как именно такая сумма отступных прописана в контракте Гедеса. Также сообщается, что на игрока претендует клуб «Криусиума».Гедес выступает за «Палмейрас» с 2014 года. В сезоне-2016 он провёл 31 матч в чемпионате Бразилии, отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.«Зенит» предложил за защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого € 15 млн, в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн, сообщает Ajansspor. Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».Также издание отмечает об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб, сообщает официальный сайт федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на Евро-2016, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.«Анжи» подошёл к зимнему перерыву в российской Премьер-Лиге, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице.Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб планирует пригласить одного или двух новичков, рассказал об уходе защитника Пабло Фонтанельо и о подробностях переговоров с полузащитником Романом Широковым, который летом этого года после истечения контракта с ЦСКА объявил о завершении карьеры.«Конечно, ещё будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И всё-таки нам нужен ещё один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока.Уходит из «Урала» Пабло Фонтанельо. Хотя пока об этом официально ещё говорить рано. У него заканчивается контракт, и он сказал нам, что если ничего не получится с трудоустройством в другом клубе, то он вернётся в Екатеринбург. Хотя с другой стороны, если мы сейчас усилимся хорошим центральным защитником, то Фонтанельо можно будет уже и не брать. От нас он уходит в никуда. У него пока нет предложений от других команд. В ближайшее время мы проведём переговоры с центральным защитником, который может стать нашим новичком. Если подпишем контракт, то сразу же опубликуем эту информацию на официальном сайте.С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришёл в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», — цитирует Иванова пресс-служба клуба.ЦС «Динамо» приняло предложение ВТБ и выкупило 74% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль. Как стало известно «Чемпионату», также предусматривается подписание трёхлетнего спонсорского соглашения по поддержке как общества «Динамо», так и его спортивных клубов.Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба «Динамо».