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Сергей Овчинников и Игорь Акинфеев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат
Текст: Анатолий Романов

Рекорды года. Акинфеев и Роналду утирают нос критикам

Вспоминаем футболистов, тренеров и целую команду, которые стали обладателями самых любопытных рекордов в 2016 году.
30 декабря 2016, пятница. 10:00. Футбол

10. Гонсало Игуаин


Аргентинский нападающий побил в мае рекорд Серии А, державшийся на протяжении 66 лет. Игуаин в составе «Наполи» забил 36 мячей в чемпионате Италии, причём лишь три из них – с пенальти. Гонсало сделал в сезоне-2015/16 девять дублей и один хет-трик. Он улучшил достижение шведского нападающего «Милана» Гуннара Нордаля, который в сезоне-1949/50 стал автором 35 голов. Наградой за сверхудачный год стал трансфер в «Ювентус» за 90 млн евро. Естественно, после этого вчерашний кумир превратился для болельщиков «Наполи» в предателя.

9. Зинедин Зидан


Зизу доказывает, что он очень быстро учится и может стать таким же великим тренером, каким был игроком. В
начале декабря Зидан установил новый рекорд для тренеров «Реала» по количеству матчей подряд без поражений. Француз превзошёл достижение голландца Лео Бенхаккера, установленное ещё в 1989 году. Под руководством Бенхаккера «сливочные» не уступали на протяжении 34 матчей, а их серию оборвала «Сельта» в Виго. «Реал» Зидана после поражения в гостевой игре 1/4 финала Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» выиграл 27 следующих матчей при восьми ничьих. Уже в качестве рекордсмена Зинедин победил с «Реалом» в полуфинале и финале клубного чемпионата мира.
Зизу доказывает, что он очень быстро учится и может стать таким же великим тренером, каким был игроком.
Зинедин Зидан
Фото: Reuters

Зинедин Зидан

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8. «Боруссия» Дортмунд


Дортмундская «Боруссия» в первой части этого сезона установила рекорд по количеству забитых голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее первое место делили «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», поражавшие ворота соперников по 20 раз. А вот команде Томаса Тухеля удалось наколотить 21 мяч. Больше всего в двух встречах с немцами не повезло «Легии»: шесть голов поляки пропустили дома и восемь на выезде. Четыре раза «Боруссия» пробивала оборону «Реала», три – португальского «Спортинга». Неудивительно, что дортмундцы в результате и выиграли группу, опередив мадридцев.

7. Хосе Антонио Рейес


Испанский атакующий полузащитник стал первым игроком, которому удалось пять раз выиграть Лигу Европы (с учётом побед в Кубке УЕФА). Хотя Рейес не вышел на поле в майском финале с «Ливерпулем», он считается победителем турнира-2015/16, поскольку сыграл за «Севилью» в двух матчах – 1/16 финала с «Мольде» и 1/8 финала с «Базелем». Против швейцарцев Рейес отдал две голевые передачи, внеся большой вклад в победу со счётом 3:0. До этого Хосе Антонио по два раза выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и «Атлетико». Трижды Кубок УЕФА завоёвывали Рэй Клеменс, Джузеппе Бергоми и Никола Берти.
Фото: Reuters

6. Оскар Табарес


Главный тренер сборной Уругвая Табарес провёл в ноябре 167-й матч во главе национальной команды. Среди действующих тренеров сборных 69-летний специалист – абсолютный рекордсмен. Если же брать всю историю, то столько же матчей было у бывшего тренера немцев Зеппа Хербергера (годы работы: 1936-1942 и 1950-1964). Правда, матч, в котором Табарес разделил рекорд Хербергера, разочаровал тренера: Уругвай в рамках отбора к ЧМ-2018 проиграл в гостях Чили – 1:3. Оскар впервые принял уругвайскую сборную в 1988 году, потом покинул её в 1990-м, но вернулся в 2006-м и работает с ней по сей день. С национальной командой Табарес добрался до полуфинала ЧМ-2010.

5. Йоахим Лёв


Другое достижение Хербергера перекрыл в 2016 году нынешний главный тренер сборной Германии. Победа над Сан-Марино в ноябре стала 95-й для Лёва в 142 матчах во главе бундестим – лучший результат для всех наставников немцев. У Хербергера было 94 победы за 167 матчей. Помимо того, на Евро-2016 Лёв установил рекорд среди тренеров по количеству матчей на европейских первенствах. Игра 1-го тура с Украиной стала для 56-летнего специалиста 12-й во главе немцев в финальных стадиях Евро. Интересно, что Лёв обошёл одного из своих предшественников в сборной Германии – Берти Фогтса.

4. Бастиан Швайнштайгер


Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии установил рекорд во время Евро-2016. Случилось это в полуфинальном матче с Францией, в котором Шванштайгер вышел на замену. Для Бастиана эта игра стала 38-й на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах Европы и мира. Немец превзошёл своего соотечественника Мирослава Клозе, принявшего участие в 37 матчах. Ещё на одну игру отстают Лотар Маттеус и Паоло Мальдини. До финала Евро-2016 бундестим не добралась, так что поднять планку ещё выше Швайнштайгеру не удалось.

3. Икер Касильяс


Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании продолжает покорять высоты, даже покинув «Королевский клуб» и перестав вызываться в национальную команду. В октябре Касильяс установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов. В 4-м туре группового этапа Икер выиграл в составе «Порту» у бельгийского «Брюгге», и эта победа стала для него 92-й в главном еврокубке. Он перекрыл достижение экс-полузащитника «Барселоны» Хави. До этого в марте 2016-го Касильяс сыграл свой 166-й матч за сборную Испании, повторив европейский рекорд латвийца Виталия Астафьева, и сыграл на ноль 101-й матч за национальную команду – это был улучшенный собственный мировой рекорд испанца.

2. Криштиану Роналду


У нападающего «Реала» и сборной Португалии ни года без рекорда! В апреле Роналду стал первым игроком, которому удалось сделать три хет-трика и забить 15 голов в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов. В июне на Евро-2016 Криштиану обогнал прежнего рекордсмена Луиша Фигу по количеству матчей за сборную страны и обновил общий рекорд по матчам в финальных стадиях чемпионов Европы. В ноябре португалец установил ещё два достижения – стал первым бомбардиром, забивавшим не менее 50 мячей за календарный год, а после хет-трика в ворота «Атлетико» опередил по количеству голов в мадридских дерби Сантьяго Бернабеу и Альфредо Ди Стефано.
У нападающего «Реала» и сборной Португалии ни года без рекорда!
Криштиану Роналду
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Криштиану Роналду

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1. Игорь Акинфеев


Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов. В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!

→ Почему Акинфеев пропускает в Лиге чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Бастиан Швайнштайгер Зинедин Зидан Игорь Акинфеев Икер Касильяс Йоахим Лёв Криштиану Роналду Оскар Табарес Хосе Антонио Рейес
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