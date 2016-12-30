Новый тренер «Уфы» Сергей Семак от А до Я

Армия. В ряды Вооружённых сил Семака призвали прямо в аэропорту Шереметьево. После возвращения с юношеского чемпионата Европы Сергея встретил администратор ЦСКА и отвёз к Александру Тарханову, который и оповестил его о том, что клуб заинтересован в его переходе. По словам самого футболиста, с «Асмаралом» (клуб, с которым на тот момент у Семака действовал контракт) красно-синие «то ли не смогли, то ли не захотели договариваться – гораздо проще было призвать игрока в армию». Тем более что такая практика существовала издавна.
«Боруссия». После отставки Лучано Спаллетти роль исполняющего обязанности главного тренера «Зенита» легла на плечи Семаку. По иронии судьбы ближайший матч питерская команда играла в Москве – против ЦСКА. Его сине-бело-голубые в итоге проиграли (0:1), зато исправились в Дортмунде, где побили местную «Боруссию» (2:1). Для того чтобы пробиться в следующую стадию плей-офф, этого, правда, не хватило, но строчка в тренерском резюме Сергея Богдановича с тех пор никуда не делась.
Вино. Семак – известный ценитель и коллекционер вин. «Ими я начал интересоваться, когда жил и играл в футбол в Париже, — рассказывал Сергей в интервью «Вечерней Москве». – Но собирал их больше для души и не считал себя коллекционером. Чтобы стать настоящим ценителем, надо поездить по многим странам и собрать действительно значимую коллекцию, а не отдельные экземпляры. А я свою «винную карту», признаюсь, давно не пополнял.
Греция. Именно роскошный голевой пас Семака на Зырянова положил начало восхождению сборной России на триумфальном Евро-2008. Сергей догнал мяч после навеса Билялетдинова с левой бровки и неожиданно для всех пробил через себя вдоль лицевой линии – такого подарка в том эпизоде, вероятно, не ждал даже Зырянов, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот с двух метров.
Дети. Сергей Семак воспитывает семерых детей. Сыновья Илья (от первой жены), Семён, Иван, Савва и дочери Илария, Варвара и Майя (дочь жены Сергея Анны от первого брака).
Евро-2008. В Австрии и Швейцарии Гус Хиддинк доверил игроку капитанскую повязку на Евро, хотя в отборочном цикле тот не сыграл ни минуты.
«Жемчужина». В матче с сочинским клубом Семак дебютировал в Высшей лиге. Произошло это в 1993 году, когда Сергей выступал за «Асмарал». Несмотря на совсем юный возраст (Семаку на тот момент было 17 лет и 253 дня), без гола полузащитник поле не покинул.
«Зенит» — тот клуб, где завершилась профессиональная карьера футболиста Семака и началась карьера тренерская. Сергей Богданович ассистировал Лучано Спаллетти, исполнял обязанности главного тренера в двух матчах, а теперь помогает Андре Виллаш-Боашу.
Игра. Помимо реального футбола Сергей успел отметиться в футболе виртуальном. Именно Семак был изображён на обложке главного футбольного симулятора FIFA 11 четыре года назад.
Капитан. Семак – один из самых авторитетных футболистов в новой истории российского спорта. Полузащитник был капитаном в ЦСКА, «Москве» и «Рубине», а также в сборной на чемпионате Европы – 2008.
Лимузины. Бизнесом вне футбольного поля Семак занялся около 10 лет назад. Выбор игрока пал на прокат лимузинов, которым он владеет до сих пор. «Тогда пустил первые авто по Москве, которые арендовали на свадьбы, деловые встречи. Вести бизнес сегодня помогают мои доверенные лица», — добавил Семак в интервью «Вечерней Москве».
ФК «Москва» — стала второй столичной командой в карьере футболиста. Контракт с «горожанами» был подписан после его возвращения из «ПСЖ». К слову, 100-й гол в матчах на высшем уровне Семак забил именно в «Москве». Причём случилось это во встрече против ЦСКА.
Новый имидж. Семак ещё во времена карьеры футболиста являлся человеком авторитетным и исключительно харизматичным, а став тренером, отпустил бороду и прилично добавил в плане брутальности.
«Овьедо». В середине 90-х, когда на российских игроков был особый спрос в Европе, Семак был близок к переходу в «Овьедо», но в итоге сделка сорвалась, а вскоре испанский клуб нажил себе большие проблемы.
Париж. Семак подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», когда это ещё не было мейнстримом – в 2005 году. Французская карьера футболиста, правда, продлилась недолго, уже в 2006-м Семак примерил майку «Москвы», но без трофея полузащитник из Парижа не уехал – в том же году «ПСЖ» покорился Кубок Франции.
Радимов. С Владиславом Радимовым Сергей Семак познакомился ещё в ЦСКА в начале 90-х и с тех пор вместе с Дмитрием Хохловым является одним из самых близких его друзей.
Сборная. В национальную команду был впервые вызван в 1997 году, а завершил карьеру в 2010-м. За 13 славных лет в сборной России Семак отыграл 65 матчей, забил 4 гола и выиграл бронзовую медаль Евро-2008.
Турнирная таблица. Весной 2011 года Семак заглянул на «Радио Зенит» и дал зажигательное интервью. Один из главных перлов Сергея был посвящён положению команд в чемпионате России.
– Насколько, на ваш взгляд, ситуация в «Спартаке» поддаётся логическому объяснению? – спросили у футболиста.
— Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться. Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте. Так же сделали и многие мои друзья.
Украина. Семак был единственным футболистом сборной России на чемпионате Европы – 2008, родившимся на территории другой страны. Сергей – уроженец Ворошиловградской области (село Сычанское) Украинской ССР, а его отец Богдан Михайлович в своё время даже выступал за сборную Луганской области на первенстве Украины. Сам Сергей является воспитанником луганского училища олимпийского резерва.
«Ференцварош». В 1994 году Семак впервые надел красно-синюю майку, а дебютировал в игре против венгерского «Ференцвароша» на Кубке Кубков, которую «армейцы» выиграли – 2:1.
Хет-трик в ворота «ПСЖ» предварил дальнейший трансфер Семака во Францию. В двух играх Лиги чемпионов с парижанами за ЦСКА Сергей забил четыре гола и заработал пенальти – перед такой «наглостью» менеджеры двукратных чемпионов Лиги 1 устоять не могли.
ЦСКА. В красно-синей форме Семак провёл 10 лет, в течение которых отыграл 282 матча в чемпионате России и забил 68 голов. Несмотря на то что после возвращения из Франции Сергей выступал ещё за три российские команды («Рубин», «Москва» и «Зенит»), к футболисту до сих пор тепло относятся «армейские» болельщики и футболисты.
Чемпион. Помимо школьной золотой медали Семак за свою карьеру собрал богатый урожай аналогичных наград и в футболе. Сергей становился чемпионом страны с ЦСКА в 2003-м, когда «армейцы» выиграли первое российское золото в своей истории, затем дважды поднимал над головой чемпионский кубок в футболке «Рубина» и, наконец, обогатил трофейную комнату двумя медалями высшей пробы уже в «Зените».
Школа. Сергей Богданович – один из ярчайших представителей российского футбола, опровергающих любые стереотипы о спортсменах. Людей, окончивших школу круглым отличником, в принципе не много, а среди профессиональных игроков вообще единицы. Семак — один из них.
Щенников. Георгий дорос до основной команды в ЦСКА уже в то время, когда Семака в команде не было несколько сезонов. А познакомились оба в столичном метро, когда Щенникову было всего 13 лет. Как вспоминал сам Георгий, с Семаком они проехали шесть-семь станций, после чего Сергей пожелал игроку удачи.
«Эй, Семак, давай забей!» — горланили трибуны ЦСКА, когда он феерил на футбольном поле в красно-синей футболке. «У фанов любой команды есть свои кричалки. Я, наверное, просто больше других играю в ЦСКА. Раньше болельщики кричали: “Эй, Кулик, давай забей!”, а теперь мою фамилию скандируют. Словом, отношусь спокойно. Хотя приятно», — признавался футболист.
Ютто Кристоф – агент, занимавшийся деталями перехода Семака из ЦСКА в «Пари Сен-Жермен». К слову, Ютто в своё время вел дела Матьё Вальбуэна.
Япония. В 2002 году Семак отправился на чемпионат мира в составе сборной России, но на поле так ни разу и не появился.