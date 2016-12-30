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175 лет назад 2016
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Карпин, Новосельцев, Глушаков и Сёмин — о самых ярких событиях 2016 года
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Вопрос дня. Чем вам запомнился 2016 год?

Победа Трампа на выборах в США, триумф гандболисток на Олимпиаде и Евро во Франции — в главных событиях года глазами футбольных людей.
30 декабря 2016, пятница. 12:02. Футбол
Фёдор Кудряшов, защитник «Ростова»:
— Самое главное событие этого года — дочь пошла в первый класс. Очень расстроился, что не смог прийти не праздник — 31 августа мы играли в Турции со сборной. А сын пошёл в садик. Что касается футбольных событий, то этот год стал лучшим в моей жизни. Исполнились две мечты — услышать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, и надеть футболку сборной России. Может, атмосфера вокруг нашей команды и не очень хорошая, но каждый пацан в России мечтает сыграть за сборную. На трибуне слышал гимн ЛЧ так давно, что и не помню. Наверное, ходил на «Спартак». Но на поле совсем другое — глаза закрываешь, мурашки бегут.

Валерий Карпин, бывший главный тренер «Спартака»:
— Для меня самым ярким событием в этом году стала победа сборной Португалии на чемпионате Европы.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
— Я впервые побывал на чемпионате Европы и вживую посмотрел матч Россия – Англия, но, с другой стороны, разочаровало выступление сборной. Также меня очень удивила победа Дональда Трампа на выборах в президенты США. Этот год могу назвать для себя и моей семьи успешным, всё задуманное удалось реализовать.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:
— Тоже хочется отметить чемпионат Европы. С одной стороны, после него осталась боль за то состояние, в котором находится российский футбол. С другой стороны, игры такого уровня всегда дают пищу для размышлений. Второй момент, которым запомнился этот год, – это игра «Амкара» и то, что у нас получилось создать настоящую команду и хороший рабочую атмосферу внутри коллектива.

Сергей Карасёв, российский арбитр:
— Этот год мне запомнился тем, что российская бригада арбитров работала на чемпионате Европы вместе со мной. Мы все большие молодцы. Наша бригада работала на крупном турнире, впервые за много лет. Это событие мы постоянно вспоминаем, и именно с ним у меня будет всегда ассоциироваться 2016 год.

Тимофей Калачёв, полузащитник «Ростова»:
— Этот год запомнится мне только футбольными событиями. «Ростов» впервые в своей истории занял второе место в чемпионате России, ну и, конечно, участие в Лиге чемпионов стало особенным событием.

Иван Новосельцев, защитник «Зенита»:
— Да, мы в «Ростове» написали историю: заняли второе место и вышли в Лигу чемпионов.


Катерина Новосельцева, экс-баскетболистка сборной России:
— А мне муж подарил электронное пианино на день рождения. Я же закончила музыкальную школу. Мне пианино хотелось больше всего на свете. А в этом году особенно почему-то. Я очень надеялась, что именно Ваня мне его подарит. Намекала ему, а потом боялась, что он не услышал. Я расстроилась бы, если бы Ваня мне его не подарил. Даже если вместо него мне подарили целый остров – всё равно бы расстроилась. За сутки до дня рождения мне удалось выпытать у мужа, что он всё-таки дарит пианино. Я была абсолютно счастлива. В детстве радуешься каждой мелочи. Чем старше становишься, тем меньше вещей могут подарить такие эмоции.

Владислав Радимов, главный тренер «Зенита-2»:
— Главное событие года — победа нашей женской сборной по гандболу на Олимпиаде в Рио!

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:
— В первую очередь этот год запомнится мне тем, что я пришёл в «Локомотив» и мы сыграли отдельные хорошие матчи. Новогодний фестиваль в Черкизово я тоже буду вспоминать. Приятно, что люди собираются и ради футбола, и ради праздника. Мне нравится, что фестиваль посетили дети с эмблемами «Локомотива». Это важно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валерий Карпин Владислав Радимов Гаджи Гаджиев Иван Новосельцев Руслан Нигматуллин Тимофей Калачёв Фёдор Кудряшов Юрий Сёмин
Новости. Футбол
30 декабря 2016, пятница
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