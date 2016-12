10 матчей, которые нужно пересмотреть на Новый год

16 марта. «Бавария» – «Ювентус» – 4:2

14 апреля. «Ливерпуль» – «Боруссия» Дортмунд – 4:3

2 мая. «Челси» – «Тоттенхэм» – 2:2

1 июля. Уэльс – Бельгия – 3:1

2 июля. Германия – Италия – 1:1, 6:5 по пенальти

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Германия – Италия – 1:1, 6:5 по пенальти

9 августа. «Реал» – «Севилья» – 3:2 ДВ

11 сентября. «Майнц» – «Хоффенхайм» – 4:4

22 ноября. «Боруссия» Дортмунд – «Легия» – 8:4

27 ноября. «Краснодар» – «Зенит» – 2:1

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат" «Краснодар» – «Зенит» – 2:1

3 декабря. «Манчестер Сити» – «Челси» – 1:3

Эта пара соперников сразу сказала «нет» полутонам – сразу после жеребьёвки явным фаворитом считалась «Бавария», затем Мюнхен потерял весь центр защиты, а потом был первый матч в Италии, где «Ювентус» 60 минут витал в облаках – пока не завёлся Марио Манджукич. Так и играли – то «Бавария» тотально доминирует, не выпуская бьянконери из штрафной, то «старая синьора» нажимает педаль газа. На светящейся красавице-арене в Мюнхене полутона были забыты – «Ювентус» с первых же секунд стал показывать, что приехал в Баварию за победой. Сначала — прессингом, затем – голами Погба и Куадрадо.Ключевой момент прошил игру невидимой нитью – «Ювентус» понял, что счёт 2:0 его устраивает, и окопался в своей штрафной. Но защищаться против «Баварии» без контригры – самоубийство, что и доказала команда Хосепа Гвардиолы. Два фланговых гола от Левандовского и Мюллера, начатых с ошибок бьянконери, перевели игру в овертайм, а там «Ювентус» был добит свежими игроками со скамейки Гвардиолы — Алькантарой и Команом. Даже жалко, что такое искромётное зрелище случилось в 1/8 финала.Идеальный 90-минутный триллер про Юргена Клоппа. Его команда – против игроков, с которыми он шёл плечо к плечу семь лет, которых вёл к вершине. Бесславное начало, 0:2. Потеря надежды, понимание бессмысленности поставить на «Ливерпуль» хотя бы копейку. Перерыв, пламенная речь Клоппа в раздевалке, духовный подъём, отыгранные два мяча, навал, победный гол Деяна Ловрена в компенсированное время, становящийся развязкой драмы. 4:3 в пользу красных, «Энфилд», распевающий You’ll Never Walk Alone, торжествующий Клопп, пропуск в полуфинал Лиги Европы. Описать этот спектакль словами нереально. И он – точно лучшее, что мы видели от невероятно яркого «Ливерпуля» в этом году.Jamie Vardy have a party – незатейливая рифма стала главным символом того матча. Невероятный «Лестер» собрался смотреть матч в полном составе, но «Тоттенхэм», конкурент по чемпионской гонке, к перерыву повёл 2:0 и заставил главных сказочников года приуныть. «Всё превратилось в обычную попойку с парнями в выходной, мы представляли завтрашние заголовки о том, как «Тоттенхэм» испортил нашу вечеринку, дополненные фотографиями угрюмых игроков, покидающих мой дом», – пишет Варди в автобиографии о том матче.Но потом Гэри Кэхилл замкнул подачу с углового, забил Эден Азар, проваливавший тот сезон, и вечеринка «Лестера» превратилась в вакханалию. «Я поцелую твою ногу», – говорил Азару Кристиан Фукс, когда они встретились на поле в последнем туре. Эти два гола решили судьбу чемпионской гонки – подняться и побороться за три очка «Тоттенхэм» уже не смог. А «Лестер» окончательно оформил сенсационный титул и заставил потешаться над прогнозами, которые давали повсюду перед сезоном. В том числе и мы.У чемпионата Европы был очень скучный победитель, яркие матчи были в дефиците, а наши положительные эмоции закончились в добавленное время матча с Англией. Но проиграть Уэльсу сборная России должна была хотя бы ради того, чтобы валлийцы подарили самый эмоциональный матч Евро-2016. Уже в плей-офф.«Это был мужской праздник, будто рокеры прибежали бить любителей попсы», – говорил про тот матч мой коллега Ваня Ковалёв. Примерно так всё и было – 11 золотых мальчиков под руководством тренера, с трудом осознающего, что он тренер, забили быстрый гол, успокоились и были съедены «драконом». Тот Уэльс фонтанировал эмоциями, здорово играл тактически (3-4-3 в лучшем исполнении года до «Челси» Конте), а Хал Робсон-Кану сделал финт Круиффа, который больше не повторит никогда в жизни. Крупные турниры должны дарить волшебство – и в те 90 минут Уэльс действительно выглядел волшебным.Ещё один классический четвертьфинал Евро, который хочется пересмотреть, и, пожалуй, самое яркое столкновение игровых философий в 2016 году. «Бавария» и «Атлетико» тоже выдавали показательные «стилистические» матчи, но здесь было даже круче – Германия катала мяч и давила в лучших традициях «Баварии» Гвардиолы, сжимая пятерню на итальянском горле, итальянцы держались, пропустили один удар, выглядели безнадёжно, но… отыгрались. Благодаря волейболу от Боатенга. Впрочем, не случись волейбола в штрафной немцев, «скуадра адзурра» спаслась бы от поражения в основное время как-нибудь ещё. Итальянский инстинкт.В серии пенальти нервы тоже постоянно давали сбой. Симоне Дзадза допустил промах, по которому его будут вспоминать гораздо чаще, чем по голу за «Ювентус», убившему чемпионскую интригу в том же 2016-м. Швайнштайгер в решающий момент саданул мимо ворот. А автором решающего промаха стал Маттео Дармиан, который через полгода будет только мечтать о сборной Италии с лавки «Манчестер Юнайтед».Матч, где оголённый нерв лишь раскрасил симпатичный футбол, – это редкость 2016-го.Испанские команды не умеют относиться к Суперкубку УЕФА как к турниру с товарищеским статусом. Не получается, даже если ты приезжаешь без Бэйла, Бензема и Криштиану разом – всё равно выходит зажигательно. У «Реала» зажигал Марко Асенсио, который всё лето наивно полагал, что станет для «сливочных» намного важнее, чем Иско или Хамес, у «Севильи» же блистала вся команда. При Хорхе Сампаоли по-другому не бывает. Яркий «качельный» матч, в котором участвует «Реал», просто не мог закончиться в обычные 90 минут – потому что в последние секунды, как обычно, наступиловремя Серхио Рамоса. Для испанских команд это был первый официальный матч сезона, но играли они так быстро и остервенело, что после матча оставался лишь один вопрос – если это закуска, что будет основным блюдом?Бундеслига за календарный год повидала кучу матчей со счётом 3:3, приняла в объятия «Лейпциг», энергичный и притягательный для болельщика, не знакомого с немецкой футбольной культурой, но самый дикий матч немецкого 2016-го случился в карнавальном Майнце. «05-е» уходили на перерыв, ведя 4:1, однако взбучка от самого молодого тренера Германии Юлиана Нагельсманна подействовала, и на второй тайм «Хоффенхайм» вышел совсем другой командой. Гаэтан Буссман схватил красную карточку, а «селяне» образцово разыграли большинство – дважды за две минуты забил Марк Ут, потом оставалось только дожать забывшего об атаке соперника. На эмоциях после мощного камбэка «Хоффенхайм» Нагельсманна прожил до декабря – до сих пор деревенская команда не проиграла ни разу. В Европе этим может похвастать лишь мадридский «Реал».Польская «Легия» стала в Лиге чемпионов островком дворового футбола, романтического мироощущения. Это была бразильская система наоборот: вы забьёте нам, сколько захотите, а мы — чуть больше, чем умеем. В Дортмунд «Легия» летела окрылённой после 3:3 с «Реалом», там и выдала свой главный концерт. «Мы готовы дать бой!» – хорохорились поляки. Они даже забили первыми. Но потом вместе с «Боруссией» устроили бойню – Дортмунд немилосердно заставлял поляков начинать с центра поля, те упирались и пытались сокращать отставание от жёлто-чёрных. Так и пал рекорд результативности Лиги чемпионов. 13 лет назад «Монако» и «Депортиво» закончили свой матч 8:3, и монегаски, выигравшие тогда, дошли до финала. Просто факт, даже не намёк.«Боруссия» и «Легия» – то, что надо для фанатов безумного футбола без середины поля. Там были красивые голы на любой вкус, стеночки, забегания, яркие комбинации с десятком передач, на фоне Ройса и Кагавы там не потерялся Александр Прийович. Такая карнавальная ночь в Лиге чемпионов повторится нескоро.Самая мощная развязка года в нашем чемпионате. «Краснодар» Игоря Шалимова сложно смотреть, от блеска команды Кононова уже не так много осталось, но против «Зенита» южане вышли этаким «Манчестер Юнайтед» против «Баварии». Игру можно включать минуты с 80-й – до этого были шахматы. А тут — превращение поражения в победу, чудо-гол Торнике Окриашвили «ножницами», жестикуляция Дзюбы. Эталонный кусочек матча, который нужно продавать за рубеж, на котором стоит делать видеоклипы и заставки Самый запоминающийся матч Антонио Конте в Англии. «Манчестер Сити» врубал маховик атак на полную мощность, запирал «Челси» со своей хвалёной тактикой в своей штрафной, транжирил моменты, попадал в перекладину пустых ворот – а потом наказывался за свою расточительность. Синие даже не вылезали в атаку большими силами, они отбивались, дожидались момента и больно кусали – но такая невероятная эффективность вызывала восхищение. Все три голевые передачи игроки «Челси» сделали со своей половины поля, где ещё вы такое видели?Жаркий матч с кучей спорных моментов, яркими атаками и красивыми комбинациями раскрасила стычка в концовке – с Сеском Фабрегасом, улетающим за рекламный щит, и грязной игрой Серхио Агуэро. Идеальный коктейль. Только если будете скачивать матч с торрент-трекера ради пересмотра, постарайтесь найти матч без российских комментариев. Они, в отличие от классного футбола, заставят вас беситься.