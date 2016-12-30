Рекорды года. Акинфеев и Роналду утирают нос критикам

10. Гонсало Игуаин

Зизу доказывает, что он очень быстро учится и может стать таким же великим тренером, каким был игроком.

Фото: Reuters Зинедин Зидан

8. «Боруссия» Дортмунд

Фото: Reuters

У нападающего «Реала» и сборной Португалии ни года без рекорда!

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Криштиану Роналду

Аргентинский нападающий побил в мае рекорд Серии А, державшийся на протяжении 66 лет. Игуаин в составе «Наполи» забил 36 мячей в чемпионате Италии, причём лишь три из них – с пенальти. Гонсало сделал в сезоне-2015/16 девять дублей и один хет-трик. Он улучшил достижение шведского нападающего «Милана», который в сезоне-1949/50 стал автором 35 голов. Наградой за сверхудачный год стал трансфер в «Ювентус» за 90 млн евро. Естественно, после этого вчерашний кумир превратился для болельщиков «Наполи» в предателя.Зизу доказывает, что он очень быстро учится и может стать таким же великим тренером, каким был игроком. Вначале декабря Зидан установил новый рекорд для тренеров «Реала» по количеству матчей подряд без поражений. Француз превзошёл. Под руководством Бенхаккера «сливочные» не уступали на протяжении 34 матчей, а их серию оборвала «Сельта» в Виго. «Реал» Зидана после поражения в гостевой игре 1/4 финала Лиги чемпионов от «Вольфсбурга» выиграл 27 следующих матчей при восьми ничьих. Уже в качестве рекордсмена Зинедин победил с «Реалом» в полуфинале и финале клубного чемпионата мира.Дортмундская «Боруссия» в первой части этого сезона установила рекорд по количеству забитых голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее первое место делили «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», поражавшие ворота соперников по 20 раз. А вот командеудалось наколотить 21 мяч. Больше всего в двух встречах с немцами не повезло «Легии»:. Четыре раза «Боруссия» пробивала оборону «Реала», три – португальского «Спортинга». Неудивительно, что дортмундцы в результате и выиграли группу, опередив мадридцев.Испанский атакующий полузащитник стал первым игроком, которому удалось пять раз выиграть Лигу Европы (с учётом побед в Кубке УЕФА). Хотя Рейес не вышел на поле в майском финале с «Ливерпулем», он считается победителем турнира-2015/16, поскольку сыграл за «Севилью» в двух матчах – 1/16 финала с «Мольде» и 1/8 финала с «Базелем». Против швейцарцев Рейес отдал две голевые передачи, внеся большой вклад в победу со счётом 3:0. До этого Хосе Антонио по два раза выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и «Атлетико». Трижды Кубок УЕФА завоёвывалиГлавный тренер сборной Уругвая Табарес провёл в ноябре 167-й матч во главе национальной команды. Среди действующих тренеров сборных 69-летний специалист – абсолютный рекордсмен. Если же брать всю историю, то столько же матчей было у бывшего тренера немцев(годы работы: 1936-1942 и 1950-1964). Правда, матч, в котором Табарес разделил рекорд Хербергера, разочаровал тренера: Уругвай в рамках отбора к ЧМ-2018 проиграл в гостях Чили – 1:3. Оскар впервые принял уругвайскую сборную в 1988 году, потом покинул её в 1990-м, но вернулся в 2006-м и работает с ней по сей день. С национальной командой Табарес добрался до полуфинала ЧМ-2010.Другое достижение Хербергера перекрыл в 2016 году нынешний главный тренер сборной Германии. Победа над Сан-Марино в ноябре стала 95-й для Лёва в 142 матчах во главе бундестим – лучший результат для всех наставников немцев. У Хербергера было 94 победы за 167 матчей. Помимо того, на Евро-2016 Лёв установил рекорд среди тренеров по количеству матчей на европейских первенствах. Игра 1-го тура с Украиной стала для 56-летнего специалиста 12-й во главе немцев в финальных стадиях Евро. Интересно, что Лёв обошёл одного из своих предшественников в сборной Германии – Берти Фогтса.Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии установил рекорд во время Евро-2016. Случилось это в полуфинальном матче с Францией, в котором Шванштайгер вышел на замену. Для Бастиана эта игра стала 38-й на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах Европы и мира. Немец превзошёл своего соотечественника, принявшего участие в 37 матчах. Ещё на одну игру отстают. До финала Евро-2016 бундестим не добралась, так что поднять планку ещё выше Швайнштайгеру не удалось.Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании продолжает покорять высоты, даже покинув «Королевский клуб» и перестав вызываться в национальную команду. В октябре Касильяс установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов. В 4-м туре группового этапа Икер выиграл в составе «Порту» у бельгийского «Брюгге», и эта победа стала для него 92-й в главном еврокубке. Он перекрыл достижение экс-полузащитника «Барселоны» Хави. До этого в марте 2016-го Касильяс сыграл свой 166-й матч за сборную Испании, повторив европейский рекорд латвийца Виталия Астафьева, и сыграл на ноль 101-й матч за национальную команду – это был улучшенный собственный мировой рекорд испанца.У нападающего «Реала» и сборной Португалии ни года без рекорда! В апреле Роналду стал первым игроком, которому удалось сделать три хет-трика и забить 15 голов в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов. В июне на Евро-2016 Криштиану обогнал прежнего рекордсмена Луиша Фигу по количеству матчей за сборную страны и обновил общий рекорд по матчам в финальных стадиях чемпионов Европы. В ноябре португалец установил ещё два достижения – стал первым бомбардиром, забивавшим не менее 50 мячей за календарный год, а после хет-трика в ворота «Атлетико» опередил по количеству голов в мадридских дерби Сантьяго Бернабеу и Альфредо Ди Стефано.Голкипер ЦСКА и сборной России отвечает своими рекордами на критику и напоминания о длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов. В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарногопо количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!